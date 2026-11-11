В предстоящие выходные пройдут 2 громких турнира. 14 ноября Вадим Немков и другие россияне примут участие в главных боях ивента PFL в Дубае. А чуть позднее, 15 ноября, Сирил Ган возглавит масштабный турнир UFC 334 и проведет первую защиту титула в тяжелом весе против Джоша Хокита. Рассмотрим самые яркие баталии грядущего уикенда

Россияне штурмуют PFL

В рамках турнира PFL в Дубае 14 ноября пройдет бой в полулегком весе с участием непобежденного Хасана Магомедшарипова и опытного экс-претендента Адама Борича. Младший брат легендарного Забита идет на серии из 11-ти побед.

В июне Хасан успешно дебютировал в PFL после двухлетнего перерыва в ММА, заставив сдаться в первом раунде Джошуа Уимса. Россиянин обладает невероятной ударной техникой, оформляя подавляющее большинство побед досрочно.

Его соперник занимает седьмую строчку в рейтинге и прошел через жесткие бои с элитой Bellator, где даже претендовал на пояс, но проиграл Патрисио Фрейре. Правда, в последних поединках Борич выступает нестабильно: в марте он уступил по очкам Эй Джею Макки, а до этого чередовал победы с поражениями.

Для Магомедшарипова это важнейший поединок против бойца топ-уровня. Хасан превосходит оппонента в скорости и свежести, а его арсенал в стойке оставляет венгру минимум шансов на успех.

BIG Heavyweights Come To Blows! | Pouya Rahmani v Karl Williams | Full Fight | PFL Dubai

В тяжелом дивизионе в претендентском противостоянии сойдутся непобежденный Пуйя Рахмани и триумфатор Гран-при Олег Попов. Иранец привык оформлять победы исключительно в первом раунде (6-0 в ММА).

Он обладает мощной борцовской базой, благодаря которой ранее даже одолел в формате вольной борьбы самого Анатолия Малыхина, а в PFL досрочно снес в предыдущем поединке Слима Трабелси.

Его соперник представляет команду Fedor Team и занимает первую строчку рейтинга. После поражения от Дениса Гольцова в финале Гран-при Попов вышел на победную серию.

Олег полагается на феноменальный бойцовский интеллект, джебы, лоу-кики и строгий контроль дистанции. Но для начала Попову предстоит выдержать дикий стартовый натиск Рахмани в борьбе, что не так уж и просто.

Вадим Немков globallookpress.com

В главном событии вечера сойдутся одноклубники по Fedor Team: чемпион дивизиона Вадим Немков и претендент Сергей Билостенный. Парни отлично знают друг друга, но на кону стоит чемпионский пояс.

Немков никому не проигрывал уже больше десяти лет. После триумфального перехода в тяжелый вес Вадим оформил три кряду победы сабмишенами, заставив сдаться Ренана Феррейру, Тимоти Джонсона и Брунно Каппеллозу.

Билостенный заслужил титульный шанс благодаря брутальному нокауту в третьем раунде против того же Ренана Феррейры в мае 2026 года. До этого Сергей успешно закрыл единственное поражение в лиге от Валентина Молдавского викторией над Карлом Уильямсом.

Билостенный превосходит Немкова в габаритах и обладает сокрушительным ударом. В то же время Вадим быстрее на ногах и имеет колоссальное преимущество в борьбе.

Россыпь ярких проспектов на UFC 334

Урош Медич против Кевина Холлэнда globallookpress.com

Откроет основной кард турнира UFC 334 15 ноября поединок в полусреднем весе с участием Уроша Медича и Кевина Холлэнда. Парни подходят к очному противостоянию в разной форме, при этом оба находятся в нижней части рейтинга.

Медич набрал мощнейший ход, оформив серию из четырех досрочных побед подряд. Все эти виктории он добыл брутальными нокаутами уже в первых раундах, а в своем последнем поединке серб снес Даниэля Родригеса за 30 секунд.

Многоопытный Кевин Холлэнд обладает колоссальным преимуществом в антропометрии и еще ни разу не проигрывал в UFC нокаутом. Весной американец успешно прервал неприятную полосу из поражений от Майкла Мэллота и Даниэля Родригеса, переиграв единогласным решением судей Рэнди Брауна.

