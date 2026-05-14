Чемпионская гонка в тяжелом весе в боксе стала еще более запутанной. В ночь с 9 на 10 мая на турнире в Манчестере Даниэль Дюбуа финишировал Фабио Уордли, став новым чемпионом WBO. Однако ни «Динамит», ни уж тем более поверженный соперник, боя с Усиком не получат

Манчестерская рубка: два нокдауна и нокаут

Главный бой вечера на Co-op Live Arena в Манчестере оправдал все ожидания.  На кону битвы стоял титул чемпиона мира по боксу по версии WBO в тяжелом весе, где встретились непобежденный обладатель пояса Фабио Уордли и претендент Даниэль Дюбуа по прозвищу «Динамит».

И буквально с первых секунд бой превратился в рубку без правил.  Уордли, которого многие считали фаворитом, на старте встречи дважды отправил Дюбуа в нокдаун.  Впервые это случилось уже в первом раунде, второе падание Даниэля было в третьем отрезке.

Зал замер в ожидании очередного провала «Динамита».  Казалось, история повторяется: Дюбуа в очередной раз падает и сдается под давлением.  Но Даниэль каждый раз поднимался с настила и шел вперед с тяжелыми ударами.

К середине боя лицо Уордли было покрыто рядом гематом.  Чемпион получил глубокое рассечение на носу, а его правый глаз полностью заплыл.  Однако Уордли продолжал выбрасывать удары, отказываясь капитулировать перед мощью оппонента.

Рефери Говард Фостер долго не вмешивался, давая зрителям насладиться битвой титанов.  Но на 28-й секунде 11-го раунда после очередной серии хуков от «Динамита» он вынужден был остановить избиение.

Дюбуа победил техническим нокаутом и забрал пояс себе WBO.  Уордли потерпел первое поражение в карьере.  А Дюбуа, которого еще год назад списывали со счетов, снова оказался на вершине.

Лучший бой в тяжах, по мнению Уоррена

Промоутер Фрэнк Уоррен работает в боксе более 45 лет.  За это время он организовал сотни поединков, включая бои с участием Фрэнка Бруно и Тайсона Фьюри.  Но после финального гонга Фрэнк не сдерживал эмоций.  «Это был лучший бой в тяжелом весе, который я когда-либо устраивал», — заявил Уоррен журналистам.

По его словам, эта битва имеет все шансы стать главным событием года.  «В этом бою было все: нокдауны, рассечения, невероятное сердце и железные подбородки», — добавил промоутер.

Даже искушенные эксперты назвали произошедшее «классикой тяжелого веса», а сравнения с легендарными рубками Фрейзера и Али не заставили себя ждать.

Уоррен отметил характер Дюбуа, которого раньше упрекали в отсутствии воли.  «Он выдержал чудовищные удары, поднялся и сжал зубы.  Он повзрослел и провел бой просто блестяще», — подчеркнул промоутер.

Уордли же заслужил отдельные похвалы за свою стойкость.  «Он настоящий воин.  Фабио еще вернется, потому что он из таких парней», — сказал промоутер о поверженном экс-чемпионе.  Несмотря на первое поражение, Уордли покидал ринг под овации, как настоящий герой.

Уоррен также раскрыл детали контракта: у Фабио есть пункт о незамедлительном реванше.  Однако восстановление после такой рубки займет месяцы.  «Такие бои выматывают.  Пусть все уляжется, а потом увидим», — отметил глава Queensberry Promotions.

Усик потерял звездного соперника

Главная звезда тяжелого дивизиона в боксе Александр Усик всегда нуждался в громких именах.  Фабио Уордли был именно таким: непобежденный, зрелищный, с железным сердцем.  Промоутер Усика Сергей Лапин еще на прошлой неделе допустил бой с британцем.

«Если Уордли проявит себя, то может стать нашим следующим противником», — заявил он до боя.  Речь шла о возможности для Усика вновь стать абсолютным чемпионом.  Уордли владел титулом WBO, которого украинец лишился в прошлом году.  Но после минувшей ночи все эти планы рухнули.

Фабио не просто проиграл, а был жестоко избит и остановлен в 11-м раунде.  Так что вместо звездного соперника для Усика дивизион получил еще одного бывшего чемпиона.  А таких в тяжелом весе в топ-15 сейчас много, начиная от Джошуа с Фьюри и заканчивая Уайлдером с Паркером.

Для самого Уордли первое поражение в карьере стало концом короткого пребывания на вершине.  Он завоевал титул, победив Джозефа Паркера, но не смог ни разу защитить его.  Теперь максимум, на что может рассчитывать 31-летний британец, это реванш с Даниэлем.

И это в лучшем случае.  Но даже реванш с Дюбуа не вернет ему прежний статус непобежденного.  А в случае второго поражения Уордли может перейти в ряды обычных середняков.

Таким образом, Усик лишился потенциально прибыльного и яркого соперника.  Вместо боя с харизматичным британцем придется выбирать из других вариантов.  А Уордли отныне будет лишь именем в длинном списке тех, кого переехал «Динамит».

Кто следующий для Дюбуа?

Если у Уордли путь к украинцу перекрыт, то у самого Дюбуа он давно заперт на ключ.  «Динамит» уже дважды встречался с Усиком, и оба раза бывший абсолютный чемпион отправил его в нокаут.

Первый бой в 2023-м закончился остановкой в девятом раунде.  А реванш в июле 2025-го стал еще более убедительным — технический нокаут в пятом отрезке.  Промоутеры могут сколько угодно обсуждать тему трилогии, но ее не будет.

Какие варианты остаются у нового чемпиона WBO?  Первый в списке — Агит Кабайел, немецкий проспект с 27-ю победами без единого поражения.  Но как будто, ему логичнее подраться с Усиком.

Также возможен поединок «Динамита» и с Тайсоном Фьюри, если тот остановит Энтони Джошуа.  Не стоит забывать о 21-летнем вундеркинде Моузесе Итауме, первом номере в рейтинге WBO.

Промоутер Уоррен уже намекнул, что бой с Итаумой вполне реальный вариант.  «Он здесь, он молод, и он опасен», — сказал британец.  Но для Дюбуа это такой же риск, как и любой другой поединок против голодного проспекта.  Одно неверное движение, и пояс перейдет к следующему поколению.

Итог один: Усик остался без соперника, а Дюбуа без третьего шанса что-то доказать украинцу.  В тяжелом весе началась новая эра, но дороги к старому королю пока не открыты никому.  И когда они откроются, не знает никто.