«Нью-Йорк Никс» впервые с 1973 года стали чемпионами НБА — и целый город высыпал на улицы, едва прозвучала финальная сирена.

В решающей пятой игре финала «Никс» обыграли «Сан-Антонио Спёрс» на их площадке — 94:90, и взяли серию 4-1. Главным героем стал Джейлен Брансон: 45 очков в пятом матче и трофей Билла Расселла как самому ценному игроку финала. Легендарный комментатор Майк Брин в эфире не сдержался: «Давайте, плачьте. Через 53 года ваши "Никс" снова чемпионы НБА».

Эта серия войдёт в учебники. «Никс» вытаскивали все четыре свои победы из двузначных отставаний, а в четвёртой игре отыгрались с минус 29 — крупнейший камбэк в истории финалов НБА. Молодые «Спёрс» во главе с Виктором Вембаньямой получили, по словам их же лидера, «главный урок в жизни».

А на улицах творилось то, чего этот город ждал больше полувека. Таймс-сквер, Мэдисон-сквер-гарден, набережная Ист-Ривер — везде оранжево-синие фейерверки, объятия незнакомцев и слёзы взрослых мужчин. Звёздные болельщики «Никс» — Тимоти Шаламе, Спайк Ли, Бен Стиллер — праздновали вместе со всеми. Один фанат рассказал, что потратил последние деньги на билет домой, чтобы быть здесь: «Я должен был оказаться тут ради этого момента».

Интересный момент: туристы в футболках сборных Бразилии и Марокко, приехавшие в США на чемпионат мира по футболу, неожиданно угодили в эпицентр баскетбольного безумия.

Нью-Йорк в ночь с 13 на 14 июня 2026 года globallookpress.com

Нью-Йорк в ночь с 13 на 14 июня 2026 года globallookpress.com

Нью-Йорк в ночь с 13 на 14 июня 2026 года globallookpress.com

Метро Нью-Йорка globallookpress.com

Таймс-сквер globallookpress.com

Нью-Йорк в ночь с 13 на 14 июня 2026 года globallookpress.com

Нью-Йорк в ночь с 13 на 14 июня 2026 года globallookpress.com

Нью-Йорк в ночь с 13 на 14 июня 2026 года globallookpress.com