Чемпион идет вторым и почти не пропускает

«Арсенал» и «Эвертон» играют на «Эмирейтс» в восьмом туре АПЛ. Команда Микеля Артеты подходит к матчу после ничьей 2:2 с «Баварией» в Лиге чемпионов и двух побед подряд в чемпионате, тогда как ливерпульцы только в прошлом туре впервые проиграли в новом сезоне, уступив дома «Челси» 0:2.

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88' Дауман боролся с соперником на правом фланге и сфолил.

86' Субименди увели с поля, кровь так и не остановилась. Возможен и перелом носа, а замен больше нет у Артеты.

85' Алькарас вышел вместо Дьюсбери-Холла в составе «Эвертона».

84' Ох, серьёзно разбит нос у Субименди в борьбе с Барри. Врачи уже на поле, нужно остановить кровь.

82' Опасно бил Дьюсбери-Холл после подачи с фланга, но мимо ворот.

80' Двойная замена у «Арсенала»: вместо Райса и Эзе выходят Субименди и Дауман.

Статистика матча 4 Удары в створ 2 4 Удары мимо 2 57 Владение мячом 43 12 Угловые удары 3 0 Офсайды 1 9 Фолы 12

79' Тарковски грубовато сыграл в подкате против Хаверца — жёлтая карточка.

76' Армстронг зацепился за мяч в штрафной, но в итоге получилась и не скидка, и не удар.

74' Ещё и Миколенко получил травму и не сможет продолжить игру. Хакни вышел вместо него.

71' Диблинг вышел вместо Джонсона в составе «Эвертона».

69' ГОООООООЛ! Второй забивает «Арсенал»! Уайт здорово подключился справа и навесил на дальнюю штангу, а Габриэл головой отправил мяч в ближний угол. 2:0, давно наиграли хозяева на второй мяч.

68' Тройная замена у «Арсенала»: вместо Мерино, Льюиса-Скелли и Дьёкереша выходят Гимарайнш, Калафьори и Хаверц.

67' Мерино затянул с решением на линии штрафной, но всё равно заработал угловой.

66' Гарнер жёстко встретил Мерино в центре поля – жёлтая карточка.

64' Артета получил жёлтую карточку за разговоры.

Микель Артета спорит с арбитром globallookpress.com

62' Миколенко здорово навесил с левого фланга на дальнюю, а Барри не подстроился под мяч.

61' Эзе снова прошёл к лицевой линии и прострелил вдоль ворот, на месте Пикфорд.

60' А Габриэл-то вернулся в игру и уже вовсю перехватывает пасы! Обошлось без травмы.

59' Льюис-Скелли сорвал атаку фолом на Джонсоне и получил жёлтую карточку.

57' Эзе покатил к линии штрафной на Мерино, его удар накрыл Тарковски.

55' Плохие новости для «Арсенала» – Габриэл на газоне, держится за заднюю поверхность бедра.

54' Дьёкереш отлично сыграл в подыгрыше у штрафной «Эвертона», но навес у Эзе не получился.

52' Тайрик Джордж сильно прострелил с левого фланга, Райя на месте.

51' Эдегор подобрал мяч у штрафной и решился на удар – в руки Пикфорду.

50' Эзе опасно простреливал с левого фланга, снова угловой.

49' Рёль с правого фланга навешивал в штрафную, мяч перелетел всех.

48' Уайт подключился к атаке справа и навесил во вратарскую, Тарковски выбил мяч.

46' Стартовал второй тайм! Замен в перерыве не было.

Микель Мерино и Эзри Конса globallookpress.com

45+3' Перерыв в Лондоне! Очень качественный тайм от «Арсенала», хозяева вполне могли забивать больше одного мяча. Отдыхаем 15 минут!

45+3' Мерино выиграл борьбу в штрафной «Эвертона» и пробил головой – чуть выше ворот!

45+2' Миколенко сбил Уайта и получил жёлтую карточку.

45' Две минуты добавил арбитр.

45' Снова угловой заработал «Арсенал».

44' Уайт пытался скинуть мяч назад Райе, но получился идеальный пас на Барри, но с его ударом справился кипер «Арсенала».

