Почему музыка канкана играет на «Альянц Арене» каждый раз, когда «Бавария» забивает гол дома, задается вопросом автор The Athletic Себастьян Стаффорд-Блур.

В прошлую пятницу, 6 марта, менхенгладбахская «Боруссия» услышала её четырежды, проиграв со счётом 1:4 на «Альянц Арене». Как и для остальных клубов Бундеслиги — и многих по всей Европе — это стало звуком их краха.

Но это, должно быть, кажется странным выбором. «Бавария» — один из крупнейших футбольных клубов в мире, поэтому в эпоху острой узнаваемости бренда музыка, написанная в XIX веке, — это странный «торхимн» (гимн забитого гола).

Технически, канкан — это танец. Музыка, обычно ассоциирующаяся с ним, — это «Адский галоп» из оперы Жака Оффенбаха «Орфей в подземном царстве».

Здесь важен контекст. Многие немецкие клубы используют музыку, которая в противном случае была бы совершенно немодной. «Гамбург», «Боруссия Мёнхенгладбах» и «Хайденхайм» используют в качестве «торхимнов» треки легенды хэппи-хардкора Scooter.

Франкфуртский «Айнтрахт» играет «Увертюру к "Легкой кавалерии"» Франца фон Зуппе на «Вальдштадионе». Песня The Proclaimers «I’m Gonna Be (500 Miles)» звучит на «Везерштадионе» всякий раз, когда бременский «Вердер» забивает гол. «Вольфсбург» использует «Rama Lama Ding Dong» Роки Шарпа и The Replays, которая достигла 17-го места в британских чартах в 1978 году, а до 2024 года «Байер Леверкузен» играл Status Quo.

Канкан на «Альянц Арене»

Таким образом, немецкая музыка, звучащая после гола, больше связана с весельем или региональной идентичностью, чем с претензиями на крутость, и музыка канкана не кажется неуместной. Она даже не уникальна, поскольку её исполняет на своём «Рурштадионе» команда второго дивизиона «Бохум».

Болельщики Премьер-лиги с отвращением относятся к идее музыки после гола, но в Германии она существует в различных формах с 1970-х годов. Однако только в начале 1990-х годов канкан стал первым «торхимном» «Баварии» на «Олимпиаштадионе», домашнем стадионе команды с 1972 по 2005 год.

«Бавария» празднует домашний гол globallookpress.com

Как, почему и когда именно это произошло, определить сложнее.

Издание The Athletic обратилось в «Баварию», и им ответили, что, поскольку никто из тех, кто работал в клубе в тот период, уже не работает в нем, то помочь они не могут. Несколько историков, опытных журналистов и болельщиков старшего поколения не смогли дать однозначных ответов, предположив лишь, что это была попытка улучшить атмосферу на огромном старом стадионе, и даже экскурсовод на «Альянц Арене» ничего не знал. Среди десятка болельщиков, опрошенных перед домашней игрой, никто не смог назвать реальную причину. Один, сказавший, что посещал матчи на «Олимпиаштадионе», просто вспомнил, что это делало игры немного веселее.

И это логично. Сегодняшняя Бундеслига может похвастаться огромными толпами болельщиков и шумными, красочными трибунами, но это современное явление. Немецкий футбол в 1980-х годах был более мрачным, с меньшей посещаемостью и большим количеством «правых» хулиганов. Средняя посещаемость матчей лиги в сезоне 2024-25 составила 38 656 человек, что почти вдвое больше, чем в среднем 21 700 человек в сезоне 1990-91.

«Альянц Арена» обычно заполняется до отказа, несмотря на свою вместимость в 75 000 человек, но средняя посещаемость матчей «Баварии» на «Олимпиаштадионе» — с его плохим обзором и беговой дорожкой — упала до 27 265 человек в сезоне 1985-86 и восстановилась лишь до 35 833 к сезону 1990-91. Это оставило много пустых мест на стадионе, который мог вместить более 60 000 человек.

Бодрый оптимизм музыки канкан был бы желанным дополнением, и он прочно утвердился в футболе. Дортмунд использовал эту мелодию в качестве музыкального сопровождения голов в период с 1992 по 1994 год, в то время как «Арминия Билефельд» использует адаптированную версию с 1989 года. Таким образом, это был отнюдь не неожиданный выбор, хотя композитор Оффенбах родился в Кёльне, получил французское гражданство, и ни он, ни его музыка не имели прямой связи с Мюнхеном или Баварией.

