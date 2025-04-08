Есть долгожданная победа. Тим Цзю легко разобрался со Спенсером, но что дальше?

Тим Цзю, наконец-то, прервал серию из двух поражений. В главном бою вечера в Ньюкасле 7 апреля экс-чемпион WBO в первом среднем весе досрочно победил Джозефа Спенсера, доказав, что его рано списывать его со счетов. Однако за внешней уверенностью скрываются вопросы: что изменилось в стиле, и сможет ли Тим снова бороться за титулы?

Без спешки и риска

После двух тяжелых поражений Тим вышел на ринг с пониманием, что третья неудача поставит крест на его карьере. В связи с этим, экс-чемпион WBO в первом среднем весе не форсировал события. Стартовый раунд прошел в разведке: Цзю осторожно работал джебом, изучая стиль американца.

Спенсер, в свою очередь, пытался впечатлить агрессией и прессингом, но его удары почти не достигали цели. Зрители в зале скептически гудели — казалось, Тим слишком пассивен. Но уже со второго раунда Цзю начал диктовать свои условия.

Он методично зажимал Спенсера у канатов, поочередно атакуя корпус и голову соперника. Американец, никогда не бившийся с топовыми соперниками, быстро растерял уверенность. К третьему раунду преимущество Цзю стало подавляющим.

Спенсер, привыкший доминировать в региональных боях, не понимал, как реагировать на точные серии более опытного визави. Его попытки контратаковать выглядели хаотично, размашистые хуки пролетали мимо, а защита рассыпалась под градом ударов австралийца.

Тим Цзю и Джозеф Сппенсер globallookpress.com

В одном из эпизодов Тим имитировал атаку в голову, заставив Спенсера рефлекторно пригнуться, а затем пробил апперкот в живот. Американец схватился за ребра, но сумел устоять на ногах. Однако уже при следующем размене он оказался на полу после финта Цзю. Рефери не засчитал нокдаун, но психологически Джозеф был сломлен.

Ключевым стал четвертый отрезок, где Цзю обрушил на Спенсера шквал из 30 ударов подряд. Серия включала хуки в печень, апперкоты и кроссы — Спенсер словно превратился в боксерскую грушу. Он прижимался к канатам, закрывая голову руками, но Тим бил точно в щели между перчатками.

Угол американца, видя, что их боец не отвечает и теряет ориентацию, выбросил полотенце. Статистика ударов говорит сама за себя: 68% точных попаданий у Цзю против 22% у Спенсера.

Но важнее другое: Тим избежал невынужденных ошибок. Никаких прыжков в атаку с открытой защитой, как против Муртазалиева. Никаких попыток закончить бой одним ударом, как в первом бою с Фундорой.

Что изменилось в стиле Тима и чего все еще не хватает?

Tszyu vs Spencer HIGHLIGHTS: April 5, 2025 | PBC on Prime Video

После провального 2024 года Цзю явно пересмотрел подход. Раньше он полагался на агрессию, как в бою с Муртазалиевым, где планировал закончить все за два раунда. В этот раз Тим действовал хладнокровно: меньше бросков в атаку, больше контроля дистанции и работы передней рукой.

Он чаще использовал джеб не только для разведки, но и для сбивания ритма соперника. Вместо того чтобы бездумно идти в размены, австралиец предпочитал методично разбивать Спенсера.

Однако проблемы остались. В движениях Цзю все еще чувствуется скованность, словно он боится сделать лишний шаг. После серий ударов часто замирал на месте, оставляя себя открытым для контратак.

Например, в третьем раунде Спенсер едва не поймал его встречным правым кроссом, когда Тим задержался на линии атаки после комбинации. В элитном боксе такие паузы становятся фатальными, и противники уровня Фундоры или Муртазалиева не простили бы подобных ошибок.

Другая проблема — это предсказуемость. Большинство атак Цзю начинались с джеба, за которыми следовал хук слева и апперкот. Против Спенсера это сработало, но с топ-соперниками вряд ли.

За весь бой Тим почти не использовал правый кросс или удары снизу, а его арсенал выглядел ограниченным. Кроме того, Цзю редко менял уровни атак: 80% ударов приходились в голову, что позволяло Спенсеру хоть как-то защищаться.

Ментальный аспект тоже вызывает вопросы. Даже в бою со Спенсером было видно, как Тим боится ошибиться. После двух раундов он оглядывался на угол, словно искал подтверждения своим действиям.

Чтобы вернуться в элиту, Цзю нужно не только улучшить технику, но и восстановить психологическую устойчивость. Первый шаг уже сделан, но теперь Тиму придется доказывать, что он способен выдержать давление и достоин больших поединков.

Турман, Фундора и Зерафа следующие

Себастьян Фундора globallookpress.com

Победа над Спенсером лишь начало пути на вершину. Теперь Цзю нужен соперник, который вернет ему статус претендента на титул. Самый логичный вариант Кит Турман. Их бой планировали еще год назад, но тогда Тим проиграл Фундоре. Турман, несмотря на возраст, остается громким именем.

В марте он нокаутировал Брока Джарвиса, показав, что еще способен драться на высоком уровне. Для Цзю это идеальный вариант. Победа над ним даст медийный вес и немного повысит позиции в рейтингах. Однако есть нюансы — стиль Турмана основан на контратаках и скоростных перемещениях, а Цзю все еще уязвим при выходе из защиты.

Реванш с Фундорой выглядит опаснее. Себастьян сейчас на пике: он объединил пояса WBC и WBO, и пока что доминирует в первом среднем дивизионе. Для Цзю это шанс реабилитироваться, но риск повторного поражения довольно велик.

В первом бою Фундора использовал свой рост (195 см против 174 см) и джеб, чтобы держать Тима на расстоянии. За год американец стал еще техничнее, добавил работу по корпусу и улучшил защиту. Если Цзю не научится пробивать блок высоких соперников, реванш превратится в повторение прошлого поединка.

Более безопасный путь — это бой с Исраилом Мадримовым или Эриксоном Лубиным. Оба проигрывают в последнее время, но сохраняют высокие места в рейтингах. Мадримов, например, после поражений от Кроуфорда и Ортиса не в оптимальных кондициях.

Стиль представителя Узбекистана с активной работой на средней дистанции мог бы стать хорошим тестом для Тима. Лубин же не выходил в ринг с 2023 года, так что его форма под вопросом. Победа над любым из них не гарантирует Цзю места в топ-3, зато поможет набрать обороты.

Не стоит сбрасывать со счетов и локальные варианты. Бой с австралийцем Зерафой соберет стадионы, но не продвинет Цзю к титулам. Для промоутеров это идеальный сценарий: минимальный риск, максимум доходов.

Но фанаты раскритикуют такой выбор — они хотят видеть Цзю в боях за чемпионство, а не в показательных выступлениях. Если Тим хочет вернуться на вершину, ему нужен Турман или Фундора, а также серьезная подготовка к таким поединкам.