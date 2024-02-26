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    Календарь/результаты

    Таблица
    По датамПо турам
    «Эвертон» лишен шести очков, а потом еще двух, «Ноттингем» — четырех
    11 августа, пятницаСчётТур
    окБёрнлиМанчестер Сити0:31
    12 августа, субботаСчётТур
    окАрсенал ЛондонНоттингем Форест2:11
    окЭвертонФулхэм0:11
    окБрайтон энд Хоув АльбионЛутон Таун4:11
    окБорнмутВест Хэм1:11
    окШеффилд ЮнайтедКристал Пэлас0:11
    окНьюкаслАстон Вилла5:11
    13 августа, воскресеньеСчётТур
    окБрентфордТоттенхэм2:21
    окЧелсиЛиверпуль1:11
    14 августа, понедельникСчётТур
    окМанчестер ЮнайтедВулверхэмптон1:01
    18 августа, пятницаСчётТур
    окНоттингем ФорестШеффилд Юнайтед2:12
    19 августа, субботаСчётТур
    окЛиверпульБорнмут3:12
    окВулверхэмптонБрайтон энд Хоув Альбион1:42
    окФулхэмБрентфорд0:32
    окТоттенхэмМанчестер Юнайтед2:02
    окМанчестер СитиНьюкасл1:02
    20 августа, воскресеньеСчётТур
    окАстон ВиллаЭвертон4:02
    окВест ХэмЧелси3:12
    21 августа, понедельникСчётТур
    окКристал ПэласАрсенал Лондон0:12
    25 августа, пятницаСчётТур
    окЧелсиЛутон Таун3:03
    26 августа, субботаСчётТур
    окБорнмутТоттенхэм0:23
    окМанчестер ЮнайтедНоттингем Форест3:23
    окАрсенал ЛондонФулхэм2:23
    окБрентфордКристал Пэлас1:13
    окЭвертонВулверхэмптон0:13
    окБрайтон энд Хоув АльбионВест Хэм1:33
    27 августа, воскресеньеСчётТур
    окБёрнлиАстон Вилла1:33
    окШеффилд ЮнайтедМанчестер Сити1:23
    окНьюкаслЛиверпуль1:23
    01 сентября, пятницаСчётТур
    окЛутон ТаунВест Хэм1:24
    02 сентября, субботаСчётТур
    окШеффилд ЮнайтедЭвертон2:24
    окЧелсиНоттингем Форест0:14
    окБёрнлиТоттенхэм2:54
    окМанчестер СитиФулхэм5:14
    окБрентфордБорнмут2:24
    окБрайтон энд Хоув АльбионНьюкасл3:14
    03 сентября, воскресеньеСчётТур
    окКристал ПэласВулверхэмптон3:24
    окЛиверпульАстон Вилла3:04
    окАрсенал ЛондонМанчестер Юнайтед3:14
    16 сентября, субботаСчётТур
    окВулверхэмптонЛиверпуль1:35
    окТоттенхэмШеффилд Юнайтед2:15
    окФулхэмЛутон Таун1:05
    окМанчестер ЮнайтедБрайтон энд Хоув Альбион1:35
    окВест ХэмМанчестер Сити1:35
    окАстон ВиллаКристал Пэлас3:15
    окНьюкаслБрентфорд1:05
    17 сентября, воскресеньеСчётТур
    окБорнмутЧелси0:05
    окЭвертонАрсенал Лондон0:15
    18 сентября, понедельникСчётТур
    окНоттингем ФорестБёрнли1:15
    23 сентября, субботаСчётТур
    окКристал ПэласФулхэм0:06
    окЛутон ТаунВулверхэмптон1:16
    окМанчестер СитиНоттингем Форест2:06
    окБрентфордЭвертон1:36
    окБёрнлиМанчестер Юнайтед0:16
    24 сентября, воскресеньеСчётТур
    окЧелсиАстон Вилла0:16
    окЛиверпульВест Хэм3:16
