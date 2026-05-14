В рамках турнира ONE Championship 15 мая состоится реванш за титул чемпиона в тяжелом весе между Умаром Кейном и Анатолием Малыхиным. Начало поединка — 17:00 (мск). Редактор раздела Бои LiveSport.Ru Владислав Прусаков подготовил прогноз на матч Малыхин — Кейн с коэффициентом для ставки за 2.05.

Умар Кейн

Турнирное положение: Сенегальский боец действующий чемпион организации в тяжелом весе. Кейн завоевал титул в ноябре 2024 года.

Последние бои: К своей первой защите африканец подходит на серии из четырех побед подряд. В предыдущем поединке Кейн сотворил сенсацию, одолев Анатолия Малыхина раздельным решением судей. Всего в профессиональной карьере Умара 7 побед и одно поражение от Кирилла Грищенко.

Состояние бойца: Кейну 34 года, и он представляет собой эталон природной мощи. Будучи базовым борцом, он полагается на взрывные тейкдауны и контроль оппонентов на настиле. Несмотря на прогресс в тактической дисциплине, его техника в стойке остается сырой, а выносливость на длинной дистанции часто проседает.

Анатолий Малыхин

Турнирное положение: Анатолий Малыхин бывший чемпион ONE в трех дивизионах, ныне занимающий первую строчку в рейтинге тяжеловесов. Анатолий вошел в историю, как первый боец ведущих лиг, владевший поясами в трех весовых категориях одновременно.

Последние бои: До поражения от Кейна в 2024 году российский боец не знал поражений в 14 поединках. Ранее Малыхин досрочно разбирался с Де Риддером, Булларом и Грищенко. Всего за карьеру в активе Малыхина 14 побед, причем 10 из них были достигнуты нокаутами.

Состояние бойца: В свои 38 лет Анатолий сохраняет феноменальную подвижность и скорость рук для тяжеловеса. Он мастерски совмещает школу вольной борьбы с боксом, работая серийно и точно.

К реваншу Малыхин подходит с запредельной мотивацией после очень спорного поражения, уделив в подготовке особое внимание защите от переводов и работе в клинче.

Статистика для ставок

Малыхин выиграл досрочно 13 из 15 своих поединков в карьере

Умар Кейн дошел до решения судей только 3 раза за последние 8 встреч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В грядущем реванше букмекеры снова видят фаворитом Анатолия Малыхина. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.33, в то время как успех Умара Кейна оценивается в 3.15.

Прогноз: Первая встреча показала, что Кейн может навязать вязкий стиль, но определяющим фактором тогда стал снятый с россиянина балл. Анатолий значительно превосходит чемпиона в технике бокса и скорости передвижения, что позволит ему реализовать преимущество в стойке и выиграть досрочно.

2.05 Победа Анатолия Малыхина нокаутом

