DartsNews подводит итоги шестого этапа Европейского тура по дартсу. Джош Рок взял долгожданный титул, а Менсур Сульович раскритиковал топ-игроков, которые в очередной раз предпочли выставочные шоу официальному турниру.

В минувшие выходные состоялся турнир Austrian Darts Open, победителем которого стал Джош Рок. В финале он обыграл Кевина Дутса и завоевал свой первый за долгое время титул Европейского тура.

Однако из всех участников Премьер-лиги на турнире присутствовали лишь двое. Это вновь разжигает давний спор о нежелании так называемых «больших звезд» участвовать в этапах Европейского тура. Ситуация выглядит особенно символично на фоне прежних жалоб игроков на слишком плотный календарь и чрезмерное количество турниров.

Дополнительный резонанс история получила после того, как Менсур Сульович раскритиковал не только отказ топ-игроков от участия в этапах Европейского тура, но и их нежелание выступать на турнирах ProTour даже в собственной стране.

Масла в огонь подлил тот факт, что Люк Литтлер, Люк Хамфрис, Нейтан Эспиналл и Гервин Прайс все выходные играли на нерейтинговых выставочных турнирах. Так где же правильный баланс во всей этой истории?

С другой стороны, отсутствие звезд открыло окно возможностей для игроков второго эшелона. Роб Кросс, Кевин Дутс, Джош Рок и даже Кристо Рейес — все они воспользовались шансом, блеснули в Граце и напомнили о себе в рейтинговой гонке.

Сэмюэл Гилл (DartsNews.com)

Для меня победа Джоша Рока — отличная история. Особенно после его непростых месяцев в Премьер‑лиге, где он долгое время не мог выигрывать матчи, а такие серии нередко бьют по форме и в других турнирах.

Но, похоже, он сумел избавиться от этих демонов и напомнил всем, насколько огромным талантом обладает. Порадовали и Кевин Дутс, и Кристо Рейес — оба в этом году показывают, что находятся в великолепной форме. Для Дутса, который недавно выиграл один из этапов ProTour, возможность взять почти два титула за неделю — просто великолепный показатель.

Однако главный разговор — о тех, кого не было. Меня, как и многих в социальных сетях, смущает ситуация, когда игроки постоянно жалуются на календарь и перелеты, а затем выбирают выставочные турниры в Великобритании. Да, такие мероприятия наверняка приносят солидные гонорары, но со стороны это выглядит как неуважение.

Особенно если речь идет о Европейском туре, где топ-игрокам фактически создали максимально комфортные условия под предлогом того, что именно ради них зрители покупают билеты. Но по факту Литтлер и Хамфрис почти не играют на Европейском туре весь год. Литтлер при этом вообще не выступает в немецкоязычных странах.

Да, кто-то действительно берет паузу на выходные, но, например, Гервин Прайс, жаловавшийся на плохое самочувствие, при этом успел сыграть сразу на нескольких выставочных турнирах за уик-энд.

Поэтому слова Менсура Сульовича в интервью DartsNews о необходимости что-то менять прозвучали даже немного иронично — ведь в тот же вечер все эти игроки были замечены на выставочных турнирах.

Похоже, PDC действительно пора взять ситуацию под контроль. Да, можно сколько угодно говорить, что зрители хотят видеть те или иные шоу, но такая система работает только тогда, когда существует обязательный минимум участия — как, например, в теннисе.

Иначе получается странная ситуация: изменения формата вроде бы должны были помочь менее рейтинговым игрокам зарабатывать и получать шансы, но какой смысл менять систему, если большинство топ-звезд все равно не играет?

Armageddon — крупное событие в выставочном календаре: билеты раскупаются заранее. Но проблема в том, что теперь почти ожидаемо, что ведущие игроки снимутся с рейтинговых турниров и снова выберут шоу-матчи. То же самое касается и ProTour в Лестере — большинство звезд снова не заявлены.

И выглядит это неловко. Не столько для самих игроков, сколько для PDC, которая предоставляет им защиту и привилегии, хотя в итоге они все равно не выходят на официальные турниры, предпочитая мероприятия, которых даже нет в календаре организации.