    окБрайтон энд Хоув АльбионБорнмут3:16
    окАрсенал ЛондонТоттенхэм2:26
    окШеффилд ЮнайтедНьюкасл0:86
    30 сентября, субботаСчётТур
    окАстон ВиллаБрайтон энд Хоув Альбион6:17
    окВест ХэмШеффилд Юнайтед2:07
    окНьюкаслБёрнли2:07
    окВулверхэмптонМанчестер Сити2:17
    окМанчестер ЮнайтедКристал Пэлас0:17
    окБорнмутАрсенал Лондон0:47
    окЭвертонЛутон Таун1:27
    окТоттенхэмЛиверпуль2:17
    01 октября, воскресеньеСчётТур
    окНоттингем ФорестБрентфорд1:17
    02 октября, понедельникСчётТур
    окФулхэмЧелси0:27
    03 октября, вторникСчётТур
    окЛутон ТаунБёрнли1:22
    07 октября, субботаСчётТур
    окЛутон ТаунТоттенхэм0:18
    окЭвертонБорнмут3:08
    окМанчестер ЮнайтедБрентфорд2:18
    окБёрнлиЧелси1:48
    окФулхэмШеффилд Юнайтед3:18
    окКристал ПэласНоттингем Форест0:08
    08 октября, воскресеньеСчётТур
    окБрайтон энд Хоув АльбионЛиверпуль2:28
    окВулверхэмптонАстон Вилла1:18
    окВест ХэмНьюкасл2:28
    окАрсенал ЛондонМанчестер Сити1:08
    21 октября, субботаСчётТур
    окЛиверпульЭвертон2:09
    окНоттингем ФорестЛутон Таун2:29
    окМанчестер СитиБрайтон энд Хоув Альбион2:19
    окБрентфордБёрнли3:09
    окБорнмутВулверхэмптон1:29
    окНьюкаслКристал Пэлас4:09
    окЧелсиАрсенал Лондон2:29
    окШеффилд ЮнайтедМанчестер Юнайтед1:29
    22 октября, воскресеньеСчётТур
    окАстон ВиллаВест Хэм4:19
    23 октября, понедельникСчётТур
    окТоттенхэмФулхэм2:09
    28 октября, субботаСчётТур
    окЧелсиБрентфорд0:210
    окАрсенал ЛондонШеффилд Юнайтед5:010
    окБорнмутБёрнли2:110
    окВулверхэмптонНьюкасл2:210
    окКристал ПэласТоттенхэм1:210
    29 октября, воскресеньеСчётТур
    окВест ХэмЭвертон0:110
    окЛиверпульНоттингем Форест3:010
    окБрайтон энд Хоув АльбионФулхэм1:110
    окАстон ВиллаЛутон Таун3:110
    окМанчестер ЮнайтедМанчестер Сити0:310
    04 ноября, субботаСчётТур
    окФулхэмМанчестер Юнайтед0:111
    окМанчестер СитиБорнмут6:111
    окШеффилд ЮнайтедВулверхэмптон2:111
    окЭвертонБрайтон энд Хоув Альбион1:111
    окБёрнлиКристал Пэлас0:211
    окБрентфордВест Хэм3:211
    окНьюкаслАрсенал Лондон1:011
    05 ноября, воскресеньеСчётТур
    окНоттингем ФорестАстон Вилла2:011
    окЛутон ТаунЛиверпуль1:111
    06 ноября, понедельникСчётТур
    окТоттенхэмЧелси1:411
    11 ноября, субботаСчётТур
    окВулверхэмптонТоттенхэм2:112
    окКристал ПэласЭвертон2:312
    окМанчестер ЮнайтедЛутон Таун1:012
    окАрсенал ЛондонБёрнли3:112
    окБорнмутНьюкасл2:012
    12 ноября, воскресеньеСчётТур
    окЛиверпульБрентфорд3:012
    окВест ХэмНоттингем Форест3:212
    окАстон ВиллаФулхэм3:112
    окБрайтон энд Хоув АльбионШеффилд Юнайтед1:112
    окЧелсиМанчестер Сити4:412
    25 ноября, субботаСчётТур
    окМанчестер СитиЛиверпуль1:113
    окЛутон ТаунКристал Пэлас2:113
    окШеффилд ЮнайтедБорнмут1:313
