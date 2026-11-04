ESPN моделирует ситуацию о том, как сложится судьба «Манчестер Сити» в нынешнем сезоне АПЛ и Лиги чемпионов после того, как клуб признали виновным в финансовых махинациях.

Прошло уже больше месяца с тех пор, как АПЛ объявила, что «Манчестер Сити» признан виновным по 114 пунктам обвинения в нарушении финансовых правил лиги и препятствовании расследованию возможных нарушений этих правил.

И... мы всё ещё пребываем в подвешенном состоянии. «Горожане» продолжают играть и выигрывать большинство матчей, а никто из нас так и не знает, что всё это на самом деле означает.

Команда может бороться за очередное чемпионство. Может попусту тратить наше время, проводя бессмысленные матчи, результаты которых вот-вот аннулируют. А может из-за снятия очков уже фактически участвовать в борьбе за выживание.

Окрестности стадиона «Сити» — «Этихад» globallookpress.com

Стоит подчеркнуть: речь идёт о клубе, который сейчас занимает второе место в самой популярной лиге самого популярного вида спорта в мире, — и мы даже не знаем, какие ставки стоят на кону в каждой её игре!

Необходимо как можно скорее разрешить эту ситуацию — или хотя бы вынести решение до неизбежного процесса апелляций.

Но пока нам остаётся размышлять о природе реальности в полностью вымышленном состоянии выдуманного вида спорта и строить теории о том, что может произойти дальше. Что ж, будем строить теории.

Учитывая жёсткость формулировок и вердикта в отношении манкунианцев, а также решительность, с которой они отрицают документально зафиксированные нарушения, сейчас кажется вполне вероятным, что в итоге их каким-либо образом и по какой-либо причине исключат из Премьер-лиги.

Допустим, так и произойдёт. Знаете, что ещё может случиться? «Манчестер Сити» выиграет Лигу чемпионов.

Честно говоря, если в ближайшее время «Горожан» действительно отправят из АПЛ в низший дивизион — будь то из-за масштабного снятия очков или по какой-то другой причине, — их шансы на победу в главном еврокубке могут оказаться даже выше, чем сейчас.

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Букмекеры на данный момент считают его шестым фаворитом турнира — после «Барселоны», ПСЖ, «Арсенала», «Баварии» и «Реала». Вероятность завоевания трофея, заложенная в коэффициенты, составляет примерно 10%.

Итак, предположим, что сбудутся оба сценария: манкунианцы вылетят из АПЛ и выиграют Лигу чемпионов. Что произойдёт дальше, если команда оформит этот своеобразный дубль?

Как «Манчестер Сити» может выиграть Лигу чемпионов

Не уверены, как именно на практике будет выглядеть вылет клуба из Премьер-лиги. Но в некотором смысле это не так уж важно. Хотя, конечно, важно. Если коллектив, скажем, лишат 100 очков или применят какую-то аналогичную санкцию, оставшаяся часть сезона потеряет для него всякий смысл.

Играть матчи всё равно придётся, но ставки в них будут ничем не отличаться от ситуации, в которой АПЛ объявила бы, что «Горожане» больше не являются участником турнира и до конца сезона не проведут ни одной встречи.

Оба варианта повлекут за собой массу последствий. Если манкунианцев заставят доиграть сезон, то как быть с командами, которым пришлось встречаться с ними до того, как у клуба исчезла мотивация бороться за результат?

Справедливо ли, что половина участников лиги проведёт два поединка против команды, которая больше ни за что не борется, а другая половина — только один?

Но если лига просто исключит «Сити» и аннулирует все его предыдущие матчи, возникнет другая проблема: коллективы АПЛ, которым не довелось принять «Горожан» на своём поле, потеряют доходы от продажи билетов на эти игры. Вероятно, решить эту проблему будет проще, но она всё равно останется проблемой.

Вид на стадион «Этихад» globallookpress.com

Однако при любом из этих сценариев мы придём к одному и тому же результату: внимание манкунианцев практически полностью переключится на Лигу чемпионов.

Возможно, речь всё же не будет идти о стопроцентной концентрации: теоретически команда сможет пробиться в Лигу конференций или Лигу Европы, выиграв Кубок Лиги или Кубок Англии, если ей разрешат участвовать в этих турнирах.

А выход в Лигу Европы при одновременном вылете из АПЛ даст «Сити» возможность немедленно вернуться и в элитный дивизион, и в Лигу чемпионов: для этого клубу достаточно будет добиться повышения в классе, а затем выиграть Лигу Европы в 2027 году.

В этом турнире «Горожане» считались бы фаворитом даже несмотря на уход ряда ключевых игроков. Впрочем, в этих еврокубках так мало матчей, что суть остаётся прежней: почти все силы манкунианцев будут направлены на победу в Лиге чемпионов.

