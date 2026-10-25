«Машина» снова сломалась. Ян перевернул третий бой с Двалишвили на турнире UFC 333 в Абу-Даби и сохранил пояс в легчайшем весе, закрепив за собой статус величайшего бантамвейта в истории

От тяжелого начала к великому камбэку

Грандиозный номерной турнир UFC 333, прошедший 24 октября в Абу-Даби, подарил фанатам смешанных единоборств невероятное зрелище. В рамках со-главного события вечера сошлись принципиальные соперники Петр Ян и Мераб Двалишвили.

Очередной пятираундовый титульный поединок в легчайшем весе стал решающим в их великой трилогии и дал ответ на вопрос о том, кто величайший боец в весовой категории до 61 кг.

Начало боя для российского чемпиона выдалось неудачным. Первые два раунда ушли в актив грузинского претендента благодаря сумасшедшему темпу.

Петр Ян против Мераба Двалишвили globallookpress.com

Статистика подтверждала доминирование Мераба в дебюте встречи. Тотальный контроль в партере, частота попаданий и урон на стороне «Машины». Казалось, что сценарий первого очного противостояния бойцов полностью повторяется.

За первые десять минут россиянин заблокировал только половину тейкдаунов и пропустил много ударов. Тревога за итоговый результат нарастала с каждой новой секундой. Однако затем чемпион сотворил невероятное и оформил яркий камбэк.

Начиная с третьего раунда, «Беспощадный» стал попадать гораздо чаще — мидл-кики, джебы, хуки раз за разом доходили до цели. В 4-5 раундах преимущество Яна выглядело подавляющим.

В некоторых эпизодах Двалишвили просто спасался бегством, принимая на себя бесчисленные удары. Итог противостояния закономерен. Петр победил единогласным решением, сохранив титул и взяв верх в трилогии!

«Машина» снова сломалась

Мераб Двалишвили globallookpress.com

«Машина» вновь сломалась под воздействием умного прессинга и грамотной тактики чемпиона. Вся фирменная борьба Двалишвили неожиданно перестала работать во второй половине.

Попытки переводов разбивались о плотную защиту и своевременные блоки соперника. Претендент тратил слишком много сил на безрезультатные попытки клинча.

Ян традиционно включился после экватора и выровнял положение. Активная и методичная работа по корпусу принесла свои плоды. Точные удары начали постепенно сбивать дыхание бывшего доминатора дивизиона.

Мераб заметно замедлялся и терял свою взрывную скорость под градом атак. Точные попадания по этажам деморализовали грузина в чемпионских раундах. Претендент уже не успевал реагировать на быстрые серии ударов.

Угол российского бойца вовремя подсказал ключевые тактические изменения. Петр мастерски реализовал свой план на оставшуюся часть боя. Зрители на трибунах и у экранов восторженно наблюдали за доминацией россиянина.

«Беспощадный» показал невероятную функциональную готовность на длинной дистанции. Соперник был полностью сломлен физически и тактически, 2-1 в пользу Петра.

Почему борьба перестала приносить титулы

Петр Ян и Мераб Двалишвили globallookpress.com

Говорить о каком-либо серьезном спаде грузина точно не стоит. Мераб остается элитным бойцом, но Ян оказался сильнее. Вся борьба Двалишвили со временем просто перестала работать против защиты чемпиона.

Интересно, что за последний год в UFC прослеживается интересная тенденция. Сразу несколько доминирующих борцов неожиданно потерпели поражения в титульниках.

Стрикленд победил самого Чимаева, Пантожа не смог взять реванш у Вана, Илия Топурия, чей грэпплинг куда лучше, чем у Гейджи, сенсационно уступил «Хайлайту», а Евлоев на том же турнире UFC 333 досрочно проиграл Волкановски.

Яркие ударники методично находят противоядие против борцовского стиля нового поколения. Многие грэпплеры сдали свои позиции, за исключением чемпиона UFC в полусреднем весе Ислама Махачева, одолевшего по очкам в августе Иэна Гэрри.

Дивизионы постепенно вступают в совершенно новую эру универсальных атлетов. Эффективность оборонительных навыков против борьбы заметно выросла. Ударники научились наказывать оппонентов за неудачные попытки проходов в ноги.

Так прошедший год переписал привычные стандарты доминирования в октагоне, а эра узкоспециализированных борцов и джитсеров стремительно уходит в прошлое.

Современный чемпион должен одинаково хорошо владеть борьбой и ударкой. Петр Ян стал ярким примером такого универсализма: его вторая победа над Двалишвили тому подтверждение.

Мераб больше не величайший

UFC 333: Главные моменты пресс-конференции

Триумфальная защита чемпионского пояса позволила Петру окончательно закрыть все вопросы. Теперь каждый понимает, кто именно величайший боец в истории легчайшего дивизиона UFC.

Данная встреча изначально задумывалась как историческая битва за наследие. Петр доказал свое абсолютное превосходство в очередном тяжелейшем пятираундовом противостоянии. В истории дивизиона было много сильных бойцов: Сехудо, Стерлинг, Диллашоу, Круз.

Но в плане навыков, кардио и статистических показателей Ян и Двалишвили на голову выше. По сути, это и была главная битва за статус величайшего. Петр выиграл ее благодаря невероятной воле и несгибаемому характеру.

И Петр, и Мераб показали невероятный уровень стойкости и спортивного мастерства. Но именно россиянин вписал свое имя золотыми буквами в историю. Пояс заслуженно остался у сильнейшего.

Президент промоушена лично отметил грандиозный масштаб этого противостояния. На вопрос о том, является ли Ян величайшим в легчайшем весе, Дана Уайт ответил: «Сложно это отрицать».

Впереди чемпиона ждут новые вызовы и потенциальные защиты титула. А пояс UFC возвращается в Россию!