42' Эзе навесил с угла поля в штрафную «Эвертона», Пикфорд уверенно забрал мяч.

40' Эдегор пробросил мяч между ног Тарковски, прошёл в штрафную и бил в ближний угол — Миколенко накрыл!

39' Тарковски хорош в подкате! Эдегор отдавал проникающий пас на Дьёкереша, но капитан гостей перехватил.

38' Не получилась подача с угла поля, а Тарковски слишком рано стартовал на дальнюю штангу.

37' Райя слишком долго вводил мяч в игру, и арбитр назначил угловой в пользу «Эвертона».

36' Дьюсбери-Холл отлично поставил корпус под прессингом и заработал фол. Небольшую передышку получает «Эвертон».

34' Эзе здорово раскачал соперника и пробил из-за штрафной – снова угловой подаст «Арсенал».

«Арсенал» – «Эвертон» globallookpress.com

32' Льюис-Скелли здорово простреливал с левого фланга, Тарковски в подкате выбил мяч на угловой.

30' А теперь и сам Мадуэке с линии штрафной правой ногой бил в ближний угол, снова мимо.

29' Мадуэке опасно прострелил в центр на Мерино, но его удар накрыли защитники.

28' Мадуэке прорвался в штрафную и с правой бил в дальний – мимо ворот.

26' Барри здорово забежал на дальнюю штангу и скинул в центр штрафной, а там никого не оказалось.

24' Эзе в касание бил в дальний угол с линии штрафной – мимо створа.

22' Райс сильно низом отдал в штрафную на Льюиса-Скелли, у которого не получилось обработать мяч.

21' Мадуэке неплохо навешивал на дальнюю штангу, Рёль в красивом прыжке выбил мяч и не дал сыграть Дьёкерешу.

19' Эдегор здорово сыграл пяткой в штрафной гостей, Мадуэке вернул мяч Мартину, а тот пробил в защитника.

17' Мяч застыл на линии ворот после углового «Эвертона», Райя слегка потерялся в окружении соперников, но Габриэл успел выбить.

16' Тайрик Джордж прошёл по левому флангу, сместился под удар и бил в дальний угол – Уайт успел подставить ногу и перевести мяч на угловой.

13' «Арсенал» после гола отдал мяч гостям, «Эвертон» в затяжной позиционной атаке.

11' Райя выронил мяч после дальнего удара Дьюсбери-Холла, но всё-таки успел опередить Гарнера.

10' Розыгрыш с угла поля не закончился ударом, но мяч остался у гостей.

09' «Эвертон» заработал угловой.

07' ГОООООООЛ! Впереди «Арсенал», и всё-таки забили они с углового! Эдегор отлично навесил во вратарскую, Пикфорд дотянулся до мяча под перекладиной, а в толпе на дальней штанге проворнее всех был Конса. 1:0, вернулись прошлогодние стандарты!

Гол Консы globallookpress.com

06' Второй угловой подряд зарабатывает «Арсенал».

05' Эзе с левого фланга простреливал вдоль ворот, Дьёкерешу не дали пробить.

05' Льюис-Скелли и Уайт разыграли неплохую стенку, но пас на Мадуэке не прошёл.

03' Дьёкереш пяткой скинул Райсу под удар, тот попробовал пробить из-за штрафной и попал в защитника.

01' Стартовый свисток прозвучал, поехали!

До матча

16:55 Команды уже на поле «Эмирейтс»! В Лондоне сегодня дождливые 12 градусов, всё типично для осенней АПЛ.

16:50 Матч обслуживает бригада во главе с Тони Харрингтоном. Его ассистенты — Адриан Холмс и Ли Беттс, резервный арбитр — Рубен Рикардо. За VAR отвечает Стюарт Аттуэлл, его ассистент — Том Нилд. Для Харрингтона это лишь четвертый матч «Арсенала» в Премьер-лиге в качестве главного арбитра. В нынешнем сезоне он в среднем показывает около трех жёлтых за игру, так что в целом относится к числу менее «карточных» судей чемпионата.

