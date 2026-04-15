The Athletic составил рейтинг сильнейших голкиперов современности, оценив не только форму, но и стабильность на дистанции.
За последнее десятилетие роль вратаря претерпела серьезные изменения — теперь она уже не сводится исключительно к отражению ударов, а включает гораздо более широкое участие в игре.
Мы попытались очертить современный ландшафт вратарского искусства на высшем уровне, составив список из 15 лучших игроков на этой позиции.
В отличие от рейтингов, основанных лишь на текущей форме, здесь приоритет отдан стабильности и долголетию на элитном уровне. Именно поэтому некоторые яркие молодые таланты остались за пределами топ-15.
Так, вратари «Манчестер Юнайтед» Сенне Ламменс и «Сандерленда» Робин Руфс уже демонстрируют современный набор навыков, но им пока не хватает достаточной дистанции для полноценного сравнения. Оба способны вырасти в игроков высочайшего класса.
В конечном счете, этот рейтинг — это оценка не только формы, но и устойчивого высокого уровня игры на протяжении времени.
15. Эдерсон («Фенербахче» / Бразилия)
Переход Эдерсона из «Манчестер Сити» в турецкую Суперлигу, безусловно, влияет на его позицию в подобных рейтингах, но не должен умалять его вклад в развитие современного футбола.
В лучшие годы 32-летний бразилец стал ключевой фигурой в переосмыслении роли вратаря в позиционной, ориентированной на владение системе.
При Хосепе Гвардиоле Эдерсон превратился в нечто большее, чем просто голкипера. Его игра ногами — особенно способность точно и неожиданно разрезать линии передачами — стала важнейшим элементом билд-апа «Манчестер Сити».
Он позволял команде подниматься выше, идти на риск и удерживать давление на соперника так, как мало кому удавалось. Несмотря на то, что он не всегда считался самым техничным вратарем в плане отражения ударов, Эдерсон регулярно выручал в ключевые моменты — в том числе во время победной кампании «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов-2023, когда клуб оформил требл.
Даже в Турции его уровень остается высоким. В чемпионате он провел 22 матча, не потерпев ни одного поражения (16 побед и 6 ничьих), а также отыграл «на ноль» восемь встреч.
Показатель предотвращенных голов (разница между ожидаемыми голами в створ — xGOT — и фактически пропущенными мячами) у Эдерсона составляет 1,28, что подтверждает его эффективность. При этом его пас по-прежнему остается ключевым инструментом, позволяющим «Фенербахче» контролировать игру.
14. Диогу Кошта («Порту» / Португалия)
Диогу Кошта превратился в одного из самых универсальных вратарей современности, сочетая высокий уровень игры на линии с хладнокровием и уверенностью.
Уже в 26 лет он демонстрирует зрелость опытного игрока, имея за плечами более 200 матчей на взрослом уровне за «Порту» и сборную Португалии.
Его статистика по пенальти — феноменальная, но контекст делает ее еще ярче. В 2024 году он стал первым вратарем, отразившим три пенальти подряд в Лиге чемпионов. Позже повторил это в составе сборной, став первым, кто взял три удара в одной серии на чемпионате Европы. Эти эпизоды подчеркивают его интуицию и способность читать соперника под давлением.
Кошта великолепно действует в ситуациях один на один, уверенно играет ногами и стабилен в выборе позиции. В этом сезоне он предотвратил 1,84 гола и отыграл 18 «сухих» матчей в 29 играх чемпионата за «Порту», который опережает ближайшего преследователя на пять очков.
Несмотря на контракт до 2030 года, переход в один из топ‑чемпионатов Европы кажется лишь вопросом времени.
13. Унаи Симон («Атлетик» / Испания)
Унаи Симон уже стал эталоном для сборной Испании — его игра строится на контроле, ясности и хладнокровии.
28-летний вратарь находится на пике карьеры, сочетая спокойствие в принятии решений с активным участием в розыгрыше мяча. Его умение сканировать поле, оценивать ситуацию и задавать тон первой фазе атаки делает его идеальным вратарем для современного футбола.
В «Атлетике» его статистика в этом сезоне выглядит скорее стабильной, чем выдающейся: 1,2 предотвращенного гола, 65,9% отраженных ударов и 58,5% точности передач.
Однако эти цифры лишь частично отражают его вклад. Его спокойствие при выходе из обороны и способность принимать решения под давлением остаются ключевыми качествами.