Лукас Майкл (DartsNews.com)

Шестой этап Европейского тура в 2026 году завершен — и у нас уже шестой новый победитель. Джош Рок вписал свое имя в список чемпионов сезона, блестяще проведя весь уик-энд. Как это часто бывает у топ-игроков, он идеально вышел на пик формы в нужный момент.

В полуфинале и финале «Рокки» стабильно набирал средний показатель выше 100 очков и выглядел на сцене просто великолепно. Да, в Премьер-лиге у него сейчас не все складывается, но списывать этого игрока со счетов точно не стоит. Он еще поборется и за новые титулы Европейского тура, и за крупные трофеи ближе к концу года.

Совсем другая история — Кевин Дутс, для которого это была невероятная неделя. Многие давно ждали, когда он наконец прорвется к своему первому титулу, и он сделал это в Милтон-Кинсе, после чего едва не взял еще и этап Европейского тура. Он уже дразнил нас подобными выступлениями, периодически выдавал феноменальные средние наборы и регулярно добирался до поздних стадий турниров.

Кажется, вопрос попадания в топ-32 мирового рейтинга — лишь дело времени, и это будет абсолютно заслуженный успех. После поражения в финале Дутс признался, что хочет регулярно играть в Премьер-лиге и на крупнейших турнирах мира. Если он продолжит в том же духе, эта мечта может стать реальностью уже совсем скоро.

Этот уик-энд оказался крайне важным и в гонке за попадание на World Matchplay. Выход Роба Кросса в полуфинал улучшил его позиции, хотя ситуация все еще далека от идеальной. Эндрю Гилдинг тоже прибавил, добравшись до четвертьфинала. А вот слабая форма Дэймона Хэты уже ставит его на грань вылета из числа участников турнира.

Райан Джойс тоже рискует незаметно упустить шанс вернуться в Блэкпул. Для Дейва Чизнолла, Майкла Смита и Камерона Мензиса этот этап наверняка оставил ощущение упущенной возможности. Впрочем, поводов для паники пока нет — до дедлайна остается почти два месяца, и одного мощного выступления на ProTour может хватить, чтобы вновь вернуться в борьбу.

Отдельно стоит сказать пару слов о Кристо Рейесе. Если до его долгожданного возвращения в большой дартс вы не знали, кто такой «Спартанец», то теперь точно знаете. «Найндарт» в матче против Хэты во втором раунде стал по-настоящему грандиозным моментом.

Испанец словно вернулся на несколько лет назад, впервые с Austrian Darts Open 2017 года добравшись до четвертьфинала этапа Европейского тура — символично, что произошло это именно здесь.

Сейчас его отделяют £18 000 от попадания на World Matchplay, и на данный момент это все еще выглядит скорее мечтой. Но в случае с Рейесом важно смотреть в долгосрочной перспективе.

Он вновь доказал свой высокий уровень на сцене, и кажется, что теперь испанец будет только подниматься вверх по рейтингу, постепенно превращаясь в постоянного участника крупных телевизионных турниров. И это огромный плюс для всего испанского дартса.

Питер Вербек (DartsNieuws.com)

Какая же невероятная неделя получилась для Кевина Дутса. Еще несколько недель назад он говорил в интервью, что будет разочарован, если не выиграет ни одного титула PDC в 2026 году. Тогда это прозвучало как слишком высокие требования к самому себе, но голландец определенно подтвердил свои амбиции результатами.

После первого в карьере рейтингового титула PDC, завоеванного ранее на прошлой неделе, Дутс оказался в шаге и от дебютной победы на этапе Европейского тура. Однако в драматичном финале титул все же достался Джошу Року — и для североирландца этот успех тоже пришелся как нельзя кстати после непростого периода.