16:45 Но нынешний «Эвертон» все же выглядит неприятнее многих предыдущих версий команды Мойеса: он лучше защищается, терпеливо ждёт своего момента и редко разваливается после неудачного отрезка. Поэтому для «Арсенала» важнее не столько быстро забить, сколько не дать матчу перейти в вязкий сценарий, который гости любят больше всего. Чем дольше счет будет оставаться равным, тем выше шанс, что лондонцам снова придется искать решение через глубину состава и поздние замены, как это уже происходило несколько раз за последний месяц.

16:40 История противостояния явно на стороне хозяев. «Арсенал» не проигрывает «Эвертону» семь матчей подряд в Премьер-лиге и выиграл пять из них, а на своем поле уступил ливерпульцам лишь однажды за последние 30 домашних встреч чемпионата. В прошлом сезоне команда Артеты победила соперника и дома, и в гостях, причем на «Эмирейтс» взяла матч 2:0 благодаря поздним голам Виктора Дьёкереша и Макса Даумана.

16:35 А это состав «Эвертона»: Пикфорд, Рёль, О'Брайен, Тарковски (к), Миколенко, Гарнер, Армстронг, Джонсон, Дьюсбери-Холл, Джордж, Барри.

16:30 «Арсенал» начнёт в таком составе: Райя, Конса, Габриэль, Уайт, Льюис-Скелли, Эдегор (к), Эзе, Райс, Мадуэке, Мерино, Дьёкереш.

16:25 Есть, правда, серьезная кадровая проблема. Букайо Сака получил повреждение бедра в матче с «Баварией» и присоединился в лазарете к Уильяму Салиба и Христосу Цолису. Потеря Сака особенно чувствительна на фоне того, что он лидирует в команде по ожидаемым голам и ударам, но у Артеты уже есть рабочая альтернатива — Эберечи Эзе вышел вместо него в Мюнхене и забил первый гол, а Мадуэке регулярно дает результат со скамейки.

16:20 Главным фундаментом команды при этом остается оборона. «Арсенал» пропустил всего пять мячей в Премьер-лиге, меньше всех допускает ударов в створ и имеет лучший показатель ожидаемых пропущенных голов. Даже когда атакующая игра идет тяжеловато, команда Артеты редко позволяет сопернику создать достаточно моментов, чтобы матч действительно вышел из-под контроля. Именно поэтому две последние победы в чемпионате получились минимальными, но вполне вписываются в нынешний стиль чемпиона.

16:15 После поражения 0:3 от «Брайтона» перед международной паузой «Арсенал» вернулся к привычному набору очков, хотя последние матчи получились не самыми спокойными. Сначала лондонцы дома отыгрались и победили «Лидс» 2:1, затем только на 80-й минуте дожали «Ноттингем Форест» благодаря рикошету после удара Нони Мадуэке. В обоих случаях результат делали футболисты, вышедшие со скамейки, а всего в этом сезоне запасные «Арсенала» уже набрали девять результативных действий во всех турнирах.

16:10 Травмы тоже не добавляют Мойесу пространства для маневра. Джаррад Брэнтуэйт и Виталий Миколенко недавно проходили проверки перед матчем с «Челси», а Кристиан Нёргор только вернулся после повреждения и пока далек от оптимальной формы. При этом у «Эвертона» есть молодые игроки вроде Хайдена Хакни, Тайрика Джорджа и Тайлера Диблингa, но в последних матчах тренер использовал их довольно осторожно.

16:05 Проблема гостей в том, что хорошая стартовая серия пока почти не подкреплена выездными победами. «Эвертон» не выигрывает восемь матчей АПЛ подряд на чужом поле, а все три выезда этого сезона завершил вничью. Вдобавок команда по-прежнему сильно зависит от левого фланга и Джека Грилиша, тогда как Тьерно Барри нередко остается слишком изолирован впереди. Против «Арсенала», который очень редко дает сопернику свободно входить в штрафную, такая структура атаки может стать особенно уязвимой.

16:00 «Эвертон» начал сезон куда увереннее, чем можно было ожидать после летней перестройки. В первых шести турах команда Дэвида Мойеса одержала две победы и четыре раза сыграла вничью, благодаря чему некоторое время держалась в первой пятерке, но матч с «Челси» заметно испортил впечатление. Ливерпульцы нанесли всего шесть ударов, почти ничего не создали после пропущенного мяча и впервые в чемпионате остались без очков.