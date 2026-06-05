Макгрегор не дрался 5 лет, и в преддверии реванша с Холлоуэем 11 июля на UFC 329 ирландец явный андердог. Однако Макс стилистически удобный соперник. Так что у Конора есть все шансы на победу

Левая рука, которая не помнит возраста

Мощь Макгрегора — это не форма, а константа. Даже после пяти лет вечеринок, скандалов и сломанной ноги его левый прямой остается самым острым оружием в UFC. Дастин Порье, знающий обоих не понаслышке, сказал предельно честно: «У Конора есть мощь, и она никуда не денется».

Холлоуэй всегда славился каменным подбородком. Но последние годы показывают тревожную тенденцию: Макс начал падать на настил. Джастин Гейджи отправлял его в нокдаун, Илия Топурия и вовсе нокаутировал.

Даже сам Порье в их недавнем бою пару раз заставил гавайца касаться канваса. Защита Холлоуэя больше не выглядит непробиваемой — он стал чаще пропускать чистые попадания.

А тут еще и Конор, который всегда бил точно в цель. Ему не нужно выбрасывать по 10 акцентированных ударов в минуту. Ему нужен точный прямой, и 11 июля он снова поздоровается с подбородком «Благословенного».

Полусредний вес — чужая территория для Макса

Макс Холлоуэй globallookpress.com

Холлоуэй никогда в карьере не дрался в полусреднем дивизионе UFC. Ни разу. Все его 30 боев прошли в полулегком или легком весе. А Конор уже выходил в октагон в рамках лимита до 170 фунтов дважды — против Диаса и Серроне.

На первый взгляд, более тяжелая категория дает Максу большой плюс: не надо мучиться с весогонкой. Но на практике это классическая ловушка. Лишние килограммы снижают скорость и мобильность, а это главные козыри гавайца.

Макс не сможет также легко уходить с линии атаки. Его ноги станут тяжелее, реакция будет медленнее. А против взрывного Конора это приговор. Ирландец, наоборот, чувствует себя в полусреднем весе, как дома.

Того же Серроне он разобрал за 40 секунд. В первом поединке с Диасом проиграл в конкурентной борьбе, сразу же поднявшись из полулегкого веса и сделав шаг аж на две категории. А в реванше заслуженно одолел в полусреднем дивизионе того же Нейта.

Ловушка статуса для «Благословенного»

Конор Макгрегор и Макс Холлоуэй globallookpress.com

Для Макса Холлоуэя этот бой репутационная рулетка. Если он выиграет, никто не похлопает. Скажут: «Всего лишь победил человека, который пять лет пил и не тренировался». Подвига не будет, оваций тоже.

А если проиграет? Это катастрофа. Поражение от 37-летнего тусовщика — такое не перекрывается даже тремя защитами пояса. Все достижения Макса моментально поставят под сомнение.

Конору в этой ситуации терять нечего. Он уже всем все доказал. Ирландец возвращается за одним большим шоу, а не за наследием. Давление на плечах Холлоуэя колоссальное. А Макгрегор только улыбается и все также пьет виски.

Психология решает в таких боях больше, чем статистика. Холлоуэй сам признавал, что ему тяжело настраиваться на не титульные бои. А тут еще и соперник, которого списали со счетов. Идеальный сценарий для сенсации.

Кардио больше не козырь Холлоуэя

Макс Холлоуэй против Джастина Гейджи globallookpress.com

Мы все знаем, что Холлоуэй настоящая кардиомашина. По статистике у американца в среднем по 6,91 выброшенных акцентированных ударов в минуту, давление раунд за раундом, никакой усталости даже в пятом отрезке. Но это было в полулегком и легком весе.

В полусреднем дивизионе правила игры меняются. Набор массы требует дополнительного кислорода. Легкие у Макса те же, а вот мышц стало больше. Простой закон физиологии: чем ты тяжелее, тем быстрее закисляешься.

Никуда не деться даже от самого феноменального генетического кардио. Плюс возраст. Холлоуэю уже под 35, за плечами битвы на истощение с Волкановски, Топурией и Порье. Организм накопил усталость. А Конор за пять лет простоя, наоборот, отдохнул и восстановился.

Свежий Макгрегор — опасный Макгрегор. И самое главное, Конору не нужно выигрывать по очкам. Ему необходимо пережить стартовый натиск и попасть один раз во втором или третьем отрезке.

Андердог — самое опасное состояние Конора

Конор Макгрегор globallookpress.com

Букмекеры уже открыли линии. Победа Холлоуэя оценивается за 1.20. Успех Макгрегора — за 4.20. Официально Конор большой аутсайдер. И это именно то, что ему нужно. В статусе списанного ветерана со счетов ирландец расцветает.

Вспомните, как он выходил на бой с Альдо. Бразилец был фаворитом, непобедимым королем. Конор нокаутировал его за 13 секунд. Альварес считался более мощным и опытным легковесом, но Макгрегор разобрал и его.

Сейчас ситуация та же. Все говорят о долгом простое, о вечеринках, о том, что Конор уже не тот. Но сам он признавал, что в последние месяцы по-настоящему пахал на тренировках. А мотивированный Макгрегор — это совсем другая история.

Есть все шансы, что 11 июля история повторится. Левая рука Конора поздоровается с подбородком Макса, и фанаты увидят нокаут, который запомнится надолго.