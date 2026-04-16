В минувшие выходные состоялось возвращение бывшего чемпиона мира по боксу в тяжелом весе по версии WBC Тайсона Фьюри после полуторагодовалой паузы. На домашней арене в Лондоне «Цыганский король» победил Арсланбека Махмудова единогласным решением судей

Махмудов не ровня Фьюри

После двух поражений от Александра Усика и очередного ухода на пенсию британец решил напомнить о себе боем с россиянином Арсланбеком Махмудовым. Контекст был понятен всем: «Цыганскому королю» требовалась разминка перед большими именами.

Однако вместо легкой прогулки зрители увидели 12 раундов довольно вязкого и скучноватого противостояния. Махмудов начал бой без разведки — мощно, но неуклюже. Он давил, сокращал дистанцию и даже несколько раз попал по Фьюри.

Tyson Fury vs. Arslanbek Makhmudov FULL Highlights | Netflix

Но уже к концу второго раунда россиянин заметно замедлился, а его атаки стали предсказуемыми. Тайсон, напротив, двигался легче, активно работал джебом и хорошо читал размашистые удары соперника. Британец контролировал дистанцию и периодически проводил быстрые комбинации, но до нокаута дело так и не дошло.

В нескольких эпизодах Тайсон потрясал Махмудова, однако каждый раз предпочитал не форсировать добивание. Поединок прошел всю дистанцию, и судьи зафиксировали разгромный счет (120-108 дважды и 119-109) в пользу «Цыганского короля».

Формально это была уверенная победа, но остался неприятный осадок. Фьюри пропустил больше года и, казалось, должен был рвать и метать. Вместо этого фанаты увидели осторожного, местами медлительного боксера, который больше полагался на опыт, чем на физическую мощь. Возвращение состоялось, правда триумфальным его назвать сложно.

После драки кулаками не машут

Тайсон Фьюри globallookpress.com

Сразу после боя Махмудов заявил, что не чувствует себя проигравшим: «Это был близкий бой, как минимум ничья. Я сделал все возможное и невозможное». Слова россиянина вызвали недоумение у всех, кто смотрел поединок.

Он действительно выложился, но этого оказалось катастрофически мало. По статистике точных ударов Фьюри превзошел оппонента более чем в два раза. Арсланбек выиграл от силы один раунд — да и то только потому, что один из судей проявил великодушие.

Никакой ничьей или близкого сражения не было и близко. Но здесь есть и другой, куда более важный момент для самого Фьюри. Почему «Цыганский король», имея за плечами победы над Уайлдером и Кличко, не смог дожать такого соперника?

Махмудов уже дважды проигрывал досрочно — Кабайелу и Вианелло. Тайсон словно не хотел рисковать. Он действовал по счету, сушил бой в клинчах и лишь изредка включал высокие скорости.

Ход боя породил неудобный вопрос: если Фьюри не смог нокаутировать Махмудова, что он покажет в поединках с более быстрыми и техничными соперниками? Качество такой победы оставляет желать лучшего.

От Фьюри ждали большего

Тайсон Фьюри против Арсланбека Махмудова globallookpress.com

В былые годы «Цыганский король» славился умением превращать любой бой в невероятное зрелище. Взять хотя бы трилогию с Деонтеем Уайлдером: там были и нокдауны, и хладнокровные добивания. Сейчас же перед нами совсем другой боксер.

Тайминги уже не те, реакция притупилась, а та самая ударная мощь, которая ломала соперников, куда-то исчезла. Да, бойцовский интеллект Фьюри по-прежнему на высоте. Он читает атаки противника, меняет стойки, грамотно использует клинч. Но этого недостаточно, чтобы доминировать.

Прежний «Цыганский король» образца 2020-го или 2021 года разобрался бы с Махмудовым за 4-5 раундов. Особенно настораживает физическое состояние британца. Его кардио хватило лишь на три отрезка относительно активной работы. Дальше Фьюри двигался тяжело, часто прижимался к канатам и позволял оппоненту виснуть на себе.

Махмудов, конечно, тоже устал, но он изначально был аутсайдером. В бою с Энтони Джошуа или трилогии против Александра Усика такой любезности ждать не стоит. Похоже, мы наблюдаем классический случай, когда возраст и длительный простой берут свое.

Фьюри уже 37 лет, за плечами тяжелые бои и проблемы с мотивацией. Он может выдать один яркий вечер, но системно давить на соперников на протяжении всего поединка становится все сложнее. И это грустно для тех, кто помнит «Цыганского короля» в его лучшие годы.

Боя с Джошуа не избежать?

Энтони Джошуа globallookpress.com

Для Махмудова этот бой, скорее всего, станет пиком карьеры. Громких поединков на таком уровне он больше не получит. Российский тяж отправится обратно в пул крепких середняков, где будет встречаться с такими же по классу соперниками.

Фьюри же после победы сразу вызвал Энтони Джошуа, и это выглядит логично. Турки Аль эш-Шейх уже анонсировал «самый большой бой в истории Англии». Интересно, что сам «Цыганский король» публично отказался от идеи встречаться с Деонтеем Уайлдером.

Его цель — только Джошуа, и это решение кажется наиболее правильным с коммерческой точки зрения. Шансы в возможном поединке сейчас оцениваются 50 на 50. Но это лишь потому, что оба находятся на спаде. Джошуа после нокаута от Дюбуа и потери близких в ДТП выглядит растерянным, а Фьюри, как мы видели, уже не тот.

Их бой станет битвой не за звание лучшего, а за право остаться в элите хотя бы на один вечер. Если же организаторы решат дать Тайсону третий бой с Усиком, исход предсказуем.

Украинец просто перебоксирует Фьюри, как сделал это уже дважды. Возраст берет свое, и «Цыганский король», каким бы харизматичным ни был, уже никогда не выйдет на пик. Это нормально для спорта. Грустно, но неизбежно.