Дюбуа против Чисоры, Усик vs Паркер — IBF удивила раскладами в чемпионской гонке

Титульные расклады в боксе среди тяжеловесов стали настоящим удивлением. Британский ветеран Чисора лишил фанатов боя за звание абсолютного чемпиона мира

В бой идут одни старики

Международная боксерская федерация IBF удивила всех фанатов своими раскладами в титульный гонке на 2025 год. Самый громкий поединок в тяжелом весе на ближайшие месяцы — это реванш Александра Усика и Даниэля Дюбуа в битве за звание абсолютного чемпиона мира.

Однако в связи с тем, что «Динамит» в феврале не смог выступить в рамках первой защиты пояса IBF против Джозефа Паркера из-за травмы Международная боксерская федерация внезапно решила все переиграть.

Долгожданный реванш между Усиком и Дюбуа не состоится. Украинскому боксеру теперь придется проводить защиту титулов против набравшего обороты Джозефа Паркера.

Что касается Даниэля Дюбуа, то ему достался, пожалуй, самый неожиданный из всех возможных соперников — его соотечественник из Великобритании Дерек Чисора. 41-летнего ветерана неожиданно утвердили в статусе обязательного претендента на пояс IBF.

Дерек Чисора (справа) globallookpress.com

Удивительно то, что он не входит в топ-5 и ни по одной из четырех версий. Да и в целом, карьера Чисоры уже близится к закату. Сам боец заявил, что вне зависимости от того, как сложится его поединок с Даниэлем, он в любом случае завершит свою профессиональную карьеру.

Однако такое заявление многоопытного британца нисколько не разочаровало Международную боксерскую федерацию, которая, кажется не собирается искать ему замену. Почему выбор пал на бойца, ранее проигравшего все важные поединки в своей карьере, сказать сложно.

Со спортивной точки зрения Чисора не выглядит первым претендентом на титул. Он также не является одним из самых медийных боксеров, а в рейтинге идет лишь десятым, по версии IBF.

Ведь есть ряд и других боксеров, не менее достойных титульного поединка и способных составить куда большую конкуренцию Даниэлю Дюбуа.

Паркер, Чисора, Кабайел — кто больше достоин боя за пояс?

Джозеф Паркер против Мартина Баколе globallookpress.com

Если к кандидатуре Чисоры есть вопросы, назначение Джозефа Паркера в статусе следующего претендента на 3 пояса по версиям WBA, WBO и WBC выглядит заслуженно. Новозеландец переживает вторую молодость и идет на серии из шести выигранных поединков кряду.

Последние 3 победы были достигнуты над довольно серьезными соперниками. Паркер уверенно прошел Деонтея Уайлдера, Чжана Чжилэя и Мартина Баколе. Его прессинг и работоспособность могут доставить проблемы абсолютно любому топу тяжелого дивизиона.

Безусловно, Александр Усик фаворит в их противостоянии, но легкой прогулки у украинского боксера точно не будет в отличие от Дюбуа, которому предстоит поединок с ветераном на спаде. Тот факт, что Чисора выиграл 3 поединка кряду заслуживает уважения.

А недавнюю викторию над скандинавским бойцом Отто Валлиным и вовсе можно назвать мини-сенсацией. И все же конкурентоспособность британца на топ-уровне практически равна нулю. За 49 поединков на профессиональном ринге в послужном списке Чисоры много имен, но ни одного громкого.

В сравнении с Дереком, нынешний первый номер рейтинга по версии WBC Агит Кабайел заслужил титульного шанса явно не меньше. На его счету 26 побед в карьере и ни единого поражения.

Причем в 18-ти поединках немец финишировал своих соперников. Последние 3 победы были достигнуты над оппонентами из топ-10. И каждый из них и не сумел продержаться даже до чемпионских раундов.

Так поэтапно Кабайел финишировал некогда непобежденного россиянина Арсланбека Махмудова, неуступчивого кубинского панчера Фрэнка Санчеса и бывшего временного чемпиона мира по версии WBO Чжана Чжилэя.

Противостояние Агита против Даниэля Дюбуа с медийной точки зрения тоже далеко не самое громкое. Зато это очень интересный поединок стилистически. Ведь немец с его нынешней формой способен доставить «Динамиту» куда больше проблем, нежели Чисора.

Реванш Усика с Дюбуа на грани срыва

Александр Усик (слева) globallookpress.com

В связи с текущими раскладами в титульной гонке, по решению IBF, поединок за звание абсолютного чемпиона мира между Усиком и Дюбуа отложен на неопределенный срок.

Чтобы встретиться в реванше, обоим необходимо одержать победы в предстоящих боях. По раскладам букмекеров, Дюбуа к триумфу в своей битве чуть ближе, нежели украинец. В любом случае, есть еще одна проблема, из-за которой второй бой Даниэля и Александра на грани срыва.

Усику уже 38 лет, не так уж далеко и до завершения карьеры. После очередных защит титулов Александру и Даниэлю необходимо время на восстановление и подготовку к очному противостоянию.

Раньше, чем в начале 2026 года, ожидать реванша между ними не стоит. Это при том условии, что украинец не повесит перчатки на гвоздь после поединка с Паркером. Чем дольше затягивается организация ответного боя, тем больше шансов на успех появляется у Дюбуа.

Однако Усик дорожит своей репутацией и статусом непобежденного. Действующий чемпион никогда не предстанет в ринге в плохой форме. Собственно говоря, спортивная мотивация драться с более молодыми боксерами постепенно падает.

Украинец уже стал абсолютным чемпионом мира в двух весовых категориях. Он дважды побил главных звезд тяжелого дивизиона Энтони Джошуа и Тайсона Фьюри. С точки зрения наследия в реванше против Дюбуа нет необходимости. Скорее, этот бой больше нужен фанатам.

Ведь других громких поединков в тяжелом дивизионе сейчас нет. Смена поколений затягивается. Многолетние звезды и бывшие чемпионы мира близки к закату своей карьеры, но на замену никто не приходит.

Промоутеры и организаторы выжимают все до последнего цента из боксеров старой школы вроде Усика, Уайлдера, Джошуа и даже Чисоры, который готов спасти любой турнир и выйти на коротком уведомлении против стилистически самого неудобного оппонента.