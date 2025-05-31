Легальный допинг. Как подготовка в горах помогает звездам UFC в погоне за титулами

Хабиб Нурмагомедов стал одним из первых, кто начал готовиться к своим боям на высоте от 2000 метров. Вслед за ним подобную практику ввели и многие другие звезды UFC с целью поднять свою выносливость. Так в чем же секрет и насколько тренировки в горах помогают улучшить кардио?

Почему горы стали секретным оружием?

В 2023 году Хабиб Нурмагомедов заявил: «Если хочешь хорошую выносливости — лети в горы».

Казалось бы, зачем бойцам UFC тратить недели на акклиматизацию в разреженном воздухе? Ответ прост: это единственный легальный способ «прокачать» организм без риска дисквалификации.

Горная подготовка не требует запрещенных препаратов. Вместо синтетического ЭПО тело само запускает процессы, повышающие уровень эритроцитов. Эффект сохраняется месяцами, что делает бойцов почти неуязвимыми в пятираундовых марафонах.

Хабиб Нурмагомедов globallookpress.com

Интересно, что метод начали массово применять после 2015 года. Именно тогда UFC ужесточил допинг-контроль. Бойцы, привыкшие к «химии», искали альтернативу. И нашли ее в горах, где кислорода меньше, а преимуществ больше.

Самый яркий пример Камару Усман. Перед боем с Колби Ковингтоном он провел три недели в Колорадо на высоте 2000 метров. Результат? Нигериец доминировал все пять раундов, хотя до этого едва выдерживал три.

Но не все так однозначно. Например, Конор Макгрегор после сборов в Альпах жаловался на мигрени и тошноту. Оказалось, его организм плохо адаптировался к гипоксии. Это доказывает: метод подходит не каждому.

Горы не прощают ошибок

Шавкат Рахмонов (слева) globallookpress.com

«Первые три дня ты задыхаешься, даже когда везешь чемодан», — рассказывал Исраэль Адесанья о сборах в Перу. Акклиматизация — ключевой этап. Если начать тренировки сразу, можно заработать отек легких вместо супервыносливости.

Оптимальная высота 1800–2500 метров. Ниже — эффект слабый, выше — опасно для здоровья. Например, Хабиб готовился в Дагестане (2200 м), а Александр Волкановски в Австралийских Альпах (2000 м). Разница в локациях, но принцип один и тот же.

Стандартный срок сборов 3–4 недели. Первые семь дней уходят на адаптацию. Только потом бойцы включают интенсивные тренировки. При этом многие, как Джастин Гейджи, совмещают жизнь в горах с занятиями в долинах, чтобы сохранить силу удара.

Но есть и риски. В 2022 году Хорхе Масвидаль сорвал бой с Леоном Эдвардсом из-за перетренированности в горах. Он игнорировал советы наставника, пытаясь выжать максимум за две недели. Итог — разрыв связок и год вне октагона.

Современные команды используют гаджеты для контроля. Датчики уровня кислорода в крови и пульсометры стали обязательными.

«Раньше мы работали вслепую. Теперь точно знаем, когда организм готов к нагрузкам», — говорил тренер Шавката Рахмонова.

Наука или миф: что на самом деле дают горы?

Джон Джонс globallookpress.com

Многие уверены: чем выше, тем лучше. Но ученые Калифорнийского университета доказали — после 3000 метров выносливость падает. Организм тратит ресурсы на выживание, а не на рост мышц. Идеал 2000–2400 метров, где гипоксия мягко стимулирует адаптацию.

Еще один миф: горы увеличивают силу. Это не так. Исследования на борцах показали: силовые показатели растут лишь на 1–2%, зато аэробная выносливость на 5–7%. Именно поэтому в легком весе такой метод подготовки все популярнее. Там чаще случаются затяжные бои.

Любопытно, что у «горных» бойцов меняется даже биохимия крови. После сборов у них на 20% повышается уровень гемоглобина. Для сравнения, инъекции ЭПО дают плюс 30–40%, но их легко выявить в допинг-пробах.

Однако есть и минусы. На высоте медленнее восстанавливаются мышцы. Джон Джонс как-то признался, что после Перу он месяц не мог вернуть прежнюю скорость. Потому сейчас топы UFC дробят сборы, две недели в горах и две на море.

Но главный вопрос, сколько длится эффект? Данные из журнала Journal of Sports Science гласят: пик формы около 3–6 недель после спуска. Именно поэтому Хабиб всегда планировал бои на 4–5 неделю после возвращения.

Скандалы и провалы

Ислам Махачев и Хабиб Нурмагомедов globallookpress.com

Не все истории успешны. В 2021 году Пэдди Пимблетт решил сэкономить и поехал в Шотландское нагорье (всего 800 м). Результат? Нулевой прирост выносливости и сомнительная победа над Джаредом Гордоном.

Еще опаснее горная болезнь. В 2019 году у Роуз Намаюнас во время сбора в Андах начались галлюцинации. Ей пришлось экстренно спускаться, что сорвало подготовку к бою с Чжан Вэйли. Проигрыш тогда стал закономерностью.

Но самый громкий провал история Кейна Веласкеса. В 2016 году он провел месяц в Мексике на 3000 метрах, надеясь вернуть форму. Вместо этого заработал тромбоз и завершил карьеру. Кейн переоценил свои возможности, о чем позже признался.

При этом UFC никак не регулирует высотные сборы. Нет ни лимитов, ни рекомендаций. «Каждый тренер сам решает, как рисковать», — говорит спортивный врач Грег Роулендс.

Но есть и обратные примеры. Ислам Махачев после сбора на высоте 2500 метров в Дагестане задушил Чарльза Оливейру во втором раунде. «Без гор я бы не выдержал его темп», — сказал он.

Опять же, все работает индивидуально, а прирост выносливости в 5-7% процентов кому-то может показаться несущественным. Но на таком высоком уровне 1-2 секунды или одно точное попадание могут решить исход боя и дальнейшей карьеры.