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    Тяжелый вес UFC на грани краха. Середняки и ветераны в топ-15, но нет новых звезд

    Тяжелому дивизиону UFC нужны перемены. Таким слабым «королевский вес» не был никогда

    Бои ММА UFC Сборная России PFL Джон Джонс Сирил Ган Сергей Павлович Тай Туиваса Александр Волков Франсис Нганну Даниэль Кормье Том Аспиналл Жаилтон Алмейда Сергей Спивак Деррик Льюис Жаирзиньо Розенстрайк
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    Джон Джонс
    На сегодняшний день в тяжелом дивизионе UFC выступают всего лишь 32 бойца. Уровень «королевского» веса за последние 3 года стал сильно ниже

    Слишком много увольнений привели к кризису

    Исторически тяжелый дивизион всегда считался самым зрелищным в смешанных единоборствах и UFC не был исключением. В былые времена уровень конкуренции в «королевском весе» казался просто запредельным.

    Смена караула происходила практически постоянно. За титул чемпиона постоянно боролись такие легенды как Рэнди Кутюр, Тим Сильвия, Андрей Орловский, Кейн Веласкес, Фабрисио Вердум и многие другие.

    В общем-то, тяжелый дивизион всегда держал планку и радовал фанатов талантами в каждом поколении. На смену вышеперечисленным бойцам пришли новые звезды: Стипе Миочич, Даниэль Кормье, Фрэнсис Нганну.

    Фрэнсис Нганну (слева)
    globallookpress.com

    Однако то, что происходит сейчас негативно сказывается на развитие некогда самой зрелищной весовой категории. UFC массово увольняют бойцов, а на замену никого не подписывает. На сегодняшний день в категории до 120 кг принимают участие всего лишь 32 спортсмена.

    В сравнении с другими дивизионами это катастрофически мало. И даже наилегчайший дивизион, который всегда балансировал на грани исчезновения, сейчас переживает подъем в отличие от категории, где каждый удар может стать фатальным.

    Нет восходящих звезд

    Жаирзиньо Розенстрайк
    globallookpress.com

    За последние несколько лет тяжелый дивизион потерял несколько именитых бойцов. Так, например, в 2023 году не удалось договориться о продлении контракта с бывшим чемпионом Фрэнсисом Нганну.

    За последние несколько месяцев лига потеряла завсегдатого представителя топ-10 Жаирзиньо Розенстрайк. Суринамец был уволен из промоушена после поражения единогласным решением судей Сергею Павловичу в феврале.

    Причем у Жаирзиньо 3 победы и 2 поражения за 5 последних поединков, что довольно неплохо. В итоге сейчас тяжелом дивизионе есть 5-6 сильных бойцов, но нет достойных соперников для них.

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    • Стандартная ситуация, когда лига сводит именитого ветерана против молодого бойца, пытаясь продвинуть того, как можно дальше в рейтинге. Например, того же Марчина Тыбуру уже дважды пытались списать со счетов и выбросить из топ-15.

    Сначала ему в соперники дали очередного проспекта вроде Джонаты Диницы, которого поляк одолел техническим нокаутом. Но а в последнем поединке на турнире в Лондоне остановил местного любимца Мика Паркина, нанеся ему первое поражение в карьере.

    Самое интересное из всей этой истории то, что после двух ярких побед Марчин стал свободным агентом. У него закончился контракт и продлять его с ним, судя по всему, не собираются. Так UFC лишился очередного сильного тяжеловеса. И на замену ему из числа молодых бойцов никого нет.

    Раньше в рейтингах были звезды, теперь дебютанты

    Вальдо Кортес-Акоста
    globallookpress.com

    Прежде чем попасть в рейтинг, боец, как правило, должен провести 3-4 удачных поединка. Подобная система до сих пор распространяется на все дивизионы кроме тяжелого. Нынешнее формирование участников титульной гонке в категории до 120 кг вызывает массу вопросов.

