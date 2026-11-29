Полутяжелый вес UFC переживает кризис и теряет прежний блеск. В титульной гонке почти не осталось ярких звезд и понятных претендентов. Дивизион стареет на глазах и все сильнее зависит от случайных решений. Наследие, построенное «Айсмэном», Кутюром, «DC» и Джонсом, полностью разрушено

Эхо золотой эры

Полтора десятилетия назад полутяжелый вес UFC был витриной промоушена с громкими именами. На уровне топ-10 регулярно дрались Даниэль Кормье, Джон Джонс и Александр Густафссон. Компанию им составляли Энтони Джонсон, Витор Белфорт, Гловер Тейшейра и Рашад Эванс.

Можно также вспомнить и более старую гвардию: Маурисио Руа, Рэнди Кутюра, Тито Ортиса и Чака Лидделла. Каждый турнир с участием этих бойцов обещал интригу и высочайший уровень конкуренции. Теперь картина выглядит куда скромнее, а громких противостояний почти нет.

Пару недель назад Навахо Стирлинг приговорил Иржи Прохазку ко второму поражению нокаутом подряд. Популярный чех фактически выбыл из гонки за пояс как минимум до следующей крупной победы. Теперь же в титульном забеге осталось слишком мало ярких фигур.

Джон Джонс vs Дэниел Кормье | Полный бой

Магомед Анкалаев и Навахо Стирлинг не вызывают массового интереса среди публики. Отдельно стоит сказать о положении действующего чемпиона Карлоса Олберга. Он выбыл из-за тяжелой травмы и неизвестно, когда вернется. Более того, его медийность оставалась настолько низкой, что он долго не входил в рейтинг P4P.

Для обладателя пояса такая невидимость выглядит тревожным сигналом. Пока чемпион лечится, царит хаос. Матчмейкерам приходится искать выходы в условиях очевидного дефицита звезд. Публика устала от пауз и нехватки больших историй вокруг титула.

В итоге полутяжелый вес растерял свой статус главной приманки для фанатов ММА. То, что раньше двигало целые турниры, теперь встречается все реже. Дивизион живет воспоминаниями о прошлом и не предлагает убедительного настоящего.

Старение и дефицит кадров

Ян Блахович против Навахо Стирлинга globallookpress.com

Полутяжелый вес остается самым возрастным в мужском ростере UFC. Еще в конце 2024-го средний возраст представителей топ-15 составлял 34,25 года. На сегодня этот показатель выше почти на год, а отрыв от конкурентов увеличился.

В рейтинге слишком много ветеранов. В строю остаются 43-летний Ян Блахович и 39-летний Алекс Перейра с Алонзо Менифилдом. Молодых и успешных бойцов в дивизионе катастрофически не хватает на всех уровнях.

Лишь двое из топ-15 моложе 30-ти, причем Стирлингу скоро исполнится 30. Нехватку собственных проспектов лига пытается закрывать бойцами из других категорий. В топ-15 входят сразу три бывших средневеса — Пауло Коста, Роберт Уиттакер и Ренье Де Риддер.

Они ушли от изнурительной весогонки после спада в родном дивизионе. В полутяжах им удалось быстро одержать важные победы и закрепиться вверху. Схожим путем смотрит на дивизион и Алекс Перейра, ушедший в тяжелый вес.

После неудачи в новой категории он открыто допустил возвращение в дивизион до 93 кг. Бразилец прямо заявил, что не хочет получать урон от более тяжелых соперников. При этом он рассчитывает сразу получить титульный шанс после возвращения.

Получается замкнутый круг: дивизион пополняется либо ветеранами, либо мигрантами из других весов. Собственная молодежь почти не пробивается в число главных лиц. Подобная кадровaя политика лишь подчеркивает глубину проблем.

Братство против бизнеса

Карлос Олберг globallookpress.com

Дополнительную головную боль промоушену создает нежелание топов драться друг с другом. Непобежденный Навахо Стирлинг после побед над Блаховичем и Прохазкой вышел на первые роли. Однако он ясно дал понять, что не намерен выходить в октагон против Карлоса Олберга.

Причина проста — бойцы вместе тренируются. В зале City Kickboxing эту позицию поддерживают на уровне командных принципов. Тренер Юджин Бэрман напомнил о давнем правиле для одноклубников.

В новозеландском коллективе братство ставится выше боев. В пример приводились союзы Веласкеса и Кормье или Нурмагомедова и Махачева. Бойцовское сообщество также активно обсуждает дилемму Стирлинга и Олберга. Пауло Коста резко раскритиковал отказ от боя и назвал ситуацию разочаровывающей.

Майкл Биспинг посоветовал Навахо думать о себе и не ждать одноклубника годами. Дэн Хукер тоже считает, что парням стоит выйти в клетку. Пока друзья держатся за командную солидарность, титульная гонка остается заблокированной.

В результате главный претендент и чемпион словно выведены из прямой конкуренции. Для дивизиона с дефицитом интриг это очередная пауза. И подобные истории всегда бьют по динамике развития весовой категории.

Когда главные претенденты отводят глаза друг от друга, интрига теряет остроту. Болельщики ждут развязки, но получают лишь заявления и споры в прессе, а напряжение только растет.

Есть ли выход из кризиса?

Магомед Анкалаев globallookpress.com

На этом фоне реальным выходом выглядит бой за временный титул между Навахо Стирлингом и Магомедом Анкалаевым. Россиянин закрыл поражение от Перейры досрочной победой над Богданом Гуськовым. Он уже принял вызов Стирлинга и готов драться в любое время.

Стилистически противостояние выглядит интригующе для самого Анкалаева. Стирлинг идет с рекордом 12-0 и жестко бьет, но россиянин более универсален. Он умеет работать в стойке и при необходимости переводит соперников в партер.

Неожиданную активность проявил и тяжеловес Джош Хокит после поражения от Сирила Гана. Он готов спуститься в полутяжелый вес и встряхнуть категорию. Стирлинг уже бросил ему вызов. Такой вариант добавляет шума, но не решает все вопросы дивизиона.

Еще один сценарий связан с Алексом Перейрой и его выступлением против Сергея Павловича. Если турнир UFC 335 не принесет успеха, бразилец может вернуться обратно. Его имя по-прежнему способно привлечь внимание широкой аудитории. Однако этот ход носит скорее временный характер с учетом возраста бойца.

В числе запасных вариантов остаются Доминик Рейес и Пауло Коста. Но первый недавно проигрывал чемпиону, а второй только осваивается в новом весе. Поэтому ни один из этих вариантов не выглядит панацеей. Проблемы дивизиона слишком глубоки для быстрых решений.

Полутяжелый вес UFC оказался в сложной точке между прошлым и будущим. Прежних суперзвезд уже нет, а новые еще не сформировали устойчивую элиту. Пока что лига ищет компромиссы. И ближайшие месяцы покажут, удастся ли остановить это падение или нет.