    окБёрнлиВест Хэм1:213
    окНьюкаслЧелси4:113
    окНоттингем ФорестБрайтон энд Хоув Альбион2:313
    окБрентфордАрсенал Лондон0:113
    26 ноября, воскресеньеСчётТур
    окТоттенхэмАстон Вилла1:213
    окЭвертонМанчестер Юнайтед0:313
    28 ноября, вторникСчётТур
    окФулхэмВулверхэмптон3:213
    02 декабря, субботаСчётТур
    окБёрнлиШеффилд Юнайтед5:014
    окБрентфордЛутон Таун3:114
    окАрсенал ЛондонВулверхэмптон2:114
    окНоттингем ФорестЭвертон0:114
    окНьюкаслМанчестер Юнайтед1:014
    03 декабря, воскресеньеСчётТур
    окЛиверпульФулхэм4:314
    окВест ХэмКристал Пэлас1:114
    окЧелсиБрайтон энд Хоув Альбион3:214
    окБорнмутАстон Вилла2:214
    окМанчестер СитиТоттенхэм3:314
    06 декабря, средаСчётТур
    окВулверхэмптонБёрнли1:015
    окЛутон ТаунАрсенал Лондон3:415
    07 декабря, четвергСчётТур
    окЭвертонНьюкасл3:015
    окШеффилд ЮнайтедЛиверпуль0:215
    окБрайтон энд Хоув АльбионБрентфорд2:115
    окФулхэмНоттингем Форест5:015
    окКристал ПэласБорнмут0:215
    окМанчестер ЮнайтедЧелси2:115
    окТоттенхэмВест Хэм1:215
    окАстон ВиллаМанчестер Сити1:015
    09 декабря, субботаСчётТур
    окКристал ПэласЛиверпуль1:216
    окВулверхэмптонНоттингем Форест1:116
    окМанчестер ЮнайтедБорнмут0:316
    окБрайтон энд Хоув АльбионБёрнли1:116
    окШеффилд ЮнайтедБрентфорд1:016
    окАстон ВиллаАрсенал Лондон1:016
    10 декабря, воскресеньеСчётТур
    окФулхэмВест Хэм5:016
    окЛутон ТаунМанчестер Сити1:216
    окЭвертонЧелси2:016
    окТоттенхэмНьюкасл4:116
    16 декабря, субботаСчётТур
    окМанчестер СитиКристал Пэлас2:217
    окНьюкаслФулхэм3:017
    прерванБорнмутЛутон Таун1:117
    окЧелсиШеффилд Юнайтед2:017
    окБёрнлиЭвертон0:217
    окНоттингем ФорестТоттенхэм0:217
    17 декабря, воскресеньеСчётТур
    окБрентфордАстон Вилла1:217
    окАрсенал ЛондонБрайтон энд Хоув Альбион2:017
    окВест ХэмВулверхэмптон3:017
    окЛиверпульМанчестер Юнайтед0:017
    22 декабря, пятницаСчётТур
    окКристал ПэласБрайтон энд Хоув Альбион1:118
    23 декабря, субботаСчётТур
    окВест ХэмМанчестер Юнайтед2:018
    окНоттингем ФорестБорнмут2:318
    окЛутон ТаунНьюкасл1:018
    окФулхэмБёрнли0:218
    окТоттенхэмЭвертон2:118
    окЛиверпульАрсенал Лондон1:118
    окАстон ВиллаШеффилд Юнайтед1:118
    24 декабря, воскресеньеСчётТур
    окВулверхэмптонЧелси2:118
    26 декабря, вторникСчётТур
    окНьюкаслНоттингем Форест1:319
    окШеффилд ЮнайтедЛутон Таун2:319
    окБорнмутФулхэм3:019
    окБёрнлиЛиверпуль0:219
    окМанчестер ЮнайтедАстон Вилла3:219
    28 декабря, четвергСчётТур
    окБрентфордВулверхэмптон1:419
    окЧелсиКристал Пэлас2:119
    окЭвертонМанчестер Сити1:319
    29 декабря, пятницаСчётТур
    окБрайтон энд Хоув АльбионТоттенхэм4:219
    окАрсенал ЛондонВест Хэм0:219
