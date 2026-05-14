Финал Кубка Италии получился не похожим на матч, в котором одна команда должна была спасать сезон, а другая — просто красиво закрывать уже успешный. «Лацио» вроде бы имел гораздо больше причин играть на пределе: это был последний шанс на трофей, последний шанс попасть в Лигу Европы и редкий вечер, когда болельщики вернулись на «Олимпико», прервав бойкот домашних матчей.

ЛациоРимЛацио0:2ИнтерИнтерМилан
0:1 Маркус Тюрам 14' 0:2 Лаутаро Мартинес 35'
Лацио:  Марио Хила,  Алессио Романьоли,  Нуну Тавареш,  Адам Марушич (Булайе Диа 72'),  Тома Башич,  Патрисио Габбарон (Николо Ровелла 46'),  Кеннет Тейлор,  Густав Исаксен (Маттео Канчелльери 66'),  Маттиа Цаканьи (Мануэль Лаццари 72'),  Тейянни Нослин,  Edoardo Motta
Интер:  Хосеп Мартинес,  Федерико Димарко,  Дензел Дюмфрис (Генрих Мхитарян 68'),  Алессандро Бастони (Карлос Аугусто 77'),  Мануэль Аканджи,  Янн Биссекк,  Пётр Зелиньски,  Николо Барелла,  Лаутаро Мартинес (Анж-Йоан Бонни 77'),  Маркус Тюрам (Анди Диуф 82'),  Petar Sucic (Луис Энрике 68')
Жёлтые карточки:  Марио Хила 38',  Маттиа Цаканьи 85'  —  Янн Биссекк 6',  Алессандро Бастони 16',  Федерико Димарко 84',  Николо Барелла 85'

Но на поле всё довольно быстро стало прямолинейным, «Интер» лучше контролировал игру, раньше забил, спокойно увеличил преимущество и дальше почти ничего не позволил создать сопернику.  Десятый Кубок Италии в истории клуба, дубль по сезону после 21-го скудетто — и ещё одна важная отметка для Кристиана Киву.  Румын выиграл чемпионат и Кубок Италии в один сезон, что, вообще-то, удавалось немногим в истории клуба, причём сделал это в первый год у бровки.  После прошлогоднего обнуления, финала Лиги чемпионов с 0:5 от «ПСЖ» и ухода Симоне Индзаги такой сезон выглядит почти идеальным ответом на разговоры о конце эры.

Маурицио Сарри, который из-за дисквалификации смотрел финал не с бровки, выбрал осторожный вариант: ниже встречать, закрывать центр и не давать «Интеру» слишком легко находить вертикальные передачи.  В фазе без мяча это напоминало 4-5-1, где Дзакканьи и Исаксен поднимались к крайним центральным защитникам, но общая идея была понятной — не раскрыться и дождаться момента для рывка.

«Лацио» – «Интер» globallookpress.com

План продержался недолго, поскольку на 14-й минуте «Интер» использовал своё лучшее оружие — стандарт.  Димарко подал угловой, Тюрам коснулся мяча, а Марушич неудачно сориентировался и фактически отправил его в свои ворота.  Гол получился с долей удачи, но в нём было мало случайного по смыслу.  «Интер» весь сезон давит такими подачами, постоянно заставляет защитников оказываться в неудобных позициях, а рано или поздно соперник ошибается.

Первый гол «Интера» globallookpress.com

После 0:1 «Лацио» нужно было реагировать, но никакого ответа не последовало.  Команда не развалилась, но и не прибавила.  Патрик, вынужденно игравший в середине поля, много перемещался, однако не мог зацепиться за мяч и повести игру.  Ровелла был не готов играть с первых минут после долгой паузы, и это сильно било по способности «Лацио» выходить из-под давления.  На другом конце поля Сучич спокойно опускался в линию розыгрыша, Барелла держал темп, Димарко постоянно оставался источником угрозы слева, а Думфрис — справа.

