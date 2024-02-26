Календарь/результатыТаблица
По датамПо турам
«Эвертон» лишен шести очков, а потом еще двух, «Ноттингем» — четырех
11 августа, пятницаСчётТур
окБёрнли — Манчестер Сити0:3112 августа, субботаСчётТур
окАрсенал Лондон — Ноттингем Форест2:11
окЭвертон — Фулхэм0:11
окБрайтон энд Хоув Альбион — Лутон Таун4:11
окБорнмут — Вест Хэм1:11
окШеффилд Юнайтед — Кристал Пэлас0:11
окНьюкасл — Астон Вилла5:1113 августа, воскресеньеСчётТур
окБрентфорд — Тоттенхэм2:21
окЧелси — Ливерпуль1:1114 августа, понедельникСчётТур
окМанчестер Юнайтед — Вулверхэмптон1:0118 августа, пятницаСчётТур
окНоттингем Форест — Шеффилд Юнайтед2:1219 августа, субботаСчётТур
окЛиверпуль — Борнмут3:12
окВулверхэмптон — Брайтон энд Хоув Альбион1:42
окФулхэм — Брентфорд0:32
окТоттенхэм — Манчестер Юнайтед2:02
окМанчестер Сити — Ньюкасл1:0220 августа, воскресеньеСчётТур
окАстон Вилла — Эвертон4:02
окВест Хэм — Челси3:1221 августа, понедельникСчётТур
окКристал Пэлас — Арсенал Лондон0:1225 августа, пятницаСчётТур
окЧелси — Лутон Таун3:0326 августа, субботаСчётТур
окБорнмут — Тоттенхэм0:23
окМанчестер Юнайтед — Ноттингем Форест3:23
окАрсенал Лондон — Фулхэм2:23
окБрентфорд — Кристал Пэлас1:13
окЭвертон — Вулверхэмптон0:13
окБрайтон энд Хоув Альбион — Вест Хэм1:3327 августа, воскресеньеСчётТур
окБёрнли — Астон Вилла1:33
окШеффилд Юнайтед — Манчестер Сити1:23
окНьюкасл — Ливерпуль1:2301 сентября, пятницаСчётТур
окЛутон Таун — Вест Хэм1:2402 сентября, субботаСчётТур
окШеффилд Юнайтед — Эвертон2:24
окЧелси — Ноттингем Форест0:14
окБёрнли — Тоттенхэм2:54
окМанчестер Сити — Фулхэм5:14
окБрентфорд — Борнмут2:24
окБрайтон энд Хоув Альбион — Ньюкасл3:1403 сентября, воскресеньеСчётТур
окКристал Пэлас — Вулверхэмптон3:24
окЛиверпуль — Астон Вилла3:04
окАрсенал Лондон — Манчестер Юнайтед3:1416 сентября, субботаСчётТур
окВулверхэмптон — Ливерпуль1:35
окТоттенхэм — Шеффилд Юнайтед2:15
окФулхэм — Лутон Таун1:05
окМанчестер Юнайтед — Брайтон энд Хоув Альбион1:35
окВест Хэм — Манчестер Сити1:35
окАстон Вилла — Кристал Пэлас3:15
окНьюкасл — Брентфорд1:0517 сентября, воскресеньеСчётТур
окБорнмут — Челси0:05
окЭвертон — Арсенал Лондон0:1518 сентября, понедельникСчётТур
окНоттингем Форест — Бёрнли1:1523 сентября, субботаСчётТур
окКристал Пэлас — Фулхэм0:06
окЛутон Таун — Вулверхэмптон1:16
окМанчестер Сити — Ноттингем Форест2:06
окБрентфорд — Эвертон1:36
окБёрнли — Манчестер Юнайтед0:1624 сентября, воскресеньеСчётТур
окЧелси — Астон Вилла0:16
окЛиверпуль — Вест Хэм3:16
