Инволюция. Что ты творишь, Криштиану Роналду?

Легендарный английский игрок в крикет завершил свои игровые дни, набрав шесть очков последним ударом биты и взял калитку, принеся победу в матче. Против сборной Австралии, самого принципиального соперника его страны, между прочим.

Но он исключение, а не правило. Тысячи профессиональных спортсменов ежегодно завершают карьеру при обстоятельствах гораздо менее торжественных и совершенно неподвластных их контролю. Но ведь есть и возможность контролировать как это произойдет, верно? Например, уйти на победной ноте? Красиво стареть, доигрывая? Или хотя бы просто сохранить свое достоинство?

Есть еще один путь — назовем его путем Криштиану Роналду.

Криштиану Роналду globallookpress.com

Этот путь предполагает переход в «пенсионную лигу» ради огромной зарплаты и игру против гораздо более слабых соперников в лиге, где 14 из 18 клубов имеют среднюю посещаемость менее 9000 человек.

Хорошо, хорошо, ну кто на самом деле откажется от зарплаты, которая по слухам составляет 173 миллиона фунтов стерлингов в год, и от королевского статуса? Но все же есть способ вести себя утонченно и культурно, прикарманивая эти деньги.

Все это вызывает вопрос: Криштиану Роналду, что ты делаешь?

Во время полуфинала Суперкубка Саудовской Аравии в котором играли «Аль-Наср» против «Аль-Хиляля», Роналду ударил локтем игрока сборной Саудовской Аравии Али Аль-Булайхи, причем не один, а два раза.

Аль-Булайхи и сам уже имеет обширный опыт грязной игры. Он тянул за волосы Сон Хын Мина на Кубке Азии в январе и боролся с Лионелем Месси на чемпионате мира в Катаре. Он даже раньше конфликтовал с Роналду, ругая его после матча лиги в декабре и насмехаясь над ним после победы «Аль-Хиляля».

Аль-Булайхи, 34-летний центральный защитник, ранее выступавший за «Аль-Нахду» и «Аль-Фатех», не разменивается на мелочи. По сути, он футбольный эквивалент песика-коротшки Скрэппи-Ду, пытающегося завязать драку со Скелетором или Шреддером. Обычные игроки недостаточно хороши для его проделок: либо мировые суперзвезды, либо никто.

Криштиану Роналду globallookpress.com

В любом случае, в то время как Сон и Месси были выше того, чтобы давать ему сдачи, Роналду выбрал насилие, толкнув Аль-Булайхи локтем в грудь, а затем снова замахнувшись на него рукой, в то время как защитник рухнул на пол. Роналду удалили, но он не остановился на этом, подняв руку и сжав кулак так, словно собирался ударить рефери по затылку (возможно, это было ложное движение, но этого хватило чтобы его товарищи по команде вздрогнули).

Затем, под крики с трибун «Месси, Месси», Роналду включил режим сарказма, аплодируя рефери и показывая большой палец болельщикам.

Для дополнительного контекста: «Аль-Наср» Роналду в то время проигрывал со счетом 0:2, а голы «Аль-Хиляля» забили Салем Альдавсари (который, как вы, возможно, помните, забил гол в победном матче Саудовской Аравии против Аргентины на чемпионате мира) и Малком (который, как вы, возможно, помните, ничего не делал в «Барселоне»).

Садио Мане, не нуждающийся в представлении, действительно отыграл гол в пользу «Аль-Насра», но этого было мало. Они выбыли из Суперкубка Саудовской Аравии.

Это не первое странное поведение Роналду в Саудовской Аравии и не первый его акт насилия в отношении игроков «Аль-Хиляля», как они отметили в своих аккаунтах в социальных сетях после полуфинала.

Возможно, вы также помните — или, возможно, решили стереть из своей памяти — февральский инцидент, опять же против «Аль-Хиляля». Роналду и «Аль-Наср» тоже проиграли эту игру товарищеского Кубка сезона Эр-Рияда со счетом 0:2.

Роналду воспринял поражение со своей обычной грацией, и когда фанат швырнул в него футболку «Аль Хиляля», когда он шел в подтрибунный туннель, он поднял ее и… ну, говоря простыми словами, потер ее о свой пах. Потом бросил обратно.

Это не порывистый, эмоциональный 18-летний балбес, которому можно простить безрассудство молодости. Это 39-летний мужчина, отец пятерых детей, выигравший почти все значимые трофеи. Что он творит?

Криштиану Роналду globallookpress.com

Несдержанность, угрюмость и напыщенное павлинье поведение были важной частью личности Роналду на протяжении всей его карьеры — будь то отказ выйти на замену в составе «Манчестер Юнайтед», уход со стадиона после замены, выбивание телефона из рук ребенка, нежелание праздновать голы, забитые товарищами по команде, потому что они не отдали ему пас, обливание оператора водой или крики на судью и толкание болельщика, который пытался сделать селфи.

На самом деле, если подумать, все это произошло за последние три или четыре года. Вместо того, чтобы соблюдать приличия в свои сорок лет, Роналду регрессировал в режим капризного малыша и в возраст вспыльчивой угрюмости.

Когда его команда проигрывает, когда судья удаляет его, когда партнер по команде не дает ему пас, когда тренер заменяет его, когда толпа поет имя Месси, он начинает беситься.

Может быть, это просто временная фаза? Он из этого вырастет, как это всегда бывает с детишками.

Но, возможно, человеку, у которого есть все и который был одним из величайших футболистов в истории игры, следует завязать с дурацкими гримасами и стать лучшим образцом для подражания для своих миллионов, нет, миллиардов последователей и поклонников, и просто вести себя соответственно своему возрасту и статусу.