Эммет подерется с Мерфи, Брито сразится с Сабатини. Анонс карда UFC Vegas 105

В ночь с 5 на 6 апреля состоится турнир UFC Vegas 105. В главном событии вечера в полулегком весе Джош Эммет встретится с Лероном Мерфи

Бои предварительного карда

1. Лома Лукбунми встретится с Истелой Нунес в женском минимальном весе

2. Ванесса Демопулус подерется с Талитой Аленкар в женском минимальном дивизионе

3. Виктори Генри сразится с Педро Фалькао в легчайшем дивизионе

4. Рис Макки подерется в рамках полусреднего веса с Даниэлем Фрунзе

5. Дион Барбоса в женском наилегчайшем дивизионе сразится с Дианой Белбитой

6. Дэйви Грант в легчайшем весе проведет бой с Даниэлем Сантосом

7. Луи Гурул встретится с Одэ Осборном в наилегчайшем дивизионе

UFC Vegas 105: Emmett vs Murphy — April 5th | Fight Promo

Бои основного карда

Основной кард турнира в Лас-Вегасе откроет поединок в среднем весе с участием Торреза Финни и Роберта Валентина. Оба бойца не слишком хорошо известны на широкую публику. Однако тот же Финни успел отметиться тем, что проделал невероятно длинный путь от выступления в претендентской серии Даны Уайта до подписания контракта с UFC.

Американец стал первым в истории, кто одержал в отборочном цикле 3 победы. Да и пока что в своей карьере Финни не потерпел ни единого поражения, выиграв все предыдущие 10 поединков.

Его очередной соперник не может похвастаться такими же цифрами. В карьере Валентина 10 побед и 4 поражения. А предыдущий поединок, который был для него дебютным в UFC, швейцарец проиграл нокаутом во втором раунде.

Далее пройдет еще одно не менее интересное противостояние в среднем дивизионе. На этот раз в октагон выйдут 2 ветерана категории Джеральд Мершарт и Брэд Таварес. Оба являются рекордсменами среднего дивизиона UFC по количеству проведенных поединков.

При этом форма спортсменов сильно разнится на сегодняшний день. Таварес проиграл 4 раза за 5 предыдущих встреч, и теперь на грани вылета из UFC. У Мершарта дела обстоят лучше. За 4 последних поединка он одержал 2 победы и потерпел 2 поражения. И за счет борьбы у Джеральда есть шанс добыть очередную викторию.

Брэд Таварес (справа) globallookpress.com

В тяжелом дивизионе пройдет поединок с участием 15-го номера рейтинга Кеннеди Нзечукву и Мартина Будая. К очному противостоянию оба подходят после побед в предыдущих встречах. В декабре прошлого года Нзечукву одержал победу нокаутировал в первом раунде Лукаса Бжески.

До этого аналогичным образом нигериец победил и Джоша Барнетта. Правда, еще ранее дважды проиграл в полутяжелой категории, после чего решил сменить дивизион и подняться выше. Мартин до недавнего времени шел в UFC на серии из четырех побед, пока не уступил Шамилю Газиеву техническим нокаутом.

Однако ту неудачу словак закрыл в прошлогоднем поединке с Андреем Орловским, одолев ветерана единогласным решением. В этом бою шансы обоих парней на успех примерно равны. Такой поединок может затянуться на все 3 раунда и дойти до раздельного вердикта.

В легчайшем весе состоится бой с участием Кортавиуса Ромиуса и Чана Хо Ли. Для каждого из парней это будет только второй поединок в лучшей лиге мира. Кортавиус в своем дебюте уступил единогласным решением Гастону Боланосу.

На отрезке в 5 поединков у американского бойца 3 победы и 2 поражения. Форма его очередного оппонента выглядят более убедительной. Хо Ли одержал победу в дебютном поединке в UFC судейским решением над Сяо Ланом, а также выиграл до этого еще 3 раза подряд. Ввиду нестабильности американца Чан вполне способен продлить свой винстрик.

Брито и Эммет настроены только на победу

Жоандерсон Брито globallookpress.com

В со-главном событии вечера в полулегком весе состоится бой между Жоандерсоном Брито и Пэтом Сабатини. На длительной дистанции эти парни показывали довольно неплохие выступления, и оба на сегодняшний день являются потенциальными кандидатами на попадание в топ-15.

Сабатини за 7 предыдущих поединков в промоушене одержал 5 побед и уступил только дважды. Параллельно американец неплохо проявил себя и на турнирах по грэпплингу, где выиграл 3 последних встречи.

В предыдущем противостоянии по ММА одержал победу сабмишном над Джонатаном Пирсом и закрыл досадное поражение нокаутом в первом раунде от Диего Лопеса. У Брито аналогичная статистика. В дебютном бою в UFC он уступил решением Биллу Алджео.

Но затем вышел на серию из пяти выигранных поединков кряду досрочно. Вообще, Брито должен был побеждать и в предыдущей встрече против Уильяма Гомиса, однако судьи удивительным образом отдали поединок французу, хотя он был на порядок хуже.

Грядущий бой обещает стать настоящим испытанием для каждого из участников. Сабатини, вероятно, будет полагаться на свои навыки в партере. Для Брито лучший способ одержать победу — это нокаут в 1-2 раундах. Бьет бразилец довольно жестко. И на ближней дистанции в лишний раз с ним лучше не размениваться.

В главном событии вечера в полулегком весе состоится поединок между Джошем Эмметом и Лероном Мерфи. В преддверии очного противостояния бойцы располагаются на восьмой и десятой позициях в рейтинге.

Джошу уже 40 лет, и за время выступлений он перебился почти со всеми топами дивизиона. В битве за временный титул уступил сабмишном Яиру Родригесу, а затем проиграл по очкам Илии Топурии. Но ветеран вернулся в клетку с яркой победой над Брайсом Митчеллом.

Джош отправил соперника на настил одним ударом менее, чем за 5 минут, а тот нокаут был признан лучшим за 2023 год. На дистанции в 6 поединков у Эммета 4 победы и 2 поражения, что довольно неплохо. Главная проблема — это 14-месячный простой.

И на этом фоне у более молодого Мерфи есть преимущество, потому как непобежденный британец выступал в последнее время гораздо чаще. В UFC у Лерона 8 выигранных поединков и одна встреча, завершившаяся вничью. Правда, в недавнем бою с Дэном Иге британец показал себя не лучшим образом.

Победить удалось лишь раздельным решением. И как оказалось, проблем у Лерона слишком много. Теперь ему предстоит поединок с еще более опасным оппонентом. Возраст и физические кондиции не позволяют Джошу прессинговать визави все 5 раундов. Но один точный удар в исполнении американского ветерана может изменить абсолютно все.