окБрайтон энд Хоув Альбион — Борнмут3:16
окАрсенал Лондон — Тоттенхэм2:26
окШеффилд Юнайтед — Ньюкасл0:8630 сентября, субботаСчётТур
окАстон Вилла — Брайтон энд Хоув Альбион6:17
окВест Хэм — Шеффилд Юнайтед2:07
окНьюкасл — Бёрнли2:07
окВулверхэмптон — Манчестер Сити2:17
окМанчестер Юнайтед — Кристал Пэлас0:17
окБорнмут — Арсенал Лондон0:47
окЭвертон — Лутон Таун1:27
окТоттенхэм — Ливерпуль2:1701 октября, воскресеньеСчётТур
окНоттингем Форест — Брентфорд1:1702 октября, понедельникСчётТур
окФулхэм — Челси0:2703 октября, вторникСчётТур
окЛутон Таун — Бёрнли1:2207 октября, субботаСчётТур
окЛутон Таун — Тоттенхэм0:18
окЭвертон — Борнмут3:08
окМанчестер Юнайтед — Брентфорд2:18
окБёрнли — Челси1:48
окФулхэм — Шеффилд Юнайтед3:18
окКристал Пэлас — Ноттингем Форест0:0808 октября, воскресеньеСчётТур
окБрайтон энд Хоув Альбион — Ливерпуль2:28
окВулверхэмптон — Астон Вилла1:18
окВест Хэм — Ньюкасл2:28
окАрсенал Лондон — Манчестер Сити1:0821 октября, субботаСчётТур
окЛиверпуль — Эвертон2:09
окНоттингем Форест — Лутон Таун2:29
окМанчестер Сити — Брайтон энд Хоув Альбион2:19
окБрентфорд — Бёрнли3:09
окБорнмут — Вулверхэмптон1:29
окНьюкасл — Кристал Пэлас4:09
окЧелси — Арсенал Лондон2:29
окШеффилд Юнайтед — Манчестер Юнайтед1:2922 октября, воскресеньеСчётТур
окАстон Вилла — Вест Хэм4:1923 октября, понедельникСчётТур
окТоттенхэм — Фулхэм2:0928 октября, субботаСчётТур
окЧелси — Брентфорд0:210
окАрсенал Лондон — Шеффилд Юнайтед5:010
окБорнмут — Бёрнли2:110
окВулверхэмптон — Ньюкасл2:210
окКристал Пэлас — Тоттенхэм1:21029 октября, воскресеньеСчётТур
окВест Хэм — Эвертон0:110
окЛиверпуль — Ноттингем Форест3:010
окБрайтон энд Хоув Альбион — Фулхэм1:110
окАстон Вилла — Лутон Таун3:110
окМанчестер Юнайтед — Манчестер Сити0:31004 ноября, субботаСчётТур
окФулхэм — Манчестер Юнайтед0:111
окМанчестер Сити — Борнмут6:111
окШеффилд Юнайтед — Вулверхэмптон2:111
окЭвертон — Брайтон энд Хоув Альбион1:111
окБёрнли — Кристал Пэлас0:211
окБрентфорд — Вест Хэм3:211
окНьюкасл — Арсенал Лондон1:01105 ноября, воскресеньеСчётТур
окНоттингем Форест — Астон Вилла2:011
окЛутон Таун — Ливерпуль1:11106 ноября, понедельникСчётТур
окТоттенхэм — Челси1:41111 ноября, субботаСчётТур
окВулверхэмптон — Тоттенхэм2:112
окКристал Пэлас — Эвертон2:312
окМанчестер Юнайтед — Лутон Таун1:012
окАрсенал Лондон — Бёрнли3:112
окБорнмут — Ньюкасл2:01212 ноября, воскресеньеСчётТур
окЛиверпуль — Брентфорд3:012
окВест Хэм — Ноттингем Форест3:212
окАстон Вилла — Фулхэм3:112
окБрайтон энд Хоув Альбион — Шеффилд Юнайтед1:112
окЧелси — Манчестер Сити4:41225 ноября, субботаСчётТур
