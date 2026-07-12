Прошлогоднее назначение Валерия Карпина обернулось для московского «Динамо» провалом. После утверждения Ролана Гусева результаты бело-голубых заметно улучшились, но руководство столичного клуба решило дальше идти с Сандро Шварцем. Как динамовцы готовятся начать чемпионат во главе со старым-новым наставником — в материале LiveSport.Ru.

Отдать долг стране

«Динамо» завершило предыдущий сезон победоносно. В последнем туре 17 мая бело-голубые на выезде выиграли у «Балтики» (2:1), что позволило подняться в итоговой турнирной таблице на седьмое место. После возвращения из Калининграда большинство игроков команды ушло в месячный отпуск (до 18 июня).

Дмитрий Александров и Ульви Бабаев vk.com/fcdm_official

Настоящими тружениками футбола этим летом выступили семь динамовцев, которые приняли вызов в национальные команды. В сборную России ради участия в товарищеских матчах отправились три игрока «Динамо». Однако на поле появились лишь двое — Константину Тюкавину не позволили сыграть проблемы с коленом.

Антона Миранчука задействовали во всех трех матчах: против Египта (0:1) и Буркина-Фасо (3:0) ему доверяли около часа игрового времени (в победной встрече хавбек ассистировал брату), а в матче с Тринидадом и Тобаго (3:0) он вышел на замену в середине второго тайма. Иван Сергеев пропустил игру с Буркина-Фасо, а двух других матчах проводил на поле по 73-75 минут и тоже отметился одним голевой передачей.

«Динамо» также отправило своих представителей в молодежную сборную России, которая в Турции дважды встречалась с олимпийской сборной Ирака. Вратарю Курбану Расулову на этом сборе не дали шанса проявить себя. Полузащитник Виктор Окишор, став автором двух голевых передач, помог нашей молодежке одержать победу в первом матче (5:1), а в повторной встрече россиянам для успеха хватило одного гола, забитого с пенальти (1:0).

Без бело-голубых не обошелся проходящей в Северной Америке чемпионат мира 2026 года. Хуан Касерес ожидаемо был главным ответственным за правый фланг обороны в сборной Парагвая. Защитник попадал в стартовый состав во всех пяти матчах и помог латиноамериканцам дойти до 1/8 финала, где их остановили французы.

На этой же стадии свой путь завершила одна из стран-хозяек мундиаля — Мексика. Еще пару месяцев назад вызов Луиса Чавеса казался чем-то невозможным, так как у него только завершилось восстановление после разрыва крестообразной связки правого колена. Однако опорный полузащитник все-таки получил приглашение от тренерского штаба Хавьера Агирре. Правда, участие динамовца на турнире ограничилось лишь получасом в матче-открытия против ЮАР — остальные игры он наблюдал со скамейки запасных.

Матчи, матчи, матчи

Бело-голубые вышли из отпуска 18 июня. Но в отличие от большинства команд динамовцы, разместившись на базе клуба в Новогорске, сразу же приступили к тренировкам, а углубленное медицинское обследование вместе с функциональным тестированием отложили до 28-го числа — в «Динамо» решили дождаться сборников, которым предоставили дополнительные дни отдыха.

Дмитрий Скопинцев vk.com/fcdm_official

По всей видимости, тренеры бело-голубых хотят, чтобы футболисты набрали форму через игры — у «Динамо» запланировано 7 матчей за 22 дня. Причем большинство соперников — далеко не самого высокого уровня. Хотя динамовцы проиграли первый спарринг межсезонья «Торпедо» (0:2), а затем не так уж легко выиграли у «Пари НН» (2:1) и «Оренбурга» (2:1).

Бело-голубые отвели душу в игре против второй команды «Динамо» — за 120 минут игрового времени отгрузили в ворота дублеров 10 безответных мячей. При этой данного матча в изначальных планах «Динамо» не было. Им пришлось «затыкать дыру» в предсезонной подготовке, которая возникла из-за отмены матча против «Ботафого», отказавшегося приезжать в Россию на «Братский кубок».

Перед началом чемпионата бело-голубым осталось провести три контрольных матча. «Динамо» предстоят две встречи с ЦСКА и еще одна игра с «Акроном».

Поменяли не состав, а тренерский штаб

Главное изменение этого межсезонья в жизни «Динамо» уже случилось — оно произошло на тренерском мостике. По окончании сезона истек срок контракта у Ролана Гусева. Многие эксперты выступали за продолжение сотрудничества с 48-летним специалистом, под руководством которого команда в 12 весенних турах набрала 27 очков. Но, кажется, проигрыш в финале Пути РПЛ Кубка России стал роковым, и руководство «Динамо» пошло на смену главного тренера.

Тем более, бело-голубым наконец-то удалось уговорить Сандро Шварца. Немец уже работал в столичном клубе в 2020-2022 гг. и привел его к бронзе РПЛ, а также вывел в финал Кубка. Однако геополитические факторы вынудили тренера покинуть Россию. Последующие 4 года, пока Шварц работал в Германии («Герта») и в США («Нью-Йорк Ред Буллз»), «Динамо» периодически прощупывало почву на тему его возможного возвращения, но ответ до последнего времени был отрицательным.