Доверие сборной Испании к нему формировалось годами. Симон уверенно выступал на крупных турнирах и сыграл важную роль в последних успехах национальной команды, включая победы на Евро-2024 и в Лиге наций-2023.
Его универсальность и стабильность в ключевые моменты гарантируют ему статус первого номера Испании накануне предстоящего чемпионата мира.
12. Янн Зоммер («Интер» / Швейцария)
Янн Зоммер задал высочайшую планку еще в августе 2022 года, когда провел один из самых выдающихся матчей в истории Бундеслиги, совершив 19 сейвов за «Боруссию» Мёнхенгладбах в игре против «Баварии».
Это был скорее затяжной оборонительный марафон, в котором швейцарец продемонстрировал выдающуюся реакцию и мастерство.
Если тот вечер закрепил его репутацию, то выступления в Лиге чемпионов за «Интер» в прошлом сезоне подтвердили его класс на самом высоком уровне.
В плей-офф он неоднократно выручал команду, особенно во втором полуфинальном матче против «Барселоны», где действовал под колоссальным давлением. Впрочем, в финале его команда уступила «ПСЖ» со счетом 0:5.
Игра Зоммера основана на позиционировании и эффективности. При росте 183 см он делает ставку не на физическое превосходство, а на точность: стабильно выбирает оптимальные позиции, что позволяет ему быстро реагировать на удары. Быстрая работа ног, отличный баланс и умение создавать силу даже из статичных положений — на элитном уровне.
В этом сезоне он продолжает демонстрировать надежность, помогая «Интеру» бороться за титул в Серии А. Приобретенный всего за 6 млн евро после ухода Андре Онана в «Манчестер Юнайтед» в 2023 году, Зоммер полностью оправдал свою стоимость и закрепился в числе самых надежных вратарей Европы.
11. Джордан Пикфорд («Эвертон» / Англия)
С 2018 года статус Джордана Пикфорда как первого номера сборной Англии постоянно подвергается сомнениям, однако он неизменно отвечает на критику игрой высочайшего уровня в самые важные моменты.
Более 80 матчей за национальную команду — показатель его устойчивости и надежности. Он отличается великолепной реакцией на линии ворот и со временем стал гораздо увереннее в ключевых эпизодах. Его игра ногами — короткий и длинный пас — остается важным оружием.
В последние годы, когда «Эвертон» боролся за выживание, Пикфорд играл решающую роль. Его значимость для команды подтверждается и индивидуальными наградами: он трижды за последние четыре сезона становился лучшим игроком клуба.
В текущем сезоне он предотвратил 5,6 гола при 125 ударах в створ — это самый высокий объем работы среди вратарей в этом списке. Такой результат подчеркивает не только его стабильность, но и способность показывать высокий уровень под постоянным давлением.
10. Грегор Кобель («Боруссия» Дортмунд / Швейцария)
Грегор Кобель зарекомендовал себя как один из самых талантливых вратарей Бундеслиги, став опорой «Боруссии» после перехода из «Штутгарта» в 2021 году.
За это время он не только утвердился в роли безоговорочного первого номера клуба, но и занял место основного голкипера сборной Швейцарии после ухода Янна Зоммера из национальной команды в 2024 году.
При росте 196 см Кобель обладает внушительными физическими данными, однако его игра строится не столько на доминировании в воздухе, сколько на точности и взрывной реакции.
Он предпочитает действовать ближе к линии ворот, где грамотный выбор позиции и оптимальная стойка дают ему максимум времени на реакцию. Вместо эффектных прыжков он чаще оказывается уже готов к удару — и действует экономно, чисто, без лишних движений.
В этом сезоне он предотвратил 4,7 гола — солидный показатель. В ситуациях один на один Кобель эффективно использует свои габариты, перекрывая углы и применяя технику «распластывания» при ударах с близкой дистанции.
Передача у него скорее функциональная, но решения — взвешенные. Кроме того, 28-летний вратарь активно руководит обороной, постоянно подсказывая партнерам и требуя от них концентрации.
9. Жоан Гарсия («Барселона» / Испания)
Его прогресс оказался стремительным и полностью заслуженным. При росте 193 см Жоан Гарсия буквально выделяется среди испанских вратарей, сочетая габариты и размах рук с отличной работой ног и взрывной реакцией.
