Тяжелый вес UFC на грани краха. Середняки и ветераны в топ-15, но нет новых звезд

На сегодняшний день в тяжелом дивизионе UFC выступают всего лишь 32 бойца. Уровень «королевского» веса за последние 3 года стал сильно ниже

Слишком много увольнений привели к кризису

Исторически тяжелый дивизион всегда считался самым зрелищным в смешанных единоборствах и UFC не был исключением. В былые времена уровень конкуренции в «королевском весе» казался просто запредельным.

Смена караула происходила практически постоянно. За титул чемпиона постоянно боролись такие легенды как Рэнди Кутюр, Тим Сильвия, Андрей Орловский, Кейн Веласкес, Фабрисио Вердум и многие другие.

В общем-то, тяжелый дивизион всегда держал планку и радовал фанатов талантами в каждом поколении. На смену вышеперечисленным бойцам пришли новые звезды: Стипе Миочич, Даниэль Кормье, Фрэнсис Нганну.

Фрэнсис Нганну (слева) globallookpress.com

Однако то, что происходит сейчас негативно сказывается на развитие некогда самой зрелищной весовой категории. UFC массово увольняют бойцов, а на замену никого не подписывает. На сегодняшний день в категории до 120 кг принимают участие всего лишь 32 спортсмена.

В сравнении с другими дивизионами это катастрофически мало. И даже наилегчайший дивизион, который всегда балансировал на грани исчезновения, сейчас переживает подъем в отличие от категории, где каждый удар может стать фатальным.

Нет восходящих звезд

Жаирзиньо Розенстрайк globallookpress.com

За последние несколько лет тяжелый дивизион потерял несколько именитых бойцов. Так, например, в 2023 году не удалось договориться о продлении контракта с бывшим чемпионом Фрэнсисом Нганну.

За последние несколько месяцев лига потеряла завсегдатого представителя топ-10 Жаирзиньо Розенстрайк. Суринамец был уволен из промоушена после поражения единогласным решением судей Сергею Павловичу в феврале.

Причем у Жаирзиньо 3 победы и 2 поражения за 5 последних поединков, что довольно неплохо. В итоге сейчас тяжелом дивизионе есть 5-6 сильных бойцов, но нет достойных соперников для них.

Стандартная ситуация, когда лига сводит именитого ветерана против молодого бойца, пытаясь продвинуть того, как можно дальше в рейтинге. Например, того же Марчина Тыбуру уже дважды пытались списать со счетов и выбросить из топ-15.

Сначала ему в соперники дали очередного проспекта вроде Джонаты Диницы, которого поляк одолел техническим нокаутом. Но а в последнем поединке на турнире в Лондоне остановил местного любимца Мика Паркина, нанеся ему первое поражение в карьере.

Самое интересное из всей этой истории то, что после двух ярких побед Марчин стал свободным агентом. У него закончился контракт и продлять его с ним, судя по всему, не собираются. Так UFC лишился очередного сильного тяжеловеса. И на замену ему из числа молодых бойцов никого нет.

Раньше в рейтингах были звезды, теперь дебютанты

Вальдо Кортес-Акоста globallookpress.com

Прежде чем попасть в рейтинг, боец, как правило, должен провести 3-4 удачных поединка. Подобная система до сих пор распространяется на все дивизионы кроме тяжелого. Нынешнее формирование участников титульной гонке в категории до 120 кг вызывает массу вопросов.

Ранее в топ-15 даже сильные бойцы попадались с большим трудом. Теперь же здесь присутствует, например, Тай Туиваса, у которого серия из пяти поражений подряд, вчерашний дебютант Таллисон Тейшейра.

Бразилец провел в лиге всего лишь 35 секунд. В своем первом поединке он оформил яркий нокаут против середняка Джастина Тафы и к удивлению многих сразу же попал в рейтинг. И подобных бойцов сейчас в титульной гонке хватает.

Вальдо Кортес-Акоста, Мик Паркин, Кеннеди Нзечукву еще вчера были нестабильными середняками или же новичками, а сегодня уже в шаге от попадания в первую десятку. В былые времена такие бойцы боролись бы за сохранение прописки. Но такова реальность, что на сегодняшний день уровень тяжелого дивизиона сильно упал.

Слишком большая разница между бойцами топ-6 и остальными

Тай Туиваса против Сирила Гана globallookpress.com

На сегодняшний день в тяжелом дивизионе лишь 5-6 бойцов с титульными амбициями если не брать в расчет действующего чемпиона Джона Джонса. Наиболее перспективным из этого списка выглядит обладатель временного пояса Том Аспиналл.

Составить ему конкуренцию могут Сирил Ган, Александр Волков, Сергей Павлович, Кертис Блэйдс и Жаилтон Алмейда. Но вот уровень остальных представителей топ-15 гораздо ниже, чем у вышеперечисленных бойцов.

И между ними сейчас довольно существенная разница в классе. Например, те же Сергей Спивак и Деррик Льюис выступают слишком нестабильно. Туиваса, скорее, приблизится к антирекорду Тони Фергюсона и вылету из промоушена, нежели вернется в топ-5.

Остальные бойцы и вовсе совершенно случайно оказались в рейтинге. Тот же Таллисон Тейшейра провел только один яркий поединок и это вовсе не показатель высокого уровня.

Пожалуй, чуть больше шансов, чем у других продвинуться к верхушке рейтинга у Шамиля Газиева. И все же россиянин ранее выглядело убедительно только в противостояниях с середняками, но крепкому топу Розенстрайку проиграл досрочно.

Без Джонса ситуация усугубится?

Джон Джонс globallookpress.com

Джон Джонс и его преследователи все еще сохраняют интерес к тяжелому дивизиону со стороны болельщиков. Но карьера «Баунса» близится к закату. А без такой звезды тяжелый вес сильно потеряет в медийном плане.

Однако если Джонс уйдет на пенсию, ситуация с чемпионской гонка станет более ясной. Место легендарного американца займет Том Аспиналл, пребывающий сейчас в невероятной форме. Только с кем ему драться дальше?

Практически всех прямых конкурентов за исключением Сирила Гана он уже победил. А новых соперников чемпионского уровня за последние полтора 1,5-2 года в промоушене так и не появилось. Чтобы исправить ситуацию и сделать дивизион более интересным, UFC необходимо подписать 10-15 новичков.

В первую очередь, стоит обратить внимание на PFL, где в последнее время относительно уровня этой лиги категория до 120 только процветала. Например, пригласить бывшего чемпиона Ренана Феррейру, победителя последнего Гран-при Дениса Гольцова, многократного финалиста Гран-при Анте Делию.

Возможно, стоит обратить внимание на российских бойцов из АСА. Неплохие шансы проявить себя в лучшей лиге мира есть у действующего чемпиона Евгения Гончарова, а также Кирила Корнилова и Мухумата Вахаева.

И в конце концов, UFC не стоит так быстро разрывать контракты с действующими бойцами. Почему бы не подписать новое соглашение с тем же Марчином Тыбурой и вернуть в лигу Жаирзиньо Розенстрайка?

Ко всему этому списку можно также добавить по 1-2 непобежденных бойцов из локальных лиг, пригласить именитых борцов и кикбоксеров. Тогда дивизион обретет свою былую славу и уход Джона Джонса ни на что не повлияет.