    30 декабря, субботаСчётТур
    окЛутон ТаунЧелси2:320
    окВулверхэмптонЭвертон3:020
    окМанчестер СитиШеффилд Юнайтед2:020
    окКристал ПэласБрентфорд3:120
    окАстон ВиллаБёрнли3:220
    окНоттингем ФорестМанчестер Юнайтед2:120
    31 декабря, воскресеньеСчётТур
    окТоттенхэмБорнмут3:120
    окФулхэмАрсенал Лондон2:120
    01 января, понедельникСчётТур
    окЛиверпульНьюкасл4:220
    02 января, вторникСчётТур
    окВест ХэмБрайтон энд Хоув Альбион0:020
    12 января, пятницаСчётТур
    окБёрнлиЛутон Таун1:121
    13 января, субботаСчётТур
    окЧелсиФулхэм1:021
    окНьюкаслМанчестер Сити2:321
    14 января, воскресеньеСчётТур
    окЭвертонАстон Вилла0:021
    окМанчестер ЮнайтедТоттенхэм2:221
    20 января, субботаСчётТур
    окАрсенал ЛондонКристал Пэлас5:021
    окБрентфордНоттингем Форест3:221
    21 января, воскресеньеСчётТур
    окШеффилд ЮнайтедВест Хэм2:221
    окБорнмутЛиверпуль0:421
    22 января, понедельникСчётТур
    окБрайтон энд Хоув АльбионВулверхэмптон0:021
    30 января, вторникСчётТур
    окНоттингем ФорестАрсенал Лондон1:222
    окЛутон ТаунБрайтон энд Хоув Альбион4:022
    окФулхэмЭвертон0:022
    окКристал ПэласШеффилд Юнайтед3:222
    окАстон ВиллаНьюкасл1:322
    31 января, средаСчётТур
    окТоттенхэмБрентфорд3:222
    окМанчестер СитиБёрнли3:122
    окЛиверпульЧелси4:122
    01 февраля, четвергСчётТур
    окВест ХэмБорнмут1:122
    окВулверхэмптонМанчестер Юнайтед3:422
    03 февраля, субботаСчётТур
    окЭвертонТоттенхэм2:223
    окНьюкаслЛутон Таун4:423
    окБёрнлиФулхэм2:223
    окБрайтон энд Хоув АльбионКристал Пэлас4:123
    окШеффилд ЮнайтедАстон Вилла0:523
    04 февраля, воскресеньеСчётТур
    окБорнмутНоттингем Форест1:123
    окМанчестер ЮнайтедВест Хэм3:023
    окЧелсиВулверхэмптон2:423
    окАрсенал ЛондонЛиверпуль3:123
    05 февраля, понедельникСчётТур
    окБрентфордМанчестер Сити1:323
    10 февраля, субботаСчётТур
    окМанчестер СитиЭвертон2:024
    окЛутон ТаунШеффилд Юнайтед1:324
    окТоттенхэмБрайтон энд Хоув Альбион2:124
    окФулхэмБорнмут3:124
    окЛиверпульБёрнли3:124
    окВулверхэмптонБрентфорд0:224
    окНоттингем ФорестНьюкасл2:324
    11 февраля, воскресеньеСчётТур
    окВест ХэмАрсенал Лондон0:624
    окАстон ВиллаМанчестер Юнайтед1:224
    12 февраля, понедельникСчётТур
    окКристал ПэласЧелси1:324
    17 февраля, субботаСчётТур
    окБрентфордЛиверпуль1:425
    окНоттингем ФорестВест Хэм2:025
    окТоттенхэмВулверхэмптон1:225
    окБёрнлиАрсенал Лондон0:525
    окФулхэмАстон Вилла1:225
    окНьюкаслБорнмут2:225
    окМанчестер СитиЧелси1:125
    18 февраля, воскресеньеСчётТур
    окШеффилд ЮнайтедБрайтон энд Хоув Альбион0:525
    окЛутон ТаунМанчестер Юнайтед1:225
    19 февраля, понедельникСчётТур
    окЭвертонКристал Пэлас1:125
    20 февраля, вторникСчётТур
