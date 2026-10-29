На минувшем турнире UFC 333 Александр Волков одержал победу единогласным решением в непростом поединке с соотечественником Ризваном Куниевым. Самое время порассуждать, что ждет дальше «Драго» в тяжелом весе

Аспиналл может все испортить

После очередного триумфа у Волкова 7 побед в последних восьми поединках, причем уровень оппозиции у россиянина был весьма серьезный. Позади «Драго» остались Жаирзиньо Розенстрайк, Вальдо Кортес-Акоста, Тай Туиваса, Ризван Куниев, Жаилтон Алмейда, Александр Романов и Сергей Павлович.

Единственное поражение было от Сирила Гана по очкам, и то очень спорное. Многим показалось, что россиянина ограбили и по факту он выиграл последние 8 поединков. Перед турниром UFC 333 Дана Уайт заявил, что Волков в очень хорошей позиции и скоро может стать претендентом на пояс.

Однако подобные слова главы UFC в случае с россиянином не в первый раз остаются лишь словами. Очередная победа и статус второго номера рейтинга по логике вещей автоматически выводят «Драго» в число претендентов.

Но все может испортить внезапное возвращение в октагон бывшего чемпиона Тома Аспиналла, недавно отказавшегося от титула из-за травмы глаза. Как правило, в таких случаях UFC идет навстречу бывшим обладателям титула.

Тем более, что отношение к представителями СНГ в лиге всегда было строгим и рассчитывать на подарки не приходится. Волков в любом случае не выпадет из числа топов.

Но если Аспиналл объявит о возвращении в ближайшие месяцы, приоритетное право на титульный поединок останется за ним. И что же тогда делать «Драго»?

Претендентский реванш с Павловичем

Сергей Павлович globallookpress.com

Относительно недавно Волков уже побеждал Павловича. Ранее оба были друзьями, вместе тренировались, но после очного противостояния все резко изменилось. Конечно, выходить на второй бой с Сергеем — это риск.

И наиболее выгоден такой расклад именно Павловичу. Впрочем, драться с прямым конкурентом куда лучший расклад, чем простаивать в 38 лет в надежде получить титульный поединок. Стилистически все карты на стороне Александра.

Павлович все тот же яркий нокаутер, а Волков за эти пару лет, как дорогое вино, стал только лучше: немного подтянул борьбу, набрался опыта в битвах с разноплановыми соперниками, да и от бою к бою выглядел все атлетичнее.

После второй победы над Сергеем вопросов никаких будет. Волков гарантированно получит титульный бой, потому как других достойных претендентов больше нет.

А оба российских тяжеловеса сейчас на ходу, и оба в топ-5. Волков занимает второе место в рейтинге, и следом за ним на третьей строчке расположился Павлович.

Перейра или проигравший в паре Ган-Хокит

Alex Pereira Knocks Out Magomed Ankalaev 👊 | UFC 320

Уже совсем скоро состоится титульный поединок в тяжелом весе. 12 ноября на турнире UFC 335 новый полноправный чемпион дивизиона Сирил Ган проведет первую защиту титула против Джоша Хокита.

Безоговорочным фаворитом в данном противостоянии является француз. Ган опытнее, быстрее, сильнее и подвижнее на ногах. И как это часто бывает, проигравшего претендента, особенно популярного в США, сразу не выбрасывают из титульной гонки.

Так что если Хокит потерпит поражение, подраться с Волковым будет в его же интересах. Тоже самое можно сказать и про Перейру. Уступив Павловичу, бразилец на правах любимца руководства UFC может попросить еще один громкий бой в тяжах.

И на такой вариант вполне стоит согласиться. Габариты, сила, бойцовский IQ на стороне Волкова. А если учесть звездный статус бразильца, за него еще и хорошо заплатят.

Бой за титул тоже не стоит исключать

Александр Волков globallookpress.com

Есть определенные расклады, при которых россиянин вполне может стать следующим претендентом. Неизвестно, сколько еще Аспиналл будет восстанавливаться после травмы глаза.

И в случае его отсутствия Волков по праву следующий в очереди за титул. Помешать может только одно «но» — нечто неординарное и сенсационное в противостоянии Павловича и Перейры.

Сергей является фаворитом. И далеко не факт, что даже победа нокаутом позволит ему обойти в гонке Волкова, которому он недавно уступил. Зато сенсационный успех Алекса в одночасье перевернет все расклады.

Если это будет нокаут в исполнении «Поатана», то тогда UFC задумается о том, почему бы не дать бразильцу еще один шанс побороться за титул в тяжелом весе. Все-таки на кону тройное чемпионство.

С финансовой точки зрения явление в разы более продаваемое, чем титульник с Волковым. Да и российских чемпионов в организации немало. Те же Махачев и Ян и вовсе в топ-3 рейтинга Р4Р.

Поэтому Александру ничего не остается, кроме как ждать и принимать все бои. История показывает, что гарантий в UFC нет, если ты не любимец Даны Уайта. А бойцы из СНГ в их число точно не входят.