Существуют возможные способы, с помощью которых УЕФА тоже может попытаться исключить «Сити» из своих турниров. Но учитывая, что шесть лет назад клубу уже удалось добиться отмены запрета УЕФА на участие в еврокубках через апелляционный суд, мы не уверены, насколько вероятен такой сценарий.

Не забывайте: решение АПЛ о виновности «Горожан» распространяется только на саму Премьер-лигу.

(Возможно, вы слышали, как некоторые болельщики манкунианцев приводят победу над УЕФА в 2020 году как доказательство невиновности клуба. Но это не так.

Апелляцию удовлетворили потому, что суд постановил: большинство нарушений «подпадали под срок давности», то есть были совершены слишком давно, чтобы УЕФА всё ещё мог применить за них наказание. Клуб не был оправдан в неправомерных действиях).

Болельщики «Сити» globallookpress.com

Итак, если «Сити» будет почти полностью сосредоточен на Лиге чемпионов — либо потому, что остаток сезона в АПЛ команда проведёт с большим количеством воспитанников академии и запасных, либо потому, что других матчей у неё просто не останется, — это ведь должно повысить шансы клуба на победу в Лиге чемпионов, верно?

Мы знаем, что представители Англии в среднем хуже выступают, когда в их календаре появляются дополнительные матчи в еврокубках. Значит, верно и обратное? Разве сокращение числа матчей в Премьер-лиге не должно улучшить выступления команды в Европе?

Два подряд титула ПСЖ, похоже, подтверждают эту гипотезу. За последние два завершённых сезона чемпионата Франции среди полевых игроков парижан больше всех минут на поле провёл Витинья — 4161. Если сравнить этот показатель со всеми полевыми игроками европейских топ-5 лиг, он занял бы лишь 426-е место.

Вирджил ван Дейк из «Ливерпуля» возглавил общий рейтинг: 6750 минут. Вот какие показатели у некоторых игроков «Сити»: Антуан Семеньо занял четвёртое место с 6398 минутами, Марк Гехи — 14-е с 6209 минутами, Эрлинг Холанн провёл на поле около 5700 минут, а ещё семь игроков коллектива сыграли больше Витиньи.

Насколько велико это преимущество — вопрос спорный, но есть один очевидный аспект, в котором оно действительно помогает: ведущие игроки реже получают травмы, а значит, вероятность того, что основной состав выйдет на поле в важнейших матчах сезона, становится выше.

Победа манкунианцев в Лиге чемпионов по-прежнему маловероятна (как и победа любой другой команды в этом сезоне), но подобное развитие событий должно повысить шансы клуба на итоговый триумф.

Стадион «Этихад» globallookpress.com

Судя по текущим коэффициентам, мы бы вполне уверенно предположили: если на следующей неделе «Горожане» вылетят из АПЛ, то в списке претендентов на победу в Лиге чемпионов клуб должен обойти «Реал» и подняться на пятое место.

Что, если манкунианцы вылетят из Премьер-лиги, но пробьются в Лигу чемпионов?

Ближе всего к возможному вылету клуба из высшего дивизиона ситуация с «Ювентусом» в 2006 году после скандала с договорными матчами Кальчополи, потрясшего итальянский футбол.

К тому моменту «бьянконери» только что выиграли Серию А, набрав 91 очко — на 15 больше, чем занявшего второе место «Интера». Согласно рейтингу Club Elo, туринцы были третьей командой мира после «Челси» и «Барселоны». По размеру доходов они также занимали третье место в мире, уступая лишь «Реалу» и «Манчестер Юнайтед».

Сейчас «Сити» занимает четвёртое место в рейтинге Elo, а по итогам последнего отчётного года клуб опубликовал шестой по величине показатель доходов в мире. Иными словами, сейчас «Горожане» находятся практически в том же положении, из которого «Ювентус» выбросили в 2006 году.

После вылета в низший дивизион «Старая Синьора» рассталась со следующими игроками, получив за них указанные суммы:

• 24-летний форвард Златан Ибрагимович: «Интер», 24,8 млн евро

• 30-летний хавбек Эмерсон: «Реал», 16 млн евро

• 29-летний фулбек Джанлука Дзамбротта: «Барселона», 14 млн евро

• 30-летний хавбек Патрик Виейра: «Интер», 9,5 млн евро

• 27-летний вингер Адриан Муту: «Фиорентина», 8 млн евро

• 32-летний центрбек Фабио Каннаваро: «Реал», 7 млн евро

• 34-летний центрбек Лилиан Тюрам: «Барселона», 5 млн евро

Да, тогда трансферные суммы были намного ниже. И да, клубы ещё толком не разобрались, как работает возрастная кривая.

После наказания «Ювентуса» Златан Ибрагимович перешел в «Интер» globallookpress.com

По сути, в сезоне-2005/06 у «Ювентуса» было 10 футболистов, которые провели в основе не менее 20 матчей Серии А. После вылета из высшего дивизиона клуб потерял семерых из них.

Туринцы лишились обоих основных центральных защитников, одного из фулбеков, двух основных центрхавов, одного из ведущих форвардов и основного вингера.