Я также склонен согласиться с заявлениями Менсура Сульовича. Австриец раскритиковал PDC за то, что слишком многие игроки из топ-16 мирового рейтинга продолжают пропускать этапы Европейского тура. На этот раз в Грац не поехали Люк Литтлер, Люк Хамфрис, Джонни Клэйтон, Гервин Прайс, Стивен Бантинг, Гэри Андерсон и Нейтан Эспиналл — сразу семь представителей топ-14 рейтинга.

Возможно, PDC действительно стоит задуматься о введении обязательного минимума участия в этапах Европейского тура в течение сезона.

Подобные правила давно существуют в других видах спорта — например, в теннисе, где игроки обязаны выступать как минимум на восьми из девяти турниров серии Masters. Эти соревнования находятся чуть ниже турниров «Большого шлема» и по статусу вполне сопоставимы с крупнейшими турнирами PDC.

Одно дело, когда элитные игроки пропускают «флор-турниры» (этапы Pro Tour без сцены и зрителей), но ситуация, при которой главные звезды дартса все чаще игнорируют этапы Европейского тура, наверняка начинает вызывать у PDC серьезное беспокойство.

Брам Кунен (DartsNieuws.com)

Austrian Darts Open завершен, а вместе с ним позади уже и шестой этап Европейского тура в этом сезоне. Многие топ-игроки пропустили турнир в Граце, и во многом именно поэтому в 2026 году у European Tour появился уже шестой новый победитель.

В финале Джош Рок оказался сильнее Кевина Дутса, и эта победа наверняка придаст Року огромный заряд уверенности. «Рокки» переживает крайне непростой дебютный сезон в Премьер-лиге, где сейчас прочно находится на последнем месте таблицы.

Разумеется, подобные результаты не могли не сказаться на его уверенности в себе, однако этот титул позволяет североирландцу с оптимизмом смотреть на важнейший отрезок сезона. Уже в следующем месяце Рок вместе с Дэрилом Герни будет защищать титул на Кубке мира, а еще через месяц постарается ярко выступить и на World Matchplay.

Для Дутса финал завершился болезненным поражением, но голландец все равно может быть более чем доволен своей неделей. 4 апреля он завоевал первый рейтинговый титул PDC в карьере, выиграв Players Championship 13. Эту великолепную форму он без проблем перенес и в Грац, где добрался до своего первого финала Европейского тура.

Если 28‑летний голландец продолжит играть на таком уровне, его первый титул на этой серии — лишь вопрос времени.

Еще одним ярким игроком стал Кристо Рейес. Испанец, который в начале года вернул себе тур-карту после нескольких лет отсутствия, победами над такими соперниками, как Дэймон Хета и Дэнни Нопперт, показал: он — тот самый несеяный игрок, которого никто из топов не хочет видеть в своей части сетки.

Теперь будет особенно интересно посмотреть, сумеет ли Рейес продолжить этот мощный рывок в ближайшие недели — и, возможно, даже добраться до титула на одном из турниров Players Championship.

Оливер Рид (DartsNews.de)

Еще один великолепный этап Европейского тура подошел к концу. Даже без многих главных звезд турнир все равно подарил зрителям массу ярких моментов и интриги. Победителем стал Джош Рок, которому наконец удалось показать свой настоящий уровень.

Возможно, теперь он сможет оставить позади разочарование от выступлений в Премьер-лиге. Хотя старт турнира у него получился не самым уверенным, ближе к решающим стадиям Рок продемонстрировал весь свой колоссальный талант и наверняка постарается сохранить эту форму до конца сезона.

Одним из главных героев турнира также стал Кевин Дутс, который сейчас выглядит одним из сильнейших игроков тура по текущей форме. Его набор очков, хладнокровие под давлением и реализация даблов находятся на высочайшем уровне, а смотреть за его игрой — одно удовольствие.

Дэрил Герни и Роб Кросс тоже наконец-то вновь добрались до полуфинала. Оба сумели воспользоваться отсутствием ряда звезд и сохранили реальные шансы на попадание в крупнейшие турниры сезона.

Для немецких игроков уик‑энд тоже сложился удачно — прежде всего для Мартина Шиндлера и Нико Шпрингера. Шиндлер играл хорошо, но в матче против Герни ему в решающий момент немного не хватило хищного инстинкта. Тем не менее его форма явно движется в правильном направлении.