Сандро Шварц vk.com/fcdm_official

Сейчас же 47-летний специалист дал согласие на очередное предложение москвичей. Им для этого пришлось дать Шварцу контракт на 3 года со второй после Сергея Семака в «Зените» зарплатой в РПЛ (2,4 млн евро в год). Нельзя не отметить, что на эти же три года «Динамо» продлило контракты с генеральным директором Павлом Пивоваровым и спортивным директором Желько Бувачем. Все выглядит как часть долгосрочной стратегии.

В то же время активность бело-голубых во время летней трансферной кампании 2026 года пока что минимальна. Столичный клуб еще не оформил ни одного трансфера «на вход». Из значимых сделок «Динамо» на данный момент стоит выделить лишь продление контракта с Андреем Луневым по необычной схеме 1+1+1, а также уход Муми Нгамале. На самом деле москвичи были не против оставить вингера, но он сам после завершения сезона перестал выходить на связь и предложение клуба проигнорировал.

По сравнению с прошлым сезоном состав команды пополнили лишь полузащитники Лука Гагнидзе и Егор Смелов, у которых закончилась аренда, соответственно, в «Гранаде» и «Пари НН». Еще четверо арендованных в прошлом году футболистов снова продолжат выступать в других коллективах: Станислав Бессмертный — в «Родине», Егор Назаренко — в «Оренбурге», Денис Боков — в «Урале», Иван Лепский — в «Крыльях Советов». Причем первые трое опять ушли в аренду, а последний попрощался с «Динамо» окончательно — самарцы выкупили защитника за 25 млн рублей.

Нужен не Кокорин, а Тюкавин

Константин Тюкавин в настоящее время считается одним из лучших нападающих России. Естественно, что к его персоне будет возникать интерес как у европейских клубов, так и у топ-команд РПЛ. И вот этим летом серьезную попытку подписать 24-летнего форварда предпринял «Зенит».

Константин Тюкавин vk.com/fcdm_official

Если верить СМИ, петербуржцы собирались значительно потратиться, чтобы осуществить этот трансфер. Назывались различные варианты компенсации: Мостовой + 10 млн евро, Горшков и Латышонок + 15 млн евро, 20 млн евро, 25, 30… Но «Динамо» оказалось непреклонным.

Хотелось бы поставить в этой истории точку. «Динамо» нынешним летом не рассматривало и не будет рассматривать возможность продажи Тюкавина ни в один российский клуб. Это исключено. Рассчитываем, что Константин именно в составе «Динамо» выиграет трофей — такая задача стоит перед командой. Александр Ивлев председатель совета директоров ФК «Динамо» Москва

Такой поступок многое говорит об амбициях бело-голубых. С учтём такой позиции руководства «Динамо» очередной виток интереса бразильских клубов (в частности, «Гремио» и «Палмайрес») к Бителло должен вновь остаться без внимания.

А вот с кем бело-голубые могут расстаться, так это Луис Чавес. Полузащитник только восстановился от «крестов», у него остался год контракта, а его очень хочет мексиканская «Америка». При достойном предложении есть смысл согласиться на продажу 30-летнего легионера. Еще была информация, что «Атлетико Паранаэнсе» в лице главного тренера нацелился на форварда Артура Гомеса.

Артур Гомес vk.com/fcdm_official

Каких-либо весомых инсайдов о трансферах «Динамо» «на вход» не было. Возможно, именно по этой причине пошли разговоры о потенциальном возращении в клуб Александра Кокорина, который после 4 лет выступлений за кипрский «Арис» этим летом стал свободным агентом и рассказал, что не против вновь примерить динамовскую майку. Но в самом московском клубе высказались предельно ясно: «есть факторы, которые не позволят нам взять Александра обратно».

Планы на ближайшее будущее

«Динамо» пятый сезон подряд начнет чемпионат матчем в Петровском парке: теперь бело-голубые на своем поле примут «Крылья Советов». Вообще, подопечным Сандро Шварца календарь преподнес равномерный старт сезона: тяжелые выезды в Калининград и Санкт-Петербург пойдут вперемежку с проходными играми дома.

1-й тур, 25 июля, 14:00. «Динамо» Москва — «Крылья Советов»

2-й тур, 1 августа, 20:45. «Балтика» — «Динамо» Москва

3-й тур, 9 августа, 14:30. «Динамо» Москва — «Динамо» Махачкала

4-й тур, 16 августа, 14:30. «Зенит» — «Динамо» Москва

5-й тур, 23 августа, 15:15. «Динамо» Москва — «Родина»

Некая невидимая сила в последние годы сводит «Динамо» с «Краснодаром». Они не только в заключительных турах чемпионата решали судьбу золотых медалей, но уже в третий раз с 2023 года встретятся на групповом этапе Кубка России.

1-й тур, 4-6 августа. «Факел» — «Динамо» Москва

2-й тур, 18-20 августа. «Динамо» Москва — «Краснодар»

3-й тур, 1-3 сентября. «Динамо» Москва — «Ахмат»

4-й тур, 13-15 октября. «Ахмат» — «Динамо» Москва

5-й тур, 27-29 октября. «Краснодар» — «Динамо» Москва

6-й тур, 24-26 ноября. «Динамо» Москва — «Факел»

Принципиальности их противостоянию добавить тот факт, что именно «быки» в мае встали на пути бело-голубых на пути к долгожданному трофею, а динамовцы, в свою очередь, сделали подножку краснодарцам в чемпионской гонке РПЛ. Кроме того, москвичи в группе B встретятся с крепким «Ахматом» и вернувшимся в Премьер-Лигу «Факелом».