    Ранее в топ-15 даже сильные бойцы попадались с большим трудом. Теперь же здесь присутствует, например, Тай Туиваса, у которого серия из пяти поражений подряд, вчерашний дебютант Таллисон Тейшейра.

    Бразилец провел в лиге всего лишь 35 секунд. В своем первом поединке он оформил яркий нокаут против середняка Джастина Тафы и к удивлению многих сразу же попал в рейтинг. И подобных бойцов сейчас в титульной гонке хватает.

    Вальдо Кортес-Акоста, Мик Паркин, Кеннеди Нзечукву еще вчера были нестабильными середняками или же новичками, а сегодня уже в шаге от попадания в первую десятку. В былые времена такие бойцы боролись бы за сохранение прописки. Но такова реальность, что на сегодняшний день уровень тяжелого дивизиона сильно упал.

    Слишком большая разница между бойцами топ-6 и остальными

    Тай Туиваса против Сирила Гана
    globallookpress.com

    На сегодняшний день в тяжелом дивизионе лишь 5-6 бойцов с титульными амбициями если не брать в расчет действующего чемпиона Джона Джонса. Наиболее перспективным из этого списка выглядит обладатель временного пояса Том Аспиналл.

    Составить ему конкуренцию могут Сирил Ган, Александр Волков, Сергей Павлович, Кертис Блэйдс и Жаилтон Алмейда. Но вот уровень остальных представителей топ-15 гораздо ниже, чем у вышеперечисленных бойцов.

    И между ними сейчас довольно существенная разница в классе. Например, те же Сергей Спивак и Деррик Льюис выступают слишком нестабильно. Туиваса, скорее, приблизится к антирекорду Тони Фергюсона и вылету из промоушена, нежели вернется в топ-5.

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    • Остальные бойцы и вовсе совершенно случайно оказались в рейтинге. Тот же Таллисон Тейшейра провел только один яркий поединок и это вовсе не показатель высокого уровня.

    Пожалуй, чуть больше шансов, чем у других продвинуться к верхушке рейтинга у Шамиля Газиева. И все же россиянин ранее выглядело убедительно только в противостояниях с середняками, но крепкому топу Розенстрайку проиграл досрочно.

    Без Джонса ситуация усугубится?

    Джон Джонс
    globallookpress.com

    Джон Джонс и его преследователи все еще сохраняют интерес к тяжелому дивизиону со стороны болельщиков. Но карьера «Баунса» близится к закату. А без такой звезды тяжелый вес сильно потеряет в медийном плане.

    Однако если Джонс уйдет на пенсию, ситуация с чемпионской гонка станет более ясной. Место легендарного американца займет Том Аспиналл, пребывающий сейчас в невероятной форме. Только с кем ему драться дальше?

    Практически всех прямых конкурентов за исключением Сирила Гана он уже победил. А новых соперников чемпионского уровня за последние полтора 1,5-2 года в промоушене так и не появилось. Чтобы исправить ситуацию и сделать дивизион более интересным, UFC необходимо подписать 10-15 новичков.

    В первую очередь, стоит обратить внимание на PFL, где в последнее время относительно уровня этой лиги категория до 120 только процветала. Например, пригласить бывшего чемпиона Ренана Феррейру, победителя последнего Гран-при Дениса Гольцова, многократного финалиста Гран-при Анте Делию.

    Возможно, стоит обратить внимание на российских бойцов из АСА. Неплохие шансы проявить себя в лучшей лиге мира есть у действующего чемпиона Евгения Гончарова, а также Кирила Корнилова и Мухумата Вахаева.

    И в конце концов, UFC не стоит так быстро разрывать контракты с действующими бойцами. Почему бы не подписать новое соглашение с тем же Марчином Тыбурой и вернуть в лигу Жаирзиньо Розенстрайка?

    Ко всему этому списку можно также добавить по 1-2 непобежденных бойцов из локальных лиг, пригласить именитых борцов и кикбоксеров. Тогда дивизион обретет свою былую славу и уход Джона Джонса ни на что не повлияет.

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