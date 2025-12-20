Сохранит ли «Арсенал» первую строчку в АПЛ после встречи с «Эвертоном»?

В субботу, 20 декабря, «Эвертон» примет лондонский «Арсенал» в рамках 17-го тура Английской Премьер Лиги. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

22:40 Главным судьей матча будет Сэмюэл Барротт.

Стартовые составы команд

«Эвертон»: Пикфорд, О'Брайен, Тарковски, Кин, Миколенко, Айрогбунам, Гарнер, Алькарас, Грилиш, Макнил, Барри.

«Арсенал»: Райя, Тимбер, Салиба, Инкапье, Калафьори, Эдегор, Субименди, Райс, Троссард, Сака, Дьёкереш.

«Эвертон»

Эвертон« в текущем сезоне занимает 9-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 24 очка за шестнадцать встреч, и имеет отрицательную разницу мячей 18:19. Свой предыдущий поединок команда провела неудачно, проиграв в гостях "Челси" — 0:2. До того команда обыграла "Ноттингем Форест" (3:0) и "Борнмут" (1:0).

"Эвертон" после возвращения Дэвида Мойеса не только не борется за выживание, но и сражается за место в еврокубках. Нет сомнений, что "ириски" будут до самого конца сезона пытаться вернуться в европейские соревнования спустя долгие годы отсутствия.

"Арсенал"

"Арсенал" в текущем сезоне занимает первое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 36 очков за 16 встреч, и имеет положительную разницу мячей 30:10. Свой предыдущий поединок команда провела удачно, обыграв в рамках АПЛ "Вулверхэмптон" — 2:1. До того команда проиграла "Астон Вилле" (1:2) в АПЛ и разгромила "Брюгге" (3:0) в Лиге чемпионов.

"Арсенал" уверенно лидирует в текущем сезоне и выглядит монструозно. Также команда Артеты уверенно выступают в Лиге чемпионов и "канониры" по праву являются главными фаворитами за чемпионство в АПЛ.

Личные встречи

В сезоне 2024/2025 команды сыграли 2 матча в рамках АПЛ. Обе игры завершились вничью, в Лондоне 0:0, а в Ливерпуле 1:1.

За всю историю команды сыграли 226 матчей. В 113 играх победил "Арсенал", в 65 "Эвертон", оставшиеся 48 матчей завершились вничью.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.08