    окМанчестер СитиБрентфорд1:018
    21 февраля, средаСчётТур
    окЛиверпульЛутон Таун4:126
    24 февраля, субботаСчётТур
    окМанчестер ЮнайтедФулхэм1:226
    окАстон ВиллаНоттингем Форест4:226
    окКристал ПэласБёрнли3:026
    окБрайтон энд Хоув АльбионЭвертон1:126
    окБорнмутМанчестер Сити0:126
    окАрсенал ЛондонНьюкасл4:126
    25 февраля, воскресеньеСчётТур
    окВулверхэмптонШеффилд Юнайтед1:026
    26 февраля, понедельникСчётТур
    окВест ХэмБрентфорд4:226
    02 марта, субботаСчётТур
    окЭвертонВест Хэм1:327
    окТоттенхэмКристал Пэлас3:127
    окНоттингем ФорестЛиверпуль0:127
    окНьюкаслВулверхэмптон3:027
    окФулхэмБрайтон энд Хоув Альбион3:027
    окБрентфордЧелси2:227
    окЛутон ТаунАстон Вилла2:327
    03 марта, воскресеньеСчётТур
    окБёрнлиБорнмут0:227
    окМанчестер СитиМанчестер Юнайтед3:127
    04 марта, понедельникСчётТур
    окШеффилд ЮнайтедАрсенал Лондон0:627
    09 марта, субботаСчётТур
    окМанчестер ЮнайтедЭвертон2:028
    окКристал ПэласЛутон Таун1:128
    окВулверхэмптонФулхэм2:128
    окБорнмутШеффилд Юнайтед2:228
    окАрсенал ЛондонБрентфорд2:128
    10 марта, воскресеньеСчётТур
    окАстон ВиллаТоттенхэм0:428
    окБрайтон энд Хоув АльбионНоттингем Форест1:028
    окВест ХэмБёрнли2:228
    окЛиверпульМанчестер Сити1:128
    11 марта, понедельникСчётТур
    окЧелсиНьюкасл3:228
    16 марта, субботаСчётТур
    окБёрнлиБрентфорд2:129
    окЛутон ТаунНоттингем Форест1:129
    окФулхэмТоттенхэм3:029
    17 марта, воскресеньеСчётТур
    окВест ХэмАстон Вилла1:129
    30 марта, субботаСчётТур
    окНьюкаслВест Хэм4:330
    окБорнмутЭвертон2:130
    окЧелсиБёрнли2:230
    окНоттингем ФорестКристал Пэлас1:130
    окШеффилд ЮнайтедФулхэм3:330
    окТоттенхэмЛутон Таун2:130
    окАстон ВиллаВулверхэмптон2:030
    окБрентфордМанчестер Юнайтед1:130
    31 марта, воскресеньеСчётТур
    окЛиверпульБрайтон энд Хоув Альбион2:130
    окМанчестер СитиАрсенал Лондон0:030
    02 апреля, вторникСчётТур
    окВест ХэмТоттенхэм1:131
    03 апреля, средаСчётТур
    окМанчестер СитиАстон Вилла4:131
    окНьюкаслЭвертон1:131
    окНоттингем ФорестФулхэм3:131
    окБёрнлиВулверхэмптон1:131
    окБорнмутКристал Пэлас1:031
    04 апреля, четвергСчётТур
    окЧелсиМанчестер Юнайтед4:331
    окБрентфордБрайтон энд Хоув Альбион0:031
    окАрсенал ЛондонЛутон Таун2:031
    05 апреля, пятницаСчётТур
    окЛиверпульШеффилд Юнайтед3:131
    06 апреля, субботаСчётТур
    окКристал ПэласМанчестер Сити2:432
    окЭвертонБёрнли1:032
    окАстон ВиллаБрентфорд3:332
    окФулхэмНьюкасл0:132
    окЛутон ТаунБорнмут2:132
    окВулверхэмптонВест Хэм1:232
    окБрайтон энд Хоув АльбионАрсенал Лондон0:332
    07 апреля, воскресеньеСчётТур
    окМанчестер ЮнайтедЛиверпуль2:232
    окШеффилд ЮнайтедЧелси2:232
    окТоттенхэмНоттингем Форест3:132
