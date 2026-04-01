Четырёхкратные чемпионы мира проиграли Боснии по пенальти на стадионе в 14 000 мест, окружённом жилыми многоэтажками. Ни один игрок нынешней сборной никогда не играл на ЧМ. Следующий шанс — 2030. К тому моменту пройдёт 16 лет с последнего участия. Целое поколение — без главного турнира.
Что произошло
31 марта 2026 года. Зеница, Босния и Герцеговина. Стадион «Билино Поле» — всего 14 000 мест, трибуны упираются прямо в стены жилых домов. Стыковой матч за право поехать на ЧМ-2026: Босния — Италия.
Хронология:
- 15-я минута: Мойзе Кин забивает. 1:0. Италия ведёт. На секунду кажется, что кошмар закончится.
- 41-я минута: Алессандро Бастони — последний защитник — сносит Амара Мемича. Прямая красная. Италия — вдесятером. До конца основного времени — почти час.
- 79-я минута: Харис Табакович сравнивает. 1:1. «Билино Поле» взрывается.
- Экстратайм — без голов. Италия из последних сил держит 10 на 11. Босния наносит 30 ударов за матч, 11 — в створ. Донарумма тащит всё, что может. Но он не может бить пенальти.
- Серия пенальти: 4:1 в пользу Боснии. Пио Эспозито — перекладина. Брайан Кристанте — мимо. Эсмир Байрактаревич — американец боснийского происхождения — забивает решающий. Зеница ревёт, Италия рыдает. Вся.
Четырёхкратные чемпионы мира не едут на чемпионат мира. В третий раз подряд. Такого не было ни с одной страной, когда-либо выигрывавшей турнир.
В третий раз подряд!
- 2018: Италия проигрывает Швеции в стыках. 0:1 в сумме. Конец эпохи Буффона, Де Росси, Барцальи. Шок, но с оговоркой: «мы перестроимся, привезём молодых, вернёмся».
- 2022: Италия проигрывает Северной Македонии в стыках. 0:1 дома, в Палермо. 92-я минута, гол Трайковского. Действующие чемпионы Европы — те самые, кто год назад подняли кубок на «Уэмбли» — не едут в Катар. «Аномалия», — сказали тогда. «Такое не повторится».
- 2026: Италия проигрывает Боснии по пенальти. В Зенице. На стадионе, где рядом с трибунами сушится бельё на балконах. Это уже не аномалия, а, похоже, закономерность.
Три чемпионата мира подряд без четырёхкратных чемпионов. Ни одна другая страна-победитель ЧМ не пропускала три турнира подряд. Уругвай, Аргентина, Бразилия, Германия, Франция, Англия, Испания — все они мундиали не пропускали. А Италия — да, и уже трижды. Да ещё и подряд.
16 лет без ЧМ
Последний раз Италия играла на чемпионате мира — в 2014-м, в Бразилии. Проиграла в группе Уругваю (Суарес укусил Кьеллини) и Коста-Рике. Вылетела.
Последний раз Италия выиграла матч на вылет на ЧМ — в 2006-м. Финал. Берлин. Зидан, удаление, пенальти, кубок. 20 лет назад.
К 2030 году — следующему шансу — пройдёт 16 лет без участия. Целое поколение итальянских болельщиков, для которых ЧМ — это YouTube-ролики и рассказы отцов. Кьеза, Барелла, Бастони, Кин, Тонали — талантливейшие игроки, которые никогда не выйдут на поле чемпионата мира в расцвете карьер.
Поколение без турнира
Вот что делает ситуацию по-настоящему страшной для итальянского футбола: ни один игрок нынешней сборной никогда не играл на чемпионате мира. Ни один.
Последние, кто играл — Буффон, Де Росси, Кьеллини, Бонуччи — давно завершили карьеры. Нынешнее поколение выросло с Евро-2021 как главным достижением. Они выиграли чемпионат Европы — и не смогли попасть на три чемпионата мира подряд. Парадокс, не имеющий аналогов.
Спинаццола после матча:
Мы до сих пор не верим — что мы вылетели и что это произошло таким образом.Леонардо Спинаццолазащитник сборной Италии
Гаттузо
Дженнаро Гаттузо принял сборную летом 2025-го, после увольнения Лучано Спаллетти. Спаллетти ушёл после поражения от Норвегии в первом отборочном матче — команда уже была в кризисе. Гаттузо провёл шестиматчевую победную серию, вернул надежду. Но снова проиграл Норвегии в ноябре, финишировал вторым в группе и попал в стыки.
В стыках обыграл Северную Ирландию (2:0) — но на Боснии всё рухнуло.
Его будущее — под вопросом. Перед матчем он говорил: «Барбарез (тренер Боснии) говорит, что "поставит автобус", если забьёт первым. Он хороший покерист, пытается нас дестабилизировать. Меня беспокоит не их автобус, а наше хладнокровие. У нас есть качество, чтобы пробить любую блокаду — если нервы не подведут».
Нервы подвели. Не его — команды. Красная карточка Бастони на 41-й — не нервы, а глупость. Два промаха в серии пенальти — нервы в чистом виде.
«Билино Поле»
Отдельно — о месте, где всё случилось. Стадион «Билино Поле» в Зенице — 14 000 мест. Вокруг — жилые многоэтажки. Из окон верхних этажей видно поле. Это не «Сан-Сиро» с его 80 000, не «Олимпико» с мраморными колоннами. Это — маленький стадион в маленьком городе балканской страны с населением 3,2 миллиона.
И именно здесь четырёхкратные чемпионы мира закончили свой путь. Под крики 14 000 человек (и тех — из многоэтажек), для которых это — главный матч в истории их футбола. Босния едет на второй ЧМ в истории (первый — 2014, тоже особенный: первый крупный турнир после войны). Группа B: Канада, Катар, Швейцария.
Джеко — 40 лет — всё ещё в составе. Человек, который играл за «Рому», «Сити», «Интер» — и для которого ЧМ-2026 может стать последним турниром в карьере. Он его заслужил. Италия — не заслужила. И это, наверное, самое точное описание того, что произошло.
Что дальше
Следующий чемпионат мира — 2030. Совместное проведение: Марокко, Испания, Португалия (плюс юбилейные матчи в Уругвае, Аргентине и Парагвае). Отборочный цикл начнётся в 2028-м.
К тому моменту Бастони будет 29, Тонали — 30, Кин — 30, Барелла — 33. Если они доберутся — это будет их первый и, возможно, единственный ЧМ.
Или не доберутся. Потому что в 2018-м тоже говорили: «Мы перестроимся и вернёмся». И в 2022-м. И вот — 2026-й: Зеница, «Билино Поле», 1:4 по пенальти...
Италия — четырёхкратный чемпион мира, который забыл, как попадать на чемпионат мира. И пока не вспомнил.