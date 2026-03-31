«Тоттенхэму» удалось убедить Роберто Де Дзерби стать третьим главным тренером в этом сезоне, но это еще больше оттолкнет часть болельщиков в то время, когда клубу отчаянно необходимо единство, пишет автор The Athletic Дэн Килпатрик.

Три группы болельщиков «Шпор» — все официально признанные клубом — выступили против приглашения Де Дзерби, ссылаясь на его публичную поддержку Мейсона Гринвуда, и, судя по социальным сетям, другие фанаты разделяют опасения по поводу бывшего главного тренера «Марселя».

Есть также болельщики «Шпор», которые с энтузиазмом поддерживают идею Де Дзерби как ведущего тренера и одного из немногих действительно перспективных безработных кандидатов на рынке.

Для контекста, в 2022 году Гринвуду были предъявлены обвинения по одному пункту попытки изнасилования, одному пункту контролирующего и принуждающего поведения и одному пункту нападения, повлекшего причинение телесных повреждений. Все три обвинения касались одной и той же женщины.

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» должен был предстать перед судом, но обвинения были сняты Королевской прокуратурой (CPS) в начале февраля 2023 года. CPS заявила, что «сочетание отказа от показаний ключевых свидетелей и появление новых материалов означает, что реальной перспективы осуждения больше нет».

Гринвуд последовательно отрицает свою вину.

Будучи тренером «Марселя», Де Дзерби поддержал подписание Гринвуда из «Юнайтед» в июле 2024 года и неоднократно поддерживал его как игрока и как личность на протяжении 18 месяцев их совместной работы.

Например, в ноябре 2025 года Де Дзерби назвал Гринвуда «хорошим человеком» и добавил: «Меня огорчает то, что с ним случилось, потому что я знаю совсем другого человека, чем тот, которого изображают в Англии».

Гринвуд и Де Дзерби globallookpress.com

Существуют разные мнения о подходе Де Дзерби к Гринвуду, но для «Тоттенхэма» важно то, что часть болельщиков — какой бы небольшой она ни была — может никогда не принять 46-летнего специалиста.

Это должно было бы вызывать беспокойство у «Тоттенхэма» и в лучшие времена, но сейчас времена ужасные, поскольку над клубом нависла ранее немыслимая перспектива вылета.

«Шпоры» находятся в свободном падении, всего в одном очке от зоны вылета, до конца чемпионата осталось семь игр, и, вероятно, никогда еще не было такого разрыва между болельщиками и клубом.

Как и любой клуб, «Тоттенхэм» имеет больше шансов на успех (или даже на функционирование), если он будет действовать в согласии с болельщиками. Самый успешный период в истории клуба, период работы Маурисио Почеттино с 2014 по 2019 год, характеризовался единством, которое пронизывало всю команду от руководства до трибун.

Правильно это или нет, но новый тренер станет лицом и голосом клуба, фактическим лидером и представителем «Тоттенхэма», а также важнейшей фигурой в восстановлении разрушенного института.

Ярким моментом последнего матча Игоря Тудора на посту главного тренера — домашнего поражения со счетом 0:3 от соперников по борьбе за выживание, «Ноттингем Форест», которое положило конец катастрофическому семиматчевому периоду работы хорвата, — стало единство болельщиков перед матчем, когда тысячи фанатов приветствовали автобус команды у стадиона.

Этому вновь обретенному духу угрожает назначение Де Дзерби, который с первого дня разделит болельщиков.

Следует признать, что возвращение Почеттино, пожалуй, единственное назначение, которое действительно объединило бы всю фанатскую базу, но главный тренер сборной США недоступен до окончания чемпионата мира (и вчера намекнул, что готов остаться и на более длительный срок).

Но ни один другой кандидат не оттолкнул бы часть болельщиков так сильно, как Де Дзерби.

Роберто Де Дзерби globallookpress.com

Если бы, скажем, «Тоттенхэм» нацелился на Андони Ираолу из «Борнмута» (раз они готовы сделать Де Дзерби одним из самых высокооплачиваемых тренеров Премьер-лиги, то разумно предположить, что расторгнуть контракт с Ираолой за последние несколько месяцев вполне возможно), то некоторые болельщики неизбежно не были бы рады стилю игры и личности испанца.

Но скептики Ираолы смогли бы отложить свои опасения ради своего клуба и поддержать нового тренера и его команду.

Противники Де Дзерби выступают на гораздо более глубоком уровне, рассматривая его поддержку Гринвуда как вопрос ценностей, морали и порядочности — выходящий далеко за рамки поверхностных соображений о характере тренера или тактике.

Таким образом, назначение Де Дзерби ставит «Тоттенхэм» под угрозу очередной изнурительной войны в тренерской культуре — после разногласий среди болельщиков по поводу Жозе Моуринью, Антонио Конте и Эндже Постекоглу.

Есть и другие факторы, которые следует учитывать, в том числе, подходят ли тактика Де Дзерби, его откровенный характер и методы управления командой для семиматчевой спасательной операции.

Команда Де Дзерби, «Брайтон энд Хоув Альбион», набрала всего два очка в первых пяти матчах, и он ясно дал понять, что для него предпочтительнее было бы взять на себя руководство летом, при условии, что «Тоттенхэм» избежит вылета.

Предложение Де Дзерби пятилетнего контракта с пунктом о возможности досрочного расторжения в случае вылета, фактически исключает возвращение Почеттино летом, лишив «Тоттенхэм» единственного кандидата, который мог бы дать клубу передышку, и это также сомнительно, учитывая его послужной список коротких пребываний в клубах и собственную историю смены тренеров в «Тоттенхэме».

С другой стороны, клуб — а также сторонники Де Дзерби среди болельщиков — могут считать его отличным и трудолюбивым тренером, что сразу же ставит его выше некоторых из самых обсуждаемых временных кандидатов.

Есть также аргумент — и вполне обоснованный — что единственный способ для «Тоттенхэма» выбраться из нынешнего кризиса — это определенная уверенность под руководством талантливого лидера, в которого руководство и игроки действительно могут верить.

Для некоторых сейчас важнее всего — спастись от вылета из Премьер-лиги, и то, как закончится пребывание Де Дзерби в «Тоттенхэме» — что, кажется, относительно легко предсказать — гораздо менее важно, чем то, как оно начнётся, что предсказать гораздо сложнее.

Роберто Де Дзерби globallookpress.com

Возможно, недовольство части болельщиков должно быть лишь второстепенным фактором, если Де Дзерби сможет спасти «Тоттенхэм» от позора первого вылета во второй дивизион с 1977 года.

Однако, учитывая затруднительное положение «Тоттенхэма», надёжных вариантов нет, и, стремясь заполучить Де Дзерби, клуб рискует подорвать доверие части своих болельщиков, возможно, непоправимо. Теперь «Шпорам» остаётся надеяться, что он оправдает затраты — и последствия.