Football365 объясняет, как Серия A превратилась в лигу, где каждый новый сезон приносит нового чемпиона — и почему даже «Интер» не застрахован от падения.

В 2010-е годы был период, когда чемпионы трех из пяти ведущих топ‑лиг Европы казались почти предопределенными.

«Пари Сен‑Жермен» взял семь из восьми титулов Лиги 1 с 2013 по 2020 год, «Бавария» — все восемь чемпионств Бундеслиги за тот же период, а «Ювентус» оформил серию из девяти титулов подряд, начавшуюся с победы в сезоне‑2011/12 — первой после возвращения в Серию A после скандального понижения в 2006‑м.

Но пока «ПСЖ» и «Бавария» продолжали доминировать во Франции и Германии (их гегемонию прерывали только «Лилль» в сезоне‑2020/21 и непобедимый «Байер»‑2023/24 соответственно), в Серии А трофеи стали распределяться куда более равномерно.

С тех пор как «Ювентус» не смог добиться десятой победы подряд, уступив скудетто «Интеру» Антонио Конте в сезоне‑2020/21, ни один чемпион Серии A не сумел защитить титул.

«Интер» выиграл Серию А 2020/21, прервав девятилетнюю гегемонию «Ювентуса» globallookpress.com

Список чемпионов в 2020-х выглядит так: «Ювентус», «Интер», «Милан», «Наполи», «Интер», «Наполи» и снова «Интер». Так почему же ни одному клубу не удается взять титул дважды подряд после эпохи «Ювентуса» — и почему туринцы сами не смогли сохранить прежнее доминирование?

Можно уверенно сказать, что «Интер» стал самой успешной командой Италии последних лет: три титула за шесть сезонов. За этот период «нерадзурри» набрали более чем на 50 очков больше любого конкурента и дважды доходили до финала Лиги чемпионов.

Но их первый успех при Конте оказался недолговечным. Финансовое давление вынудило клуб продать Ромелу Лукаку и Ашрафа Хакими летом 2021‑го — всего через несколько месяцев после чемпионства.

К моменту завершения этих трансферов Конте уже покинул пост главного тренера, прекрасно понимая, какие изменения ждут команду на рынке. Без необходимости балансировать бюджет «Интер» мог бы столкнуться с серьезными проблемами.

В результате дверь для нового чемпиона оказалась открыта. Этим шансом воспользовался принципиальный соперник «Интера» и сосед по городу — «Милан», завоевавший свой первый титул с сезона 2010/11 и, что примечательно, всего третий в 21-м веке.

«Милан» выиграл Серию А 2021/22, опередив «Интер» всего на два очка. По сути, это было скорее перевыполнение плана со стороны команды, чей состав заметно уступал уровню двух предыдущих чемпионских команд, а также тренера (Стефано Пиоли), который всего несколько лет спустя провел первую часть текущего сезона в зоне вылета, не оправдав ожиданий в «Фиорентине».

Стефано Пиоли привел «Милан» к скудетто в 2022 году globallookpress.com

Уже в следующем сезоне «Милан» откатился на четвертое место, отстав от «Наполи» на 20 очков. Новый чемпион — впервые в своей истории без Диего Марадоны — несколько раз финишировал вторым, как и его тренер Лучано Спаллетти, но в тот год команда была вдохновлена трио Хвича Кварацхелия — Виктор Осимхен — Ким Мин Джэ.

«Наполи» показывал великолепный футбол, но Спаллетти ушел на пике и взял паузу в карьере. План преемственности оказался неудачным: его сменщик Руди Гарсия продержался лишь до ноября следующего сезона.

Ситуацию усугубило и то, что Ким, который стал настоящим открытием в дебютной кампании, летом был выкуплен «Баварией», а адекватной замены ему так не нашли.

«Наполи» Лучано Спалетти — чемпион Италии сезона 2022/23 globallookpress.com

Но даже с учетом этого «Наполи» серьезно отстал от лидеров. На место Гарсии пригласили бывшего тренера «Уотфорда» Вальтера Мадзарри, но и он продержался всего несколько месяцев. Затем до конца сезона команду довел бывший ассистент Франческо Кальцона, однако «Наполи» в итоге откатился на 10-е место, а «Интер» под руководством Симоне Индзаги вернулся на вершину.

