Билет на ЧМ был у сборной Италии в руках — по крайней мере, на короткое время. Быстрый гол Мойзе Кина создал ощущение, что на этот раз сборная всё-таки дотянет до турнира, которого страна ждёт с 2014 года. Но в Зенице всё снова пошло по знакомому для Италии маршруту: сначала тревога, потом нервозность, затем саморазрушение и в финале ещё одна сцена абсолютного морального опустошения. После 1:1 и поражения в серии пенальти от Боснии и Герцеговины команда Дженнаро Гаттузо осталась без чемпионата мира в третий раз подряд. Это поражение особенно болезненно именно потому, что оно не выглядит случайной катастрофой из ниоткуда. Да, у матча был конкретный переломный момент. Да, были эпизоды, которые Италия будет вспоминать с горечью. Но по ходу вечера Босния не выглядела командой, которой просто больше повезло.

Результат матча Босния и Герцеговина Сараево 1:1 Италия Рим 0:1 Мойзе Кин 15' 1:1 Харис Табакович 79' 2:1 Эсмир Байрактаревич 120+1' пен. 3:1 Беньямин Тахирович 120+1' пен. 4:1 Керим Алайбегович 120+1' пен. 5:1 Харис Табакович 120+1' пен. 5:2 Сандро Тонали 120+1' пен. Босния и Герцеговина: Никола Васильев, Амар Дедич, Никола Катич, Тарик Мухаремович, Зеад Колашинац ( Беньямин Тахирович 46' ), Иван Башич ( Харис Табакович 72' ), Иван Шуньич ( Керим Алайбегович 46' ), Амар Мемич ( Dzenis Burnic 71' ), Эсмир Байрактаревич, Эрмедин Демирович ( Амир Хаджиахметович 115' ), Эдин Джеко Италия: Джанлуиджи Доннарумма, Федерико Димарко ( Леонардо Спинаццола 91' ), Риккардо Калафьори, Алессандро Бастони, Джанлука Манчини, Сандро Тонали, Мануэль Локателли ( Бриан Кристанте 71' ), Николо Барелла ( Давиде Фраттези 85' ), Матео Ретеги ( Федерико Гатти 44' ), Мойзе Кин ( Франческо Пио Эспозито 71' ), Маттео Политано ( Марко Палестра 46' ) Жёлтые карточки: Беньямин Тахирович 54', Тарик Мухаремович 103', Никола Катич 114' — Джанлуиджи Доннарумма 81', Давиде Фраттези 120+1' Красная карточка: Алессандро Бастони 41' (Италия)

Статистика матча 11 Удары в створ 3 12 Удары мимо 4 61 Владение мячом 39 10 Угловые удары 4 2 Офсайды 0 18 Фолы 9

Старт у Италии не получился уверенным. Босния начала матч агрессивнее, с давлением, подачами, постоянной нагрузкой на штрафную и мощнейшей энергией трибун. Уже в начале у хозяев были моменты, Италии было трудно, но именно она открыла счёт.

Перфоманс боснийских фанатов и пиротехника в окнах дома рядом со стадионом globallookpress.com

Гол случился после ошибки самих боснийцев. Никола Василь сыграл неудачно под давлением, Николо Барелла перехватил мяч и сразу нашёл Кина, а тот пробил в касание точно в верхний угол. Это была атака, в которой нападающий сделал всё на одном движении — и именно так сейчас выглядит его лучшая версия. Кин забивает уже в шестом матче подряд за сборную, и в какой-то момент казалось, что именно он дотащит Италию на долгожданный мундиаль.

Игроки сборной Италии празднуют гол globallookpress.com

Проблема Италии в том, что после 1:0 она не стала увереннее. Команда Гаттузо начала всё больше отдавать территорию, всё менее комфортно чувствовать себя без мяча и всё чаще позволять Боснии возвращать игру к чужой штрафной. Гости не разваливались, не пытались успокоить матч длинным контролем, не перехватывали инициативу. Они как будто сами заранее согласились, что теперь будут отбиваться. На этом фоне Босния становилась всё смелее. Мяч всё чаще приходил на фланги, где хозяева создавали Италии массу проблем, вратарю и защитникам приходилось всё чаще выбивать вникуда, а сама структура гостей выглядела всё более шаткой. А в концовке первого тайма матч окончательно раскололся.