Точная дата её принятия «Баварией» также сложна, существуют разногласия по поводу того, когда музыка канкана впервые прозвучала, и когда она стала официальной частью церемонии в день матча. Некоторые говорят о середине 1990-х годов, другие утверждают, что в 1992 году, но исследования ограничиваются поиском старых матчей «Баварии» на YouTube и прислушиванием к звукам после забитых голов.

На нечетких кадрах матча Кубка УЕФА (предшественника Лиги Европы) против «Твенте» в 1993 году можно услышать музыку канкана, когда болельщики празднуют пенальти Лотара Маттеуса в первом тайме, хотя и без приставки «Yabba Dabba Doo» Фреда Флинстоуна, которая была добавлена ​​позже и сохранилась до сих пор.

Однако музыка канкана не оставалась неизменной в течение этих лет. За последние три десятилетия у «Баварии» было 11 разных «торхимнов». В статье 2024 года для немецкоязычного сайта о «Баварии» Mia San Rot автор Йонас Зехентнер написал, что канкан «произвел сильное впечатление на болельщиков», когда впервые прозвучал на Олимпийском стадионе, благодаря мелодии, которая «уникальным образом сочетает в себе радость и насмешку».

«Бавария» globallookpress.com

Это правда. В ней есть оттенок веселья, и с точки зрения болельщика гостевой команды, она звучит немного затянуто.

Но начиная с 2000 года, музыка, звучавшая после забитых мячей «Баварии», похоже, отражала противоречивые опасения: достаточно ли привлекателен клуб для международной аудитории, и, в свою очередь, достаточно ли атмосфера на стадионе соответствует его местным корням.

За пять лет после начала нового тысячелетия клуб сменил музыку от DJ Otzi «Anton aus Tirol» на Big Jack «FCB Immer Wieder» и John Miles «Music». В период с 2005 по 2011 год «Бавария» исполняла серию культурных зигзагов, от «Let Me Entertain You» Робби Уильямса до «Zillertal Wedding March», «Bavarian Pride March» и «Chelsea Dagger» группы The Fratellis, прежде чем «Seven Nation Army» группы The White Stripes начала восьмилетнюю серию выступлений на «Альянц Арене» — среди множества других европейских футбольных стадионов — до 2019 года.

В течение того же периода у отдельных игроков были свои собственные песни, которые звучали после основной музыки, звучавшей после забитых мячей. Какое-то время после гола Арьена Роббена над «Альянц Ареной» звучали «Тюльпаны из Амстердама», а после гола Франка Рибери по стадиону разносились «Елисейские поля» Джо Дассена.

Это не было уникальной особенностью «Баварии». Журналист Йозеф Энгельс в статье для Welt в 2004 году писал: «Вердер вложил много усилий в свою музыку, сопровождающую голы. У каждого игрока своя мелодия: французу Йохану Мику досталась "Марсельеза", а греку Ангелосу Харистеасу — "Сиртаки"».

Вернемся к «Баварии». К 2019 году, возможно, из-за повсеместного распространения «Seven Nation Army», болельщики были готовы к переменам: две фанатские группы с южной части «Альянц Арены» — «Клуб № 12» и «Шиккерия Мюнхен» — провели прямые переговоры с клубом об атмосфере на стадионе.

За неделю до начала нового сезона в соцсетях появилось сообщение, подписанное обеими группами, в котором загадочно говорилось: «Мы не хотим раскрывать все карты, но один или два момента, которые мы помним по громкоговорителям Олимпийского стадиона, будут повторены. Когда будет забит первый гол "Баварии", вы также услышите что-то знакомое. Имейте это в виду: Ябба Дабба Ду!»

И вот, когда — неизбежно — Роберт Левандовский забил первый домашний гол сезона 2019/20 в ничьей 2:2 с берлинской «Гертой», громогласные куплеты канкана впервые разнеслись по «Альянц Арене».

Роберт Левандовский globallookpress.com

Так было и с тех пор. В январе 2024 года, в память о Франце Бекенбауэре, самой значимой фигуре в истории немецкого футбола, после каждого гола «Баварии» в матче против «Хоффенхайма», завершившемся победой со счетом 3:0, звучала песня «Gute Freunde Kann Niemand Trennen» («Добрые друзья никогда не расстанутся») — сингл, исполненный и выпущенный Бекенбауэром в 1966 году. Но это единственное исключение.

Популярна ли эта музыка? Это зависит от того, кого вы спросите. В немецком футболе редко бывает консенсус по какому-либо вопросу, но «Бавария» будет продолжать забивать, а канкан будет продолжать звучать.