Подвижность испанца позволяет эффективно действовать в ограниченном пространстве, а грамотный тайминг и выбор позиции делают его надежным при игре на выходах.
Воспитанник «другого» каталонского клуба — «Эспаньола» — Гарсия стал основным вратарем команды в сезоне 2023/24, когда она боролась за повышение в классе, записав на свой счет 12 «сухих» матчей в 21 игре. Этот уровень он перенес и в Ла Лигу, где в своем первом полноценном сезоне стал лидером чемпионата по числу сейвов.
Такой прогресс обеспечил ему переход в «Барселону», где он быстро закрепился в статусе первого номера. В этом сезоне он провел 12 «сухих» матчей в 25 играх чемпионата и предотвратил впечатляющие 10,4 гола при всего 82 ударах по воротам — лучший показатель среди топ-5 лиг Европы.
Тем не менее, у него пока лишь два полноценных сезона на высшем уровне, поэтому выборка остается относительно небольшой. Но его агрессия, смелость и техническое соответствие требованиям современного футбола уже сейчас впечатляют.
8. Ян Облак («Атлетико» / Словения)
Незаменимый элемент команды Диего Симеоне. Стабильность и концентрация Яна Облака — фундамент, на котором годами держалась оборона «Атлетико».
Его надежность подтверждается выдающейся статистикой «сухих» матчей. Облак достиг отметки в 100 игр без пропущенных мячей в Ла Лиге всего за 182 встречи — рекордный показатель в истории турнира, подчеркивающий долголетие и стабильность 33-летнего голкипера.
Главное его качество — выбор позиции. Он почти всегда оказывается в нужном месте в нужное время, что позволяет ему действовать на опережение, грамотно читать игру и двигаться эффективно, а не в спешке.
Его спокойный и размеренный стиль напоминает Джанлуиджи Буффона. Шестикратный обладатель трофея Саморы — награды лучшему вратарю Ла Лиги по соотношению пропущенных голов к количеству матчей — редко полагается исключительно на атлетизм.
После непродолжительного спада Облак вернулся к своей лучшей форме, подтвердив статус одного из самых умных, стабильных и незаметно доминирующих вратарей в современном футболе.
7. Давид Райя («Арсенал» / Испания)
В «Арсенале» Давид Райя привнес стабильность и четкость в позицию, которая требует участия во всех фазах игры. Его игра ногами — как по точности, так и по качеству принятия решений — стала ключевым элементом атакующей структуры команды и ее способности контролировать матчи. При этом его умение руководить обороной и уверенно действовать в штрафной заметно укрепило защиту лондонцев.
В этом сезоне ни один вратарь не провел больше «сухих» матчей, чем Райя — ни в АПЛ (15), ни в Лиге чемпионов (7). При росте 183 см он не является самым высоким голкипером, однако компенсирует это за счет тайминга, взрывной реакции и умения читать эпизоды, что позволяет ему уверенно играть на выходах и контролировать штрафную площадь.
Его игра на линии остается надежной и эффективной, особенно при ударах с близкой дистанции, где решающую роль играет скорость. Несмотря на отличную форму в клубе, он не является первым номером сборной Испании — что, впрочем, говорит скорее о глубине состава действующих чемпионов Европы.
На высшем уровне восприятие игрока часто формируется трофеями. И хотя Райя стабильно демонстрирует элитный уровень, отсутствие определяющего, «чемпионского» момента пока не позволяет ему подняться в самый верх рейтинга — по крайней мере, на данный момент.
6. Эмилиано Мартинес («Астон Вилла» / Аргентина)
Один из определяющих вратарей своего поколения — особенно на уровне сборных. Выступления Эмилиано Мартинеса за сборную Аргентины, увенчавшиеся победой на чемпионате мира 2022 года, наглядно продемонстрировали его способность решать исход матчей под максимальным давлением.
Сейв в концовке финала после удара Рандаля Коло Муани, а также его психологические игры в сериях пенальти уже стали частью современного футбольного фольклора.
Его вклад отмечен и индивидуальными наградами: Мартинес неоднократно становился обладателем приза имени Льва Яшина, вручаемого лучшему вратарю мира. Одного его присутствия порой достаточно, чтобы изменить психологический баланс на поле.
