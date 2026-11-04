5 ноября в 4-м туре группового этапа Лиги Европы по футболу сыграют «Штурм» и «Целе». Начало игры — в 23:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.38.

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«Штурм»

Турнирное положение: На данный момент команда пребывает на 19-м месте турнирной таблицы основного раунда Лиги Европы.

При этом «Штурм» в трех турах набрал четыре очка. Команда забила всего один мяч при трех пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела не столь удачно, расписав мировую с «Вольфсбергером» — 1:1.

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До того «Штурм» был бит «Аустрией» Люстенау — 2:3, а вот несколько ранее разошелся миром с «Ридом» — 2:2. Команда не побеждает в трех матчах кряду.

Календарь и таблица Лиги Европы

Состояние команды: «Штурм» намерен пробиться в плей-офф, однако испытывает явные сложности с реализацией.

При этом «Штурм» вряд ли быстро отойдет от вылета из Кубка Австрии. А вот в родных стенах команда не проигрывает без малого три месяца. Плюс тылы словенцев ненадежны, чем просто нельзя не воспользоваться! Отступать-то уже некуда.

Команда уж точно постарается разжиться тремя очками. К тому же «Штурм» максимально мотивирован реабилитироваться за последние неудачи.

«Целе»

Турнирное положение: «Целе» во втором по статусу клубном турнире Старого Света выступает неудачно. Команда на текущий момент находится на 29-м месте турнирной таблицы.

При этом «Целе» в трех турах набрал лишь один балл. Команда забила два мяча при семи пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда учинила разгром «Нафте» — 4:0.

До того «Целе» подписал мировую с «Олимпией» — 1:1, а вот чуть ранее нанес поражение «Коротану» — 2:0. Команда не проигрывает в пяти матчах кряду.

Состояние команды: «Целе» ныне пребывает на моральном подъёме, да и в Лиге Европы вполне способен побороться за попадание в топ-24.

При этом «Целе» в кадровом аспекте выглядит вполне симпатично. Подбор атакующих игроков у словенцев качественный. Опытный Беньямин Вербич еще может выдать на-гора яркий поединок, к тому же команда не уступила в четырех своих последних выездных поединках.

Нет сомнений, что команда будет действовать вторым номером. Словенцы весьма сильны как раз в контригре, да и оппонент крайне нестабилен.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Штурм» считается фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу этой команды ставки принимаются с коэффициентом 1.53. Ничья оценена в 4.50, а победа оппонента — в 5.75.

Тотал больше 2.5 букмекеры дают за 1.57, а тотал меньше 2.5 можно взять за 2.38.

Прогноз: «Штурм» нынче заметно лихорадит, тогда как словенцы весьма ершисты и способны поднатореть в плане реализации.

2.38 «Целе» не проиграет Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.38 на матч «Штурм» — «Целе» позволит вывести на карту выигрыш 1380₽, общая выплата — 2380₽

Ставка: «Целе» не проиграет за 2.38.

Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.

2.38 Тотал больше 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.38 на матч «Штурм» — «Целе» позволит вывести на карту выигрыш 1380₽, общая выплата — 2380₽

Ставка: Тотал больше 3.5 за 2.38.

Пять причин, почему ставка зайдёт