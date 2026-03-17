Говорят, что ни один дом не может быть счастливым, пока в нем не слышен топот маленьких детских ножек. В таком случае, дом «Реала» будет в состоянии чистого блаженства перед ответным матчем Лиги чемпионов УЕФА против «Манчестер Сити» во вторник, 17 марта, пишет автор ESPN Грэм Хантер.

Революция в молодежном футболе «Реала» под руководством Арбелоа — это прямо из учебника Пепа Гвардиолы.

Тренер Альваро Арбелоа внезапно стал ответственным за самый большой приток молодых талантов в первую команду «Реала» за всю историю. И забудьте о девяти месяцах вынашивания, на это ушло менее девяти недель с момента его прихода на должность.

Стремление «Реала» к победе в Ла Лиге, а также к выходу в четвертьфинал Лиги чемпионов, поддерживается группой молодых игроков: Тьяго Питарч (18 лет), Дани Яньес (18), Хорхе Сестеро (19), Виктор Вальдепеньяс (18) и Диего Агуадо (19), а также Сесар Паласиос (21) и Мануэль Анхель (22), которые были вызваны из резервной команды и дебютировали в основном составе. К этим молодым талантам присоединились более опытные выпускники академии Гонсало Гарсия и Рауль Асенсио, которые относительно недавно появились в команде, но на их счету 123 матча за основную команду и 20 голов/ассистов.

И, кстати, хотя следующие звезды не вышли из академии, известной как «Ла Фабрика» (Фабрика), основная команда «Реала» в значительной степени полагается на 21-летнего игрока сборной Турции Арду Гюлера (который забил великолепный гол с собственной половины поля на выходных), 18-летнюю аргентинскую восходящую звезду Франко Мастантуоно и 20-летнего игрока сборной Испании Дина Хейсена.

На протяжении многих поколений, с тех пор как Йохан Кройф впервые возглавил «Барселону», именно каталонцы активно поддерживали его девиз «если ты достаточно хорош, значит, ты достаточно взрослый». Теперь Арбелоа в одиночку воплотил ту же идею на «Сантьяго Бернабеу» как раз в тот момент, когда мы приближаемся к 10-й годовщине смерти Кройфа.

Тьяго Питарч в матче с «Ман Сити»

Более того, в ожидании своего часа сидят и часто упоминаемые как будущие игроки основного состава «фабричные» Жоан Мартинес (19), Ламини Фати (19) и Хесус Фортеа (18).

Когда что-то подобное происходило в Мадриде в последний раз, оно вошло в легенды и до сих пор остается ими, но началось это еще в 1983 году — почти полвека назад. Именно тогда группа игроков Quinta del Buitre («Квинтет Стервятника») добилась успеха, и академия «Реала» стала, пожалуй, такой же мощной и престижной, как и в любой другой период процветающей истории клуба.

Прозвище было придумано для самого узнаваемого и харизматичного игрока команды, Эмилио Бутрагеньо: Эль Буитре, или «Стервятник». Остальные четыре члена команды — Мигель Пардеса, Мануэль Санчис, Мичел Гонсалес и Рафаэль Мартин Васкес.

В свою славную эпоху «Банда Стервятника» выиграла 16 трофеев, включая два Кубка УЕФА, шесть титулов Ла Лиги — пять из них подряд — три Кубка Испании, четыре Суперкубка Испании и один Кубок Ла Лиги. Однако из всех них только Санчис дважды выигрывал Лигу чемпионов.

Эмилио Бутрагеньо

Вернемся в настоящее. Вернемся к борьбе за Лигу чемпионов в этом сезоне. Позвольте мне попытаться передать вам эйфорию, которую вызывает появление этих воспитанников клуба, всех испанских, динамичных и уверенных в себе ребят.

Питарч, без сомнения, лидер команды. Когда его заменили в матче против «Эльче» в субботу на 63-й минуте, болельщики на «Бернабеу» поднялись как один и просто зарычали. Они уже обожают его. Когда Яньес сместился с правого фланга и левой ногой закрутил мяч на голову Хёйсена, сделав счет 3:0, опытные игроки первой команды окружили дебютанта, ликуя за него.