    13 апреля, субботаСчётТур
    окНьюкаслТоттенхэм4:033
    окБрентфордШеффилд Юнайтед2:033
    окБёрнлиБрайтон энд Хоув Альбион1:133
    окНоттингем ФорестВулверхэмптон2:233
    окМанчестер СитиЛутон Таун5:133
    окБорнмутМанчестер Юнайтед2:233
    14 апреля, воскресеньеСчётТур
    окВест ХэмФулхэм0:233
    окЛиверпульКристал Пэлас0:133
    окАрсенал ЛондонАстон Вилла0:233
    15 апреля, понедельникСчётТур
    окЧелсиЭвертон6:033
    20 апреля, субботаСчётТур
    окЛутон ТаунБрентфорд1:534
    окШеффилд ЮнайтедБёрнли1:434
    окВулверхэмптонАрсенал Лондон0:234
    21 апреля, воскресеньеСчётТур
    окЭвертонНоттингем Форест2:034
    окКристал ПэласВест Хэм5:234
    окАстон ВиллаБорнмут3:134
    окФулхэмЛиверпуль1:334
    23 апреля, вторникСчётТур
    окАрсенал ЛондонЧелси5:029
    24 апреля, средаСчётТур
    окВулверхэмптонБорнмут0:129
    окКристал ПэласНьюкасл2:029
    окЭвертонЛиверпуль2:029
    окМанчестер ЮнайтедШеффилд Юнайтед4:229
    25 апреля, четвергСчётТур
    окБрайтон энд Хоув АльбионМанчестер Сити0:429
    27 апреля, субботаСчётТур
    окВест ХэмЛиверпуль2:235
    окВулверхэмптонЛутон Таун2:135
    окМанчестер ЮнайтедБёрнли1:135
    окНьюкаслШеффилд Юнайтед5:135
    окФулхэмКристал Пэлас1:135
    окЭвертонБрентфорд1:035
    окАстон ВиллаЧелси2:235
    28 апреля, воскресеньеСчётТур
    окТоттенхэмАрсенал Лондон2:335
    окБорнмутБрайтон энд Хоув Альбион3:035
    окНоттингем ФорестМанчестер Сити0:235
    02 мая, четвергСчётТур
    окЧелсиТоттенхэм2:026
    03 мая, пятницаСчётТур
    окЛутон ТаунЭвертон1:136
    04 мая, субботаСчётТур
    окАрсенал ЛондонБорнмут3:036
    окБрентфордФулхэм0:036
    окШеффилд ЮнайтедНоттингем Форест1:336
    окБёрнлиНьюкасл1:436
    окМанчестер СитиВулверхэмптон5:136
    05 мая, воскресеньеСчётТур
    окБрайтон энд Хоув АльбионАстон Вилла1:036
    окЧелсиВест Хэм5:036
    окЛиверпульТоттенхэм4:236
    06 мая, понедельникСчётТур
    окКристал ПэласМанчестер Юнайтед4:036
    11 мая, субботаСчётТур
    окФулхэмМанчестер Сити0:437
    окВулверхэмптонКристал Пэлас1:337
    окВест ХэмЛутон Таун3:137
    окЭвертонШеффилд Юнайтед1:037
    окТоттенхэмБёрнли2:137
    окБорнмутБрентфорд1:237
    окНьюкаслБрайтон энд Хоув Альбион1:137
    окНоттингем ФорестЧелси2:337
    12 мая, воскресеньеСчётТур
    окМанчестер ЮнайтедАрсенал Лондон0:137
    13 мая, понедельникСчётТур
    окАстон ВиллаЛиверпуль3:337
    14 мая, вторникСчётТур
    окТоттенхэмМанчестер Сити0:234
    15 мая, средаСчётТур
    окБрайтон энд Хоув АльбионЧелси1:234
    окМанчестер ЮнайтедНьюкасл3:234
    19 мая, воскресеньеСчётТур
    окЛиверпульВулверхэмптон2:038
    окЛутон ТаунФулхэм2:438
    окКристал ПэласАстон Вилла5:038
    окМанчестер СитиВест Хэм3:138
    окБёрнлиНоттингем Форест1:238
    окАрсенал ЛондонЭвертон2:138