Второй гол пришёл после ещё более грубой ошибки.  Нуну Тавареш слишком долго возился с мячом у своей штрафной, Думфрис мгновенно его обокрал и покатил на Лаутаро, а капитану оставалось только подставить ногу. 0:2 к 35-й минуте — и финал, как оказалось позже, закончился.  «Лацио» больше не мог просто ждать, но у него не было достаточного качества, чтобы надавить на чемпиона Италии.

Лаутаро Мартинес globallookpress.com

Дензел Думфрис, кстати, провёл очень сильный финал.  Он успевал закрывать фланг, подключался в атаку, а в эпизоде со вторым голом сыграл как нападающий при прессинге: выждал ошибку, мгновенно вцепился и сразу сделал правильную передачу.  После травмы голеностопа, из-за которой он пропустил большой отрезок сезона, такой финал для него особенно важен, недаром голландца признали лучшим игроком матча.

Дензел Думфрис globallookpress.com

Лаутаро Мартинес, в свою очередь, снова отличился в решающей игре.  Это уже третий его гол в финалах Кубка Италии — до этого был дубль против «Фиорентины» в 2023-м.  Капитан «Интера», который пропустил часть сезона из-за травм, всё равно вернулся к моменту, когда нужно поставить печать на трофее.  Лаутаро говорил после игры, что команде было непросто подняться после прошлого сезона, но именно этот финал показал, насколько хорошо «Интер» справился с восстановлением.

Лаутаро Мартинес globallookpress.com

Второй тайм не стал погоней римлян за камбэком

После перерыва «Лацио» немного ожил.  Ровелла вышел вместо Патрика, игра стала чуть чище, а Диа получил шанс, когда выскочил за спину и попытался пробить с близкой дистанции.  Но даже лучшие моменты римлян выглядели скорее отдельными вспышками, чем началом чего-то большего.  Самый опасный эпизод завершился тем, что Хоcеп Мартинес фактически принял удар Диа лицом и сохранил ворота сухими.

Сейв Мартинеса globallookpress.com

«Интер» мог сделать счёт крупнее.  Луис Энрике после прекрасной передачи Димарко пробил мимо из хорошей позиции, Зелиньский в концовке тоже не попал по пустым воротам после рикошета, но миланцы вряд ли будут об этом сожалеть.  Команда Киву играла по счёту, не слишком рисковала и почти всё время держала «Лацио» на расстоянии.  Даже стычка после грубого фола Педро на Димарко стала скорее вспышкой раздражения, чем изменением эмоционального фона игры.

«Лацио» – «Интер» globallookpress.com

Для «Лацио» поражение — ещё один мрачный итог тяжёлого сезона.  Болельщики вернулись на финал, сделали сильную атмосферу и красивый перфоманс, но к концу игры снова переключились на протесты против Лотито.  Впереди дерби с «Ромой», но даже вокруг него больше разговоров не о футболе, а о расписании, теннисе в Foro Italico и возможном бойкоте.  Это не та команда, которая знает, что будет делать летом.

Перфоманс фанатов «Лацио» globallookpress.com

Дубль «Интера» — мощный ответ на прошлогоднюю критику

Финал с «Лацио» не был великим матчем, он всё-таки был слишком односторонним для такого статуса.  Да и главный итог вечера точно не в том, что «Интер» оказался сильнее «Лацио».  Это было понятно и до финала: разница между командами в чемпионате огромная, за неделю до этого миланцы уже выиграли у римлян 3:0 на том же стадионе.  Главное — Киву закончил первый сезон с дублем.  В истории клуба до румына связку чемпионат + Кубок брали Манчини и Моуринью, а Киву стал первым тренером «Интера», кому это удалось в дебютный год.

Игроки «Интера» с трофеем globallookpress.com

Кристиан Киву приходил после травматичного финала Лиги чемпионов и ухода Индзаги, без большого опыта тренерской карьеры, и должен был убедить раздевалку, что цикл не закончился.  В итоге «Интер» взял оба домашних трофея, забил больше сотни голов за сезон и прошёл дистанцию так, будто прошлогодние руины стали не концом проекта, а его фундаментом.