Комментарии Арбелоа после матча помогли объяснить, насколько масштабным может стать это событие.

«Для меня, человека, прошедшего через молодежную систему "Реала" и дошедшего до первой команды… я думаю, что могу умереть счастливым благодаря такому вечеру», — сказал он RMTV.

«После матча я разговаривал с Яньесом и Агуадо, которые были первыми игроками, которых я начал тренировать в нашей академии, когда им было 13 или 14 лет. Возможность дать им шанс на "Бернабеу" — это для меня сбывшаяся мечта».

«Добавьте к этому [Дани] Карвахаля, типичного воспитанника нашей академии, а также Франа [Гарсию], Тьяго, Сесара, Гонсало… это чувство почти неописуемо. Я так счастлив и горд. Дело не только в том, что я дал им возможность сыграть, но и в том, как они сыграли».

Дани Яньес

«Это почти напомнило мне, каким был "Реал Мадрид" в эпоху Кинта-дель-Буитре. Я уверен, что Эмилио [ныне вице-президент "Мадрида"], который был на трибунах, очень гордится тем, что увидел сегодня».

«В первой команде "Реала" крайне важно иметь воспитанников академии, потому что они вносят огромный вклад. Не только количеством таланта, но и той ДНК, которую они несут в себе — то, что они передают любому, кто приходит в клуб извне. Надеюсь, в будущем, кто бы ни сидел на этом посту, мы всегда будем видеть наших воспитанников академии в первой команде».

Отчасти это особенно приятно для болельщиков «Реала», потому что их «ферма талантов» годами простаивала. Карвахаль и Начо ярко проявили себя в сезоне 2013-14, но, за исключением Лукаса Васкеса, ни один другой воспитанник молодежной команды не смог закрепиться и стать настоящим игроком первой команды до сих пор. Это 12 лет очень низкой отдачи.

Внезапно «Реал» не просто прервал эту печальную статистику, но и пошел в ногу с молодежной революцией, охватившей все великие клубы Европы.

В прошлом сезоне Лиги чемпионов Сенни Маюлу из «Пари Сен-Жермен» стал самым молодым бомбардиром финала за последние 30 лет, Макс Доуман из «Арсенала» в субботу вошел в историю как самый молодой бомбардир Премьер-лиги, в этом сезоне 20-летний Кенан Йылдыз был назначен самым молодым капитаном «Ювентуса», Ламин Ямаль бьет рекорды за клуб и сборную в свои 18 лет, а Леннарт Карль забил семь голов и сделал три результативные передачи в 26 матчах Лиги чемпионов и Бундеслиги, будучи всего 17-летним.

Даже намекать на то, что он «ветеран», ведь ему только что исполнился 21 год, — это безумие, но Гюлер, играющий в континентальном футболе с 16 лет, сказал:

«Вне поля я могу быть застенчивым и сдержанным, но когда мы выходим на поле, я знаю, что возраст не имеет значения. Мы все там одинаковые: товарищи по команде. Я точно не знаю, что со мной происходит, когда я выхожу на поле, но я становлюсь другим человеком — я переключаюсь в режим воина».

Арда Гюлер и Альваро Арбелоа

Конечно, для соперника Арбелоа во вторник это не новость.

Пеп Гвардиола сделал то же самое, взяв с собой Педро и Серхио Бускетса из молодежной системы «Барселоны» и приведя их к сезону, в котором они выиграли требл, постоянно доверяя молодым талантам вплоть до сегодняшнего дня, когда в «Сити» играют Макс Аллейн, Нико О'Райли, Рико Льюис и Савиньо.

Победа и место в четвертьфинале, независимо от возраста того, кто их обеспечит, — вот единственная главная цель на «Этихаде» во вторник. Однако теперь «Реал Мадрид» подходит к задаче с внезапным, если не сказать неожиданным, приливом юношеского задора и уверенности.