    окБрайтон энд Хоув АльбионМанчестер Юнайтед0:238
    окБрентфордНьюкасл2:438
    окЧелсиБорнмут2:138
    окШеффилд ЮнайтедТоттенхэм0:338

    Турнирная таблица

    2023/2024

    #КомандыИгрыВНПМячиОчки
    1.Манчестер СитиМанчестер Сити38287396-34912.Арсенал ЛондонАрсенал Лондон38285591-29893.ЛиверпульЛиверпуль382410486-41824.Астон ВиллаАстон Вилла382081076-61685.ТоттенхэмТоттенхэм382061274-61666.ЧелсиЧелси381891177-63637.НьюкаслНьюкасл381861485-62608.Манчестер ЮнайтедМанчестер Юнайтед381861457-58609.Вест ХэмВест Хэм3814101460-745210.Кристал ПэласКристал Пэлас3813101557-584911.Брайтон энд Хоув АльбионБрайтон энд Хоув Альбион3812121455-624812.ФулхэмФулхэм381381755-614713.ВулверхэмптонВулверхэмптон381371850-654614.БорнмутБорнмут3812101651-654615.ЭвертонЭвертон381391640-514016.БрентфордБрентфорд381091956-653917.Ноттингем ФорестНоттингем Форест38992049-673218.Лутон ТаунЛутон Таун38692350-822719.БёрнлиБёрнли38592441-782420.Шеффилд ЮнайтедШеффилд Юнайтед38372835-10416
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    Дарвин НуньесПрогнозУругвай — Боливия
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    • АПЛ. Календарь, результаты, таблица
  • Футбол

    • АПЛ. Календарь, результаты, таблица

     АПЛ — Английская Премьер-лига — высший футбольный дивизион для клубов Англии и Уэльса. В современном виде турнир появился в 1992 году, быстро став самым популярным чемпионатом в мире.

    Турнирная таблица АПЛ состоит из 20 команд, которые играют друг с другом в два круга (матч дома и матч в гостях). Таким образом, за сезон каждый участник проводит по 38 игр.

    Календарь АПЛ: турнир начинается в августе и заканчивается в мае. Победителем объявляется команда, которая по итогам турнира набрала больше всех очков. Если очков набрано одинаковое количество, то в ход идут следующие параметры:
    — разница мячей (забитые минус пропущенные)
    — число забитых мячей
    если и в этом случае полное равенство, то команды, претендующие на титул (или попавшие в зону вылета) играют один матч на нейтральном поле — как правило, на «Уэмбли», в Лондоне.

    Три команды, которые набирают меньшее число очков, отправляются в Чемпионшип, откуда приходит тройка сильнейших.

    У АПЛ максимальное число путевок в Лигу чемпионов — 4. В Лигу Европы попадают: пятая команда чемпионата и победители обоих кубков. Однако в случае, если кубок выиграет команда, уже и так отобравшаяся в Лигу чемпионов, в Лигу Европы может отправиться шестая команда АПЛ. Седьмая отправляется в новый турнир — Лигу конференций.

    За все время существования АПЛ всего шесть клубов ставились чемпионами: «Манчестер Юнайтед» (13 раз), «Челси» (5), «Манчестер Сити» (5), «Арсенал» (3), «Блэкберн» и «Лестер» (по 1).
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