Сможет ли «Брайтон» увезти победу из Испании?

прогноз на матч Лиги конференций, ставка за 1.97

В матче третьего тура основного этапа Лиги конференций испанский «Хетафе» будет принимать английский «Брайтон». Игра пройдет в Хетафе 5 ноября. Начало встречи — в 23:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.97.

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«Хетафе»

Турнирное положение: «Хетафе» занимает 30-е место в общем этапе Лиги конференций, набрав всего одно очко.

Последние матчи: в стартовом туре Лиги конференций «Хетафе» сыграл вничью с румынской командой «Университатя Крайова» (1:1). Затем испанцы проиграли швейцарскому «Лугано» (2:5).

В 11-м туре испанской Примеры «Хетафе» обыграл «Севилью» (3:1). Участник Лиги конференций в Ла Лиге занимает 13-е место, набрав 12 очков.

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Не сыграют: Хуанми, Ромеро.

Состояние команды: в последних пяти матчах «Хетафе» одержал две победы, сыграл одну встречу вничью и в двух играх потерпел поражение.

«Брайтон»

Турнирное положение: «Брайтон» занимает 9-е место в общем этапе Лиги конференций, набрав 4 очка.

Последние матчи: в стартовой игре общего этапа Лиги конференций «Брайтон» разгромил литовский клуб «Кауно Жальгирис» (4:0). Затем клуб АПЛ разошёлся миром с командой «Яблонец» (0:0)

В девятом туре чемпионата Англии «чайки» одержали сенсационную победу над «Манчестер Сити» (1:0). В АПЛ «Брайтон» занимает 3-е место, набрав 19 очков.

Не сыграют: Азиз, Фергюсон, Митома, Виффер.

Состояние команды: в последних пяти матчах «Брайтон» одержал две победы, сыграл одну встречу вничью и потерпел два поражения, при этом забив 8 голов и пропустив 4.

На что ставят в матче Хетафе — Брайтон Букмекерские коэффициенты на матч Хетафе — Брайтон: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

«Брайтон» занимает 9-е место в Лиге конференций

«Хетафе» занимает 30-е место в Лиге конференций

На официальном уровне «Брайтон» и «Хетафе» не играли между собой

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Брайтона» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.58. Ничья оценивается в 3.95. На победу «Хетафе» — 6.10.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.95 и 1.85.

Прогноз: Обе команды равные по силам, однако «Брайтон» удивляет своей игрой в Лиге конференций и АПЛ. Победа над «Ман Сити» может придать уверенности «чайкам» в матче третьего тура против «Хетафе».

1.97 Фора «Брайтона» (-1) Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.97 на матч «Хетафе» — «Брайтон» принесёт чистый выигрыш 970₽, общая выплата — 1970₽

Ставка: Фора «Брайтона» (-1) с коэффициентом 1.97.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча, результативность «Брайтона» в последних играх, английская команда забивает не больше одного мяча за игру. Испанцы также могут забить один гол.

1.85 ТМ 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.85 на матч «Хетафе» — «Брайтон» принесёт чистый выигрыш 850₽, общая выплата — 1850₽

Ставка: ТМ 2.5 с коэффициентом 1.85.