окМанчестер Сити — Ливерпуль1:113
окЛутон Таун — Кристал Пэлас2:113
окШеффилд Юнайтед — Борнмут1:313
окБёрнли — Вест Хэм1:213
окНьюкасл — Челси4:113
окНоттингем Форест — Брайтон энд Хоув Альбион2:313
окБрентфорд — Арсенал Лондон0:11326 ноября, воскресеньеСчётТур
окТоттенхэм — Астон Вилла1:213
окЭвертон — Манчестер Юнайтед0:31328 ноября, вторникСчётТур
окФулхэм — Вулверхэмптон3:21302 декабря, субботаСчётТур
окБёрнли — Шеффилд Юнайтед5:014
окБрентфорд — Лутон Таун3:114
окАрсенал Лондон — Вулверхэмптон2:114
окНоттингем Форест — Эвертон0:114
окНьюкасл — Манчестер Юнайтед1:01403 декабря, воскресеньеСчётТур
окЛиверпуль — Фулхэм4:314
окВест Хэм — Кристал Пэлас1:114
окЧелси — Брайтон энд Хоув Альбион3:214
окБорнмут — Астон Вилла2:214
окМанчестер Сити — Тоттенхэм3:31406 декабря, средаСчётТур
окВулверхэмптон — Бёрнли1:015
окЛутон Таун — Арсенал Лондон3:41507 декабря, четвергСчётТур
окЭвертон — Ньюкасл3:015
окШеффилд Юнайтед — Ливерпуль0:215
окБрайтон энд Хоув Альбион — Брентфорд2:115
окФулхэм — Ноттингем Форест5:015
окКристал Пэлас — Борнмут0:215
окМанчестер Юнайтед — Челси2:115
окТоттенхэм — Вест Хэм1:215
окАстон Вилла — Манчестер Сити1:01509 декабря, субботаСчётТур
окКристал Пэлас — Ливерпуль1:216
окВулверхэмптон — Ноттингем Форест1:116
окМанчестер Юнайтед — Борнмут0:316
окБрайтон энд Хоув Альбион — Бёрнли1:116
окШеффилд Юнайтед — Брентфорд1:016
окАстон Вилла — Арсенал Лондон1:01610 декабря, воскресеньеСчётТур
окФулхэм — Вест Хэм5:016
окЛутон Таун — Манчестер Сити1:216
окЭвертон — Челси2:016
окТоттенхэм — Ньюкасл4:11616 декабря, субботаСчётТур
окМанчестер Сити — Кристал Пэлас2:217
окНьюкасл — Фулхэм3:017
прерванБорнмут — Лутон Таун1:117
окЧелси — Шеффилд Юнайтед2:017
окБёрнли — Эвертон0:217
окНоттингем Форест — Тоттенхэм0:21717 декабря, воскресеньеСчётТур
окБрентфорд — Астон Вилла1:217
окАрсенал Лондон — Брайтон энд Хоув Альбион2:017
окВест Хэм — Вулверхэмптон3:017
окЛиверпуль — Манчестер Юнайтед0:01722 декабря, пятницаСчётТур
окКристал Пэлас — Брайтон энд Хоув Альбион1:11823 декабря, субботаСчётТур
окВест Хэм — Манчестер Юнайтед2:018
окНоттингем Форест — Борнмут2:318
окЛутон Таун — Ньюкасл1:018
окФулхэм — Бёрнли0:218
окТоттенхэм — Эвертон2:118
окЛиверпуль — Арсенал Лондон1:118
окАстон Вилла — Шеффилд Юнайтед1:11824 декабря, воскресеньеСчётТур
окВулверхэмптон — Челси2:11826 декабря, вторникСчётТур
окНьюкасл — Ноттингем Форест1:319
окШеффилд Юнайтед — Лутон Таун2:319
окБорнмут — Фулхэм3:019
окБёрнли — Ливерпуль0:219
окМанчестер Юнайтед — Астон Вилла3:21928 декабря, четвергСчётТур
окБрентфорд — Вулверхэмптон1:419
окЧелси — Кристал Пэлас2:119
