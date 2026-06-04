Казалось, что после завершения карьеры Джона Джонса, чемпионская гонка в тяжелом весе UFC стремительно наберет обороты. Однако при Аспиналле на троне ничего не изменилось. Топовые претенденты Павлович, Волков и Ган побеждают, но приблизиться к поясу так и не могут

Чемпион травмирован, претенденты ждут

Тяжелый дивизион UFC превратился в зону застоя без явного движения к титулу. Действующий чемпион Том Аспиналл восстанавливается после травмы глаза, и сроки его возвращения туманны. Параллельно менеджер Эдди Хирн активно зовет британца в профессиональный бокс с гораздо большими гонорарами.

Руководство лиги приняло компромиссное решение организовать бой за временный пояс между Сирилом Ганом и Алексом Перейрой на турнире в Белом доме 14 июня. Эта мера лишь подчеркивает неопределенность в дивизионе, а не решает проблему. Пока топовые бойцы ждут своего часа, титульная гонка больше напоминает бесконечное сидение в зале ожидания.

В этой ситуации оказались Александр Волков, Сергей Павлович, Сирил Ган и Алекс Перейра. Каждый из них по спортивным показателям заслужил бой за пояс. Но каждый слышит от матчмейкеров один ответ: нужно подождать. И пауза может затянуться на месяцы или даже на год.

Дивизион стал заложником собственной конкуренции. Слишком много элитных бойцов при одном травмированном чемпионе создает пробку. Аспиналл не защищает пояс, временный титул выглядит лишь утешительным призом, а реальные претенденты теряют лучшие годы. Это и есть главный парадокс тяжелого веса на сегодня.

Стабильность стала проклятием Волкова

Александр Волков против Вальдо Кортес-Акосты globallookpress.com

Александр Волков одержал 6 побед в семи последних поединках. Для бойца любого дивизиона это выдающийся результат. Однако россиянин каждый раз оказывается вне прямой титульной гонки. В последнем бою против Вальдо Кортес-Акосты он победил судейским решением, но Дана Уайт публично усомнился в вердикте.

Глава UFC заявил, что победу следовало отдать его сопернику. Стиль Волкова вызывает споры. Он не стремится к разменам в центре октагона, а предпочитает методично работать на дальней дистанции. Джебы и лоу-кики приносят результат, но не гарантируют зрелищности.

А UFC традиционно продвигает тех, кто продает билеты, даже если спортивная справедливость страдает. Вспомним бой с Сирилом Ганом, где решение судей было, как минимум спорным. Дана Уайт тогда признал, что Александра «ограбили», но реванша не последовало.

Француза отправили вперед, а Волков остался на своем месте. В 37 лет такая роль становится тупиковой карьерной веткой. Самое обидное, что победная серия не дает Волкову никаких преимуществ.

Пока Ган и Перейра разыгрывают временный пояс, россиянину предложат либо реванш с Павловичем, либо бой с Джошем Хокитом. Каждый такой поединок несет риск потерять позиции в рейтинге из-за одного случайного удара. Вечный претендент вынужден доказывать свое право снова и снова.

Яркий нокаут не открыл Павловичу дверь к титулу

Сергей Павлович (слева) globallookpress.com

Сергей Павлович на турнире в Макао 30 мая снес Таллисона Тейшейру за 39 секунд, вернув образ устрашающего нокаутера. После боя россиянин потребовал титульный поединок, обращаясь напрямую к Дане Уайту.

Однако даже такое выступление вряд ли приблизит его к чемпионскому бою. Известный функционер Камил Гаджиев озвучил неприятную версию: UFC не хочет гегемонии российских бойцов. В нескольких весовых категориях титульные претенденты из России уже стоят в очереди.

Добавление Волкова или Павловича в тяжелом весе создаст эффект доминирования одной страны. Американский промоушен, ориентированный на глобальный рынок, вряд ли пойдет на это. Плюс, сам Павлович временно выпал из обоймы из-за двух осторожных поединков с Кортес-Акостой и Розенстрайком, которые дошли до решения в его пользу.

Лига привыкла видеть в Сергее зрелищного бойца. Как только он сменил стиль на прагматичный, интерес со стороны матчмейкеров угас. Одна яркая победа не перекрывает предыдущий период невыразительных выступлений.

Сейчас Сергей находится на пятом месте в титульной очереди. Впереди Аспиналл, победитель пары Ган — Перейра, затем Волков. Чтобы получить свой заветный шанс, Павловичу нужно, чтобы кто-то из лидеров выбыл из-за травмы или перешел в другой промоушен.

Перейра и Ган: чужаки, получившие приоритет

Том Аспиналл и Сирил Ган globallookpress.com

Алекс Перейра выглядит инородным телом в этом списке вечных претендентов. Бразилец перешел из полутяжелого веса и сразу получил бой за временный титул. Ни Волков, ни Павлович не могли рассчитывать на такое ускоренное продвижение. Если Перейра победит Гана, он встретится с Томом Аспиналлом в битве за объединение поясов.

В этом случае очередь из россиян отодвинется, как минимум, на год. Бразилец может войти в историю, как первый чемпион UFC в трех весовых категориях. Лига будет активно пиарить это событие, а Волков с Павловичем останутся наблюдателями со стороны.

Сирил Ган представляет другой тип вечного претендента. Француз сорвал бой с Аспиналлом, ткнув пальцем ему в глаз, не смог уверенно победить Волкова, но при этом всегда остаётся в топе. Причина проста: у него приятный для американской аудитории образ, хороший английский и более зрелищный стиль.

Лиге выгодно продвигать европейца, даже если его результаты не безупречны. Гану нужен реванш с действующим чемпионом, но Аспиналл пока не восстановился. В итоге француз вынужден был согласиться на бой с Перейрой.

Победитель все равно останется вторым номером после возвращения Тома. А двое русских продолжают ждать, пока маркетинговые и геополитические соображения вновь уступают место спортивному принципу.

Кто выживет в лотерее травм и терпения?

Алекс Перейра globallookpress.com

Режим ожидания превратился в игру на выносливость. Тот, кто дольше сохранит форму и не проиграет в промежуточных боях, получит шанс. Волкову необходимо менять стиль, иначе после очередного решения судей его окончательно спишут.

Павловичу остается надеяться, что Перейра проиграет, а Ган выйдет из гонки по другим причинам. Ключевая фигура во всей истории — Том Аспиналл. Если британец, действительно, уйдет в бокс, пояс станет вакантным. Тогда начнется полноценная борьба за трон.

Но пока Аспиналл лечит глаз и ведет переговоры с Эдди Хирном, весь дивизион находится в подвешенном состоянии. Даже временный чемпион будет всего лишь исполняющим обязанности. Реалистичный прогноз на 2026 год таков: ни Волков, ни Павлович не увидят пояса.

UFC сначала раскрутит историю с тремя дивизионами Перейры, что гарантирует большие деньги. Или же организует реванш Гана с Аспиналлом, если «Поатан» проиграет, а британец все-таки вернется в октагон.

Российским бойцам предложат бои между собой или с проспектами вроде Хокита. Самое печальное в этой ситуации не судейские ошибки и не травмы. Победы и высокие рейтинги больше не гарантируют титульный бой.

Теперь боец должен нравиться руководству, представлять нужный рынок и уметь продавать поединки. Волков и Павлович умеют только побеждать. В современном мире смешанных единоборств этого становится недостаточно. Режим ожидания продолжается.