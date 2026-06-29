26 июня представители «Ботафого» уведомили московские «Динамо» и ЦСКА, что бразильский клуб, несмотря на достигнутую ранее договоренность, не примет участие в запланированных на 4 и 10 июля матчах предсезонного «Братского кубка». Почему бразильцы отказались от поездки в Россию и кто раньше так же сдавал назад — в материале LiveSport.Ru.

Футбол международного масштаба

Были времена, когда в Москву на предсезонный турнир приезжали мадридский «Реал», «Челси», «Милан». Многие хотели бы увидеть продолжение Кубка РЖД конца нулевых. Но рассинхронизация календарей, экономическая подоплека, а в последние годы еще и геополитическая обстановка сделали это почти невозможным.

Тем не менее, клубы РПЛ не оставляют попыток организовать матчи с иностранными командами, что в условиях отстранения становится особенно актуальным. «Зенит», например, в рамках своей Суперсерии привозил в Санкт-Петербург «Фенербахче» (Турция), «Црвену Звезду» (Сербия), «Сьон» (Швейцария), «Нефтчи» (Азербайджан) и др.

Столичные клубы (точнее говоря, ЦСКА и «Динамо») решили не отставать и в 2023 г. дали старт «Братскому кубку». Последние два года его приглашенными участниками были сербские «Партизан» и «ОФК». Но руководители красно-синих и бело-голубых заявляли, что планируют развивать данный турнир дальше.

Один из планов развития состоит в приглашении в Москву более статусных зарубежных команд. Так, генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров подтверждал, что был разговор о возможном участии «Аль-Насра», за который выступает Криштиану Роналду. По информации СМИ, в сфере интересов организаторов еще был бразильский «Сантос» с Неймаром в составе. Но с этими клубами пока что договориться не удалось.

Криштиану Роналду alnasrclub.com

А вот на поездку в Россию согласился «Ботафого». Соперник, безусловно, статусный: всего полтора года назад он выиграл чемпионат Бразилии и Кубок Либертадорес. Но клуб из Рио-де-Жанейро сейчас испытывает финансовые проблемы: имеет несколько непогашенных долгов за предыдущие трансферы (в частности, один из них — перед «Зенитом» за переход Артура в размере 6,4 млн евро). Из-за них ФИФА уже шесть раз накладывала на бразильцев запрет по регистрации новичков. Так что финансово простимулировать их к участию в «Братском кубке» было более чем возможно.

От «Братского кубка» остался один матч

Бразильские журналисты сообщали, что «Ботафого» намерен использовать товарищеский турнир для того, чтобы проверить некоторых футболистов из своего резерва и академии. Команда собиралась прилететь в Москву 1 июля и провести в России десять дней: на 4-е число запланировали матч против ЦСКА, а на 10-е число — против «Динамо». Однако этим планам не суждено было сбыться.

Матчи «Братского кубка» с участием «Ботафого» не состоятся. Накануне [26 июня] «Ботафого» уведомил нас, что бразильский клуб в одностороннем порядке отказывается от поездки в Москву и участия в «Братском кубке», несмотря на оформленные договоренности и сделанные ранее официальные анонсы. Пресс-служба ПФК ЦСКА

Бразильцы в присланном письме обозначили три основные причины, в силу которых решение об участии было изменено:

вызванное спорами по поводу контроля над клубом расхождение во мнениях между членами совета директоров о целесообразности участия в турнире (оно могло негативно повлиять на предстоящую продажу клуба);

назначенная национальной федерацией неподходящая дата ближайшего официального матча с «Сантосом» в чемпионате Бразилии (на 16 июля в 19:30 по местному времени, хотя изначально ожидалось, что его поставят на 22-е число);

традиционные для последних лет домыслы, выходящие за рамки спорта (речь, скорее всего, идет про характерные для современной европейской части России режимы беспилотной опасности и напряженную обстановку с топливом).

Однако ЦСКА и «Динамо» сразу обозначили готовность защищать свои законные права и интересы. Контрактом, заключенным с «Ботафого» по поводу участия в «Братском кубке», предусмотрена неустойка за невыполнение обязательств. По информации СМИ, она составляет 1 млн долларов, и отечественные клубы будут требовать ее уплату. Если бразильцы откажутся добровольно заплатить, то реальным вариантом является обращение в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне.

ЦСКА — «Динамо» (Москва) pfc-cska.com

В «Ботафого» это понимают, поэтому в ближайшее время постараются усидеть на двух стульях: в Москву сейчас не лететь, но кормить обещаниями, что прилетят зимой.

