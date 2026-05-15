На UFC 328 Хамзат Чимаев потерпел первое поражение в карьере, проиграв раздельным решением Шону Стрикленду. «Борз» потерял титул в среднем весе и показал неубедительное выступление. Самое время разобраться, почему же так произошло

Провал на фоне яркого прошлого

Чимаев подходил к титульному противостоянию на UFC 328 в статусе неоспоримого фаворита. За его плечами были яркие и доминирующие победы над Уиттакером и Дю Плесси. Хамзат выглядел непобедимым монстром, способным переехать любого.

Еще на пресс-конференции «Борз» заявлял о своем превосходстве, напоминая о победе над Дю Плесси. Чеченский боец подчеркивал, что Дрикус дважды победил Шона, а значит, американец не станет для него проблемой. Казалось, ментальное преимущество полностью на стороне чемпиона.

Когда бойцы вышли в октагон, претендент поначалу выглядел несколько потерянным. Хамзат, в свою очередь, моментально инициировал борьбу, не дав американцу пространства для маневров в стойке. Первый раунд превратился в одностороннюю доминацию Чимаева, забравшего пятиминутку с большим преимуществом.

Хамзат Чимаев против Дрикуса Дю Плесси globallookpress.com

В тот момент казалось, что исход поединка уже предрешен. Болельщики ожидали быстрого финиша, ведь Чимаев выглядел мощнее и агрессивнее своего оппонента. Однако говорить о недооценке соперника со стороны чемпиона в данном случае вряд ли уместно.

Хамзат всегда серьезно относился к подготовке, несмотря на свои громкие и дерзкие заявления. Самоуверенность вряд ли стала решающим фактором, ведь он четко выполнял план на бой.

Истинная причина того, почему инициатива начала ускользать, явно в другом. Дьявол крылся в деталях физического состояния атлета.

Экстремальная весогонка

Шон Стрикленд против Хамзата Чимаева globallookpress.com

Тяжелая сгонка веса стала одной из важнейших причин поражения Хамзата. Брат бойца, Артур Чимаев, позже подтвердил, что подготовка оказалась гораздо сложнее, чем предполагала команда.

«Хамзат гонял 21 кг, а это очень много для организма на таком уровне. Был риск, что нам придется сняться с боя. Он вышел в октагон и дрался далеко не в лучшем своем состоянии, буквально на характере», — заявил брат Чимаева.

Такая экстремальная весогонка неизбежно накладывает отпечаток на функциональное состояние любого атлета. Чимаев проявил мужество, дрался до последнего, но последствия сказали свое слово. Стрикленд же был готов к долгой дистанции, несмотря на собственные проблемы.

Шон раскрыл, что вышел на бой с тремя различными травмами плеча. Тем не менее, американец нашел в себе силы работать в высоком темпе все 25 минут. Тяжелые весогонки случались у многих, но в этот раз организм Хамзата просто отказал.

Пока претендент боролся с истощением, Стрикленд преодолевал боль в плече, методично набирая очки точными джебами. Это позволило Шону выровнять ход встречи и диктовать свои условия в стойке в концовке.

Пророчество Махачева сбылось

Ислам Махачев (слева) globallookpress.com

Опасения Ислама Махачева, высказанные им до поединка, в итоге полностью оправдались в клетке. Лучший боец мира отмечал, что Стрикленд обладает уникальным навыком быстро вставать из партера.

«У Шона очень неудобный стиль для того, кто ставит на борьбу. Он не лежит на спине в отличие от того же Дю Плесси и поднимается на ноги, не дав себя зафиксировать в партере. В таком случае Хамзат может устать, а Стрикленд начнет переводить бой в стойку и доминировать», — говорил Ислам до UFC 328.

Первый раунд Хамзат забрал за счет прессинга и напора, но уже во втором ситуация вышла из-под контроля. Как только Чимаев замедлился, Стрикленд начал успешно пресекать попытки переводов и мгновенно подниматься.

Он постоянно вырывался из захватов, переводя поединок в затяжную работу в стойке. Чимаев, привыкший к легкому доминированию на земле, столкнулся с невероятным сопротивлением.

Вместо экономии энергии чемпион в начале 4-5 раундов продолжал навязывать борьбу, которая забрала последние силы. Шон, напротив, действовал максимально рационально, заставляя своего оппонента работать вхолостую.

Преимущество перешло к претенденту, который почувствовал, что «Борз» больше не представляет угрозы. План Махачева на этот бой реализовался в действиях американца.

Глубокие воды и тактический триумф

Шон Стрикленд globallookpress.com

Экстремальная весогонка Чимаева нанесла непоправимый удар. В таком состоянии Хамзат лишился главного козыря — монотонной и изматывающей борьбы на все 5 раундов.

Примечательно, что сам Стрикленд на пресс-конференции перед турниром предсказывал именно такой исход встречи. Шон открыто говорил, что его план — затащить «Борза» в глубокие воды.

Перед финальным раундом на судейских записках счет в поединке был 2-2. Судьба чемпионского пояса решилась в последние пять минут, где физика и характер сыграли основополагающую роль.

В пятом отрезке боя Шон вновь удачно отзащищался от борьбы и буквально разобрал джебами уставшего оппонента. В стойке разница в классе стала очевидной: Стрикленд выглядел точнее и активнее Хамзата. «Борз» просто перекрывался и принимал удары, не имея сил на достойный ответ.

Стрикленд подготовил отличный план, грамотно распределил силы и воспользовался слабостью соперника в выносливости. В совокупности со своим феноменальным кардио американец полностью реализовал себя.

Концовка боя осталась за ним, что и отразилось в итоговом решении судей. Для Чимаева это поражение стало большим уроком и поводом пересмотреть свой подход к подготовке. В ММА на таком уровне мелочей не бывает.