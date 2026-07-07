Исполком Международного олимпийского комитета временно снял приостановку членства Олимпийского комитета России, действовавшую с октября 2023 года. Одновременно объявлено, что рекомендации международным федерациям об ограничениях для российских спортсменов больше не применяются. Это самое значимое решение для российского спорта за последние четыре года — оно открывает дорогу к полноценному возвращению сборной России на Олимпийские игры уже в Лос-Анджелесе-2028. Разбираем, что именно решено, как готовилась отмена и какие оговорки остаются.

Что решил МОК

Решение исполкома состоит из двух частей, и обе принципиальны.

Первая: приостановка членства ОКР, введённая 12 октября 2023 года, снята — временно (provisionally). Формулировка официального релиза: решение принято по итогам детального анализа юридической комиссии МОК — с учётом того, что ОКР больше не включает в число своих членов региональные спортивные организации на территориях, относящихся, в понимании МОК, к юрисдикции Национального олимпийского комитета Украины, а сам ОКР подтвердил, что не ведёт и не будет вести там деятельность. МОК оставляет за собой мониторинг ситуации и право принять дальнейшие меры — отсюда слово «временно».

Вторая часть не менее важна: рекомендации международным федерациям относительно участия российских атлетов объявлены более не применимыми. Это тот же шаг, который МОК сделал 7 мая в отношении Беларуси: именно на этих рекомендациях с 2022 года держалась вся система нейтрального статуса — без флага, гимна и командных турниров.

На практике это означает: ОКР снова полноправный национальный олимпийский комитет со всеми правами , включая финансирование по линии олимпийского движения, а вопрос допуска россиян в каждом виде спорта переходит к международным федерациям — уже без сдерживающих рекомендаций сверху.

Почему членство вообще приостанавливали

Важно разделять две разные санкционные истории, которые часто сливаются в одну.

Первая — ограничения февраля 2022 года (нейтральный статус, отсутствие флага и гимна, недопуск команд), введённые на фоне известных событий вокруг Украины. Именно в этом режиме россияне выступали в Париже-2024 и на зимних Играх в Милане.

Кирсти Ковентри на сессии МОК 25 июня 2026 года globallookpress.com

Вторая — собственно приостановка членства ОКР в октябре 2023-го. У неё было отдельное, сугубо уставное основание: ОКР включил в свой состав олимпийские советы Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. МОК счёл это нарушением Олимпийской хартии — её правило 28 требует, чтобы территориальная юрисдикция национального олимпийского комитета совпадала с границами страны, а эти регионы МОК относит к юрисдикции олимпийского комитета Украины. Спортивный арбитражный суд (CAS) в феврале 2024 года признал приостановку законной, отклонив апелляцию ОКР.

Последствия были ощутимыми: ОКР утратил статус действующего национального олимпийского комитета и финансирование МОК, а российское представительство на Играх сжалось до минимума — в Милане-2026 выступали лишь 13 атлетов-нейтралов, самая маленькая делегация страны с 1908 года.

Полтора года юридической работы

Объявленное решение — не внезапный жест доброй воли, а финал выверенной кампании, которую стоит разобрать по шагам.

Ключевой ход сделал Михаил Дегтярёв, избранный президентом ОКР в декабре 2024 года (пост он совмещает с должностью министра спорта). На первом же олимпийском собрании он инициировал реформу устава: региональные олимпийские советы — включая те четыре, из-за которых и вводилась приостановка, — были исключены из структуры ОКР. Формально — административное упрощение. Фактически — устранение самого юридического основания санкции: предмета спора просто не стало.

Михаил Дегтярёв, президент ОКР globallookpress.com

Обновлённый устав ушёл в Лозанну ещё в декабре 2024-го, но при Томасе Бахе (бывшем главе МОК) документ лежал без движения. Всё изменилось со сменой власти в МОК: Кирсти Ковентри на первом же заседании исполкома в июле 2025 года поручила юридической комиссии пересмотр дела. Дальше события покатились одно за другим:

Сентябрь 2025 — Международный паралимпийский комитет полностью восстановил Россию в правах; на мартовской Паралимпиаде в Италии российский флаг был поднят впервые с 2014 года.

