Чемпионская гонка в тяжелом весе в боксе стала еще более запутанной. В ночь с 9 на 10 мая на турнире в Манчестере Даниэль Дюбуа финишировал Фабио Уордли, став новым чемпионом WBO. Однако ни «Динамит», ни уж тем более поверженный соперник, боя с Усиком не получат

Манчестерская рубка: два нокдауна и нокаут

Главный бой вечера на Co-op Live Arena в Манчестере оправдал все ожидания. На кону битвы стоял титул чемпиона мира по боксу по версии WBO в тяжелом весе, где встретились непобежденный обладатель пояса Фабио Уордли и претендент Даниэль Дюбуа по прозвищу «Динамит».

И буквально с первых секунд бой превратился в рубку без правил. Уордли, которого многие считали фаворитом, на старте встречи дважды отправил Дюбуа в нокдаун. Впервые это случилось уже в первом раунде, второе падание Даниэля было в третьем отрезке.

Зал замер в ожидании очередного провала «Динамита». Казалось, история повторяется: Дюбуа в очередной раз падает и сдается под давлением. Но Даниэль каждый раз поднимался с настила и шел вперед с тяжелыми ударами.

К середине боя лицо Уордли было покрыто рядом гематом. Чемпион получил глубокое рассечение на носу, а его правый глаз полностью заплыл. Однако Уордли продолжал выбрасывать удары, отказываясь капитулировать перед мощью оппонента.

Рефери Говард Фостер долго не вмешивался, давая зрителям насладиться битвой титанов. Но на 28-й секунде 11-го раунда после очередной серии хуков от «Динамита» он вынужден был остановить избиение.

Дюбуа победил техническим нокаутом и забрал пояс себе WBO. Уордли потерпел первое поражение в карьере. А Дюбуа, которого еще год назад списывали со счетов, снова оказался на вершине.

Лучший бой в тяжах, по мнению Уоррена

Фабио Уордли и Даниэль Дюбуа globallookpress.com

Промоутер Фрэнк Уоррен работает в боксе более 45 лет. За это время он организовал сотни поединков, включая бои с участием Фрэнка Бруно и Тайсона Фьюри. Но после финального гонга Фрэнк не сдерживал эмоций. «Это был лучший бой в тяжелом весе, который я когда-либо устраивал», — заявил Уоррен журналистам.

По его словам, эта битва имеет все шансы стать главным событием года. «В этом бою было все: нокдауны, рассечения, невероятное сердце и железные подбородки», — добавил промоутер.

Даже искушенные эксперты назвали произошедшее «классикой тяжелого веса», а сравнения с легендарными рубками Фрейзера и Али не заставили себя ждать.

Уоррен отметил характер Дюбуа, которого раньше упрекали в отсутствии воли. «Он выдержал чудовищные удары, поднялся и сжал зубы. Он повзрослел и провел бой просто блестяще», — подчеркнул промоутер.

Уордли же заслужил отдельные похвалы за свою стойкость. «Он настоящий воин. Фабио еще вернется, потому что он из таких парней», — сказал промоутер о поверженном экс-чемпионе. Несмотря на первое поражение, Уордли покидал ринг под овации, как настоящий герой.

Уоррен также раскрыл детали контракта: у Фабио есть пункт о незамедлительном реванше. Однако восстановление после такой рубки займет месяцы. «Такие бои выматывают. Пусть все уляжется, а потом увидим», — отметил глава Queensberry Promotions.

Усик потерял звездного соперника

Александр Усик globallookpress.com

Главная звезда тяжелого дивизиона в боксе Александр Усик всегда нуждался в громких именах. Фабио Уордли был именно таким: непобежденный, зрелищный, с железным сердцем. Промоутер Усика Сергей Лапин еще на прошлой неделе допустил бой с британцем.

«Если Уордли проявит себя, то может стать нашим следующим противником», — заявил он до боя. Речь шла о возможности для Усика вновь стать абсолютным чемпионом. Уордли владел титулом WBO, которого украинец лишился в прошлом году. Но после минувшей ночи все эти планы рухнули.

Фабио не просто проиграл, а был жестоко избит и остановлен в 11-м раунде. Так что вместо звездного соперника для Усика дивизион получил еще одного бывшего чемпиона. А таких в тяжелом весе в топ-15 сейчас много, начиная от Джошуа с Фьюри и заканчивая Уайлдером с Паркером.

Для самого Уордли первое поражение в карьере стало концом короткого пребывания на вершине. Он завоевал титул, победив Джозефа Паркера, но не смог ни разу защитить его. Теперь максимум, на что может рассчитывать 31-летний британец, это реванш с Даниэлем.

И это в лучшем случае. Но даже реванш с Дюбуа не вернет ему прежний статус непобежденного. А в случае второго поражения Уордли может перейти в ряды обычных середняков.

Таким образом, Усик лишился потенциально прибыльного и яркого соперника. Вместо боя с харизматичным британцем придется выбирать из других вариантов. А Уордли отныне будет лишь именем в длинном списке тех, кого переехал «Динамит».

Кто следующий для Дюбуа?

Даниэль Дюбуа (справа) globallookpress.com

Если у Уордли путь к украинцу перекрыт, то у самого Дюбуа он давно заперт на ключ. «Динамит» уже дважды встречался с Усиком, и оба раза бывший абсолютный чемпион отправил его в нокаут.

Первый бой в 2023-м закончился остановкой в девятом раунде. А реванш в июле 2025-го стал еще более убедительным — технический нокаут в пятом отрезке. Промоутеры могут сколько угодно обсуждать тему трилогии, но ее не будет.

Какие варианты остаются у нового чемпиона WBO? Первый в списке — Агит Кабайел, немецкий проспект с 27-ю победами без единого поражения. Но как будто, ему логичнее подраться с Усиком.

Также возможен поединок «Динамита» и с Тайсоном Фьюри, если тот остановит Энтони Джошуа. Не стоит забывать о 21-летнем вундеркинде Моузесе Итауме, первом номере в рейтинге WBO.

Промоутер Уоррен уже намекнул, что бой с Итаумой вполне реальный вариант. «Он здесь, он молод, и он опасен», — сказал британец. Но для Дюбуа это такой же риск, как и любой другой поединок против голодного проспекта. Одно неверное движение, и пояс перейдет к следующему поколению.

Итог один: Усик остался без соперника, а Дюбуа без третьего шанса что-то доказать украинцу. В тяжелом весе началась новая эра, но дороги к старому королю пока не открыты никому. И когда они откроются, не знает никто.