Это влияние распространяется и на игру в штрафной, где он действует агрессивно и уверенно при навесах — его показатель 1,85 перехватов и выносов мяча за 90 минут в АПЛ является лучшим среди вратарей из этого списка.
Однако на клубном уровне его выступления неоднозначны. Ошибки периодически появляются, и текущий сезон снова подчеркнул моменты нестабильности. Его агрессивность, столь эффективная в решающих эпизодах, на длинной дистанции иногда становится риском.
Тем не менее, Мартинес остается ключевой фигурой как для «Астон Виллы», так и для сборной Аргентины, и входит в число самых влиятельных вратарей мирового футбола.
5. Майк Меньян («Милан» / Франция)
Один из самых универсальных вратарей Европы. Майк Меньян сочетает элитную игру на линии с уровнем влияния при владении мячом, который мало кто на его позиции может повторить.
Он стал первым не итальянцем, получившим капитанскую повязку в «Милане» со времен шведского полузащитника Нильса Лидхольма в 1961 году. Его лидерские качества сегодня не менее важны, чем техническое мастерство: Меньян привносит в игру команды организованность и четкость, укрепляя оборонительную структуру.
Профиль 30‑летнего француза — это мощь и взрывная динамика. Он действует агрессивно, «на шаг вперед», быстро покрывает пространство и уверенно идет в эпизоды.
В ситуациях «один на один» действует решительно и хладнокровно, а его рефлексы и способность генерировать силу на коротких дистанциях делают его одним из самых эффективных вратарей мира — это подтверждает показатель в 10,4 предотвращенных голов, один из лучших среди топ-5 лиг Европы.
Кроме того, Меньян зарекомендовал себя как один из самых надежных специалистов по отражению пенальти. Он читает движения соперника, держит позицию и использует свою взрывную мощь, чтобы доминировать в момент удара, часто заставляя нападающего сомневаться еще до разбега.
Еще одно его преимущество — роль в построении атак. Меньян фактически выполняет роль дополнительного полевого игрока: способен разыгрывать под давлением или обходить прессинг длинными точными передачами.
Контроль темпа, игра на выходах и уверенность в штрафной делают его центральной фигурой структуры «Милана». Это один из самых универсальных вратарей современности.
4. Мануэль Нойер («Бавария» / Германия)
Его наследие уже не вызывает сомнений, но по-настоящему впечатляет то, что Мануэль Нойер по-прежнему остается актуальным на высшем уровне. Пусть он уже не находится на пике формы, недавние выступления 40-летнего голкипера подтверждают — его класс остается исключительным.
В последние годы Нойеру пришлось справляться с травмами, однако его понимание позиции и умение предугадывать развитие эпизодов компенсируют возможное снижение скорости и взрывной мощи. Его чтение игры — особенно при выходах за пределы штрафной — по-прежнему остается визитной карточкой, позволяя предотвращать опасность еще до ее возникновения.
Именно это влияние сыграло ключевую роль в переосмыслении современной роли вратаря: Нойер часто действует как дополнительный защитник и демонстрирует впечатляющее хладнокровие при владении мячом.
Даже сейчас его исполнение остается безупречным. Возможно, он не самый загруженный вратарь с точки зрения количества ударов — в этом сезоне по его воротам нанесли всего 48 ударов, что является самым низким показателем в этом списке, — однако в нужные моменты он по-прежнему действует великолепно. Его игра против «Реала» на прошлой неделе стала очередным напоминанием о его неувядающем классе.
Его долголетие подчеркивает величие — и гарантирует, что он по-прежнему остается в числе главных претендентов на звание величайшего вратаря всех времен.
3. Алисон («Ливерпуль» / Бразилия)
Еще год назад Алисон всерьез претендовал на первое место в этом рейтинге. «Ливерпуль» доминировал, а его игра обеспечивала баланс и надежность на обоих концах поля. Спустя 12 месяцев контекст изменился: травмы и нестабильные результаты команды сбили ритм 33-летнего голкипера.
Тем не менее, Алисон остается одним из самых универсальных вратарей современности. Его игра в ситуациях один на один — пожалуй, лучшая в мире: благодаря терпению, таймингу и правильной работе корпусом он регулярно вынуждает соперников принимать невыгодные решения. На линии он действует четко и эффективно, а чистая работа ногами помогает сохранять баланс и практически не выпадать из позиции.