— Международный комитет полностью восстановил Россию в правах; на мартовской Паралимпиаде в Италии российский флаг был поднят впервые с 2014 года. Ноябрь-декабрь 2025 — CAS признал дискриминационным тотальный недопуск россиян Международной федерацией лыжного спорта, дзюдо вернуло россиянам флаг и гимн, шахматная FIDE восстановила команды.

— CAS признал дискриминационным тотальный недопуск россиян Международной федерацией лыжного спорта, дзюдо вернуло россиянам флаг и гимн, шахматная FIDE восстановила команды. Декабрь 2025 — МОК рекомендовал федерациям снять все ограничения в юниорских категориях, и минимум 15 федераций это сделали.

— МОК рекомендовал федерациям снять все ограничения в юниорских категориях, и минимум 15 федераций это сделали. Февраль 2026 — Ковентри в программной речи в Милане заявила: «Наша игра — спорт. А это значит — сохранять спорт нейтральной территорией, где каждый атлет может выступать свободно».

— Ковентри в программной речи в Милане заявила: «Наша игра — спорт. А это значит — сохранять спорт нейтральной территорией, где каждый атлет может выступать свободно». 7 мая 2026 — были сняты все ограничения с Беларуси — после чего вопрос по ОКР оставался делом техники и времени.

Что дальше: Дакар и Лос-Анджелес

Тайминг решения не случаен: как и в майской истории с Беларусью, он привязан к календарю — квалификационный цикл Игр-2028 в Лос-Анджелесе стартует этим летом. Именно ЛА-2028 — главная цель всей операции: возвращение полноценной сборной России, с флагом, гимном и местом в медальном зачёте, впервые с зимних Игр 2014 года в Сочи.

Флаг юношеских Олимпийских игр в Дакаре globallookpress.com

Ближайшая контрольная точка — юношеские Олимпийские игры в Дакаре (31 октября — 13 ноября 2026), где Россия теперь может выступить без ограничений. А Дегтярёв, похоже, оказался пророком: ещё в ноябре он обещал, что «Игры в Милане должны стать последними, где наши спортсмены выступают в нейтральном статусе». Так и вышло.

Три оговорки

При всей значимости решения праздновать окончательную развязку рано — есть три существенных «но» .

Первое — слово «временно» . МОК прямо оговорил мониторинг и право вернуть меры. Это страховочный механизм: статус ОКР теперь зависит от соблюдения условий, зафиксированных в решении.

Второе — федерации решают сами . Снятие рекомендаций не означает автоматического допуска во всех видах спорта: каждая международная федерация принимает собственное решение. Прецедент уже есть — после майского решения по Беларуси World Athletics демонстративно сохранила свой недопуск, и лёгкая атлетика остаётся самым консервативным бастионом. Возвращение будет неравномерным: где-то быстрым (дзюдо, плавание, фехтование уже открылись), где-то — затяжным.

Третье — допинговый фактор. Ещё в мае МОК фиксировал «свежие озабоченности» относительно российской антидопинговой системы: зимой в The New York Times появилась история осведомителя, заявившего о причастности нынешнего руководства РУСАДА к событиям сочинского периода. Если эта линия получит развитие, она способна осложнить путь к Лос-Анджелесу независимо от уставных вопросов — допинговая история для МОК исторически чувствительнее любой другой .

Итого

За четыре года российский спорт прошёл путь от полного отстранения через нейтральный статус к сегодняшнему решению — формальному возвращению ОКР в олимпийскую семью. Юридическая стратегия (правка устава, устранившая предмет спора) в сочетании со сменой руководства МОК сделали своё дело быстрее, чем ожидали даже оптимисты: ещё год назад разговор шёл в лучшем случае о смягчении нейтральных критериев.