23-24 июня в Бруклине прошел драфт НБА 2026 года. Во втором раунде под общим 56-м номером был выбран защитник «Локомотива-Кубань» Всеволод Ищенко. LiveSport.Ru рассказывает о команде, которая заполучила права на 21-летнего россиянина, и о его перспективах закрепиться в сильнейшей баскетбольной лиге мира.

«Даллас» выбрал Ищенко окольным путем

На днях произошло одно из главных событий года в отечественном баскетболе. А как иначе назвать всего лишь одиннадцатый в истории выбор россиянина на драфте НБА? Виновником торжества стал 21-летний защитник «Локомотива-Кубань» Всеволод Ищенко.

«Железнодорожника» во втором раунде под общим 56-м номером выбрал «Чикаго Буллз», однако его пик заранее выкупил «Лос-Анджелес Лейкерс». Конечной целью «озерников» был центровой Хенри Веэсаар, но его перехватила «Атланта Хоукс». После этого калифорнийцы решили обменять полученный актив на денежную компенсацию в «Даллас Маверикс».

Чувствую, что мечта моего детства начинает исполняться, но понимаю, что это только первый шаг — впереди ещё очень много работы. Я всю жизнь об этом мечтал. План действий? Свяжемся с «Далласом» и уточним. Всё станет понятно в ближайшее время. Всеволод Ищенко защитник БК «Локомотив-Кубань»

Накануне церемонии выбора молодых игроков источники в Северной Америке выражали уверенность, что именно клуб из Техаса заберет россиянина на драфте. Весомым аргументом в пользу данного предположения была информация о том, что в марте генеральный менеджер «Далласа» Майкл Шмитц, который на тот момент являлся ассистентом генменеджера «Портленд Трэйл Блэйзерс», приезжал в Москву, чтобы посетить матч ЦСКА — «Локомотив-Кубань» и отсмотреть игру защитника гостей.

Всеволод Ищенко globallookpress.com

Предполагалось, что Всеволода выберут под 48-м номером, но к удивлению «Маверикс» задрафтовали Тоби Лавала. Тогда россиянин даже подумал, что его не выберут. Но, к счастью, техасцы провернули многоходовую сделку, в результате которой права на Ищенко перешли к ним.

Лучший молодой игрок России заинтересовал НБА

Возможно будущий игрок НБА свои первые шаги в баскетболе делал в родном Ростове-на-Дону. Как профессиональный баскетболист Ищенко сформировался в системе краснодарского клуба «Локомотив-Кубань», за который он стал выступать с 15 лет.

Уже на молодежном уровне Всеволод проявлял себя как многообещающий талант. Он, в частности, неоднократно признавался самым ценным игроком месяца и включался в символические сборные года. За главную команду «железнодорожников» Ищенко дебютировал в сентябре 2024 года, и сразу же вошел в обойму команды из Краснодара.

Первый взрослый сезон молодой защитник завершил скомкано — весной 2025 года выбыл из состава, потому что потребовалось полтора месяца на восстановление после травмы голеностопа. Зато следующий год Ищенко провел намного увереннее. Логичным следствием стало продление контракта с «Локомотивом» до 2029 года, признание лучшим молодым игроком Единой лиги ВТБ и решение выставить свою кандидатуру на драфт НБА.

Всеволод Ищенко vtb-league.com

В минувшем сезоне Ищенко принял участие в 48 матчах Единой лиги ВТБ и в среднем за игру набирал 8,7 очков и совершал 4,6 подбора, 2 передачи и 1,3 перехвата. На самом деле эти цифры не самые впечатляющие. Но скаутов в НБА интересует не только статистические данные. Их в россиянине зацепило редкое сочетание, с одной стороны, габаритов (рост 203 см и вес 98 кг) и, с другой стороны, эффективности (реализует 45,1% трёхочковых, 52,8% бросков с игры и 78,1% штрафных).

Кроме того, Всеволода положительно выделяли такие навыки, как универсальность при игре в защите и игровой интеллект. Еще в отличие от многих североамериканцев у Ищенко есть одно важное преимущество — опыт выступления в профессиональной лиге, что сыграло немалую роль при включении защитника в преддрафтовые списки. А вот в чем, по мнению экспертов, россиянину следует добавить, так это в дриблинге, владении мячом, технике броска и взрывном первом шаге.

Что дальше: переезд в НБА или еще сезон в Единой лиге?

Как правило, игроков, которых выбирают во втором раунде драфта НБА, клубы рассматривают на перспективу. Их зачастую оставляют в фарм-лиге, лиге развития или в европейском чемпионате для того, чтобы они больше подготовились к стабильной игре в более быстром темпе и против более атлетичных соперников.

Свою способность адаптации к уровню НБА Всеволод продемонстрирует в матчах Летней лиги НБА, где команды дают возможность проявить себя проспектам и запасным (они в этом году запланированы на 9-19 июля). Если выступление там будет успешным, то следующим этапом станет тренировочный лагерь, который стартует за 3-4 недели до старта регулярного чемпионата НБА. Там игроки доказывают свою конкурентоспособность в составе основной команды.

По итогам этого кэмпа клубы в отношении игроков принимают одно из следующих решений:

заключить односторонний контракт и включить в заявку основной команды;

заключить двусторонний контракт, согласно которому команды могут задействовать игроков как в НБА, так и в лиге фарм-клубов;

заключить тренировочный контракт и отправить игроков в фарм-клуб;

отказаться от заключения контракта и продолжить ждать прогресса игроков в их прежних командах.

Несмотря на действующий контракт с «Локомотивом», Ищенко может уже этим летом перейти в НБА — предусмотрена соответствующая опция за денежную компенсацию. В следующем сезоне клубы НБА могут выкупить контракт выбранного на драфте баскетболиста из Европы не более чем за 900 тыс. долларов. Эта информация позволяет понять, почему президент «Локомотива» дал такой лестный комментарий.

От всей души поздравляю Всеволода Ищенко! Рад, что именно воспитанник академии «Локо» воплощает свою мечту. Желаю, чтобы Сева в летнем тренировочном лагере «Далласа» доказал, что достоин места в заявке основной команды. Андрей Ведищев президент БК «Локомотив-Кубань»

Андрей Ведищев lokobasket.com

Шансы на заключение полноценного контракта высоки. «Даллас», не попавший в этом году в плей-офф, сейчас находится в процессе перестройки, в центре которой находится потенциальная суперзвезда НБА, первый номер драфта 2025 года — Купер Флэгг. Другой заметный игрок «Маверикс» — чемпион НБА Кайри Ирвинг, который пропустил прошлый сезон из-за разрыва «крестов».

На днях «Даллас» назначил нового главного тренера — Дасти Мэя, который много лет работал с молодежью в университетских командах, а в этом сезоне привел к чемпионству в NCAA «Мичиган». Кроме того, специалист знает, что такое работа с российским баскетболистом. Речь идет про Владислава Голдина. Так что вполне может быть в следующем сезоне вместе с Голдиным и Егором Демином в НБА появится третий баскетболист из России.