Со-главный бой турнира UFC 334 в Нью-Йорке подарил фанатам ярчайшую развязку, но оставил после себя массу вопросов. Кайла Харрисон доказала свой элитный статус, сломив сопротивление легендарной Аманды Нуньес. Возвращение экс-чемпионки получилось громким, однако завершилось тяжелым поражением сабмишеном в четвертом раунде

Хорошее начало и печальный финал для Нуньес

Противостояние в легчайшем весе началось с неожиданной активности Аманды в стойке. Бразильянка уверенно перебивала оппонентку и даже потрясла ее в самом начале.

Казалось, что возвращение легенды будет триумфальным. Но затем последовал фирменный бросок через бедро от Харрисон. Так Аманда оказалась под соперницей в неприятном положении.

Во второй пятиминутке сценарий боя начал повторяться с пугающей точностью. Нуньес снова попыталась навязать борьбу у сетки и ей откровенно не хватило навыков для сдерживания соперницы.

Polymarket UFC 334: Кайла Харрисон — Слова после боя

Опытная американка воспользовалась моментом и вновь оказалась сверху. В третьем отрезке Аманда смогла провести успешный бросок через переднюю подножку. Она удерживала инициативу пару минут, показывая хорошую активность. Однако в концовке раунда Харрисон вновь переломила ход эпизода.

Жесткие локти и удары руками открыли у Аманды глубокую сечку. Этот отрезок также остался за действующей чемпионкой. А в четвертом раунде последовала фатальная развязка противостояния. Кайла поймала кик соперницы и перевела ее вниз.

Быстрый выход за спину и удушающий прием завершили этот исторический вечер. Нуньес не смогла совершить легендарный камбэк после длительного простоя. Статистика ударов и переводов полностью отражает доминирование чемпионки на дистанции четырех раундов.

Кризис идей и забытые навыки

Кайла Харрисон против Аманды Нуньес globallookpress.com

Удивляет другое: зачем Нуньес сама шла в борьбу? Обладая превосходной ударной техникой, она успешно разбивала Кайлу на дальней дистанции. Однако попытки соревноваться с двукратной олимпийской чемпионкой на настиле выглядели странно. Сказались трехлетний простой и полное отсутствие былого баланса.

В первом раунде бразильянка показывала невероятную скорость рук в стойке. Она легко находила бреши в защите соперницы. Но вместо развития успеха в любимом компоненте пошла в клинч.

Это решение вызвало много вопросов у экспертов и комментаторов. В первой попытке этот эксперимент провалился и принес много проблем. Логично было бы полностью сфокусироваться на работе в стойке.

Однако во втором раунде ситуация повторилась. Аманда снова сама инициировала борьбу у сетки и оказалась на канвасе. Создавалось впечатление, что экс-чемпионка полностью потеряла бойцовский инстинкт.

Физическая форма бразильянки была на высшем уровне, но тактические решения подвели. Она не смогла грамотно распределить силы на всю дистанцию чемпионского боя. Аманда банально забыла, как эффективно совмещать ударную мощь с надежной защитой от борьбы.

Ей не хватило хладнокровия в эпизодах, когда нужно было просто разорвать дистанцию. В результате монструозный борцовский арсенал Харрисон сделал свое дело.

Что будет дальше с дивизионом?

Кайла Харрисон и Аманда Нуньес globallookpress.com

После триумфа Харрисон заявила о желании подраться с Рондой Роузи. Хотя ранее американка обещала Нуньес реванш в полулегком весе. Дана Уайт не против организовать их второй бой на удобных условиях.

Вот только судьба самого легчайшего дивизиона теперь выглядит туманной. Без громких имен весовая категория потеряет интерес. Планы руководства UFC на дивизион зависят от решения Кайлы. Если она решит сменить весовую категорию, ситуация станет критической.

Разговоры о возможном реванше с Амандой подогревают интерес к полулегкому весу. Однако сам этот дивизион фактически находится в замороженном состоянии.

Уайт подтвердил готовность организовать повторный поединок в категории до 66 кг. Сама Аманда дала предварительное согласие на такой шаг. Теперь все зависит исключительно от итогового решения действующей чемпионки.

Но что тогда останется в традиционном легчайшем дивизионе? Ответ на этот вопрос пугает своей неопределенностью и отсутствием альтернатив. Легчайший вес держится исключительно на звездных именах ветеранов.

Потеря лидеров мгновенно превратит дивизион в пустоту. Именно поэтому каждый шаг Харрисон сейчас оценивается под микроскопом. Любое ее решение о продолжении карьеры повлияет на судьбу категории.

Уход лидеров и пугающая пустота

Кайла Харрисон globallookpress.com

Если Харрисон решится на завершение карьеры, то и Нуньес повесит перчатки. А за их спинами остается абсолютная пустота и отсутствие звезд. Джулианна Пенья давно растеряла кондиции.

Биа Мескита сильна, но абсолютно не раскручена медийно. То же самое касается Айлин Перес и Джоселин Эдвардс. Единственным реальным спасением для весовой категории мог бы стать подъем Шевченко.

Валентина способна привлечь внимание к любым противостояниям. Однако сама она вряд ли захочет драться в безлюдном дивизионе. Ей нужны громкие вывески и исторические противостояния.

Без должной раскрутки новые лица вроде Луаны Сантос остаются в тени. Аудитория практически ничего не знает об этих перспективных девушках. Годичный простой любой из них пройдет незамеченным для медиапространства.

UFC придется всерьез задуматься о сокращении ростера в этом весе. Искусственное поддержание конкуренции больше не работает. Фанаты хотят видеть зрелищные бои с участием узнаваемых персонажей. А уход Харрисон и Нуньес уничтожит последние остатки былого величия.

Так женский легчайший вес погрузится в глубокий системный кризис. Спасти ситуацию смогут лишь кардинальные изменения со стороны матчмейкеров. Пока же индустрия готовится к эпохе больших перемен и потерь.