То же самое касается и Шпрингера. Похоже, он пока еще испытывает проблемы с давлением в матчах, где считается фаворитом, но когда от него никто ничего не ждет — как, например, во встрече с Весселом Нейманом, — он временами выдает просто космический уровень игры.

Франц Энгерер также проделал отличную работу. Он заметно нервничал в начале — что вполне объяснимо, так как это был его первый опыт в роли ведущего, — но в целом выступил блестяще. Это определенно тот человек, который должен получать больше возможностей в будущем, и не только на турнирах PDC Europe.

А вот к числу главных неудачников уик-энда без сомнений можно отнести Рикардо Петречко, Раймонда ван Барневельда и Дейва Чизнолла — все трое сыграли заметно ниже своего уровня и упустили важные рейтинговые призовые.

Николас Гайер (DartsNews.de)

Позади еще один этап Европейского тура — а вместе с ним и дебют новой арены для PDC и главных звезд мирового дартса. И можно смело сказать: Stadthalle Graz выдержала свой первый экзамен блестяще.

Хотя атмосфера, вероятно, не станет главным воспоминанием об Austrian Darts Open. Отчасти это связано с особенностями самой арены. Зал разделен большими колоннами посередине, поэтому сцену и зрительские места пришлось сместить в одну сторону, тогда как противоположная часть осталась пустой и использовалась под фудкорт и бары.

В итоге получилось просторное и комфортное пространство, которое сделало пребывание на турнире очень удобным для зрителей. Подобное мнение разделяли и сами игроки: много свободного места, отличная зона для участников и в целом очень высокий уровень организации.

Да, возможно, арена не станет известна своей традиционной кипящей атмосферой, которой славятся многие этапы Европейского тура, но с точки зрения комфорта турнир явно оказался успешным.

Теперь — о спортивной составляющей. В эти выходные, наблюдая за его игрой и пообщавшись с ним лично, я поймал себя на мысли, что мы вполне можем стать свидетелями возвращения одного из топ-игроков — Роба Кросса.

«Voltage» выглядел в Граце расслабленным и спокойным, говорил о том, насколько счастлив зарабатывать на жизнь дартсом, и рассказывал, как много сейчас работает над своей игрой. Никакого недовольства, жалоб или раздражения из-за рейтингов и квалификаций — Роб Кросс казался полностью сосредоточенным исключительно на себе и собственном дартсе.

Мне удалось поговорить с ним о его новом оборудовании, настройке дротиков и комбинации флайтов с шафтами. Было крайне интересно услышать, какие преимущества дали ему эти изменения и как он сумел психологически «переключиться», осознав, что не сможет прогрессировать, если продолжит делать все по-старому.

Честно говоря, было просто приятно снова видеть чемпиона мира 2018 года именно таким. И он подтвердил это не только словами, но и результатом — выходом в полуфинал, который точно не должен остаться незамеченным.

В завершение хочу выделить еще три имени. Во-первых, Кевин Дутс, которого я вообще ожидал увидеть победителем турнира. Есть ли сейчас игрок, который излучает больше свободы, удовольствия от игры и голода до побед? Сомневаюсь.

Во-вторых, Джош Рок — абсолютно заслуженный чемпион, который явно набирает форму перед защитой титула на Кубке мира в паре с Дэрилом Герни во Франкфурте. И при этом североирландец ясно дал понять, что Премьер-лига не оказала на его карьеру того разрушительного эффекта, который мы видели у некоторых игроков в прошлом.

И наконец — Кристо Рейес. Исчезнуть на шесть лет, а затем вернуться еще более сильным — это должно быть почти незаконно. Каждый раз, когда он выходит на сцену под свою музыку, возникает ощущение «старых добрых времен». И это абсолютно правильное чувство: «Спартанец» снова создает моменты чистого мастерства.

И именно это он и сделал в Граце — временами демонстрируя дартс, который можно назвать буквально совершенным.