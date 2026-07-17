Пэдди Пимблетт на UFC 329 буквально за минуту переехал грозного Бенуа Сен-Дени, перекрыв французу кислород своей гильотиной. Теперь плохиш из Ливерпуля готов свести счеты со вчерашним чемпионом Илией Топурией, что, безусловно, станет самым громким боем в легком весе прямо сейчас

Вернулся, чтобы править

Год назад Пэдди Пимблетта воспринимали, как медийный проект, которого тащат к вершине через ветеранов. Но в ночь UFC 329 британец перевернул это представление за 52 секунды. Бенуа Сен-Дени, боец из топ‑5 с серией из четырех финишей, бросился на Пэдди с самого гонга, после чего нарвался на гильотину и уснул.

Для Пимблетта эта победа стала реабилитацией после январского поражения от Джастина Гейджи в бою за временный пояс. Многие ждали, что Пэдди провалится, ведь до этого его самые громкие победы были над Чендлером, Фергюсоном и Грином, далеко не самыми молодыми львами.

Пэдди Пимблетт против Тони Фергюсона globallookpress.com

Но против Бенуа он показал не только характер, но и элитный грэпплинг. Теперь Пимблетт снова в топ‑5, и его имя звучит в одном ряду с Оливейрой, Царукяном, Холлоуэем и Топурией.

Именно такой результат возвращает британскую звезду в титульную гонку. Главное, Пэдди доказал, что он не только говорит, но и делает. И теперь уже никто не называет его переоцененным проспектом.

Реакция зала, соцсетей и самого героя

Пэдди Пимблетт globallookpress.com

Профессиональное сообщество моментально отреагировало после сабмишена Пимблетта. Экс-чемпион UFC в полусреднем весе Белал Мухаммад заявил: «Я же говорил, что у Пэдди грэпплинг куда лучше».

А Мэтт Браун сразу предложил британцу бой с экс-чемпионом: «Илия против Пэдди. Простейший подбор соперников». Сам Пимблетт на пресс‑конференции был скромен: «Я хочу стать чемпионом мира, будь то следующий бой или следующие десять. Джастин, Арман, Илия, Чарльз, любой может получить от меня».

При этом он отдельно зацепил Оливейру: «Я заставлю Чарльза сдаться, если он полезет в партер». Однако тон его слов поменялся, когда речь зашла о Топурии, тут сразу появлялись искры.

Вариантов у Пэдди после этой победы вагон и маленькая тележка. Бой с Максом Холлоуэем после травмы Макгрегора выглядит логично: оба в топе, оба медийны. Битва с Царукяном это чисто спортивный интерес.

А поединок с Оливейрой проверка на прочность в партере. Но битва с Топурией это уже событие, которое не нуждается в дополнительном пиаре. Именно вариант с Илией вызвал больше всего обсуждений в соцсетях.

Не потому, что он самый логичный с точки зрения рейтингов, а потому что здесь пересекаются характеры, стили и амбиции. UFC, лишившись Макгрегора, явно присматривается к этой паре.

Почему именно Топурия?

Илия Топурия globallookpress.com

Илия Топурия и Пэдди Пимблетт — два самых ярких болтуна легкого дивизиона, а их взаимные уколы начались задолго до UFC 329. Испанец называл Пэдди «переоцененным клоуном», а британец в ответ обещал «вырубить этого коротышку».

У них разное прошлое, разные фанатские базы, но одно стремление: стать лицом организации после недавнего провала Макгрегора. Конфликт подогревается и общим соперником, Джастином Гейджи.

Топурия проиграл Гейджи техническим нокаутом, а Пимблетт хоть и уступил решением, но провел с Джастином все 25 минут, вставал после нокдаунов и не был финиширован. Это дает Пэдди моральное право говорить: «Я крепче, чем ты думаешь».

Но главное коммерческий потенциал. Англия против Испании, острый язык против темперамента, универсализм против ударки, это классика жанра. UFC нужен новый мега-бой, а Макгрегор после травмы колена вряд ли вернется.

Пимблетт уже заявил: «С ним покончено, в городе новый парень». К тому же, оба бойца находятся в прайме: Топурии 29 лет, ливерпульцу 31. Они не ветераны, которые доживают контракты, а голодные топы.

Если UFC захочет сделать ставку на нового глобального героя, этот бой продастся лучше, чем любой другой в легком весе. Оливейра с Царукяном и близко не дадут такого медийного шума.

Год назад было бы смешно, но не сейчас

Конфликт Топурии и Пимблетта globallookpress.com

Еще год назад бой Пимблетта с Топурией казался мисматчем для британца. Илия — чемпион, уничтоживший Волкановски, Оливейру и Холлоуэя, а Пэдди просто харизматичный и веселый парень, которого искусственно тянули к вершине.

Но после того, как Топурия поплыл под давлением Гейджи и был вынужден сдаться на турнире в Белом доме в перерыве между четвертым и пятым раундом, сидя на стуле, его аура непобедимости дала трещину. А Пимблетт, наоборот, выстоял против того же Гейджи все пять раундов.

Сравнение через общего соперника обманчиво, но здесь оно работает. Гейджи, по сути, сломал Топурию, а Пимблетта он только перебил. Более того, Пэдди показал, что может вставать после тяжелых ударов и продолжать давить.

Габариты тоже играют роль. Пимблетт один из самых крупных легковесов. В межсезонье он отъедается аж до 93 кг. Топурия низкорослый и гораздо меньше весит в обычное от поединков время. Так что легко нокаутировать столь габаритного соперника у Илии вряд-ли получится.

С учетом недавнего уничтожения Сен-Дени сложно представить, что Топурия что-то противопоставит британцу на настиле. Да, у него преимущество в скорости и взрывной силе, но Пимблетт уже показал, что способен пережить любую бурю.

Если он выдержит первые раунды, то сможет воплотить свой план в действие: клинч, давление, попытки добить визави в партере. Это не гарантия победы, но это делает бой непредсказуемым. Раньше 99 фанатов из 100 сказали бы: «Топурия разорвет Пэдди».

Теперь даже скептики признают, что у Пимблетта есть реальные козыри. Он закрыл неудачу с Гейджи, наказав топового Сен‑Дени. Вдобавок, Пэдди более устойчив психологически.

Страсть, ненависть друг к другу, умение раскручивать поединки, высокие ставки и актуальная форма обоих — все эти факторы безгранично делают бой Пимблетта и Топурии самым ожидаемым в легком весе прямо сейчас. Их противостояние затмит любую битву конкурентов по дивизиону, будь то титульник или разборка с поясом BMF на кону.