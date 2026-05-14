Финал Кубка Италии получился не похожим на матч, в котором одна команда должна была спасать сезон, а другая — просто красиво закрывать уже успешный. «Лацио» вроде бы имел гораздо больше причин играть на пределе: это был последний шанс на трофей, последний шанс попасть в Лигу Европы и редкий вечер, когда болельщики вернулись на «Олимпико», прервав бойкот домашних матчей.

Результат матча Лацио Рим 0:2 Интер Милан 0:1 Маркус Тюрам 14' 0:2 Лаутаро Мартинес 35' Лацио: Марио Хила, Алессио Романьоли, Нуну Тавареш, Адам Марушич ( Булайе Диа 72' ), Тома Башич, Патрисио Габбарон ( Николо Ровелла 46' ), Кеннет Тейлор, Густав Исаксен ( Маттео Канчелльери 66' ), Маттиа Цаканьи ( Мануэль Лаццари 72' ), Тейянни Нослин, Edoardo Motta Интер: Хосеп Мартинес, Федерико Димарко, Дензел Дюмфрис ( Генрих Мхитарян 68' ), Алессандро Бастони ( Карлос Аугусто 77' ), Мануэль Аканджи, Янн Биссекк, Пётр Зелиньски, Николо Барелла, Лаутаро Мартинес ( Анж-Йоан Бонни 77' ), Маркус Тюрам ( Анди Диуф 82' ), Petar Sucic ( Луис Энрике 68' ) Жёлтые карточки: Марио Хила 38', Маттиа Цаканьи 85' — Янн Биссекк 6', Алессандро Бастони 16', Федерико Димарко 84', Николо Барелла 85'

Статистика матча 2 Удары в створ 3 3 Удары мимо 7 42 Владение мячом 58 1 Угловые удары 3 1 Офсайды 2 9 Фолы 11

Но на поле всё довольно быстро стало прямолинейным, «Интер» лучше контролировал игру, раньше забил, спокойно увеличил преимущество и дальше почти ничего не позволил создать сопернику. Десятый Кубок Италии в истории клуба, дубль по сезону после 21-го скудетто — и ещё одна важная отметка для Кристиана Киву. Румын выиграл чемпионат и Кубок Италии в один сезон, что, вообще-то, удавалось немногим в истории клуба, причём сделал это в первый год у бровки. После прошлогоднего обнуления, финала Лиги чемпионов с 0:5 от «ПСЖ» и ухода Симоне Индзаги такой сезон выглядит почти идеальным ответом на разговоры о конце эры.

Маурицио Сарри, который из-за дисквалификации смотрел финал не с бровки, выбрал осторожный вариант: ниже встречать, закрывать центр и не давать «Интеру» слишком легко находить вертикальные передачи. В фазе без мяча это напоминало 4-5-1, где Дзакканьи и Исаксен поднимались к крайним центральным защитникам, но общая идея была понятной — не раскрыться и дождаться момента для рывка.

План продержался недолго, поскольку на 14-й минуте «Интер» использовал своё лучшее оружие — стандарт. Димарко подал угловой, Тюрам коснулся мяча, а Марушич неудачно сориентировался и фактически отправил его в свои ворота. Гол получился с долей удачи, но в нём было мало случайного по смыслу. «Интер» весь сезон давит такими подачами, постоянно заставляет защитников оказываться в неудобных позициях, а рано или поздно соперник ошибается.

После 0:1 «Лацио» нужно было реагировать, но никакого ответа не последовало. Команда не развалилась, но и не прибавила. Патрик, вынужденно игравший в середине поля, много перемещался, однако не мог зацепиться за мяч и повести игру. Ровелла был не готов играть с первых минут после долгой паузы, и это сильно било по способности «Лацио» выходить из-под давления. На другом конце поля Сучич спокойно опускался в линию розыгрыша, Барелла держал темп, Димарко постоянно оставался источником угрозы слева, а Думфрис — справа.

Второй гол пришёл после ещё более грубой ошибки. Нуну Тавареш слишком долго возился с мячом у своей штрафной, Думфрис мгновенно его обокрал и покатил на Лаутаро, а капитану оставалось только подставить ногу. 0:2 к 35-й минуте — и финал, как оказалось позже, закончился. «Лацио» больше не мог просто ждать, но у него не было достаточного качества, чтобы надавить на чемпиона Италии.

Дензел Думфрис, кстати, провёл очень сильный финал. Он успевал закрывать фланг, подключался в атаку, а в эпизоде со вторым голом сыграл как нападающий при прессинге: выждал ошибку, мгновенно вцепился и сразу сделал правильную передачу. После травмы голеностопа, из-за которой он пропустил большой отрезок сезона, такой финал для него особенно важен, недаром голландца признали лучшим игроком матча.

Лаутаро Мартинес, в свою очередь, снова отличился в решающей игре. Это уже третий его гол в финалах Кубка Италии — до этого был дубль против «Фиорентины» в 2023-м. Капитан «Интера», который пропустил часть сезона из-за травм, всё равно вернулся к моменту, когда нужно поставить печать на трофее. Лаутаро говорил после игры, что команде было непросто подняться после прошлого сезона, но именно этот финал показал, насколько хорошо «Интер» справился с восстановлением.

Второй тайм не стал погоней римлян за камбэком

После перерыва «Лацио» немного ожил. Ровелла вышел вместо Патрика, игра стала чуть чище, а Диа получил шанс, когда выскочил за спину и попытался пробить с близкой дистанции. Но даже лучшие моменты римлян выглядели скорее отдельными вспышками, чем началом чего-то большего. Самый опасный эпизод завершился тем, что Хоcеп Мартинес фактически принял удар Диа лицом и сохранил ворота сухими.

«Интер» мог сделать счёт крупнее. Луис Энрике после прекрасной передачи Димарко пробил мимо из хорошей позиции, Зелиньский в концовке тоже не попал по пустым воротам после рикошета, но миланцы вряд ли будут об этом сожалеть. Команда Киву играла по счёту, не слишком рисковала и почти всё время держала «Лацио» на расстоянии. Даже стычка после грубого фола Педро на Димарко стала скорее вспышкой раздражения, чем изменением эмоционального фона игры.

Для «Лацио» поражение — ещё один мрачный итог тяжёлого сезона. Болельщики вернулись на финал, сделали сильную атмосферу и красивый перфоманс, но к концу игры снова переключились на протесты против Лотито. Впереди дерби с «Ромой», но даже вокруг него больше разговоров не о футболе, а о расписании, теннисе в Foro Italico и возможном бойкоте. Это не та команда, которая знает, что будет делать летом.

Дубль «Интера» — мощный ответ на прошлогоднюю критику

Финал с «Лацио» не был великим матчем, он всё-таки был слишком односторонним для такого статуса. Да и главный итог вечера точно не в том, что «Интер» оказался сильнее «Лацио». Это было понятно и до финала: разница между командами в чемпионате огромная, за неделю до этого миланцы уже выиграли у римлян 3:0 на том же стадионе. Главное — Киву закончил первый сезон с дублем. В истории клуба до румына связку чемпионат + Кубок брали Манчини и Моуринью, а Киву стал первым тренером «Интера», кому это удалось в дебютный год.

Кристиан Киву приходил после травматичного финала Лиги чемпионов и ухода Индзаги, без большого опыта тренерской карьеры, и должен был убедить раздевалку, что цикл не закончился. В итоге «Интер» взял оба домашних трофея, забил больше сотни голов за сезон и прошёл дистанцию так, будто прошлогодние руины стали не концом проекта, а его фундаментом.