Парадоксально, но неудачный сезон-2023/24 отчасти помог «Наполи» лучше подготовиться к новой чемпионской гонке в кампании-2024/25. Комбинация из назначения Антонио Конте и отсутствия еврокубков, которые могли бы отвлекать, сыграла ключевую роль — не говоря уже о том, как ярко ворвался в Серию А Скотт Мактоминей. В итоге неаполитанцы сумели вырвать титул у «Интера», опередив соперника всего на одно очко.

На этот раз интрига не дотянула до финишной прямой. «Интер» оформил титул уже в эти выходные, за три тура до конца, обыграв «Парму» 2:0 и оторвавшись от «Наполи» на 12 очков.

Смогут ли «черно-синие» прервать текущую тенденцию и защитить титул в следующем сезоне? В последний раз им это удавалось еще при Жозе Моуринью — в эпоху, когда нынешний главный тренер команды Кристиан Киву сам выступал за клуб.

Летом, когда Киву сменил Симоне Индзаги, вокруг его кандидатуры было немало сомнений. За плечами румынского тренера было всего 13 матчей в качестве главного тренера «Пармы» в предыдущем сезоне, а до этого он работал с молодежными командами «Интера».

Если говорить честно, миланцы не выглядели безупречно по ходу сезона — достаточно вспомнить вылет из Лиги чемпионов от «Будё-Глимт». Но команда умело воспользовалась слабостями соперников и создала себе необходимый задел.

Будущее Конте в «Наполи» все лето оставалось под вопросом, так что некоторая нестабильность присутствовала с самого начала сезона. В итоге он остался, но столкнулся с серьезными кадровыми потерями: ключевой новичок Кевин Де Брёйне пропустил 19 матчей Серии A из‑за травмы задней поверхности бедра, а Лукаку смог вернуться на поле только в январе. Все это, безусловно, повлияло на то, что «Наполи» не сумел защитить титул.

Кевин де Брёйне и Ромелу Лукаку globallookpress.com

Добавим к этому поздний спад «Милана», который под руководством вернувшегося тренера-чемпиона Массимилиано Аллегри выглядел главным преследователем «Интера», — и скудетто фактически стало тем трофеем, который «Интер» мог потерять только сам.

Следующий сезон «черно-синие» начнут в статусе фаворита. Но многое будет зависеть от трансферного окна и того, придется ли чемпионам снова обновлять состав. При этом нельзя не учитывать возрастной фактор: в этом сезоне у «Интера» был второй по величине средний возраст стартового состава в лиге (уступили только «Наполи»), и со временем это может сыграть против них.

А что «Ювентус»? Когда же туринцы снова смогут всерьез включиться в борьбу за титул? Перестройка после золотой эпохи дается непросто. Поначалу это особенно сказывалось на игре в обороне, но в этом сезоне главные трудности связаны с линией атаки — нападающие, несмотря на высокий статус и репутацию, оказались недостаточно надежными.

Тем не менее при Спаллетти появились признаки прогресса. Сможет ли команда вернуться в борьбу за скудетто уже в следующем сезоне? Предстоит проделать большую работу.

«Ювентус» globallookpress.com

В других частях таблицы возникает иной вопрос: способен ли «Комо» со временем стать претендентом на титул? С учетом мощных финансовых ресурсов и стремительно растущей репутации Сеска Фабрегаса как тренера — причем тренера, полностью вовлеченного в проект, — это не выглядит невозможным, хотя пока и маловероятно.

А «Роме», которая тоже рассчитывает на еврокубки, предстоит провести масштабное лето поддержки для своего тренера Джана Пьеро Гасперини. В дебютном сезоне ему так и не удалось воспроизвести стиль, который он выстроил в «Аталанте», — и без серьезного усиления говорить о борьбе за титул не приходится.

На данный момент никто не может с уверенностью сказать, куда отправится трофей в следующем сезоне. Впрочем, это справедливо для любого турнира, но после девяти лет доминирования одной команды особенно интересно наблюдать, как Серия А превратилась в чемпионат без явного фаворита.

«Интер» будет считаться фаворитом на старте, но если сегодня в верхней части таблицы Серии A есть хоть что‑то предсказуемое, так это ее непредсказуемость.