окЭвертон — Манчестер Сити1:31929 декабря, пятницаСчётТур
окБрайтон энд Хоув Альбион — Тоттенхэм4:219
окАрсенал Лондон — Вест Хэм0:21930 декабря, субботаСчётТур
окЛутон Таун — Челси2:320
окВулверхэмптон — Эвертон3:020
окМанчестер Сити — Шеффилд Юнайтед2:020
окКристал Пэлас — Брентфорд3:120
окАстон Вилла — Бёрнли3:220
окНоттингем Форест — Манчестер Юнайтед2:12031 декабря, воскресеньеСчётТур
окТоттенхэм — Борнмут3:120
окФулхэм — Арсенал Лондон2:12001 января, понедельникСчётТур
окЛиверпуль — Ньюкасл4:22002 января, вторникСчётТур
окВест Хэм — Брайтон энд Хоув Альбион0:02012 января, пятницаСчётТур
окБёрнли — Лутон Таун1:12113 января, субботаСчётТур
окЧелси — Фулхэм1:021
окНьюкасл — Манчестер Сити2:32114 января, воскресеньеСчётТур
окЭвертон — Астон Вилла0:021
окМанчестер Юнайтед — Тоттенхэм2:22120 января, субботаСчётТур
окАрсенал Лондон — Кристал Пэлас5:021
окБрентфорд — Ноттингем Форест3:22121 января, воскресеньеСчётТур
окШеффилд Юнайтед — Вест Хэм2:221
окБорнмут — Ливерпуль0:42122 января, понедельникСчётТур
окБрайтон энд Хоув Альбион — Вулверхэмптон0:02130 января, вторникСчётТур
окНоттингем Форест — Арсенал Лондон1:222
окЛутон Таун — Брайтон энд Хоув Альбион4:022
окФулхэм — Эвертон0:022
окКристал Пэлас — Шеффилд Юнайтед3:222
окАстон Вилла — Ньюкасл1:32231 января, средаСчётТур
окТоттенхэм — Брентфорд3:222
окМанчестер Сити — Бёрнли3:122
окЛиверпуль — Челси4:12201 февраля, четвергСчётТур
окВест Хэм — Борнмут1:122
окВулверхэмптон — Манчестер Юнайтед3:42203 февраля, субботаСчётТур
окЭвертон — Тоттенхэм2:223
окНьюкасл — Лутон Таун4:423
окБёрнли — Фулхэм2:223
окБрайтон энд Хоув Альбион — Кристал Пэлас4:123
окШеффилд Юнайтед — Астон Вилла0:52304 февраля, воскресеньеСчётТур
окБорнмут — Ноттингем Форест1:123
окМанчестер Юнайтед — Вест Хэм3:023
окЧелси — Вулверхэмптон2:423
окАрсенал Лондон — Ливерпуль3:12305 февраля, понедельникСчётТур
окБрентфорд — Манчестер Сити1:32310 февраля, субботаСчётТур
окМанчестер Сити — Эвертон2:024
окЛутон Таун — Шеффилд Юнайтед1:324
окТоттенхэм — Брайтон энд Хоув Альбион2:124
окФулхэм — Борнмут3:124
окЛиверпуль — Бёрнли3:124
окВулверхэмптон — Брентфорд0:224
окНоттингем Форест — Ньюкасл2:32411 февраля, воскресеньеСчётТур
окВест Хэм — Арсенал Лондон0:624
окАстон Вилла — Манчестер Юнайтед1:22412 февраля, понедельникСчётТур
окКристал Пэлас — Челси1:32417 февраля, субботаСчётТур
окБрентфорд — Ливерпуль1:425
окНоттингем Форест — Вест Хэм2:025
окТоттенхэм — Вулверхэмптон1:225
окБёрнли — Арсенал Лондон0:525
окФулхэм — Астон Вилла1:225
окНьюкасл — Борнмут2:225
окМанчестер Сити — Челси1:12518 февраля, воскресеньеСчётТур