Если применить аналогичную модель оттока игроков к «Сити», то картина будет примерно такой: клуб покинут Рубен Диаш, Марк Гехи и Йошко Гвардиол. Эллиот Андерсон и Энцо Фернандес? До свидания. Райан Шерки и Эрлинг Холанн? Они тоже уйдут.

Но одно важное отличие между двумя ситуациями заключается в том, что «Горожане» в случае победы в Лиге чемпионов в этом сезоне получат путёвку в следующий розыгрыш турнира.

Тогда, возможно, некоторых игроков удастся убедить остаться: они по-прежнему смогут выступать в главном еврокубке, а в Чемпионшипе, вероятно, проведут всего один сезон. Несмотря на масштабную потерю игроков, «Ювентус» без особых проблем выиграл Серию B, набрав 85 очков и одержав 28 побед — рекорд лиги, который держится до сих пор.

Кроме того, победа в Лиге чемпионов принесла бы клубу около 170 млн евро дохода, если ориентироваться на недавние показатели ПСЖ. Но... эта сумма даже близко не компенсирует потери манкунианцев в случае вылета на один дивизион ниже.

Разница в доходах от телетрансляций между АПЛ и Чемпионшипом составила бы около 300 млн евро. К тому же клуб, скорее всего, лишился бы огромной части коммерческих доходов — если исходить из того, что все нынешние коммерческие поступления соответствуют рыночной стоимости.

Эрлинг Холанн globallookpress.com

Причины две: во-первых, бренд клуба стал бы токсичным, а во-вторых, «Сити» больше не выступал бы в Премьер-лиге.

Как писал в прошлом месяце Марк Огден, даже представить себе последствия вылета «Горожан» и механизм их реализации довольно сложно. По оценкам FBref, они занимают второе место в мире по размеру зарплатного фонда, уступая только «Реалу».

В Чемпионшипе он не сможет содержать состав с такими окладами. При этом лишь два клуба — тот же «Реал» и ПСЖ — в принципе способны или готовы платить футболистам столько же, сколько сейчас платят манкунианцы.

Кроме того, можно предположить, что в нынешних контрактах большинства игроков «Сити» есть пункты на случай вылета: ведь все футболисты, выступающие за команду сейчас, подписали свои соглашения после того, как в 2023 году АПЛ объявила о 115 обвинениях. Игроки и их агенты должны были понимать, что такой день может наступить.

Согласно оценкам FBref, расставшись с семью упомянутыми выше футболистами, «Горожане» сэкономили бы около 130 млн евро на зарплатах. Если прибавить к этой сумме доход от победы в Лиге чемпионов, получится сумма, близкая к потерям от телевизионных контрактов при переходе в дивизион ниже.

Но для манкунианцев всё ещё сложнее. Дело не только в том, что семерым игрокам будет трудно найти новые команды, готовые платить им столько же, сколько они получают сейчас. Все остальные клубы мира будут знать, что «Сити» необходимо от них избавиться.

В переговорах по трансферных суммах у «Горожан» не будет никаких рычагов давления — тем более что зарплаты этих футболистов по карману лишь ограниченному числу работодателей.

По данным Transfermarkt, совокупная оценочная трансферная стоимость семерых игроков, с которыми расстался «Ювентус», на тот момент составляла 135 млн евро. Однако в общем за них «Старая Синьора» выручила лишь 84 млн евро. То есть клуб продал их со скидкой в 40%.

Вероятно, нечто подобное произойдёт и с трансферами «Сити» летом — а возможно, даже зимой. И это тоже проблема, учитывая особенности бухгалтерского учёта трансферных операций.

Фанаты «Манчестер Сити» globallookpress.com

В зависимости от того, как долго игрок выступал за клуб, при его продаже за сумму ниже той, которую манкунианцы заплатили за его приобретение, в отчётности может возникнуть убыток.

Если «Горожане» выиграют Лигу чемпионов в этом сезоне и получат путёвку в следующий розыгрыш, это многое изменит. Но одновременно клуб станет ещё более ненавистным, чем сейчас. Можете представить, чтобы кто-то болел за него по ходу всех раундов плей-офф?

В зависимости от результатов жеребьёвки мы можем оказаться в ситуации, когда большая часть футбольного мира будет поддерживать... «Реал» и Жозе Моуринью?

Это добавит ещё один необычный эмоциональный оттенок к тому, что и без того стало одним из самых странных месяцев в современной истории европейского футбола.

После многих лет, когда «Горожане» тратили чуть ли не любые суммы ради приобретения лучших игроков мира, они вскоре окажутся в положении, когда им будут нужны абсолютно все доступные деньги. Второй триумф в Лиге чемпионов принес бы значительно больше средств за следующие два сезона.

Но даже этого не хватит, чтобы изменить фундаментальную реальность: если «Манчестер Сити» действительно вылетит из АПЛ, большинство его самых известных игроков в следующем году уже будут в других командах.