Для нас, футбольного отдела, перенос матчей был бы самым лучшим вариантом! Мы правда были очень воодушевлены этой идеей. Все было запланировано и игроки были готовы к выезду. Теперь приходится все пересматривать. Мы пока просто набрасываем идеи. Вероятно, перенесем на наш перерыв между сезонами. Свободного времени у нас, к сожалению, не так много. Лео Коэльо спортивный директор ФК «Ботафого»

Так что на данный момент «Братский кубок» пройдет одним матчем: «Динамо» против ЦСКА 18 июля на «ВТБ Арене». Бело-голубые, которые, наверняка, рассчитывали на хорошую выручку от продажи билетов и match day, сообщили, что вместо встречи с бразильцами работают над альтернативной афишей. А вот ЦСКА, у которого на 3 июля и так запланирован спарринг с тульским «Арсеналом», скорее всего, в срочном порядке искать нового соперника не станет.

«Ботафого» ранее уже кидал «Зенит»

Подобные «кидки» с российскими клубами, к сожалению, происходят далеко не в первый раз. От того же «Ботафого» можно было ожидать, что клуб выкинет что-нибудь подобное (поэтому наши команды — молодцы, что все договоренности зафиксировали документально). В январе 2025 г. бразильцы заключили три сделки с «Зенитом». Одна из них — отсроченная на полгода продажа Вендела в клуб из Рио-де-Жанейро за 20 млн евро. Но в мае сделка сорвалась.

Логичным объяснением случившегося казались серьезные финансовые проблемы владельца «Ботафого» Джона Текстора, из-за чего клубу пришлось отказываться от многих сделок. Согласно другой высказанной версии: часть руководства «Ботафого» сочла покупку 27-летнего полузащитника за 20 млн евро неприемлемой с инвестиционной точки зрения — шанс выгодно перепродать его в будущем выглядел небольшим.

Однако сам клуб заявил, что причины — геополитические. «Газпром», владеющий «Зенитом», находится под санкциями, поэтому Текстору, будучи гражданином США, запрещено осуществлять с российской компанией любые транзакции. Хотя несколькими месяцами ранее это обстоятельство не помешало «Ботафого» продать петербуржцам Луиса Энрике за 33 млн евро и купить Артура за 10 млн евро.

«Брага» дала поиграться с Саласаром и забрала обратно

Бразильцы были не первыми, кто кинул «Зенит». В феврале 2025 г. сине-бело-голубые почти до самого конца довели сделку по покупке центрального полузащитника «Браги» Родриго Саласара. Клубы договорились о компенсации в размере 15+5 млн евро. Петербуржцы согласовали с футболистом личный контракт. Более того, игрок прибыл в расположение «Зенита» на сборы в ОАЭ, прошел медосмотр и уже тренировался с будущими одноклубниками.

Родриго Саласар scbraga.pt

Но португальский клуб буквально в последний момент отказался подписывать бумаги. С учетом существующих трудностей при транзакциях из России «Брагу» не устроили предложенные «Зенитом» гарантии оплаты трансфера, и она вышла из переговоров. Кроме того, сообщалось о страхе руководства «оружейников» попасть под вторичные санкции из-за связи с акционерами «Зенита».

Наиболее емко всю ситуацию описал тогдашний босс «Зенита» Александр Медведев: «Из-за геополитических надуманных проблем этот трансфер не состоялся». В итоге Саласар вернулся в «Брагу», за которую продолжил выступать, пока этим летом не перешел в «Спортинг».

У «Вест Хэма» растет долг перед ЦСКА

Но если в вышеупомянутых историях контрагенты дали заднюю еще до фактической реализации сделки (т.е. ущерб российских клубов оказался скорее репутационным и моральным), то кейс «Вест Хэма» и ЦСКА можно назвать настоящим грабежом.

Никола Влашич pfc-cska.com

Полузащитник Никола Влашич перешел из ЦСКА в «Вест Хэм» летом 2021 г. за 30 млн евро. До 2022 г. и введения масштабных антироссийских санкций англичане успели перевести на счет москвичей 13 млн, а затем, ссылаясь на санкции, платить оставшиеся 17 млн отказывались. «Армейцы» пошли в CAS и формально добились своего: суд обязал «молотобойцев» выплатить всю причитающуюся сумму плюс 5% годовых. Но с одним условием — в течение 45 дней после окончания или ослабления действия санкционного режима Великобритании.

Произойдет ли это когда-либо, неизвестно. Хотя если продолжить верить в силу международного спортивного права, то на ситуацию можно посмотреть так, что ЦСКА просто положил свои деньги на вклад в английский банк, где будут капать проценты. В этом случае «Вест Хэму», конечно, лучше не тянуть, а то за прошедшие годы его суммарный долг уже достиг значения в 20 млн евро.