Удаление Бастони перевело игру в осаду Боснии

Эпизод с красной карточкой Александро Бастони стал моментом, после которого Италия почти не играла, а в основном терпела. После неудачного развития атаки и потери контроля над ситуацией защитник проиграл позицию Амару Мемичу и пошёл в слишком жёсткий и запоздалый подкат. Как последний защитник, Бастони почти не оставил арбитру вариантов.

Удаление Бастони globallookpress.com

Это удаление изменило не только очевидное количество игроков на поле, но и психологическое состояние итальянцев. Гаттузо сразу убрал Матео Ретеги и выпустил дополнительного защитника, а после перерыва ещё сильнее перестроил команду под оборону результата. С этого момента Италия фактически перешла в режим удержания минимального преимущества, когда до финального свистка было больше тайма.

Босния — Италия globallookpress.com

Босния, естественно, этим воспользовалась. После перерыва хозяева продолжили давить, грузить мяч в штрафную, атаковать через фланги и бороться за второй темп. Италия временами защищалась очень самоотверженно, а Джанлуиджи Доннарумма не раз удерживал её в игре своими спасениями. Были отрезки, когда казалось, что гости всё-таки дотерпят — не потому, что контролируют ситуацию, а потому, что каким-то образом умудряются выстоять в каждом следующем эпизоде.

И всё же полностью забетонировать матч у Италии не получилось, хотя шанс на это был! В районе часа игры Кин сам перехватил мяч, убежал почти с центра поля и оказался один на один, но вместо цифры 2 на табло увидел мяч, который летел на трибуны. Это был, возможно, главный «матч-поинт» Италии в основное время. По такой игре второй гол точно бы стал спасительным, но...

Удар Мойзе Кина globallookpress.com

Босния дожала, а серия пенальти добила Италию окончательно

Чем ближе была концовка, тем более односторонним был матч. Италия всё глубже садилась к своим воротам, Босния всё настойчивее загружала мяч в штрафную, а сама игра оставляла всё меньше надежд, что гости могут выбраться из этого давления без потерь. В какой-то момент даже казалось, что гол хозяев — вопрос даже не качества атаки, а просто количества повторяющихся эпизодов. Так и произошло. После очередной подачи Доннарумма вытащил удар Эдина Джеко в упор, но на добивании первым оказался Харис Табакович. 1:1, логичная расплата за сценарий матча после удаления.

Гол Табаковича globallookpress.com

При этом Италия не развалилась окончательно. В дополнительное время у неё даже были ещё шансы. Франческо Пио Эспозито мог забить головой после подачи, были подходы через правый фланг, была спорная ситуация, в которой итальянцы рассчитывали на красную карточку сопернику за фол на Марко Палестре. То есть нельзя сказать, что после 79-й минуты Босния просто избивала соперника, который повис на канатах. Нет, Италия всё ещё жила, но слишком много времени провела в энергозатратном режиме и к серии пенальти пришла уничтоженной морально и физически.

Франческо Пио Эспозито globallookpress.com

А сама серия получилась короткой и какой-то даже поучительной. Босния на железных нервах забила все четыре своих удара. Италия же начала с промаха Пио Эспозито, который отправил мяч выше ворот, а затем погрузилась в депрессию, когда Брайан Кристанте попал в перекладину. Стоит сказать, что свой последний пенальти Кристанте забивал в 2013 году за команду U19, в Серии А у него два промаха после двух 11-метровых. Точно ли именно ему стоило идти бить в такой ситуации? Это теперь мало кого волнует, потому что на этом всё и закончилось — без большой драматической паузы и невероятного спасения, на которое Италия надеялась с Доннаруммой в воротах.

Боснийские фанаты празднуют победу globallookpress.com

Отсюда и ужасно тяжёлое ощущение от этого поражения. Сборная Италии в 20-летний юбилей победы на мундиале снова не поедет на чемпионат мира. Она в третий раз подряд проигрывает матч, который определяет поколение итальянских болельщиков и создаёт кумиров.

Джанлуиджи Доннарумма уходит с поля globallookpress.com

Даже если на следующий мундиаль итальянцы всё-таки пройдут, перерыв между выступлениями на ЧМ будет 16 лет! Тифози переживают очередную травму, которая перестаёт выглядеть исключением и становится частью очень тяжёлой новой реальности сборной Италии.