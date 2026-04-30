1 мая в 34-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Жирона» и «Мальорка». Начало игры — в 22:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Жирона — Мальорка с коэффициентом для ставки за 2.00.

«Жирона»

Турнирное положение: «Жиронцы» еще не обеспечили себе спокойную жизнь. Команда находится на 15 месте турнирной таблицы.

При этом «Жирона» на 4 очка опережает зону вылета. А вот забивает команда в среднем чуть чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Жиронцы» уступили «Валенсии» (1:2).

До того команда была бита крепким «Бетисом» (2:3). А вот поединок с мадридским «Реалом» принес паритет (1:1).

В пяти своих последних матчах «Жирона» добыла всего одну викторию. В этих поединках команда забила 5 мячей, пропустив в свои ворота 7.

Состояние команды: «Жиронцы» нынче явно проседают в плане результатов. Команда не побеждает 3 матча кряду.

Причем «Жирона» традиционно неудачно противостоит «Мальорке». В последних пяти очных поединках команда победила 2 раза при трех поражениях.

«Мальорка»

Турнирное положение: «Островитяне» бьются за выживание в Ла Лиге. Команда пребывает на 17 месте турнирной таблицы.

Причем «Мальорка» всего на один балл оторвалась от зоны вылета. При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Островитяне» уступили «Алавесу» (1:2).

До того команда разошлась миром с «Валенсией» (1:1). А вот чуть ранее она нанесла поражение «Райо Вальекано» (3:0).

При этом «Мальорка» в 5 своих последних поединках добыла 2 победы. Команда отличилась 8 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Островитяне» нынче не преуспевают в плане результатов. Команда не побеждает 2 матча кряду.

При этом «Мальорка» в среднем пропускает реже 2 мячей за матч. Да и кадровых потерь избежать все никак не удается.

«Островитяне» не могут одолеть каталонцев уже полтора года. В двух последних очных встречах команда уступила «Жироне».

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Жирона» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 3.70.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с немного разными коэффициентами — 1.80 и 2.00.

Прогноз: «Жирона» еще бьется за выживание, к тому же одолела «Мальорку» в двух последних очных поединках.

Ставка: Победа «Жироны» за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники забьют меньше трех мячей.

Ставка: Тотал меньше 2.5 за 2.00