окШеффилд Юнайтед — Брайтон энд Хоув Альбион0:525
окЛутон Таун — Манчестер Юнайтед1:22519 февраля, понедельникСчётТур
окЭвертон — Кристал Пэлас1:12520 февраля, вторникСчётТур
окМанчестер Сити — Брентфорд1:01821 февраля, средаСчётТур
окЛиверпуль — Лутон Таун4:12624 февраля, субботаСчётТур
окМанчестер Юнайтед — Фулхэм1:226
окАстон Вилла — Ноттингем Форест4:226
окКристал Пэлас — Бёрнли3:026
окБрайтон энд Хоув Альбион — Эвертон1:126
окБорнмут — Манчестер Сити0:126
окАрсенал Лондон — Ньюкасл4:12625 февраля, воскресеньеСчётТур
окВулверхэмптон — Шеффилд Юнайтед1:02626 февраля, понедельникСчётТур
окВест Хэм — Брентфорд4:22602 марта, субботаСчётТур
окЭвертон — Вест Хэм1:327
окТоттенхэм — Кристал Пэлас3:127
окНоттингем Форест — Ливерпуль0:127
окНьюкасл — Вулверхэмптон3:027
окФулхэм — Брайтон энд Хоув Альбион3:027
окБрентфорд — Челси2:227
окЛутон Таун — Астон Вилла2:32703 марта, воскресеньеСчётТур
окБёрнли — Борнмут0:227
окМанчестер Сити — Манчестер Юнайтед3:12704 марта, понедельникСчётТур
окШеффилд Юнайтед — Арсенал Лондон0:62709 марта, субботаСчётТур
окМанчестер Юнайтед — Эвертон2:028
окКристал Пэлас — Лутон Таун1:128
окВулверхэмптон — Фулхэм2:128
окБорнмут — Шеффилд Юнайтед2:228
окАрсенал Лондон — Брентфорд2:12810 марта, воскресеньеСчётТур
окАстон Вилла — Тоттенхэм0:428
окБрайтон энд Хоув Альбион — Ноттингем Форест1:028
окВест Хэм — Бёрнли2:228
окЛиверпуль — Манчестер Сити1:12811 марта, понедельникСчётТур
окЧелси — Ньюкасл3:22816 марта, субботаСчётТур
окБёрнли — Брентфорд2:129
окЛутон Таун — Ноттингем Форест1:129
окФулхэм — Тоттенхэм3:02917 марта, воскресеньеСчётТур
окВест Хэм — Астон Вилла1:12930 марта, субботаСчётТур
окНьюкасл — Вест Хэм4:330
окБорнмут — Эвертон2:130
окЧелси — Бёрнли2:230
окНоттингем Форест — Кристал Пэлас1:130
окШеффилд Юнайтед — Фулхэм3:330
окТоттенхэм — Лутон Таун2:130
окАстон Вилла — Вулверхэмптон2:030
окБрентфорд — Манчестер Юнайтед1:13031 марта, воскресеньеСчётТур
окЛиверпуль — Брайтон энд Хоув Альбион2:130
окМанчестер Сити — Арсенал Лондон0:03002 апреля, вторникСчётТур
окВест Хэм — Тоттенхэм1:13103 апреля, средаСчётТур
окМанчестер Сити — Астон Вилла4:131
окНьюкасл — Эвертон1:131
окНоттингем Форест — Фулхэм3:131
окБёрнли — Вулверхэмптон1:131
окБорнмут — Кристал Пэлас1:03104 апреля, четвергСчётТур
окЧелси — Манчестер Юнайтед4:331
окБрентфорд — Брайтон энд Хоув Альбион0:031
окАрсенал Лондон — Лутон Таун2:03105 апреля, пятницаСчётТур
окЛиверпуль — Шеффилд Юнайтед3:13106 апреля, субботаСчётТур
окКристал Пэлас — Манчестер Сити2:432
окЭвертон — Бёрнли1:032
окАстон Вилла — Брентфорд3:332
