2 ноября в «Ахмате» сменился главный тренер: вместо Станислава Черчесова пост занял Ролан Гусев. Почему грозненский клуб расстался с 63-летним специалистом и что ждать от его сотрудничества с экс-наставником московского «Динамо» — в материале LiveSport.Ru.

Достигли точки невозврата

Осень 2026 г. для «Ахмата» складывается депрессивно. Начиная с 29 августа грозненцы в РПЛ и в Кубке России суммарно провели 11 официальных матчей, из которых лишь один завершился в их пользу. Перед последним туром группового этапа Кубка России чеченский клуб занимает последнее место в квартете В, и даже в случае победы над «Краснодаром» ему маячит вылет из турнира. А в чемпионате «Ахмат» к 14-му туру спустился в зону прямого вылета.

Понятно, что в клубе уровня «Ахмата», руководство которого не просто желает видеть команду ближе к первой восьмёрке, а вкладывается в усиление состава и ждёт соответствующей отдачи, в такой ситуации серьёзные кадровые решения — это вопрос времени. И оно наступило 2 ноября, когда «Ахмат» объявил о расторжении контракта со Станиславом Черчесовым по соглашению сторон.

Первый инсайд об уходе главного тренера появился двумя днями ранее — сразу после поражения московскому «Динамо» (0:2), которое для «Ахмата» стало пятым подряд. По информации СМИ, стороны пришли к пониманию, что им лучше прекратить сотрудничество. То, что отставка — это не слух, а реальный вариант развития событий, читалось между строк послематчевого комментария Станислава Саламовича.

Когда команда проигрывает, тренер должен отвечать за это. Мотивирую команду, но до конца не удаётся осуществить задуманное. Ближайшее будущее: надо выспаться, проанализировать. А потом обсудим. Понятно, что если не выигрываем, то вопросы к тренеру есть. Станислав Черчесов бывший главный тренер ФК «Ахмат»

А как всё хорошо начиналось!

Ещё летом было сложно предположить, что Черчесов в начале ноября останется без работы. Станислав Саламович пришёл в «Ахмат» чуть больше года назад, когда грозненцы под руководством Александра Сторожука начали сезон с четырёх поражений.

Александр Сторожук vk.ru/akhmatgrozny

Бывшему наставнику сборной России, который вернулся в отечественный чемпионат 11 сезонов спустя, удалось не просто поднять команду со дна турнирной таблицы. «Ахмат», возможно, пожертвовал Кубком, но зато провёл достойный сезон в Премьер-лиге: заработал 37 очков и занял 9-е место.

Помимо непосредственно результата Черчесов в сезоне-2025/26 отметился достойной тренерской работой. Под его руководством значительный прогресс совершил целый ряд игроков «Ахмата»:

Лечи Садулаев, который в течение сезона подтверждал роль лидера команды;

Максим Самородов, который своей игрой заставил обратить на себя внимание селекционеров «Спартака»;

Георгий Мелкадзе, который в 28 лет добился дебюта в составе сборной России;

Эгаш Касинтура, который с 9-ю забитыми голами провёл самый результативный сезон в карьере.

Относительно задачи на сезон-2026/27 генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров высказался вполне понятно: «Быть выше, чем мы были в прошлом году». Подобные амбиции не были обычной риторикой, а подкрепились делом. Летом грозненцы потратили 4,1 млн евро, купив Кирилла Щетинина, Жулиу Романа, Эральда Максути, а также с рынка свободных агентов выцепили Арсена Адамова и Калиду Сидибе. При этом клуб избежал значительных потерь, в частности, сохранив в составе Садулаева и Самородова.

Лечи Садулаев vk.ru/akhmatgrozny

Вроде бы были созданы все условия для того, чтобы «Ахмат» вышел на новый уровень. Но на деле результат ухудшился. Хотя подопечные Черчесова в целом демонстрировали неплохую игру. Если ориентироваться на продвинутую статистику, то грозненцы за 13 туров РПЛ недобрали больше всех очков — почти шесть. Их сейчас как раз и не хватает, чтобы пребывать в первой половине турнирной таблицы.

