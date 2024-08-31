В тени Агуэро. Почему бразильские суперзвезды никогда не играли в АПЛ

Как и ожидалось,вошли в состав сборной Бразилии на ближайшие матчи отборочного турнира ЧМ-2026. Это далеко не единственные представители АПЛ в «селесао». Компанию элитным вратарям составили Бруно Гимарайнс, Габриэл Магальяйнс, Жуан Гомес, Лукас Пакета и Савиньо.

Нынешний капитан сборной Бразилии — правый защитник Данило, бывший игрок «Манчестер Сити». Незадолго до закрытия трансферного окна «Вулверхэмптон» сообщил о подписании центрального полузащитника «Флуминенсе» Андре.

После провала на Кубке Америки приглашение в сборную не получили Андреас Перейра («Фулхэм»), Габриэл Мартинелли («Арсенал») и Эванилсон, не так давно перешедший из «Порту» в «Борнмут».

Кроме того, в предстоящих матчах бразильцы сыграют без Каземиро, Ришарлисона, Антони, Габриэла Жезуса, Матеуса Куньи и Жоау Педро.

Важность присутствия бразильских футболистов в АПЛ не вызывает никаких сомнений. Для молодых болельщиков это может показаться едва ли достойным внимания. Но те, у кого хорошая память, наверняка оценят стремительный прогресс. Прошло менее 30 лет с тех пор, как Жуниньо Паулиста перешел в «Мидлсбро». В то время переезд бразильской «десятки» в английский чемпионат выглядел максимально нелогично.

Бруно Гимарайнс globallookpress.com

Вернемся в 1995 год, АПЛ тогда была аномалией. Прошло более десяти лет с момента открытия глобального футбольного рынка. До 1982 года в составе сборной Бразилии никогда не было игроков, выступавших за границей. Тогда как в тот год двое бразильцев зарабатывали себе на жизнь в Европе. То же самое было и четыре года спустя. При этом к 1990 году 12 футболистов сборной Бразилии, то есть больше половины, играли в зарубежных чемпионатах, а в 2006-м их число выросло до 20-ти.

В середине 90-х бразильцы блистали в Западной Европе, и не только в Италии и Испании, но и в Нидерландах и Германии. Почему же они не смогли так же быстро адаптироваться в Англии?

В каком-то смысле АПЛ опоздала на вечеринку. Но при этом ни у кого нет сомнений в том, что ей удалось наверстать упущенное. Данные показывают, что с момента запуска АПЛ в 1992 году Бразилия занимает шестое место по количеству игроков, уступая только Франции, Шотландии, Ирландии, Испании и Нидерландам. И эти цифры продолжают расти.

Что же кроется за этими переменами?

Здесь можно отметить различные факторы по обе стороны Атлантики. В 1995 году Англия не казалась привлекательным местом для большинства бразильских футболистов. Поэтому переход Жуниньо в «Мидлсбро» действительно стал сюрпризом.

В то время в Бразилии редко показывали матчи АПЛ. Однако в 1996 году, когда Англия была хозяйкой Евро, мировое сообщество вдруг узнало о шикарных стадионах и царящей на них невероятной атмосфере. С тех пор для многих звезд привлекательным местом для продолжения карьеры были не только Испания и Италия, но и Англия.

Между тем, после возвращения в еврокубки в начале 90-х английские клубы постоянно сталкивались с бразильскими игроками и извлекали из этого массу уроков. Стало ясно, что бразильский футбол — это не какой-то карнавал в бутсах, в котором балом правят исключительно яркие атакующие игроки.

Бросив вызов всем старым предрассудкам, Бразилия стала местом подготовки топовых вратарей. Эдерсон и Алиссон являются важной частью своих клубов.

Алиссон globallookpress.com

Среди бразильцем немало и классных защитников. Достаточно вспомнить, насколько полезным для «Челси» оказалось подписание Тиаго Силвы, который в начале этого года вернулся на родину.