окФулхэм — Ньюкасл0:132
окЛутон Таун — Борнмут2:132
окВулверхэмптон — Вест Хэм1:232
окБрайтон энд Хоув Альбион — Арсенал Лондон0:33207 апреля, воскресеньеСчётТур
окМанчестер Юнайтед — Ливерпуль2:232
окШеффилд Юнайтед — Челси2:232
окТоттенхэм — Ноттингем Форест3:13213 апреля, субботаСчётТур
окНьюкасл — Тоттенхэм4:033
окБрентфорд — Шеффилд Юнайтед2:033
окБёрнли — Брайтон энд Хоув Альбион1:133
окНоттингем Форест — Вулверхэмптон2:233
окМанчестер Сити — Лутон Таун5:133
окБорнмут — Манчестер Юнайтед2:23314 апреля, воскресеньеСчётТур
окВест Хэм — Фулхэм0:233
окЛиверпуль — Кристал Пэлас0:133
окАрсенал Лондон — Астон Вилла0:23315 апреля, понедельникСчётТур
окЧелси — Эвертон6:03320 апреля, субботаСчётТур
окЛутон Таун — Брентфорд1:534
окШеффилд Юнайтед — Бёрнли1:434
окВулверхэмптон — Арсенал Лондон0:23421 апреля, воскресеньеСчётТур
окЭвертон — Ноттингем Форест2:034
окКристал Пэлас — Вест Хэм5:234
окАстон Вилла — Борнмут3:134
окФулхэм — Ливерпуль1:33423 апреля, вторникСчётТур
окАрсенал Лондон — Челси5:02924 апреля, средаСчётТур
окВулверхэмптон — Борнмут0:129
окКристал Пэлас — Ньюкасл2:029
окЭвертон — Ливерпуль2:029
окМанчестер Юнайтед — Шеффилд Юнайтед4:22925 апреля, четвергСчётТур
окБрайтон энд Хоув Альбион — Манчестер Сити0:42927 апреля, субботаСчётТур
окВест Хэм — Ливерпуль2:235
окВулверхэмптон — Лутон Таун2:135
окМанчестер Юнайтед — Бёрнли1:135
окНьюкасл — Шеффилд Юнайтед5:135
окФулхэм — Кристал Пэлас1:135
окЭвертон — Брентфорд1:035
окАстон Вилла — Челси2:23528 апреля, воскресеньеСчётТур
окТоттенхэм — Арсенал Лондон2:335
окБорнмут — Брайтон энд Хоув Альбион3:035
окНоттингем Форест — Манчестер Сити0:23502 мая, четвергСчётТур
окЧелси — Тоттенхэм2:02603 мая, пятницаСчётТур
окЛутон Таун — Эвертон1:13604 мая, субботаСчётТур
окАрсенал Лондон — Борнмут3:036
окБрентфорд — Фулхэм0:036
окШеффилд Юнайтед — Ноттингем Форест1:336
окБёрнли — Ньюкасл1:436
окМанчестер Сити — Вулверхэмптон5:13605 мая, воскресеньеСчётТур
окБрайтон энд Хоув Альбион — Астон Вилла1:036
окЧелси — Вест Хэм5:036
окЛиверпуль — Тоттенхэм4:23606 мая, понедельникСчётТур
окКристал Пэлас — Манчестер Юнайтед4:03611 мая, субботаСчётТур
окФулхэм — Манчестер Сити0:437
окВулверхэмптон — Кристал Пэлас1:337
окВест Хэм — Лутон Таун3:137
окЭвертон — Шеффилд Юнайтед1:037
окТоттенхэм — Бёрнли2:137
окБорнмут — Брентфорд1:237
окНьюкасл — Брайтон энд Хоув Альбион1:137
окНоттингем Форест — Челси2:33712 мая, воскресеньеСчётТур
окМанчестер Юнайтед — Арсенал Лондон0:13713 мая, понедельникСчётТур
окАстон Вилла — Ливерпуль3:33714 мая, вторникСчётТур
