На минувшем турнире UFC 333 Александр Волков одержал победу единогласным решением в непростом поединке с соотечественником Ризваном Куниевым. Самое время порассуждать, что ждет дальше «Драго» в тяжелом весе
Аспиналл может все испортить
После очередного триумфа у Волкова 7 побед в последних восьми поединках, причем уровень оппозиции у россиянина был весьма серьезный. Позади «Драго» остались Жаирзиньо Розенстрайк, Вальдо Кортес-Акоста, Тай Туиваса, Ризван Куниев, Жаилтон Алмейда, Александр Романов и Сергей Павлович.
Единственное поражение было от Сирила Гана по очкам, и то очень спорное. Многим показалось, что россиянина ограбили и по факту он выиграл последние 8 поединков. Перед турниром UFC 333 Дана Уайт заявил, что Волков в очень хорошей позиции и скоро может стать претендентом на пояс.
Однако подобные слова главы UFC в случае с россиянином не в первый раз остаются лишь словами. Очередная победа и статус второго номера рейтинга по логике вещей автоматически выводят «Драго» в число претендентов.
Но все может испортить внезапное возвращение в октагон бывшего чемпиона Тома Аспиналла, недавно отказавшегося от титула из-за травмы глаза. Как правило, в таких случаях UFC идет навстречу бывшим обладателям титула.
Тем более, что отношение к представителями СНГ в лиге всегда было строгим и рассчитывать на подарки не приходится. Волков в любом случае не выпадет из числа топов.
Но если Аспиналл объявит о возвращении в ближайшие месяцы, приоритетное право на титульный поединок останется за ним. И что же тогда делать «Драго»?
Претендентский реванш с Павловичем
Относительно недавно Волков уже побеждал Павловича. Ранее оба были друзьями, вместе тренировались, но после очного противостояния все резко изменилось. Конечно, выходить на второй бой с Сергеем — это риск.
И наиболее выгоден такой расклад именно Павловичу. Впрочем, драться с прямым конкурентом куда лучший расклад, чем простаивать в 38 лет в надежде получить титульный поединок. Стилистически все карты на стороне Александра.
Павлович все тот же яркий нокаутер, а Волков за эти пару лет, как дорогое вино, стал только лучше: немного подтянул борьбу, набрался опыта в битвах с разноплановыми соперниками, да и от бою к бою выглядел все атлетичнее.
После второй победы над Сергеем вопросов никаких будет. Волков гарантированно получит титульный бой, потому как других достойных претендентов больше нет.
А оба российских тяжеловеса сейчас на ходу, и оба в топ-5. Волков занимает второе место в рейтинге, и следом за ним на третьей строчке расположился Павлович.
Перейра или проигравший в паре Ган-Хокит
Уже совсем скоро состоится титульный поединок в тяжелом весе. 12 ноября на турнире UFC 335 новый полноправный чемпион дивизиона Сирил Ган проведет первую защиту титула против Джоша Хокита.
Безоговорочным фаворитом в данном противостоянии является француз. Ган опытнее, быстрее, сильнее и подвижнее на ногах. И как это часто бывает, проигравшего претендента, особенно популярного в США, сразу не выбрасывают из титульной гонки.
Так что если Хокит потерпит поражение, подраться с Волковым будет в его же интересах. Тоже самое можно сказать и про Перейру. Уступив Павловичу, бразилец на правах любимца руководства UFC может попросить еще один громкий бой в тяжах.
И на такой вариант вполне стоит согласиться. Габариты, сила, бойцовский IQ на стороне Волкова. А если учесть звездный статус бразильца, за него еще и хорошо заплатят.
Бой за титул тоже не стоит исключать
Есть определенные расклады, при которых россиянин вполне может стать следующим претендентом. Неизвестно, сколько еще Аспиналл будет восстанавливаться после травмы глаза.
И в случае его отсутствия Волков по праву следующий в очереди за титул. Помешать может только одно «но» — нечто неординарное и сенсационное в противостоянии Павловича и Перейры.
Сергей является фаворитом. И далеко не факт, что даже победа нокаутом позволит ему обойти в гонке Волкова, которому он недавно уступил. Зато сенсационный успех Алекса в одночасье перевернет все расклады.
Если это будет нокаут в исполнении «Поатана», то тогда UFC задумается о том, почему бы не дать бразильцу еще один шанс побороться за титул в тяжелом весе. Все-таки на кону тройное чемпионство.
С финансовой точки зрения явление в разы более продаваемое, чем титульник с Волковым. Да и российских чемпионов в организации немало. Те же Махачев и Ян и вовсе в топ-3 рейтинга Р4Р.
Поэтому Александру ничего не остается, кроме как ждать и принимать все бои. История показывает, что гарантий в UFC нет, если ты не любимец Даны Уайта. А бойцы из СНГ в их число точно не входят.