Несколькими месяцами ранее Конор Макгрегор после пятилетнего отсутствия в октагоне вышел на турнире UFC 329 на реванш против Макса Холлоуэя. Ирландец получил травму на первых секундах, проиграв техническим нокаутом. Однако уходить из ММА на таких условиях звездный ирландец не намерен

Ирландец не сдастся без боя

Конор Макгрегор потерпел сокрушительное поражение в недавнем реванше против Макса Холлоуэя на UFC 329, проиграв бой техническим нокаутом за 69 секунд. Ирландец не знает побед в октагоне на протяжении шести лет, но уже открыто говорит о своем скором возвращении.

Бывший чемпион в двух дивизионах явно не собирается уходить на пенсию на таких условиях и обещает провести свой заключительный поединок по контракту с UFC в 2027 году. Звездный боец уверен в себе и собирается продать грядущее событие, побив все рекорды по просмотрам и выручкам.

Верится в подобные амбициозные заявления с большим трудом, особенно учитывая последние результаты и серьезную травму колена. Однако медийного внимания вокруг ирландца всегда было предостаточно, о чем красноречиво говорят цифры.

Конор Макгрегор против Макса Холлоуэя globallookpress.com

Огромная армия фанатов и хейтеров продолжает следить за каждым шагом спортсмена в социальных сетях. И даже долгий простой никак не повлиял на колоссальный интерес публики к персоне бывшего двойного чемпиона организации.

Руководство лиги прекрасно понимает коммерческий потенциал скандального бойца и будет выжимать максимум. Прощальный турнир с участием главной звезды промоушена автоматически станет самым обсуждаемым событием года.

Каким бы ни был спортивный итог грядущего выступления, «Ноториус» намерен уйти громко. Ирландец хочет в очередной раз переписать историю индустрии единоборств и напомнить всем о своем уникальном статусе.

Жизнь после UFC

Конор Макгрегор на пресс-конференции перед UFC 329 globallookpress.com

После завершения контракта с сильнейшей лигой мира эпатажный ирландец планирует сменить привычную обстановку и попробовать свои силы в боях на голых кулаках. Конор уже давно приобрел долю в промоушене BKFC и открыто заявляет о большом интересе к новому направлению.

Правда, далеко не все разделяют столь оптимистичный настрой «Ноториуса». Глава кулачной лиги Дэвид Фельдман недавно отметил, что сначала Макгрегор должен показать яркий поединок в UFC.

Без убедительного выступления в смешанных единоборствах дебют на голых кулаках рискует оказаться интересным лишь узкому кругу фанатов. Боссу организации нужны реальные результаты и доказательства боеспособности ветерана.

Сам же ирландец уверяет, что его совершенно не пугают возможные тяжелые травмы и рассечения. Конор легко рассуждает о потенциальной потере зубов и серьезных повреждениях ради нового медийного проекта.

Переход в бои без перчаток должен стать логичным продолжением карьеры после завершения всех обязательств перед ММА. Однако до реального дебюта в кулачке еще очень далеко, ведь сперва нужно полностью восстановиться от последствий тяжелой операции на колене.

Вопрос готовности Макгрегора к новым жестким испытаниям остается открытым. Особенно с учетом отсутствия дисциплины, нормальных тренировок, положительных результатов и соревновательного тонуса.

Критика Сехудо и призыв к увольнению

Лучшие финиши Конора МакГрегора

Известный боец и аналитик Генри Сехудо обрушился на ирландца с жесткой критикой, назвав все его громкие заявления пустыми словами. Бывший чемпион UFC в легчайшем и наилегчайших категориях сомневается в адекватности финансовых запросов главной звезды промоушена.

«Я не верю ни единому его слову», — заявил Сехудо в своем подкасте, обсуждая поведение звездного коллеги. По мнению американца, медийная активность Конора давно не соответствует его реальным спортивным результатам.

Сехудо прямо предлагает руководству организации избавиться от балласта и отказаться от выплаты огромных гонораров. «Зачем нам Конор? Я бы его уволил и не платил по 30 миллионов долларов за бой. Пусть он зарабатывает больше где-то в другом месте, но не берет деньги у нас», — рассуждает экс-чемпион.

Сехудо также добавил, что эпоха платных трансляций постепенно уходит в прошлое вместе с былыми победами ирландца. Платить миллионы бойцу, который разгромно проигрывает, руководству организации просто невыгодно.

Подобные резкие высказывания лишь подогревают и без того высокий градус вокруг фигуры скандального ветерана. Правда, в случае с Макгрегором критика со стороны коллег по цеху отлично работает на раскрутку.

Так что последний танец в UFC — лишь вопрос времени. И сорвется он только, если ирландец окончательно завершит спортивную карьеру и больше нигде и никогда не будет драться.

Трилогия с Холлоуэем, бой с Чендлером

Конор Макгрегор и Майкл Чендлер globallookpress.com

Спортивным экспертам еще предстоит гадать, кто именно станет последним соперником эпатажного ирландца в октагоне. Главным претендентом выглядит Холлоуэй, жаждущий поставить красивую точку в принципиальном противостоянии.

Такая вывеска гарантирует огромный зрительский интерес и высокие продажи билетов по всему миру, даже несмотря на полное отсутствие спортивной составляющей — Макс будет огромным фаворитом.

Альтернативным вариантом остается давний неприятель Майкл Чендлер, с которым бой так и не состоялся. Их очное противостояние имеет долгую историю раскрутки через популярное телевизионное шоу TUF.

Не менее привлекательно для бизнеса выглядит идея организации трилогии против Нейта Диаса. Противостояние двух культовых ветеранов способно принести рекордную прибыль.

Да и с учетом того, как ужасно Диас выглядел в недавнем бою с Майком Перри, для Конора это отличная возможность победить. Присутствуют в списке потенциальных оппонентов и более экзотические варианты вроде возвращения Дастина Порье.

Возможный четвертый бой позволил бы ирландцу попытаться закрыть старые обидные поражения. Самое главное — найти подходящего оппонента, с которым получится конкурентный поединок. Ошибиться с выбором на закате карьеры легендарный ирландец попросту не имеет права.