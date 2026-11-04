5 ноября в 4-м туре группового этапа Лиги Европы по футболу сыграют «Хапоэль» Беэр-Шева и ОФИ. Начало игры — в 23:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.00.

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«Хапоэль» Беэр-Шева

Турнирное положение: На данный момент команда пребывает на 30-м месте турнирной таблицы основного раунда Лиги Европы.

При этом «Хапоэль» Беэр-Шева в трех турах набрал одно очко. Команда забила всего один мяч при шести пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела продуктивно, уверенно переиграв «Маккаби» Петах-Тиква — 5:2.

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До того «Хапоэль» Беэр-Шева одолел «Маккаби» Хайфа — 5:2, а вот несколько ранее разгромно уступил «Юниону» — 0:4. Команда в двух последних матчах забила десять мячей.

Календарь и таблица Лиги Европы

Состояние команды: «Хапоэль» Беэр-Шева намерен пробиться в плей-офф, к тому же в последних матчах знатно раззабивался.

При этом «Хапоэль» Беэр-Шева победил в двух последних домашних поединках. В них команда пропустила один мяч. А вот не проигрывает клуб из Беэр-Шевы дома уже в трех поединках кряду. А и отступать израильтянам уже попросту некуда.

Команда уж точно будет рисковать. К тому же «Хапоэль» Беэр-Шева заметно поднаторел в плане реализации. Теперь нужно перенести ее на Лигу Европы.

ОФИ

Турнирное положение: ОФИ во втором по статусу клубном турнире Старого Света выступает неудачно. Команда на текущий момент находится на 26-м месте турнирной таблицы.

При этом ОФИ в трех турах набрал три зачетных балла. Команда забила три мяча при четырех пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда нанесла поражение «Панетоликосу» — 1:0.

До того ОФИ уступил «Ларисе» — 0:1, а вот чуть ранее нанес поражение ПАОК — 2:1. Команда до последней виктории уступила в четырех гостевых поединках кряду.

Состояние команды: ОФИ достаточно крепок, вот только победы даются грекам уж чересчур натужно.

При этом ОФИ в кадровом аспекте выглядит скромненько. В Лиге Европы команда в среднем забивает один мяч за матч. При этом тылы греков еще относительно надежны. Правда, пресловутого запаса прочности для реализации серьезных задач явно не хватает.

Нет сомнений, что команда будет действовать вторым номером. Греки в контригре постараются найти бреши в обороне соперника.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Хапоэль» Беэр-Шева считается фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу этой команды ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 3.75, а победа оппонента — в 3.50.

Тотал больше 2.5 букмекеры дают за 1.67, а тотал меньше 2.5 можно взять за 2.20.

Прогноз: «Хапоэль» Беэр-Шева в последних матчах раззабивался, тогда как греки неудачно выступают вне родных стен.

2.00 Победа «Хапоэля» Беэр-Шева Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.00 на матч «Хапоэль» Беэр-Шева — ОФИ позволит вывести на карту выигрыш 1000₽, общая выплата — 2000₽

Ставка: Победа «Хапоэля» Беэр-Шева за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.

2.63 Тотал больше 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.63 на матч «Хапоэль» Беэр-Шева — ОФИ принесёт прибыль 1630₽, общая выплата — 2630₽

Ставка: Тотал больше 3.5 за 2.63.

Пять причин, почему ставка зайдёт