Приблизится ли «Арсенал» к «Манчестер Сити»?

прогноз на матч 8-го тура АПЛ, ставка за 1.82

24 октября в 8-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Арсенал» и «Эвертон». Начало игры — в 17:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.82.

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«Арсенал»

Турнирное положение: «Арсенал» по итогам семи туров нового сезона английской Премьер-лиги имеет 18 баллов в своем активе.

Команда занимает вторую позицию с отставанием в три очка от лидирующего «Манчестер Сити» и с отрывом в два пункта от ближайшего преследователя — «Брайтона».

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках третьего тура основного этапа Лиги чемпионов клуб на выезде сыграл вничью с «Баварией» (2:2).

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Перед этим в предыдущем туре английского первенства коллектив уже набрал три очка, когда снова-таки на выезде одержал победу над «Ноттингем Форест» (1:0).

Не сыграют: травмированы — Салиба, Сака и Дзолис, дисквалифицированных игроков нет.

Календарь и таблица АПЛ

Состояние команды: в четырех последних поединках в разных турнирах «Арсенал» выиграл трижды при одной ничьей.

Даже если не учитывать эту форму, хозяева все равно выглядят фаворитом грядущей игры, ведь они выше соперника классом, а также получат поддержку родных трибун.

Букайо Сака, который травмирован — лучший бомбардир команды в АПЛ текущего сезона с тремя голами.

«Эвертон»

Турнирное положение: «Эвертон» по итогам семи туров нового сезона английской Премьер-лиги имеет 10 баллов в активе.

Команда занимает восьмую позицию с отставанием лишь в два очка зоны еврокубков (топ-5), а также с отрывом в пять пунктов от зоны вылета (18-20-е места).

Последние матчи: в прошлом поединке в рамках седьмого тура английского первенства клуб дома потерпел поражение от «Челси» (0:2).

Ранее в предыдущем туре национального чемпионата коллектив уже набрал один балл, когда теперь в чужих стенах разошелся мировой с «Халлом» (2:2).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в 11-ти последних поединках, девять из которых были официальными, «Эвертон» проиграл лишь раз при пяти ничьих и пяти победах.

Данная форма даёт гостям основания рассчитывать на ничью, однако добиться этого против более сильного соперника, да еще и на его поле, будет непросто.

Тьерно Барри — лучший бомбардир команды в АПЛ с тремя голами.

На что ставят в матче Арсенал — Эвертон Букмекерские коэффициенты на матч Арсенал — Эвертон: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

в пяти из шести последних матчей «Арсенала» забивали больше двух голов

в четырех из пяти последних матчей «Эвертона» забивали меньше трех голов

в 10-ти из 11-ти последних матчей «Эвертон» не проиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Арсенал» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.45. Ничья — в 4.60, выигрыш «Эвертона» — в 7.00.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.82 и 1.98.

Прогноз: в пяти из шести последних матчей хозяев забивали больше двух голов. Так было и в их пяти последних домашних поединков.

И хотя в четырех из пяти последних матчей гостей забивали меньше трех мячей, результативность фаворита игры обещает стать решающим фактором.

1.82 Тотал больше 2,5 голов Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.82 на матч «Арсенал» — «Эвертон» позволит вывести на карту выигрыш 820₽, общая выплата — 1820₽

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.82.

Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, ведь так было в пяти из восьми последних домашних матчей «Арсенала».

2.05 Обе команды забьют Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.05 на матч «Арсенал» — «Эвертон» позволит вывести на карту выигрыш 1050₽, общая выплата — 2050₽

Ставка: обе команды забьют за 2.05