В рамках турнира UFC 333 24 октября в Абу-Даби состоится титульный поединок Александра Волкановски и Мовсара Евлоева в полулегком весе. Начало — 23:30 (мск). Постоянный автор раздела Бои LiveSport.Ru Владислав Прусаков подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.78.

Александр Волкановски

Турнирное положение: Волкановски действующий чемпион полулегкого дивизиона UFC. Австралиец вернул себе пояс в бою с Диего Лопесом и теперь проводит очередную защиту титула.

Последние бои: В предыдущем поединке Волкановски во второй раз подряд одолел Диего Лопеса единогласным решением судей. До этого был бой с тем же бразильцем, который Алекс также выиграл по очкам. Однако в 2024 году австралиец потерпел два досрочных поражения кряду — нокаутом от Илии Топурии и Ислама Махачева. Всего за последние 5 боев у него 3 победы и 2 поражения.

Состояние бойца: Волкановски находится на финальном отрезке карьеры. Возраст 38 лет и накопленный урон сказываются на взрывной скорости и реакции. Однако Алекс по-прежнему обладает невероятным бойцовским IQ, феноменальным кардио и умеет монотонно разбивать соперников на длительной дистанции. Его борьба и защита от тейкдаунов остаются на высоком уровне, а опыт выступлений в пятираундовых боях просто колоссален.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Мовсар Евлоев

Турнирное положение: Евлоев — первый номер рейтинга полулегкого веса и главный претендент на титул. Непобежденный россиянин с рекордом 20-0 наконец-то получил долгожданный шанс побороться за пояс.

Последние бои: В предыдущем поединке Евлоев одолел решением большинства Лерона Мерфи, продемонстрировав отличную выносливость и умение взвинчивать темп в поздних раундах. До этого были уверенные победы по очкам над Алджамейном Стерлингом, Арнольдом Алленом и Диего Лопесом. Всего в UFC россиянин выиграл 10 боев, причем ни один не завершился досрочно.

Состояние бойца: Евлоев находится на пике физической формы. Его феноменальное кардио позволяет только добавлять обороты ближе к экватору боя. Мовсар большой мастер борьбы с показателем в 5 удачных тейкдаунов в среднем за бой. Он постоянно навязывает соперникам выматывающий темп, мгновенно переключаясь между подсечками и проходами.

В стойке россиянин действует прагматично, пропуская всего 2,80 значимых удара в минуту, и никогда не вступает в рискованные обмены.

Статистика для ставок

Евлоев выиграл все 10 боев в UFC по очкам

Волкановски потерпел 2 досрочных поражения за последние 5 боев

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В этом противостоянии букмекеры отдают небольшое предпочтение Мовсару Евлоеву. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.78, тогда как на успех Волкановски предлагают сделать ставку за 2.08.

Прогноз: Волкановски уже не тот непобедимый чемпион, что раньше. Возраст и накопленный урон делают свое дело. Евлоев же находится на вершине возможностей, обладает бесконечным кардио и грамотной борьбой. Мовсар будет постоянно вязать Алекса в клинче и партере, выматывая его на протяжении всех пяти раундов. Это классическая смена поколений, где старый лев не удержит трон.

1.78 Победа Мовсара Евлоева Ставка на бой #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.78 на бой Волкановски — Евлоев позволит вывести на карту выигрыш 780₽, общая выплата — 1780₽

Ставка: Победа Мовсара Евлоева за 1.78.

Дополнительный прогноз: Мовсар ни разу не побеждал в UFC досрочно, но перед боем с Волкановски он уверенно заявлял на интервью, что финиширует соперника. Задушить Алекса ранее не смог даже Махачев. Но в стойке австралиец уже не так надежен, как ранее, о чем говорят 2 досрочных поражения за последние 5 боев. Не стоит забывать, что поединок пройдет в Абу-Даби — большинство зрителей будут болеть за Мовсар. При такой поддержке россиянин усилит свое давление и забьет уставшего чемпиона градом ударов в концовке.

5.80 Победа Мовсара Евлоева нокаутом Ставка на бой #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 5.80 на бой Волкановски — Евлоев позволит вывести на карту выигрыш 4800₽, общая выплата — 5800₽

Ставка: Победа Мовсара Евлоева нокаутом за 5.80.