окТоттенхэм — Манчестер Сити0:23415 мая, средаСчётТур
окБрайтон энд Хоув Альбион — Челси1:234
окМанчестер Юнайтед — Ньюкасл3:23419 мая, воскресеньеСчётТур
окЛиверпуль — Вулверхэмптон2:038
окЛутон Таун — Фулхэм2:438
окКристал Пэлас — Астон Вилла5:038
окМанчестер Сити — Вест Хэм3:138
окБёрнли — Ноттингем Форест1:238
окАрсенал Лондон — Эвертон2:138
окБрайтон энд Хоув Альбион — Манчестер Юнайтед0:238
окБрентфорд — Ньюкасл2:438
окЧелси — Борнмут2:138
окШеффилд Юнайтед — Тоттенхэм0:338
Турнирная таблица
2023/2024
#КомандыИгрыВНПМячиОчки
1.Манчестер Сити38287396-34912.Арсенал Лондон38285591-29893.Ливерпуль382410486-41824.Астон Вилла382081076-61685.Тоттенхэм382061274-61666.Челси381891177-63637.Ньюкасл381861485-62608.Манчестер Юнайтед381861457-58609.Вест Хэм3814101460-745210.Кристал Пэлас3813101557-584911.Брайтон энд Хоув Альбион3812121455-624812.Фулхэм381381755-614713.Вулверхэмптон381371850-654614.Борнмут3812101651-654615.Эвертон381391640-514016.Брентфорд381091956-653917.Ноттингем Форест38992049-673218.Лутон Таун38692350-822719.Бёрнли38592441-782420.Шеффилд Юнайтед38372835-10416
АПЛ. Календарь, результаты, таблицаАПЛ — Английская Премьер-лига — высший футбольный дивизион для клубов Англии и Уэльса. В современном виде турнир появился в 1992 году, быстро став самым популярным чемпионатом в мире.
Турнирная таблица АПЛ состоит из 20 команд, которые играют друг с другом в два круга (матч дома и матч в гостях). Таким образом, за сезон каждый участник проводит по 38 игр.
Календарь АПЛ: турнир начинается в августе и заканчивается в мае. Победителем объявляется команда, которая по итогам турнира набрала больше всех очков. Если очков набрано одинаковое количество, то в ход идут следующие параметры:
— разница мячей (забитые минус пропущенные)
— число забитых мячей
если и в этом случае полное равенство, то команды, претендующие на титул (или попавшие в зону вылета) играют один матч на нейтральном поле — как правило, на «Уэмбли», в Лондоне.
Три команды, которые набирают меньшее число очков, отправляются в Чемпионшип, откуда приходит тройка сильнейших.
У АПЛ максимальное число путевок в Лигу чемпионов — 4. В Лигу Европы попадают: пятая команда чемпионата и победители обоих кубков. Однако в случае, если кубок выиграет команда, уже и так отобравшаяся в Лигу чемпионов, в Лигу Европы может отправиться шестая команда АПЛ. Седьмая отправляется в новый турнир — Лигу конференций.
За все время существования АПЛ всего шесть клубов ставились чемпионами: «Манчестер Юнайтед» (13 раз), «Челси» (5), «Манчестер Сити» (5), «Арсенал» (3), «Блэкберн» и «Лестер» (по 1).