Самые известный истории успеха связаны с центральными полузащитниками, которые почти всегда ассоциировались с надежностью. Фернандиньо из «Манчестер Сити» и Жилберто Силва из «Арсенала» были не самыми гламурными, но при этом максимально полезными игроками благодаря своему профессионализму.

Неудивительно, что английские клубы воспользовались возможностью и подписали таких игроков, как Гимарайнс, Гомес и Андре. Но спрос существует не только на центральных полузащитников.

Например, этим летом «Ноттингем Форест» приобрел вратаря Карлоса Мигела, «Вест Хэм» и «Брентфорд» подписали вингеров Луиса Гильерме и Густаво Нуньеса соответственно, а «Борнмут» заплатил крупную сумму за центрального нападающего Эванилсона.

Фернандиньо globallookpress.com

Кроме того, есть примеры, когда английские клубы подписывали игроков напрямую из Бразилии, и это уже можно назвать тенденцией, которая имеет два объяснения.

Во-первых, даже не самые большие клубы АПЛ значительно расширили свои скаутские сети. Еще несколько лет назад они в основном полагались на мнение агентов. За это время рынок изменился. Клубы хотят, чтобы игроки из Южной Америки уезжали как можно раньше, чтобы у них было время адаптироваться к жизни и футболу в Европе. В связи с этим появилась необходимость в скаутах, которые могут постоянно следить за развитием талантливой молодежи.

С тех пор, как Великобритания вышла из Евросоюза, привлекать иностранных футболистов стало заметно легче. Система баллов, используемая для определения того, могут ли игроки получить разрешение на работу, изменилась в пользу футболистов из неевропейских стран. С 2022 года бразильцы нередко переезжают в АПЛ из своего чемпионата.

Однако в АПЛ, возможно, до сих пор ни разу не было настоящей бразильской суперзвезды, атакующего игрока, который блистал бы на уровне, скажем, Серхио Агуэро. Роберто Фирмино был важной частью яркой тройки нападающих «Ливерпуля», но настоящей звездой там был все-таки не он, а Мохамед Салах.

Роберто Фирмино globallookpress.com

Почему не один бразильский нападающий в АПЛ до сих пор не достиг такого же статуса?

Одно из объяснений заключается в высокой интенсивности футбола в АПЛ. Достаточно вспомнить Антони, который стал настоящим трансферным провалом «Манчестер Юнайтед». В Нидерландах он мог спокойно обыграть почти любого оппонента, тогда как в Англии у него практически ничего не получается.

Кроме того, настоящие суперзвезды пока не заезжали сюда. Многие из них по-прежнему отдают предпочтение «Реалу» и «Барселоне», с которыми порой тяжело конкурировать даже крупнейшим английским клубам.

После нескольких ярких сезонов в «Ливерпуле» Филиппе Коутиньо фактически разрушил свою карьеру переходом в «Барселону». Это было худшее решение в его карьере. Но Коутиньо просто не мог сказать «нет». Точно так же «Барса» соблазнила Рафинью.

Филиппе Коутиньо globallookpress.com

Но все-таки однажды АПЛ удалось переманить к себе настоящую бразильскую звезду. Робиньо после ссоры с руководством мадридского «Реала» перешел в «Манчестер Сити».

Это был своеобразный сигнал, указывающий на то, то «Сити» планирует стать одним из ведущих клубов Англии. Однако после мощно старта Робиньо очень быстро сдал, и с тех пор в Премьер-лига продолжает ждать бразильца, который достигнет статуса Агуэро.

Возможно, этот путь повторит новичок «Сити» Савиньо. По крайней мере, его первые матчи в Англии оставили очень приятное впечатление. Кроме того, следующим летом к «Челси» присоединится Эстеван, которого по уровню таланта сравнивают с Неймаром и Винисиусом. Кто-то обязательно станет главным бразильцем в истории АПЛ.