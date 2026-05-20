Стать звездой UFC в одночасье получается лишь у единиц. Пока другие бойцы годами пробивают себе дорогу к вершине наши сегодняшние герои заявили о себе на весь мир в кратчайшие сроки

Конор Макгрегор

История смешанных единоборств четко делится на два периода: до и после прихода в индустрию харизматичного ирландца. Этот парень заставил боссов промоушена переписать все привычные правила ведения бизнеса и раскрутки турниров.

Появившись в UFC в 2013 году обычным амбициозным бедняком, Конор моментально включил режим тотального доминирования. Каждое его публичное появление сопровождалось грандиозными скандалами, которые приковывали внимание миллионов людей.

Главное отличие ирландского полулегковеса заключалось в том, что Макгрегор подтверждал громкие слова делом. В первые два года в октагоне UFC ирландец сокрушил 5 оппонентов, включая Макса Холлоуэя и Дастина Порье.

Руководство компании едва поспевало за ростом его популярности, регулярно выписывая огромные чеки и бонусы. Завоевав временный пояс в суровом поединке против Чеда Мендеса, ирландец за 2,5 года стал главной кассовой звездой перед боем с Жозе Альдо.

Но а что было в бою с «Королем Рио» в 2015-м, знает весь мир. Нокаут за 13 секунд, титул в полулегком весе, невероятная популярность и десятки миллионов новых фанатов UFC.

Исраэль Адесанья

Нигерийский ударник переходил в смешанные единоборства, уже являясь состоявшейся звездой в мире кикбокинга. За его плечами были многолетние успешные выступления в элитном промоушене Glory и титульные бои. На момент подписания контракта с UFC в 2018 году «Иззи» в ММА одержал 11 побед в 11-ти встречах.

Для матчмейкеров такая сделка выглядела беспроигрышным вариантом, поскольку новичок не нуждался в длительной раскрутке. На старте Адесанья продемонстрировал сумасшедший темп, проведя 5 успешных поединков за первый календарный год, включая победу над легендарным Андерсоном Силвой.

Спустя всего год и 2 месяца после своего дебюта Исраэль оспорил временный пояс в среднем весе с Келвином Гастелумом, победив его по очкам. А далее бой за титул против Роберта Уиттакера, яркий нокаут и статус короля дивизиона.

Алекс Перейра

Иногда матчмейкерам приходится действовать максимально прагматично ради создания громких и кассовых противостояний в клетке. «Поатан» перешел в лучший промоушен мира в 2021 году под конкретную задачу — возродить интригу в среднем дивизионе.

Руководству требовался новый громкий соперник для доминирующего чемпиона Исраэля Адесаньи, штамповавшего одну защиту титула за другой. Прошлое бразильца в кикбоксинге, где он 2 раза побеждал «Иззи» в рамках CLORY, стало идеальным фундаментом.

Стандартный путь через элитных борцов нес в себе слишком высокие риски для Алекса. Боссы лиги сознательно оградили новобранца от стилистических кошмаров, ведя его по пути наименьшего сопротивления. После уверенных побед над Андреасом Михайлидисом и Бруно Силвой Перейра нокаутировал четвертого номера рейтинга Шона Стрикленда.

Далее «Поатан» убрал с пути Адесанью, проиграл ему в реванше и отправился покорять полутяжелый вес. Выиграл раздельным решением у Блаховича, Перейра без проблем нокаутировал Прохазку, взяв второй титул буквально за 2 года с момента дебюта в UFC.

Хамзат Чимаев

Летний сезон 2020 года навсегда войдет в историю, как период самого безумного фанатского ажиотажа. Неизвестный чеченский спортсмен, представлявший Швецию, переписал рекорды по скорости завоевания мировой популярности среди болельщиков.

Заявившись на краткосрочном уведомлении на Бойцовский остров, Чимаев умудрился выиграть 2 встречи против Филиппса и Макки всего за пару недель. Мировое сообщество моментально переключило все внимание на агрессивного борца, сметавшего соперников без малейшего сопротивления.

После того, как «Борз» за 17 секунд нокаутировал Джеральда Миршерта в очередном поединке, его популярность взлетела до небес. Ветеран полусреднего веса Ли Джинлианг также не стал проблемой — китаец был разгромлен уже в первом раунде.

Кульминацией этого беспрецедентного продвижения Чимаева стала встреча с экс-претендентом на титул в полусреднем весе Гилбертом Бернсом в Лас-Вегасе. Хамзат одержал непростую победу по очкам, занял вторую строчку в рейтинге и к апрелю 2022-го окончательно укрепился в статусе звезды UFC.

Карлос Пратес

Бразильский полусредневес ворвался в элиту смешанных единоборств в начале 2024 года. Пратес за первые 12 месяцев провел 4 поединка, завершив каждый из них нокаутами в свою пользу.

Руководство компании регулярно поощряло спортсмена денежными бонусами после каждого турнира. Публика моментально влюбилась в стиль хладнокровного парня, чьи выступления гарантировали яркое зрелище.

Пратес стремительно прорывался в рейтинг, отправив в нокаут Чарльза Ратке, Нила Мэгни и Ли Джинлианга. Будучи бойцом топ-10, бразилец стал первым, кто нокаутировал экс-чемпиона Леона Эдвардса, и виртуозно локтем вырубил Джеффа Нила.

А на недавнем турнире в Австралии представитель команды «Боевых ботаников» деклассировал на глазах у родной публики вчерашнего чемпиона Джека Маддалену, забив его локтями в партере.

Всего за 2 года Карлос пробил себе дорогу в топ-5 самого конкурентного дивизиона лиги, хотя до 2024-го выступал с переменным успехом в региональных лигах.

Диего Лопес

Диего попал в ростер организации благодаря счастливому случаю, подменив Брайса Митчелла в мае 2023-го против непобежденного российского борца Мовсара Евлоева вообще без проведения полноценных сборов.

Но вопреки прогнозам, дерзкий новичок дал фавориту самое тяжелое испытание в его карьере. Хотя тот поединок был проигран по очкам, руководство по достоинству оценило отвагу бразильца.

Его начали нагружать работой в максимальном темпе: Лопес провел 5 схваток за 13 месяцев. Каждое появление латиноамериканца в клетке заканчивалось быстрыми нокаутами — Гэвина Такера, Пэта Сабатини и Содика Юсуфа он снес уже в первом раунде.

После побед по очкам над Дэном Иге и Брайаном Ортегой к апрелю 2025-го Диего вышел на титульник в полулегком весе. И даже несмотря на два поражения от Волкановски, бразилец крепко закрепился в топ-5 и теперь на хорошем счету в UFC.

Джош Хокит

Тяжелый дивизион годами страдал от нехватки свежей крови и ярких персонажей на ведущих позициях. Ситуацию в корне изменило подписание молодого американца, который ворвался в элиту в 2025 году.

Дана Уайт сразу разглядел колоссальный потенциал в парне, имевшем безупречный профессиональный рекорд 6-0. Хокит сходу оправдал себя, выдав две победы нокаутом.

Для полноценной раскрутки нового медийного лица на недавнем UFC 327 матчмейкеры организовали ему поединок против многоопытного Кертиса Блейдса. Перед боем Джош устроил невероятное шоу, штурмуя медиа-пространство дерзкими стихами и колкими выпадами в адрес «Бритвы»

А уже в октагоне молодой спортсмен выдал «Бой года», перебил соперника и забрал победу решением судей. Весь этот стремительный подъем до топ-5 рейтинга занял рекордные 5 месяцев, и теперь его ждет бой против Дерека Льюиса в Белом доме.