Почему командные усилия не преобразуются в набранные очки? В первую очередь это вызвано индивидуальными ошибками игроков: ляпами вратарей, обрезами защитников, промахами нападающих. На поле выходят футболисты, но тренеры должны их соответствующим образом настроить и проинструктировать. Станислав Саламович с помощниками с этой задачей не справился.

Контракт Черчесова был рассчитан до лета 2028 года, но не стало препятствием для его расторжения. О каких-либо компенсациях с чьей-либо стороны пока не сообщалось.

Выиграли у «Факела», но не матч

Долго оставаться без тренера «Ахмату» не пришлось. Буквально через 4 часа клубная пресс-служба сообщила о назначении нового наставника. Им стал Ролан Гусев, который освободился после завершения прошлого сезона, когда московское «Динамо» вместо него сделало ставку на Сандро Шварца.

Я очень горд и счастлив находиться в футбольном клубе «Ахмат» и стать частью одной семьи. Спасибо руководству за сделанный выбор. Ключевое: ребята, у нас сейчас нет времени ворошить прошлое, думать, что было, почему это произошло. Сейчас мы все вместе должны сконцентрироваться. Мы должны в каждом матче выходить и побеждать. Ролан Гусев главный тренер ФК «Ахмат»

В штаб Гусева вошли старший тренер Роман Шаронов и тренер по физической подготовке Агустин Киильяборда. Кроме того, по информации СМИ, к Гусеву присоединится аналитик Андрей Панов, который покидает «Динамо»

Ролан Гусев vk.ru/akhmatgrozny

Несмотря на единственный и непродолжительный опыт самостоятельной работы, Гусев продолжал пользоваться спросом. В частности, его имя связывали с «Уралом» и «Ростовом». В сентябре 49-летний специалист даже ездил в Белоруссию на переговоры с «МЛ Витебск», но они завершились его отказом.

В последние дни шли разговоры, что Ролан Александрович близок к назначению в «Факеле», который после отставки Олега Василенко так и не решился утвердить главным тренером Алексея Ребко. Предполагалось, что Гусев возглавит воронежский клуб до конца октября, но их переговоры затянулись.

По сведениям Анара Ибрагимова, стороны не могли найти компромисс по сумме неустойки. Тем временем, тренер получил предложение «Ахмата», и ему хватило пару часов, чтобы его рассмотреть и принять. В итоге «Факел» назначил Хасанби Биджиева, а постом о его объявлении с приложенным шуточным трудовым договором затролил Гусева, который отправился в Грозный.

Впереди дела, дела, дела

Выбор Гусева понятен. «Ахмат» в отличие от «Факела» располагает большими ресурсами и более дорогим составом (30,15 млн евро против 13,53), с которым легче решить задачу по сохранению прописки в РПЛ. В то же время Грозный — это особенное место, где нужно и с давлением справляться, и иметь авторитет, но при общении с руководством соблюдать границы.

С игровой точки зрения «Ахмат» располагает большим количеством качественных игроков в атаке. Кажется, они органично бы смотрелись при тактике, предполагающей футбол на встречных курсах. Кстати, примерно так же выступало «Динамо» времен Марцела Лички, которому ассистировал Гусев. Однако сейчас новому штабу следует сделать упор на организацию игры в обороне и постараться устранить частые вратарские ошибки.

Вадим Ульянов vk.ru/akhmatgrozny

Скоро наступит пауза на матчи сборных, когда появится возможность внести значимые изменения в игру «Ахмата». Тренеры поближе познакомятся с новыми подопечными и учтут их сильные стороны, от которых собираются отталкиваться в дальнейшем. Но сначала грозненцы проведут матч 14-го тура РПЛ против «Родины». Текущая турнирная ситуация определяет его как встречу за шесть очков. И команда Ролана Гусева постарается выиграть за счет не только своего поля, но и эмоционального всплеска, который обычно вызывает смена тренера.

Ну а Станислав Черчесов, поговаривают, в самом скором времени может объявиться в одном из московских клубов. Впрочем, это уже совсем другая история.