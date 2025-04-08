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    От Макгрегора до «Эль-Матадора» или 5 величайших полулегковесов в истории UFC

    Макгрегор, Топурия или Альдо — кто самый величайший полулегковес UFC?

    Бои ММА UFC Конор Макгрегор Макс Холлоуэй Александр Волкановски Жозе Альдо Илия Топурия
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    Конор Макгрегор
    Полулегкий вес всегда выделялся яркими бойцами, устраивающих для фанатов ММА настоящее шоу. В преддверии турнира UFC 314, где в категории до 66 кг состоится бой за вакантный титул между Александром Волкановски и Диего Лопесом, портал BloodyElbow составил рейтинг величайших представителей данного дивизиона
    Бойцы в полулегком дивизионе одни из самых разносторонних и опасных в UFC. Благодаря большому разнообразию приемов в стойке, взрывным ударам, техничной борьбе за категорией до 66 кг очень интересно наблюдать.

    Победа в титульном бою UFC в полулегком весе означает, что вы один из лучших и уважаемых среди своих коллег. Однако то, как боец побеждает, и то, как к нему относятся болельщики, могут быть не менее важны для создания наследия.

    Эти достижения рассмотрены при составлении рейтинга величайших бойцов UFC в полулегком весе.

    5 место — Илия Топурия

    Илия Топурия
    globallookpress.com

    Вы не называете себя «Легендой», если не верите, что являетесь величайшим спортсменом всех времен, но Илия Топурия именно такой.

    Недавно «Эль-Матадор» сменил имя на «Ла Легенда» после того, как освободил титул чемпиона UFC в полулегком весе. Он завершил свое правление с 16-ю победами кряду без поражений, что является впечатляющим результатом.

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    • Совсем недавно грузин перешел в легкий вес. Победы нокаутом над Александром Волкановски и Максом Холлоуэем помогли закрепить его наследие, когда он поднялся в более тяжелую весовую категорию.

    Топурия — непобежденный и невероятно уверенный в себе боец, который отлично владеет как борьбой, так и кикбоксингом. Он мог бы доминировать в своем дивизионе долгие годы, но амбиции гораздо выше. Его цель — взять титул в легком весе.

    4 место — Конор Макгрегор

    Конор Макгрегор
    globallookpress.com

    В UFC мало кто может сравниться по известности с Конором Макгрегором, который какое-то время доминировал в полулегком весе.

    Ирландец одержал пять побед подряд, прежде чем получил шанс стать временным чемпионом. Затем он нокаутировал Чада Мендеса и далее вышел на бой за основной титул.

    Макгрегор очень легко победил Жозе Альдо: финишировал его всего за 13 секунд на UFC 194 и стал бесспорным чемпионом UFC в полулегком весе, утвердив свой авторитет в мире ММА.

    Конор был известен своей точностью и умением читать соперников, что он с большим успехом использовал в период своей карьеры в категории до 66 кг.

    Он никогда не терял пояс и отказался от него из-за простоя, но популярность Макгрегора и желание заполучить второй титул помогли полулегкому дивизиону процветать, как никогда ранее.

    3 место — Александр Волкановски

    Александр Волкановски
    globallookpress.com

    Австралийский боец пришел в ММА из регби. По началу дрался в полусреднем и даже среднем дивизионах, но затем нашел себя в категории до 66 кг.

    Став чемпионом UFC, он зарекомендовал себя в качестве одного из самых разносторонних бойцов, которых когда-либо видел этот спорт. Долгое время Волкановски доминировал в полулегкой весовой категории, не проиграв ни одного боя.

    Несмотря на поражения в недавних поединках с Исламом Махачевым за титул чемпиона в легком весе, Волкановски ранее выиграл 12 боев подряд в привычном для себя дивизионе, в том числе трилогию с Максом Холлоуэем.

    В прошлому году Алекс проиграл нокаутом Топурии, но это не уменьшает его заслуг в октагоне. Невероятные технические навыки австралийца в ударной технике и борьбе позволили ему править в дивизионе несколько лет.

    На пике Волкановски раз разом одерживал победы над лучшими бойцами промоушена.

    2 место — Макс Холлоуэй

    Макс Холлоуэй
    globallookpress.com

    Немногие бойцы могут похвастаться такой же известностью в полулегком весе UFC, как Макс. Гаваец некогда набил впечатляющую серию из 13-ти побед в ММА на пути к завоеванию титула чемпиона мира.

    После UFC 300 Холлоуэй стал первым в истории бойцом, завоевавшим все возможные чемпионские пояса UFC.

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    • Достижения «Благословенного»: временный чемпион в полулегком весе (взял титул в бою против Энтони Петтиса), чемпион в полулегком весе (забрал пояс у Жозе Альдо), обладатель титула BMF (нокаутировал на UFC 300 Джастина Гейджи).

    Его невероятная выносливость и технические навыки помогли ему одолеть ряд именитых соперников и стать одним из величайших чемпионов в полулегком весе. Холлоуэй отметился двумя победами над Жозе.

    Он единственный, кто переиграл «Короля Рио» дважды. Когда гаваец в клетке, болельщики всегда могут рассчитывать на незабываемое шоу. Чего только стоит нокаут на UFC 300, ставший частью истории ММА.

    1 место — Жозе Альдо

    Жозе Альдо
    globallookpress.com

    Трудно отдать кому-либо корону величайшего бойца полулегкого веса в истории UFC, обойдя стороной Жозе Альдо.

    Бразилец перешел в лигу из промоушена WEC в 2011 году с 18-ю победами при одном поражении в карьере, и в скором времени доказал, что является лучшим бойцом в своей весовой категории.

    Он продемонстрировал это в полной мере, проведя десять лет в качестве чемпиона в полулегком весе. За это время Альдо семь раз защищал свой пояс, учинив абсолютное доминирование.

    Впечатляло не только его мастерство, но и его долголетие. Несмотря на поражения от Макгрегора и Холлоуэя, он вернулся в 2018 году и одержал громкую победу над Джереми Стивенсом, когда финишировал американца мощным ударом в корпус, от которого тот рухнул на настил.

    Сейчас на счету Альдо 32 победы и 9 поражений. Однако влияние и доминирование в былые годы делают его величайшим бойцом в истории полулегкого веса UFC.

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