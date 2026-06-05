Владислав ПрусаковВладислав ПрусаковРедактор раздела Бои LiveSport.RuПодписаться в ДзенеПодписаться+

Макгрегор не дрался 5 лет, и в преддверии реванша с Холлоуэем 11 июля на UFC 329 ирландец явный андердог. Однако Макс стилистически удобный соперник. Так что у Конора есть все шансы на победу

Левая рука, которая не помнит возраста

Мощь Макгрегора — это не форма, а константа. Даже после пяти лет вечеринок, скандалов и сломанной ноги его левый прямой остается самым острым оружием в UFC. Дастин Порье, знающий обоих не понаслышке, сказал предельно честно: «У Конора есть мощь, и она никуда не денется».

Холлоуэй всегда славился каменным подбородком. Но последние годы показывают тревожную тенденцию: Макс начал падать на настил. Джастин Гейджи отправлял его в нокдаун, Илия Топурия и вовсе нокаутировал.

Даже сам Порье в их недавнем бою пару раз заставил гавайца касаться канваса. Защита Холлоуэя больше не выглядит непробиваемой — он стал чаще пропускать чистые попадания.

А тут еще и Конор, который всегда бил точно в цель. Ему не нужно выбрасывать по 10 акцентированных ударов в минуту. Ему нужен точный прямой, и 11 июля он снова поздоровается с подбородком «Благословенного».

Полусредний вес — чужая территория для Макса

Макс Холлоуэй
Макс Холлоуэй globallookpress.com

Холлоуэй никогда в карьере не дрался в полусреднем дивизионе UFC. Ни разу. Все его 30 боев прошли в полулегком или легком весе. А Конор уже выходил в октагон в рамках лимита до 170 фунтов дважды — против Диаса и Серроне.

На первый взгляд, более тяжелая категория дает Максу большой плюс: не надо мучиться с весогонкой. Но на практике это классическая ловушка. Лишние килограммы снижают скорость и мобильность, а это главные козыри гавайца.

Макс не сможет также легко уходить с линии атаки. Его ноги станут тяжелее, реакция будет медленнее. А против взрывного Конора это приговор. Ирландец, наоборот, чувствует себя в полусреднем весе, как дома.

Того же Серроне он разобрал за 40 секунд. В первом поединке с Диасом проиграл в конкурентной борьбе, сразу же поднявшись из полулегкого веса и сделав шаг аж на две категории. А в реванше заслуженно одолел в полусреднем дивизионе того же Нейта.

Ловушка статуса для «Благословенного»

Конор Макгрегор и Макс Холлоуэй
Конор Макгрегор и Макс Холлоуэй globallookpress.com

Для Макса Холлоуэя этот бой репутационная рулетка. Если он выиграет, никто не похлопает. Скажут: «Всего лишь победил человека, который пять лет пил и не тренировался». Подвига не будет, оваций тоже.

А если проиграет? Это катастрофа. Поражение от 37-летнего тусовщика — такое не перекрывается даже тремя защитами пояса. Все достижения Макса моментально поставят под сомнение.

Конору в этой ситуации терять нечего. Он уже всем все доказал. Ирландец возвращается за одним большим шоу, а не за наследием. Давление на плечах Холлоуэя колоссальное. А Макгрегор только улыбается и все также пьет виски.

Психология решает в таких боях больше, чем статистика. Холлоуэй сам признавал, что ему тяжело настраиваться на не титульные бои. А тут еще и соперник, которого списали со счетов. Идеальный сценарий для сенсации.

Кардио больше не козырь Холлоуэя

Макс Холлоуэй против Джастина Гейджи
Макс Холлоуэй против Джастина Гейджи globallookpress.com

Мы все знаем, что Холлоуэй настоящая кардиомашина. По статистике у американца в среднем по 6,91 выброшенных акцентированных ударов в минуту, давление раунд за раундом, никакой усталости даже в пятом отрезке. Но это было в полулегком и легком весе.

В полусреднем дивизионе правила игры меняются. Набор массы требует дополнительного кислорода. Легкие у Макса те же, а вот мышц стало больше. Простой закон физиологии: чем ты тяжелее, тем быстрее закисляешься.

Никуда не деться даже от самого феноменального генетического кардио. Плюс возраст. Холлоуэю уже под 35, за плечами битвы на истощение с Волкановски, Топурией и Порье. Организм накопил усталость. А Конор за пять лет простоя, наоборот, отдохнул и восстановился.

Свежий Макгрегор — опасный Макгрегор. И самое главное, Конору не нужно выигрывать по очкам. Ему необходимо пережить стартовый натиск и попасть один раз во втором или третьем отрезке.

Андердог — самое опасное состояние Конора

Конор Макгрегор
Конор Макгрегор globallookpress.com

Букмекеры уже открыли линии. Победа Холлоуэя оценивается за 1.20. Успех Макгрегора — за 4.20. Официально Конор большой аутсайдер. И это именно то, что ему нужно. В статусе списанного ветерана со счетов ирландец расцветает.

Вспомните, как он выходил на бой с Альдо. Бразилец был фаворитом, непобедимым королем. Конор нокаутировал его за 13 секунд. Альварес считался более мощным и опытным легковесом, но Макгрегор разобрал и его.

Сейчас ситуация та же. Все говорят о долгом простое, о вечеринках, о том, что Конор уже не тот. Но сам он признавал, что в последние месяцы по-настоящему пахал на тренировках. А мотивированный Макгрегор — это совсем другая история.

Есть все шансы, что 11 июля история повторится. Левая рука Конора поздоровается с подбородком Макса, и фанаты увидят нокаут, который запомнится надолго.