24 октября в 8-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Арсенал» и «Эвертон». Начало игры — в 17:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.82.
«Арсенал»
Турнирное положение: «Арсенал» по итогам семи туров нового сезона английской Премьер-лиги имеет 18 баллов в своем активе.
Команда занимает вторую позицию с отставанием в три очка от лидирующего «Манчестер Сити» и с отрывом в два пункта от ближайшего преследователя — «Брайтона».
Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках третьего тура основного этапа Лиги чемпионов клуб на выезде сыграл вничью с «Баварией» (2:2).
Перед этим в предыдущем туре английского первенства коллектив уже набрал три очка, когда снова-таки на выезде одержал победу над «Ноттингем Форест» (1:0).
Не сыграют: травмированы — Салиба, Сака и Дзолис, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в четырех последних поединках в разных турнирах «Арсенал» выиграл трижды при одной ничьей.
Даже если не учитывать эту форму, хозяева все равно выглядят фаворитом грядущей игры, ведь они выше соперника классом, а также получат поддержку родных трибун.
Букайо Сака, который травмирован — лучший бомбардир команды в АПЛ текущего сезона с тремя голами.
«Эвертон»
Турнирное положение: «Эвертон» по итогам семи туров нового сезона английской Премьер-лиги имеет 10 баллов в активе.
Команда занимает восьмую позицию с отставанием лишь в два очка зоны еврокубков (топ-5), а также с отрывом в пять пунктов от зоны вылета (18-20-е места).
Последние матчи: в прошлом поединке в рамках седьмого тура английского первенства клуб дома потерпел поражение от «Челси» (0:2).
Ранее в предыдущем туре национального чемпионата коллектив уже набрал один балл, когда теперь в чужих стенах разошелся мировой с «Халлом» (2:2).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в 11-ти последних поединках, девять из которых были официальными, «Эвертон» проиграл лишь раз при пяти ничьих и пяти победах.
Данная форма даёт гостям основания рассчитывать на ничью, однако добиться этого против более сильного соперника, да еще и на его поле, будет непросто.
Тьерно Барри — лучший бомбардир команды в АПЛ с тремя голами.
Статистика для ставок
- в пяти из шести последних матчей «Арсенала» забивали больше двух голов
- в четырех из пяти последних матчей «Эвертона» забивали меньше трех голов
- в 10-ти из 11-ти последних матчей «Эвертон» не проиграл.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Арсенал» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.45. Ничья — в 4.60, выигрыш «Эвертона» — в 7.00.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.82 и 1.98.
Прогноз: в пяти из шести последних матчей хозяев забивали больше двух голов. Так было и в их пяти последних домашних поединков.
И хотя в четырех из пяти последних матчей гостей забивали меньше трех мячей, результативность фаворита игры обещает стать решающим фактором.
Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.82.
Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, ведь так было в пяти из восьми последних домашних матчей «Арсенала».
Ставка: обе команды забьют за 2.05