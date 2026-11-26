Конец 2026 года в боксе принес сразу несколько громких перестановок. Сауль Альварес присматривается к очередному удобному варианту в полутяжелом весе, Деонтей Уайлдер получил нового соперника за месяц до турнира в Уэльсе, а Джервонта Дэвис внезапно заговорил о возвращении. Разбираем главные сюжеты последних дней

Новые планы «Танка»

Джервонта Дэвис и Джесси Родригес неожиданно обсудили в соцсетях возможный бой во втором полулегком дивизионе. «Танк» не боксировал с марта 2025 года после спорной ничьей с Ламонтом Роучем.

А в категории до 58 кг не выступал с победы над Лео Санта Крусом в 2020 году. На этой неделе Джервонта заявил о планах вернуться весной 2027 года ради боя с Джорджем Камбососом, но затем переключился на переписку с Родригесом.

Поводом стали слова тренера Джесси. «Скажи своему тренеру заткнуться, когда он говорит обо мне», — написал Дэвис. Позже Джервонта допустил смену соперника: «Возможно, в следующем матче я сыграю с Джесси, а не с Камбососом».

Хотя сам Родригес сейчас ведет переговоры о поединке с абсолютным чемпионом полулегкого веса Наоей Иноуэ.

Очередной удобный выбор «Канело»

Сауль Альварес и Сергей Ковалев globallookpress.com

Сауль «Канело» Альварес получил разрешение от WBC сразиться с новым чемпионом организации в полутяжелом весе Вилли Хатчинсоном, после того как совет решил не назначать для него обязательную защиту. 7 ноября шотландец победил Джошуа Буатси в бою за вакантный пояс.

А всего неделей ранее сам Альварес вернулся после 13-месячного простоя, травмы и операции, отобрав в Саудовской Аравии титул WBC во втором среднем весе у Кристиана Мбилли. Таким образом мексиканец закрыл поражение, полученное в сентябре 2025 года от Теренса Кроуфорда.

Несмотря на прошлый неоднозначный опыт в полутяжах, где «Канело» побеждал Сергея Ковалева, но проигрывал Дмитрию Биволу, его команда вновь решила выбрать максимально комфортного по меркам дивизиона чемпиона.

Президент WBC Маурисио Сулейман фактически дал зеленый свет этой сделке: «Если он решит провести бой в полутяжелом весе, это, безусловно, будет одобрено, как битва чемпиона против чемпиона, а если он решит остаться в суперсреднем весе, то есть и другие варианты», — заявил Сулейман.

При этом попытки временного чемпиона во втором среднем весе Лестера Мартинеса добиться немедленного боя с «Канело» пока не принесли успеха. В совете дали понять, что мексиканец готов к этой встрече только «на самой большой арене». Поэтому Мартинесу предложили защищать свой временный пояс.

Срочная замена у Уайлдера

Дерек Чисора и Деонтей Уайлдер globallookpress.com

Деонтей получил нового соперника на 11 декабря на стадионе «Принсипалити» в Кардиффе, где его поединок пройдет в андеркарде боя Фьюри — Джошуа. Изначально экс-чемпион WBC в тяжелом весе должен был драться с Джеем Опетайей, но новозеландец выбыл из-за травмы руки.

За четыре недели до турнира организаторы рассматривали на замену Джаррелла Миллера и Дерека Чисору, однако выбрали участника того же карда — конголезского тяжеловеса Мартина Баколе (21-2-1, 16 КО), который готовился к бою с Соломоном Адебайо.

С февраля 2025 года африканец выходил в ринг лишь один раз: в Эр-Рияде он принял бой с Джозефом Паркером за 48 часов до старта, прибыл в плохой форме и проиграл нокаутом во втором раунде.

В мае прошлого года Мартин свел вничью поединок с Эфе Аджагбой и с тех пор простаивал из-за конфликта с промоутером. При этом в августе 2024 года Баколе громко заявил о себе, нокаутировав в пятом раунде Джареда Андерсона.

Незавершенное дело Дюбуа и Паркера

Даниэль Дюбуа globallookpress.com

Даниэль Дюбуа (24-3, 23 КО) и Джозеф Паркер (36-4, 24 КО) проведут бой в тяжелом весе 30 января на арене Co-op Live в Манчестере. На кону будет стоять пояс WBO.

Для Дюбуа это вторая защита титула, завоеванного в мае победой нокаутом в 11-м отрезке над Фабио Уордли. 17 октября на арене O2 «Динамит» разобрался с тем же оппонентом уже за два раунда.

Паркер, напротив, в октябре 2025 года сам проиграл Уордли нокаутом в концовке, хотя до этого победил Деонтея Уайлдера, Чжилэя Чжана и Мартина Баколе. За полноценный титул Джозеф не дрался с 2018 года, когда уступил по очкам Энтони Джошуа.

Особую остроту матчу придает срыв их боя в феврале 2025 года в Эр-Рияде из-за болезни Дюбуа. Действующий чемпион называет предстоящий выход в ринг принципиальным: «Я бы с удовольствием подрался с Паркером. У нас есть незаконченное дело», — отметил британец.

Фьюри заглядывает Джошуа за спину

Тайсон Фьюри globallookpress.com

38-летний Тайсон (36-2-1, 25 КО) намерен провести три боя перед завершением карьеры, начав 11 декабря в Кардиффе на стадионе «Принсес-парк» против Энтони Джошуа.

К их очной встрече стороны шли около десяти лет. Фьюри недавно возобновил карьеру, победив в этом году Арсланбека Махмудова и Мариуша Ваха. Энтони в своем недавнем поединке едва не упал в нокаут от малоизвестного Кристиана Пренги уже в первом отрезке.

Но во втором раунде включил обороты на максимум и отправил оппонента лицом в пол. Декабрьский бой еще не состоялся, однако «Цыганский король» уже заглядывает Джошуа за спину и рассчитывает с ним на реванш и на третий поединок с Александром Усиком.

«Я заинтересован в бое с Энтони Джошуа, возможно, проведу с ним реванш, если у нас будет первый хороший бой, а затем, возможно, проведу трилогию с и Александром Усиком. На самом деле мне больше не с кем драться», — сказал Тайсон.

В 2024 году Фьюри дважды проиграл Усику в битве за звание абсолютного чемпиона, но считает себя победителем обоих боев. Сам Александр в этом месяце уже объявил о планах вернуться в первый тяжелый вес ради поединка за все четыре пояса с Дэвидом Бенавидесом.