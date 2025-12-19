прогноз на матч АПЛ, ставка за 2.08

20 декабря в 17-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Эвертон» и «Арсенал». Начало игры — в 23:00 мск.

«Эвертон»

Турнирное положение: «Эвертон» в текущем сезоне занимает 9-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 24 очка за шестнадцать встреч, и имеет отрицательную разницу мячей 18:19.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно, проиграв в гостях «Челси» — 0:2.

До того команда обыграла «Ноттингем Форест» (3:0) и «Борнмут» (1:0).

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Эвертон» после возвращения Дэвида Мойеса не только не борется за выживание, но и сражается за место в еврокубках.

Нет сомнений, что «ириски» будут до самого конца сезона пытаться вернуться в европейские соревнования спустя долгие годы отсутствия.

«Арсенал»

Турнирное положение: «Арсенал» в текущем сезоне занимает первое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 36 очков за 16 встреч, и имеет положительную разницу мячей 30:10.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно, обыграв в рамках АПЛ «Вулверхэмптон» — 2:1.

До того команда проиграла «Астон Вилле» (1:2) в АПЛ и разгромила «Брюгге» (3:0) в Лиге чемпионов.

Не сыграют: травмированных нет

Состояние команды: «Арсенал» уверенно лидирует в текущем сезоне и выглядит монструозно.

Также команда Артеты уверенно выступают в Лиге чемпионов и «канониры» по праву являются главными фаворитами за чемпионство в АПЛ.

Статистика для ставок

«Эвертон» забивал в трех последних играх дома

«Арсенал» забивает на протяжении 21 встречи кряду

Последний матч между командами завершился результативной ничьей — 1:1

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Арсенал» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.64. Ничья оценена в 3.95, а победа «Эвертона» — в 5.80.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.03 и 1.72.

Прогноз: «Эвертон» играет дома, «Арсенал» в последних встречах испытывает определенные проблемы с обороной — вполне вероятно, что команды огорчат друг друга

2.08 Обе забьют — Да Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.08 на матч «Эвертон» — «Арсенал» принесёт прибыль 1080₽, общая выплата — 2080₽

Ставка: Обе забьют — Да за 2.08.

Прогноз: Более рискованный прогноз, при котором «Арсенал» одержит убедительную победу

2.67 Победа «Арсенала» с форой -1,5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.67 на матч «Эвертон» — «Арсенал» принесёт прибыль 1670₽, общая выплата — 2670₽

Ставка: Победа «Арсенала» с форой -1,5 за 2.67