Стилистически поединок обещает быть ярким и динамичным, ведь Медич сразу пойдет вперед, пытаясь прорваться сквозь длинные руки ветерана. Если Кевин не сможет вовремя встретить серба джебами, то рискует пропустить тяжелый удар на старте, к чему Холлэнд временами бывает уязвим из-за своей привычки ввязываться в рубки.

Кайо Борральо globallookpress.com

Следующими в октагон в рамках среднего дивизиона выйдут Кайо Борральо и Юсри Белгаруи, пятый номер рейтинга и стремительно набирающий ход проспект из Нидерландов. Последние поединки обоих бойцов сложились удачно, но уровень оппозиции сильно разнится.

Бразилец уверенно закрыл обидное поражение от Нассурдина Имамова, победив весной Ренье Де Риддера единогласным судейским решением. Всего же у Кайо 8 выигрышей и одна осечка в лиге за 9 боев.

Юсри Белгаруи идет на впечатляющей победной серии из шести выигранных поединков кряду, три из которых под эгидой UFC. В последнем из них голландец нокаутировал Джордена Сантоса уже в первом раунде. До этого Юсри катком прошелся по Мансуру Абдул-Малику и Азамату Бекоеву, обоих отправив лицом в пол.

Однако борьба и защита от переводов остаются уязвимыми сторонами нидерландца на элитном уровне. Борральо прекрасно понимает это, и, возможно, сделает ставку на грэпплинг.

Проверка на прочность для Гана и Нуньес

Кайла Харрисон (справа) globallookpress.com

В со-главном событии номерного турнира UFC 334 в женском легчайшем весе встретятся действующая чемпионка Кайла Харрисон и легендарная экс-обладательница двух поясов Аманда Нуньес. Это противостояние по праву претендует на статус главного женского боя десятилетия.

Двукратная олимпийская чемпионка по дзюдо Кайла Харрисон завоевала титул UFC в июне прошлого года, поймав на кимуру Джулианну Пенью, после чего не выступала 17 месяцев из-за операции на шее. До этого американка уверенно прошла по очкам Кетлин Виейру и задушила Холли Холм.

Однако на этот раз ей противостоит величайшая Аманда Нуньес. Бразильянка вернуться ради нового громкого вызова. Последняя победа «Львицы» была в июне 2023 года единогласным решением судей над Ирен Алданой. На отрезке в 8 боев у Аманды лишь одно поражение.

Харрисон моложе и свежее, она будет стремиться перевести визави в партер, измотав ветерана контролем на настиле. Вопрос заключается в том, сможет ли Нуньес сохранить нокаутирующую мощь и защититься от тейкдаунов в чемпионских отрезках.

Сирил Ган против Алекса Перейры globallookpress.com

В главном событии вечера в Нью-Йорке состоится поединок за пояс чемпиона UFC в тяжелом весе между Сирилом Ганом и Джошем Хокитом. Француз получил повышение в статусе после того, как Том Аспиналл оставил титул из-за травмы глаза.

Ган в июне на турнире UFC Freedom 250 нокаутировал во втором раунде Алекса Перейру, завоевав временный пояс. Перед этим его поединок с Томом Аспиналлом был признан несостоявшимся из-за тычка в глаз, а еще раньше «Хороший парень» победил раздельным решением Александра Волкова.

Что касается оппонента, то Джош Хокит получил статус претендента в тяжелом весе за рекордный 371 день. В его активе 10 побед и ни единого поражения в карьере. В июне на турнире в Белом Доме американец во втором раунде финишировал Деррика Льюиса, перед этим прошел по очкам сильного борца Кертиса Блейдса, а еще раньше одолел техническим нокаутом Дензела Фримена в концовке первой пятиминутки.

Стилистически это худший кошмар для француза. Хокит обрушит на Гана борцовский прессинг и хаотичные оверхэнды с первых секунд, пытаясь затянуть чемпиона в тяжелую рубку. Но хватит ли ему опыта? Форма у Джоша весьма неплохая, однако класс и бойцовский интеллект — это то, за счет чего Сирил переиграл многих топов UFC.