Эта уверенность была особенно заметна в победном матче «Ливерпуля» над будущим чемпионом — «ПСЖ» — в 1/8 финала Лиги чемпионов прошлого сезона.
Дополнительное преимущество — игра ногами. Алиссон не просто надежен при владении, но и активно участвует в развитии атак: его длинные передачи регулярно превращают оборону в атаку и запускают быстрые переходы «Ливерпуля».
Текущий сезон складывается сложнее: он пропустил на 2,9 гола больше ожидаемого — худший показатель с момента перехода из «Ромы» в 2018 году и резкий контраст с 9,45 предотвращенного гола в сезоне-2022/23. Эта разница подчеркивает, насколько тонка грань на высшем уровне.
Тем не менее, его общий уровень остается элитным. В оптимальной форме немногие вратари могут сравниться с ним по сочетанию надежности, контроля и влияния на игру.
2. Джанлуиджи Доннарумма («Манчестер Сити» / Италия)
Когда Джанлуиджи Доннарумма перешел в «Пари Сен-Жермен» в 2021 году, он уже считался одним из лучших молодых вратарей мира. Чемпион Европы в 22 года, с сотнями матчей за «Милан», он заслужил репутацию благодаря выдающейся игре на линии и хладнокровию, нехарактерному для его возраста.
Этот профиль остается неизменным. Его выступления в Лиге чемпионов прошлого сезона — особенно в полуфинале против «Арсенала» — вновь продемонстрировали его сильные стороны.
Он совершил ряд сложнейших сейвов, включая ключевое спасение в ситуации один на один и молниеносную реакцию на реактивный удар низом сквозь толпу игроков, который напрямую повлиял на исход противостояния.
Доннарумма остается классическим вратарем. Ему комфортнее действовать ближе к линии ворот, используя свои габариты, размах рук и реакцию для доминирования в штрафной. В отличие от более «играющих» вратарей, его главная ценность заключается именно в предотвращении голов, а не в участии в построении атак.
Переход в «Манчестер Сити» вызвал вопросы о его стилистическом соответствии, однако его игра на линии остается элитной, а в ключевые моменты он стабильно приносит пользу.
Он также прибавил в игре на выходах: в среднем 0,89 выбивания кулаками за матч — лучший показатель среди вратарей в этом списке — свидетельствует о его все более агрессивном стиле.
В 27 лет Доннарумма сочетает огромный опыт с долгосрочным потенциалом. Если он продолжит развивать универсальность, у него есть все шансы оставаться на вершине еще как минимум десятилетие — и это, мягко говоря, впечатляет.
1. Тибо Куртуа («Реал» Мадрид / Бельгия)
Если представить идеального вратаря с точки зрения физических данных, сложно найти более подходящую кандидатуру, чем Тибо Куртуа. При росте 201 см, с выдающимся размахом рук и координацией, он сочетает редкие габариты с быстрой, реактивной атлетичностью, которой обладают единицы среди столь высоких голкиперов.
Главное, что выделяет первого номера «Реала», — не только его пиковая форма, но и стабильность. За годы выступлений на высшем уровне его уровень практически не снижался. Именно эта надежность, подтверждаемая из сезона в сезон, и отличает бельгийца от конкурентов.
33-летний вратарь неоднократно доказывал свою способность решать исход матчей в ключевые моменты — от финалов Лиги чемпионов до игр, определяющих чемпионство. Он регулярно выходит на первый план на самых больших футбольных сценах.
С технической точки зрения он практически безупречен. Его реакция при ударах с близкой дистанции — одна из лучших в мире, он уверенно контролирует штрафную и сохраняет хладнокровие даже в самых хаотичных эпизодах.
Его игра ногами надежна и безопасна, пусть и не столь креативна, но он практически не создает рисков для своей команды. И что особенно важно — он стабильно совершает действия, способные перевернуть ход матча одним эпизодом.
По его меркам сезон получился относительно спокойным: 1,8 предотвращенного гола. При этом «Реал» остро ощутил его отсутствие из-за травмы бедра — в частности, в первом четвертьфинальном матче против «Баварии».
Главный аргумент в пользу его первого места — адаптивность. Куртуа способен усилить любую команду мира с первого же матча. Способность на протяжении столь долгого времени сохранять высочайший уровень и решать исходы матчей на самых больших сценах — именно то, что делает его одним из определяющих вратарей своего поколения.