5 ноября в 4-м туре группового этапа Лиги Европы по футболу сыграют «Штурм» и «Целе». Начало игры — в 23:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.38.
«Штурм»
Турнирное положение: На данный момент команда пребывает на 19-м месте турнирной таблицы основного раунда Лиги Европы.
При этом «Штурм» в трех турах набрал четыре очка. Команда забила всего один мяч при трех пропущенных в свои ворота.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела не столь удачно, расписав мировую с «Вольфсбергером» — 1:1.
До того «Штурм» был бит «Аустрией» Люстенау — 2:3, а вот несколько ранее разошелся миром с «Ридом» — 2:2. Команда не побеждает в трех матчах кряду.
Календарь и таблица Лиги Европы
Состояние команды: «Штурм» намерен пробиться в плей-офф, однако испытывает явные сложности с реализацией.
При этом «Штурм» вряд ли быстро отойдет от вылета из Кубка Австрии. А вот в родных стенах команда не проигрывает без малого три месяца. Плюс тылы словенцев ненадежны, чем просто нельзя не воспользоваться! Отступать-то уже некуда.
Команда уж точно постарается разжиться тремя очками. К тому же «Штурм» максимально мотивирован реабилитироваться за последние неудачи.
«Целе»
Турнирное положение: «Целе» во втором по статусу клубном турнире Старого Света выступает неудачно. Команда на текущий момент находится на 29-м месте турнирной таблицы.
При этом «Целе» в трех турах набрал лишь один балл. Команда забила два мяча при семи пропущенных в свои ворота.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда учинила разгром «Нафте» — 4:0.
До того «Целе» подписал мировую с «Олимпией» — 1:1, а вот чуть ранее нанес поражение «Коротану» — 2:0. Команда не проигрывает в пяти матчах кряду.
Состояние команды: «Целе» ныне пребывает на моральном подъёме, да и в Лиге Европы вполне способен побороться за попадание в топ-24.
При этом «Целе» в кадровом аспекте выглядит вполне симпатично. Подбор атакующих игроков у словенцев качественный. Опытный Беньямин Вербич еще может выдать на-гора яркий поединок, к тому же команда не уступила в четырех своих последних выездных поединках.
Нет сомнений, что команда будет действовать вторым номером. Словенцы весьма сильны как раз в контригре, да и оппонент крайне нестабилен.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Штурм» считается фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу этой команды ставки принимаются с коэффициентом 1.53. Ничья оценена в 4.50, а победа оппонента — в 5.75.
Тотал больше 2.5 букмекеры дают за 1.57, а тотал меньше 2.5 можно взять за 2.38.
Прогноз: «Штурм» нынче заметно лихорадит, тогда как словенцы весьма ершисты и способны поднатореть в плане реализации.
Ставка: «Целе» не проиграет за 2.38.
Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.
Ставка: Тотал больше 3.5 за 2.38.
Пять причин, почему ставка зайдёт
- «Штурм» не побеждал в трех последних матчах
- Словенцы не проигрывают в пяти матчах кряду
- Австрийцы забили всего один мяч в трех матчах Лиги Европы
- «Целе» не уступил в четырех последних гостевых поединках
- В составе словенцев имеются качественные атакующие исполнители