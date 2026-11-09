В ночь с 7 на 8 ноября состоялся очередной турнир UFC Vegas 124. В главном событии вечера в тяжелом весе встретились Джонни Уокер и Вальдо Кортес-Акоста. Вспомним самые яркие моменты минувшего ивента

Обзор основных поединков

Молодой и перспективный американец Элайджа Смит встретился в октагоне с опытным ветераном легчайшего веса из Англии Дэйви Грантом. Бойцы начали встречу очень динамично, обмениваясь колкими ударами на удобной средней дистанции.

Грант активно работал ногами, пытаясь навязать сопернику свой фирменный стиль. В свою очередь, 24-летний Смит присматривался к действиям Дэйви и просто выжидал удобный момент для атаки.

В одном из эпизодов Грант нанес чистый прямой, но моментально наткнулся на мощнейший ответный выпад. Смит пробил молниеносный встречный хук, который дошел до подбородка.

Дэйви мгновенно рухнул на настил октагона без каких-либо шансов на спасение. Судья остановил поединок ровно через 60 секунд после старта, зафиксировав брутальный нокаут в исполнении американского проспекта.

Элайджа Смит globallookpress.com

Далее непобежденный Муртазали Магомедов провел непростой поединок против бразильского бойца Хосе Делано в рамках полулегкого веса. Латиноамериканец активно действовал в стойке, раз за разом донося до цели точные комбинации и попутно разбивая переднюю ногу соперника.

Магомедов заметно уступал в скорости на руках из-за чего искал спасение в клинче. Муртазали несколько раз перевел бразильца на канвас, но Делано быстро возвращался в стойку.

К третьей пятиминутке счет по акцентированным ударам склонялся в пользу бразильского спортсмена. Делано уверенно контролировал ход встречи, грамотно отстреливаясь на средней дистанции.

За пять секунд до сирены Магомедов выбросил мощнейший прямой удар и уронил соперника на настил. Этот нокдаун позволил Муртазали вырвать победу единогласным решением судей со счетом 29-28.

Куда более яркой получилась развязка в женском легчайшем весе. Нина Милошевич учинила настоящий разгром ветерану дивизиона Присциле Кашуэйре. Шведская спортсменка уже с первых секунд заставила соперницу отступать к сетке.

Кашуэйра отвечала размашистыми хуками, но Нина уверенно защищалась и постоянно заходила в клинч. Всякий раз при сближении представительница Швеции успешно навязывала борьбу, истощая силы бразильянки.

Во второй пятиминутке Милошевич вновь перевела обессиленную Кашуэйру на настил. Нина заняла доминирующую позицию сверху и обрушила на оппонентку град тяжелых ударов.

Бразильянка перестала защищаться, что вынудило рефери вмешаться и зафиксировать технический нокаут. Милошевич одержала уверенную победу, оставив опытную соперницу ни с чем.

Суарес и Уокер переехали своих противников

Суарес доминирует в борьбе над Жандиробой globallookpress.com

В со-главном событии вечера сошлись Татьяна Суарес и Вирна Жандироба. Накануне очного противостояния девушки занимали вторую и пятую строчки в рейтинге женского минимального дивизиона. Суарес с первых минут поединка ожидаемо пошла в ноги, сделав ключевую ставку на свои борцовские навыки.

Жандироба отчаянно сопротивлялась постоянным попыткам переводов, накрывала проходы и довольно стойко держалась у сетки. Однако американка методично навязывала силовое давление, уверенно забирая каждый отдельный эпизод за счет преимущества в физической мощи.

Во втором и третьем раундах Суарес продолжила контролировать оппонентку на канвасе, плавно разбивая ее оборону. Вирна предприняла запоздалую попытку выйти на болевой прием на колено, но Татьяна своевременно пресекла эту угрозу.

По итогам трех отрезков все судьи единогласно отдали победу Суарес со счетом 30-27 и 29-28 за счет явного превосходства в контроле в партере. Американка закрепила за собой статус главной претендентки и в очередной раз потребовала титульный поединок.

В главном событии турнира эпатажный бразильский тяжеловес Джонни Уокер вышел на ультракоротком уведомлении против Вальдо Кортес-Акосты, сходу навязавшего яростную и бескомпромиссную рубку на ближней дистанции.

Ставки в данном противостоянии были высоки. Бойцы занимали шестую и 11-ю строчки в рейтинге, так что времени на раскачку просто не было. В первом раунде Кортес-Акоста потряс бразильца своими хуками, едва не завершив бой досрочно.

Во второй пятиминутке Джонни перехватил инициативу за счет нестандартных ударов ногами и локтей в клинче. Кортес-Акоста заметно устал от непредсказуемых атак, начав сильно замедляться.

В третьем отрезке Уокер пробил в корпус соперника ногой, добавил хай-кик, а затем вонзил наотмашь сокрушительный правый боковой. Вальдо рухнул на канвас, после чего Джонни быстро довел дело до логического финиша, оформив ярчайший нокаут.

Результаты боев предварительного карда

Murtazali Magomedov Octagon Interview | UFC Vegas 124

1. Хосе Энрике в полусреднем весе нокаутировал Джонни Парсонса в первом раунде

2. Сеок Хьюн Ко в полусреднем дивизионе победил Веллингтона Турмана единогласным решением судей

3. Андре Петроски в среднем весе победил Мантаса Кондратавичуса техническим нокаутом во втором раунде

4. Остин Баши победил Карлоса Кальдерона сабмишеном в первом раунде в полулегком весе

5. Карине Силва в женском наилегчайшем весе победила Габриэллу Фернандес единогласным решением судей

6. Томас Петерсен в тяжелом дивизионе нокаутировал Габриэля Лоуренсо в третьем раунде

7. Оливер Шмид в легчайшем весе победил Кеичиро Накамуру единогласным решением судей

8. Митч Рапосо в наилегчайшем дивизионе победил Маркоса Дегли единогласным решением судей

9. Лукас Фернандо в полутяжелом весе победил Билли Элекану единогласным решением судей.